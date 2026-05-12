12.05.2026 05:13:38

GNW-News: Drei internationale Zertifizierungen für VIKPRO: Euromonitor bestätigt zweifache Marktführerschaft, ORIVO bescheinigt sechs Jahre fehlerfreie Qualität

^BARCELONA, Spanien, May 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die deutsche Marke für

medizinische Nährstoffe VIKPRO erhielt am 6. Mai im Rahmen der Vitafoods Europe

2026 drei renommierte Zertifizierungen der beiden maßgeblichen Organisationen

Euromonitor und ORIVO.

Marktposition:

Euromonitor zeichnete VIKPRO als?Führende Marke im Online-Vertrieb von

reduziertem Coenzym Q10" aus. Damit hat VIKPRO bereits im dritten Jahr in Folge

seine führende Marktposition in der Kategorie Coenzym Q10 behauptet. Außerdem

wurde das Unternehmen als?Führende Marke im Quercetin-Vertrieb in drei

aufeinanderfolgenden Jahren" ausgezeichnet. Dank deutscher Technologie und einer

zellulären Phospholipid-Transfer-Technologie behauptet VIKPRO seine

Führungsposition in zwei wichtigen Kategorien.

Qualitätsnachweis:

ORIVO ist eine weltweit führende Institution zur Verifizierung der

Produktherkunft. ORIVO hat VIKPRO in der Kategorie Krillöl die Zertifizierung

für?6 Jahre in Folge ohne Qualitätsmängel" verliehen. In den USA und der EU

liegt die Fälschungsrate bei Omega-3-Produkten bei etwa 37 %, in Asien bei rund

47 %. Im Gegensatz dazu hat VIKPRO sechs Jahre in Folge eine 100-prozentige

Konformität aufrechterhalten und damit eine lückenlose Qualitätssicherung unter

Beweis gestellt.

Wissenschaftlicher Kern:

VIKPRO ist fest im deutschen Modell der Zusammenarbeit zwischen Industrie,

Hochschulen und Forschung verankert. Prof. Nicole Teusch von der Universität

Düsseldorf fungiert als leitende wissenschaftliche Beraterin für die Entwicklung

der zellulären Phospholipid-Transfer-Technologie. Alle Produkte verfügen über

deutsche PZN-Nummern und unterliegen der Aufsicht des Bundesinstituts für

Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM).

Dirk Sachon, Geschäftsführer von VIKPRO, erklärte, dass die drei

Zertifizierungen ein Beleg für die konsequente Einhaltung deutscher Standards in

der medizinischen Ernährung seien. VIKPRO wird sein Engagement weiter ausbauen

und dabei deutsche Technologie sowie internationale Zertifizierungen als Maßstab

nutzen, um einen lückenlosen Kreislauf aus überprüfbarer Forschung,

rückverfolgbaren Rohstoffen und kontrollierbarer Qualität zu schaffen.

Unternehmen: VIKPRO

Website: https://www.vikbio.de

Kontakt: William Bayer

E-Mail: vikpro@vikbio.de

Ort: Barcelona

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b173e71d2fa4

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d2485e1ebd8b

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eb6dbeaa4bdf

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