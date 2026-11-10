10.11.2026 17:44:40

GNW-News: Dresser Utility Solutions schließt die Übernahme von RMG ab

^HOUSTON, Nov. 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dresser Utility Solutions, ein

führender Anbieter von globaler Infrastrukturtechnologie, darunter Lösungen für

Messtechnik, Instrumentierung, Verbindungstechnik und Reparatur sowie Druck- und

Durchflussregelung für Wasser- und Gasversorger und Industriekunden, hat die

Übernahme der RMG Messtechnik GmbH abgeschlossen und damit seine umfassenden

Kompetenzen im Bereich der Gasmesstechnik um Hochdruck-Ultraschallmessungen

erweitert.

Die Übernahme von RMG stärkt Dressers globales Portfolio im Bereich der

Gasmesstechnik und vereint komplementäre Technologien, Branchenexpertise und das

gemeinsame Engagement, Kunden auf der ganzen Welt zuverlässige, hochwertige

Lösungen zu liefern.

David Evans, Chief Executive Officer von Dresser Utility Solutions, sagt:?Die

Integration von RMG in Dresser ist ein wichtiger Schritt in unserer

langfristigen Wachstumsstrategie. Der Wert dieser Übernahme geht über die

Erweiterung unserer Kompetenzen hinaus: Sie vereint zwei Unternehmen mit

fundiertem Branchenwissen, starken Kundenbeziehungen und dem gemeinsamen Fokus

auf die Bereitstellung zuverlässiger Lösungen. Wir freuen uns darauf, auf diesen

Stärken aufzubauen und neue Möglichkeiten für unsere Kunden weltweit zu

schaffen."

Das Produktangebot von RMG umfasst Hochdruck-Ultraschall- und Turbinen-

Gaszähler, Gaschromatographen, Durchflussrechner, Datenlogger und

Kommunikationsgeräte.

Thorsten Dietz, CEO von RMG, sagt:?Der Zusammenschluss mit Dresser Utility

Solutions eröffnet spannende Möglichkeiten, auf der langjährigen Tradition von

RMG in Sachen Innovation und technischem Know-how aufzubauen. Gemeinsam können

wir die Entwicklung fortschrittlicher Gasmesstechnologien vorantreiben, unsere

globale Reichweite ausbauen und unseren Kunden im Zuge der Branchenentwicklung

noch mehr Mehrwert bieten."

RMG hat seinen Hauptsitz in Butzbach, Deutschland, und beschäftigt weltweit rund

230 Mitarbeiter. Zu den Standorten des Unternehmens gehören weitere

Niederlassungen in Deutschland sowie Büros in den Vereinigten Staaten, Indien,

China, Dubai und Österreich. RMG bringt jahrzehntelange Erfahrung im Bereich der

Gasmesstechnik bei Dresser ein, zusammen mit einem etablierten internationalen

Netzwerk aus Vertriebs- und Servicepartnern.

Über Dresser Utility Solutions

Mit mehr als einem Jahrhundert Erfahrung in der Entwicklung innovativer Lösungen

ist Dresser Utility Solutions ein etablierter Marktführer für sichere und

zuverlässige Infrastrukturtechnologien, die Versorgungsunternehmen weltweit

unterstützen. Das Unternehmen setzt sich kontinuierlich dafür ein, die

Versorgungsinfrastruktur zu stärken und zu modernisieren. So erhalten Kunden

leistungsstarke Technologien, die einen sicheren Betrieb gewährleisten,

Emissionen und Produktverluste reduzieren und die Betriebskosten senken. Das

Portfolio von Dresser umfasst Gasmesstechnik, digitale Messgeräte und Software,

Lösungen zur Druck- und Durchflussregelung sowie Produkte zur Instandsetzung von

Gas- und Wasserinfrastrukturen. Zusammen decken diese Lösungen den gesamten

Lebenszyklus der Versorgungsinfrastruktur ab - von Messung und Steuerung bis hin

zu Reparatur und Wartung. Weitere Informationen finden Sie unter

dresserutility.com.

Über RMG

RMG ist ein weltweit tätiger Anbieter von Gasmesstechnik, darunter Ultraschall-

und Turbinengaszähler, Gaschromatographen, Durchflussrechner, Datenlogger und

Kommunikationsgeräte sowie Gasmesstechnik. Mit mehr als 100 Jahren Erfahrung hat

sich RMG einen hervorragenden Ruf für Qualität, Innovation und technisches

Fachwissen erarbeitet. RMG hat seinen Hauptsitz in Butzbach, Deutschland, und

verfügt über Standorte sowie Vertriebs- und Servicepartner weltweit. Das

Unternehmen unterstützt seine Kunden mit bewährten Technologien und umfassender

Fachkompetenz bei einer Vielzahl von Anwendungen im Bereich der Gasmessung.

Weitere Informationen finden Sie unter rmg.com.

MEDIENKONTAKT:

Für Dresser Utility:

Leigh Ramirez

Marketingkommunikation

leigh.ramirez@dresserutility.comÂ°

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