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10.11.2026 17:44:40
GNW-News: Dresser Utility Solutions schließt die Übernahme von RMG ab
^HOUSTON, Nov. 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dresser Utility Solutions, ein
führender Anbieter von globaler Infrastrukturtechnologie, darunter Lösungen für
Messtechnik, Instrumentierung, Verbindungstechnik und Reparatur sowie Druck- und
Durchflussregelung für Wasser- und Gasversorger und Industriekunden, hat die
Übernahme der RMG Messtechnik GmbH abgeschlossen und damit seine umfassenden
Kompetenzen im Bereich der Gasmesstechnik um Hochdruck-Ultraschallmessungen
erweitert.
Die Übernahme von RMG stärkt Dressers globales Portfolio im Bereich der
Gasmesstechnik und vereint komplementäre Technologien, Branchenexpertise und das
gemeinsame Engagement, Kunden auf der ganzen Welt zuverlässige, hochwertige
Lösungen zu liefern.
David Evans, Chief Executive Officer von Dresser Utility Solutions, sagt:?Die
Integration von RMG in Dresser ist ein wichtiger Schritt in unserer
langfristigen Wachstumsstrategie. Der Wert dieser Übernahme geht über die
Erweiterung unserer Kompetenzen hinaus: Sie vereint zwei Unternehmen mit
fundiertem Branchenwissen, starken Kundenbeziehungen und dem gemeinsamen Fokus
auf die Bereitstellung zuverlässiger Lösungen. Wir freuen uns darauf, auf diesen
Stärken aufzubauen und neue Möglichkeiten für unsere Kunden weltweit zu
schaffen."
Das Produktangebot von RMG umfasst Hochdruck-Ultraschall- und Turbinen-
Gaszähler, Gaschromatographen, Durchflussrechner, Datenlogger und
Kommunikationsgeräte.
Thorsten Dietz, CEO von RMG, sagt:?Der Zusammenschluss mit Dresser Utility
Solutions eröffnet spannende Möglichkeiten, auf der langjährigen Tradition von
RMG in Sachen Innovation und technischem Know-how aufzubauen. Gemeinsam können
wir die Entwicklung fortschrittlicher Gasmesstechnologien vorantreiben, unsere
globale Reichweite ausbauen und unseren Kunden im Zuge der Branchenentwicklung
noch mehr Mehrwert bieten."
RMG hat seinen Hauptsitz in Butzbach, Deutschland, und beschäftigt weltweit rund
230 Mitarbeiter. Zu den Standorten des Unternehmens gehören weitere
Niederlassungen in Deutschland sowie Büros in den Vereinigten Staaten, Indien,
China, Dubai und Österreich. RMG bringt jahrzehntelange Erfahrung im Bereich der
Gasmesstechnik bei Dresser ein, zusammen mit einem etablierten internationalen
Netzwerk aus Vertriebs- und Servicepartnern.
Über Dresser Utility Solutions
Mit mehr als einem Jahrhundert Erfahrung in der Entwicklung innovativer Lösungen
ist Dresser Utility Solutions ein etablierter Marktführer für sichere und
zuverlässige Infrastrukturtechnologien, die Versorgungsunternehmen weltweit
unterstützen. Das Unternehmen setzt sich kontinuierlich dafür ein, die
Versorgungsinfrastruktur zu stärken und zu modernisieren. So erhalten Kunden
leistungsstarke Technologien, die einen sicheren Betrieb gewährleisten,
Emissionen und Produktverluste reduzieren und die Betriebskosten senken. Das
Portfolio von Dresser umfasst Gasmesstechnik, digitale Messgeräte und Software,
Lösungen zur Druck- und Durchflussregelung sowie Produkte zur Instandsetzung von
Gas- und Wasserinfrastrukturen. Zusammen decken diese Lösungen den gesamten
Lebenszyklus der Versorgungsinfrastruktur ab - von Messung und Steuerung bis hin
zu Reparatur und Wartung. Weitere Informationen finden Sie unter
dresserutility.com.
Über RMG
RMG ist ein weltweit tätiger Anbieter von Gasmesstechnik, darunter Ultraschall-
und Turbinengaszähler, Gaschromatographen, Durchflussrechner, Datenlogger und
Kommunikationsgeräte sowie Gasmesstechnik. Mit mehr als 100 Jahren Erfahrung hat
sich RMG einen hervorragenden Ruf für Qualität, Innovation und technisches
Fachwissen erarbeitet. RMG hat seinen Hauptsitz in Butzbach, Deutschland, und
verfügt über Standorte sowie Vertriebs- und Servicepartner weltweit. Das
Unternehmen unterstützt seine Kunden mit bewährten Technologien und umfassender
Fachkompetenz bei einer Vielzahl von Anwendungen im Bereich der Gasmessung.
Weitere Informationen finden Sie unter rmg.com.
MEDIENKONTAKT:
Für Dresser Utility:
Leigh Ramirez
Marketingkommunikation
leigh.ramirez@dresserutility.comÂ°
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