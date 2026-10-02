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02.10.2026 15:19:38
GNW-News: Dresser Utility Solutions unterzeichnet Vertrag zur Übernahme von RMG
^HOUSTON, Oct. 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dresser Utility Solutions, ein
führender Anbieter von Infrastrukturtechnologien für den globalen Markt,
darunter Lösungen für Messtechnik, Instrumentierung, Verbindungstechnik und
Reparatur sowie Druck- und Durchflussregelung für Wasser- und Gasversorger und
Industriekunden, hat eine Vereinbarung zur Übernahme der RMG Messtechnik GmbH,
einem weltweit tätigen Anbieter von Ultraschall-Gasmesstechnik, unterzeichnet.
RMG entwickelt und fertigt Hochdruck-Ultraschall-Gaszähler, Turbinenzähler,
Gaschromatographen, Durchflussrechner, Datenlogger und Kommunikationsgeräte
sowie Gasmesstechnik. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 230
Mitarbeitende und ist sowohl in Europa als auch auf anderen internationalen
Märkten stark vertreten.
Mit der Übernahme erweitert Dresser sein Produktportfolio im Bereich der
Gasmesstechnik und kann seinen Kunden künftig ein noch breiteres Angebot an
Produkten und Lösungen bieten. Die Technologie und das Know-how von RMG ergänzen
das bestehende Messportfolio von Dresser. Damit vereinen sich zwei Unternehmen
mit langjähriger Tradition und umfassender Erfahrung in der Gasmesstechnik.
David Evans, President und CEO von Dresser Utility Solutions, erklärte:?RMG
bringt umfassende technische Expertise, ein starkes Portfolio an
Gasmesstechnologien und eine lange Tradition in der Betreuung von Kunden
weltweit mit. Durch die Bündelung der Stärken unserer beiden Unternehmen können
wir unseren Kunden ein noch breiteres Spektrum an Lösungen anbieten und zugleich
neue Wachstumschancen erschließen. Wir freuen uns darauf, das RMG-Team nach
Abschluss der Transaktion bei Dresser willkommen zu heißen."
RMG hat seinen Hauptsitz in Butzbach, Deutschland, und unterhält weitere
Standorte in Deutschland sowie Niederlassungen in den Vereinigten Staaten,
Indien, China, Dubai und Österreich.
Thorsten Dietz, CEO von RMG, erklärte:?RMG und Dresser sind seit Jahrzehnten in
der Erdgasbranche tätig. Wir freuen uns sehr darauf, künftig zusammenzuarbeiten
und unsere Kunden mit führenden Messlösungen zu unterstützen."
Die Transaktion wird voraussichtlich nach Erhalt der üblichen behördlichen
Genehmigungen und der Erfüllung weiterer marktüblicher Abschlussbedingungen
abgeschlossen. Bis zum Abschluss der Transaktion werden Dresser und RMG
weiterhin als getrennte und unabhängige Unternehmen tätig sein.
Über Dresser Utility Solutions
Mit mehr als einem Jahrhundert Erfahrung in der Entwicklung innovativer Lösungen
ist Dresser Utility Solutions ein etablierter Marktführer für sichere und
zuverlässige Infrastrukturtechnologien, die Versorgungsunternehmen weltweit
unterstützen. Das Unternehmen setzt sich kontinuierlich dafür ein, die
Versorgungsinfrastruktur zu stärken und zu modernisieren. So erhalten Kunden
leistungsstarke Technologien, die einen sicheren Betrieb gewährleisten,
Emissionen und Produktverluste reduzieren und die Betriebskosten senken. Das
Portfolio von Dresser umfasst Gasmesstechnik, digitale Messgeräte und Software,
Lösungen zur Druck- und Durchflussregelung sowie Produkte zur Instandsetzung von
Gas- und Wasserinfrastrukturen. Zusammen decken diese Lösungen den gesamten
Lebenszyklus der Versorgungsinfrastruktur ab - von Messung und Steuerung bis hin
zu Reparatur und Wartung. Weitere Informationen finden Sie unter
dresserutility.com.
Über RMG
RMG ist ein weltweit tätiger Anbieter von Gasmesstechnik, darunter Ultraschall-
und Turbinengaszähler, Gaschromatographen, Durchflussrechner, Datenlogger und
Kommunikationsgeräte sowie Gasmesstechnik. Mit mehr als 100 Jahren Erfahrung hat
sich RMG einen hervorragenden Ruf für Qualität, Innovation und technisches
Fachwissen erarbeitet. RMG hat seinen Hauptsitz in Butzbach, Deutschland, und
verfügt über Standorte sowie Vertriebs- und Servicepartner weltweit. Das
Unternehmen unterstützt seine Kunden mit bewährten Technologien und umfassender
Fachkompetenz bei einer Vielzahl von Anwendungen im Bereich der Gasmessung.
Weitere Informationen finden Sie unter rmg.com.
MEDIENKONTAKT:
Für Dresser Utility:
Leigh Ramirez
Marketingkommunikation
leigh.ramirez@dresserutility.comÂ°
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