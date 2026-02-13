|
13.02.2026 12:50:38
GNW-News: DRiV erweitert das Angebot an kupferfreien Ferodo Premier-Bremsbelägen für Nutzfahrzeuge
^Fortschrittliche, OE-Qualität Reibungs-, Materialien und Hochleistungs-
Bremsbelagbeschichtung bieten bewährte Vorteile für CV-Fuhrparks und
Maschinenbetreiber
KONTICH, Belgien, Feb. 13, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- DRiV stellt eine Erweiterung
der Ferodo(®) Premier kupferfreien Bremsbeläge in Erstausrüsterqualität für
Nutzfahrzeuge vor, die Fuhrparks und Maschinenbetreiber mit erstklassiger
Bremsleistung und Sicherheit versorgen und gleichzeitig zum Schutz der Umwelt
beitragen. Die Leistungsfähigkeit der technologisch fortschrittlichen
kupferfreien Reibmaterialien der Bremsbeläge wird durch eine neue
Hochleistungsbeschichtung weiter verbessert, die zur Optimierung des
Einlaufprozesses beiträgt.
Ferodo Premier kupferfreie CV-Bremsbeläge sind an dem universellen?N-Leafmark"-
Symbol auf dem Verpackungsetikett zu erkennen. Diese Informationen sind auch in
den Ferodo-Bremsbelagspezifikationen enthalten, die über TecDoc verfügbar sind.
Kupfer, das seit langem in Bremsbelägen und -auskleidungen für Automobil- und
Nutzfahrzeuganwendungen verwendet wird, wurde als Umweltgefahr identifiziert.
Die Produktingenieure von Ferodo konnten Kupfer durch die Entwicklung einer
Reihe innovativer Formulierungen ersetzen, die eine erhöhte Haltbarkeit und
einen geringeren Verschleiß bieten und gleichzeitig die Bremsanforderungen der
jeweiligen Fahrzeuganwendung erfüllen oder übertreffen.
?Fachleute aus der Nutzfahrzeugbranche vertrauen auf Ferodo, wenn es um
innovative Bremsentechnologien in Erstausrüsterqualität geht, die eine
hervorragende Bremsleistung und Sicherheit bieten und gleichzeitig die
Wartungskosten für Fahrzeuge senken", erklärt Silvano Veglia, Product Management
Director bei DRiV.?Die kupferfreien Bremsbeläge von Ferodo Premier erfüllen
dieses Versprechen und eliminieren gleichzeitig eine häufige Ursache für
Umweltverschmutzung."
Zusätzlich zu ihren kupferfreien Reibmaterialien verfügen die neuen Ferodo
Premier CV-Bremsbeläge über eine leistungsstarke rote Beschichtung, die den
Reibungskoeffizienten der Beläge bereits beim ersten Bremsvorgang erhöht, um den
Einlaufprozess zu verbessern. Dies führt zu einer hervorragenden Bremsleistung
und reduzierten Kosten pro Kilometer.
?Als einer der weltweit führenden Hersteller von Original-Bremsbelägen für
leichte Nutzfahrzeuge, Schwerlastfahrzeuge und Off-Highway-Fahrzeuge verfügen
wir über einzigartige Einblicke in die Anforderungen der heutigen
Hochleistungsfahrzeuge", so Silvano.?Jeder Ferodo Premier-Bremsbelag,
einschließlich unserer neuen kupferfreien Beläge, wurde so entwickelt und
hergestellt, dass er die OE-Qualitätsstandards erfüllt oder übertrifft."
Für weitere Informationen zu diesen und anderen Ferodo-Produkten für
Nutzfahrzeuge wenden Sie sich bitte an Ihren Ferodo-Bremsenlieferanten und
besuchen Sie www.ferodo.com (http://www.ferodo.com/).
Über DRiV
DRiV, ein Tenneco Unternehmensbereich, ist ein führender Akteur im Automobil-
Aftermarket, der sich der Verbesserung der Fahrzeugleistung durch innovative
Lösungen und technische Exzellenz verschrieben hat. Mit einem Portfolio
angesehener Marken, darunter MOOG®, Monroe®, Wagner®, Fel-Pro®, FP Diesel(TM),
Walker® und weitere, konzentriert sich DRiV auf die Bereitstellung hochwertiger
Autoteile, die optimale Funktionalität und Zuverlässigkeit gewährleisten.
Besuchen Sie www.driv.com (http://www.driv.com/), um weitere Informationen zu
erhalten.
Über Tenneco
Tenneco ist ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Design,
Herstellung und Vermarktung von Automobilprodukten für Erstausrüster und
Aftermarket-Kunden. Durch seine Geschäftsgruppen DRiV, Performance Solutions,
Clean Air, Powertrain und Champion® Ignition treibt Tenneco die Fortschritte in
der globalen Mobilität voran, indem es Technologielösungen für verschiedene
Branchen anbietet. Besuchen Sie www.tenneco.com (http://www.tenneco.com/), um
weitere Informationen zu erhalten.
KONTAKT:
Simonetta Esposito
Globale Kommunikation
Tenneco
sesposito@tenneco.com (mailto:sesposito@tenneco.com)
BILDER & INFO ÜBER FERODO:
Link zu Showpad (https://driv.showpad.com/share/mVZJAmkyUGMaVOzeT9muZ)
Fotos zu dieser Mitteilung finden Sie unter:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c92d960a-5675-4c5a-a52d-
61880c2e94e1
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/19155030-b9ac-
415e-99b8-42c682263ba7
Â°
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Inflationsdaten: US-Börsen im Plus -- ATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX schließlich fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nahm erneut Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street ändert häufig die Richtung. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.