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18.03.2026 12:04:38
GNW-News: Dua Lipa Wird Neue Markenbotschafterin von Nespresso
^VEVEY, Schweiz, March 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nespresso freut sich, Dua
Lipa als neue globale Markenbotschafterin bekannt zu geben und damit ein
aufregendes neues Kapitel für die Marke aufzuschlagen. Seit 40 Jahren
revolutioniert Nespresso die Art und Weise, wie wir Kaffee trinken - und setzt
nun neue Maßstäbe, gemeinsam mit einer der einflussreichsten Pop-Ikonen ihrer
Generation.
Nespresso announces Dua Lipa as new Global Brand Ambassador: Nespresso announces
Dua Lipa as new Global Brand Ambassador
(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/5079/ger)
Ein Medien-Snippet zu dieser Mitteilung ist verfügbar, wenn Sie auf diesen Link
klicken (https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/5079/eng)
Der globale Superstar Dua Lipa wird nicht nur für ihren unverwechselbaren Sound
und ihre eindrucksvollen Auftritte gefeiert, sondern auch für ihren Einfluss als
moderne Stil- und Kulturtrendsetterin. Sie entwickelt sich stetig weiter und
verkörpert mit ihrer Neugier und Experimentierfreude Werte, die perfekt zum
Markenkern von Nespresso passen. Nespresso ist fest in der Welt von Kunst und
Entertainment verankert und feiert die inspirierenden Momente, in denen Ideen
entstehen und alltägliche Rituale zu etwas Besonderem werden.
Leonardo Aizpuru, Global Chief Marketing Officer bei Nespresso, sagt:?Wir
freuen uns sehr, Dua Lipa in der Nespresso Familie willkommen zu heißen. Sie ist
eine wahre Pionierin - immer neugierig, immer bereit, etwas Neues
auszuprobieren. Diese Energie passt perfekt zu der Richtung, in die wir als
Marke gehen. Unser Ziel ist es, mit außergewöhnlichem Kaffee immer wieder neue
Erlebnisse zu schaffen. Dua verkörpert genau diese Haltung auf moderne und
mühelose Weise. Gemeinsam möchten wir eine neue Generation anregen, sich
selbstbewusst neuen Geschmackswelten zu öffnen und zu entdecken, wie ein
Kaffeemoment zu etwas ganz Besonderem werden kann."
Auch abseits der Musik schafft Dua Lipa Raum für Storytelling, kreative
Entfaltung und kulturelle Inspiration. Von den Büchern, die sie empfiehlt, bis
zu den Gesprächen, die sie anstößt - Dua lädt ihr Publikum immer wieder dazu
ein, innezuhalten und sich auszutauschen. Diese Momente spiegeln auch Nespressos
Engagement für Kreativität und Kultur wider. Ihre Zusammenarbeit mit
Künstlerinnen und Künstlern aus unterschiedlichsten Bereichen unterstreicht ihre
Neugier, ihre Vielseitigkeit und ihren Anspruch, die eigenen kreativen Grenzen
immer wieder neu zu definieren.
Dua Lipa sagt:?Ich habe das Gefühl, mit Nespresso aufgewachsen zu sein. Es
stand immer irgendwo eine Nespresso-Maschine in der Nähe - zu Hause bei meiner
Familie, am Set oder im Hotelzimmer. Deshalb war die Zusammenarbeit eine ganz
einfache Entscheidung. Ich liebe es, wie Nespresso ständig neue Kaffeesorten
erkundet und sich als Marke weiterentwickelt. Die Zusammenarbeit macht jetzt
schon unglaublich viel Spaß - und das ist erst der Anfang."
Neue globale Kampagne startet bald
Am 14. April stellt Nespresso mit Vertuo World eine neue globale Kampagne vor,
die plattformübergreifend ausgespielt wird und den Beginn einer neuen kreativen
Ära für die Marke markiert. Mit Dua Lipa im Mittelpunkt steht die Kampagne für
eine moderne Interpretation dessen, wofür Nespresso steht: Neugier, der Freude
am Entdecken und außergewöhnliche Kaffeeerlebnisse. Neben Dua Lipa wird auch der
langjährige Markenbotschafter George Clooney einen kurzen Auftritt haben und
damit eine Verbindung zur Nespresso-Tradition schaffen.
Folgen Sie @nespresso, um über alle Neuigkeiten von Nespresso auf dem Laufenden
zu bleiben.
Kontakt:
Jean-François Mercier
jean-francois.mercier@nespresso.comÂ°
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