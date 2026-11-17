^ZÜRICH, Schweiz, Nov. 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die European Academy of

Allergy and Clinical Immunology (EAACI) wird das Thema Allergien und

Atemwegsgesundheit auf die Tagesordnung der COP31 setzen und sich für

klimapolitische Maßnahmen einsetzen, die Patienten besser schützen und

Ungleichheiten beseitigen.

Längere Pollensaisons, Waldbrände und Luftverschmutzung verdeutlichen, wie eng

Umweltbedingungen und die Gesundheit der Atemwege miteinander verbunden sind.

Für Menschen, die mit Allergien und Atemwegserkrankungen leben, hat der

Klimaschutz Auswirkungen auf ihren Alltag.

Die Beteiligung der EAACI spiegelt ihr Engagement für Vision Zero wider: eine

Zukunft, die frei von den Belastungen durch Allergien und Asthma ist. Um dieses

Ziel zu erreichen, sind wissenschaftliche Fortschritte und eine wirksame

Gesundheitsversorgung ebenso erforderlich wie Präventionsmaßnahmen und

politische Strategien, die ein gesünderes Umfeld fördern.

Im Rahmen ihres Symposiums mit dem Titel?How the Implementation of the Paris

Agreement Integrates Health Concerns - The Case of Allergic and Respiratory

Diseases" wird die EAACI untersuchen, ob nationale Klimaschutzverpflichtungen

und Anpassungspläne dieser gesundheitlichen Belastung angemessen Rechnung

tragen.

Im Rahmen der Diskussion werden wissenschaftliche Erkenntnisse erörtert, Lücken

in der Politik aufgezeigt und praktische Empfehlungen zur Einbeziehung von

Gesundheitsaspekten in den Klimaschutz geprüft. Besonderes Augenmerk wird auf

Ungleichheiten hinsichtlich der Umweltbelastung und des Zugangs zur

Gesundheitsversorgung gelegt.

Für die EAACI bietet dieser Dialog die Gelegenheit, die Forschung mit

Entscheidungen zu verknüpfen, die sich auf die öffentliche Gesundheit auswirken.

Die Einbeziehung von Fachwissen zu Allergien und Atemwegserkrankungen in

Klimadiskussionen kann dazu beitragen, dass die Bedürfnisse der Patienten in die

Politik einfließen und dass Prävention zu einer sektorübergreifenden Priorität

wird.

Im Rahmen des Symposiums werden auch Beiträge von Interessengruppen eingeholt,

um den kontinuierlichen Dialog zwischen Wissenschaftlern, Fachkräften im

Gesundheitswesen, politischen Entscheidungsträgern und den Communities zu

fördern.

Mit Mohamed Shamji, Maria Torres und Isabella Annesi-Maesano sowie Mitwirkenden

aus den Bereichen Gesundheits- und Klimapolitik:

* Datum: Dienstag, 17. November 2026

* Zeit: 11:30-12:30 Uhr (Ortszeit Antalya) / 09:30-10:30 Uhr MEZ

* Veranstaltungsort: Pavillon der Frankophonie, Antalya, Türkei

* Sprache: Französisch/Englisch

* Online: Live-Übertragung über die Event-Seite

Sehen Sie sich das Programm an und nutzen Sie den Live-Stream

(https://epavillonclimatique.francophonie.org/en/programmes/cdp31-antalya-

2026/atelier-sur-mettre-en-oeuvre-l-accord-de-paris-pour-la-sante-le-cas-des-

maladies-allergiques-et-respiratoires-how-the-implementation-of-the-paris-agre)

Über die EAACI

Die EAACI fördert die Allergologie und klinische Immunologie durch Forschung,

Ausbildung, Zusammenarbeit und Interessenvertretung und setzt sich dafür ein,

die Lebensqualität von Menschen zu verbessern, die von allergischen und

immunologischen Erkrankungen betroffen sind.

Medienanfragen: communications@eaaci.org (mailto:communications@eaaci.org)

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