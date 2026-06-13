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13.06.2026 17:05:38
GNW-News: EAACI fordert eine Zukunft im Sinne von "Vision Zero", frei von Allergien und Asthma
^ZÜRICH, June 13, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Da allergische Erkrankungen weiterhin
Hunderte Millionen Menschen weltweit betreffen und die Gesundheitssysteme
zunehmend belasten, fordert die European Academy of Allergy and Clinical
Immunology (EAACI) ein neues Ziel für die globale Gesundheit:?Vision Zero" -
eine Zukunft ohne die Belastung durch Allergien und Asthma.
Diese Vision wird das zentrale Thema des EAACI-Jahreskongresses 2026 sein, der
vom 12. bis 15. Juni 2026 in Istanbul (Türkei) stattfindet. Dort werden sich
Tausende von Klinikern, Forschern und Fachkräften aus dem Gesundheitswesen
versammeln, um die neuesten wissenschaftlichen Fortschritte und die Zukunft der
Allergie- und Asthmabehandlung zu erörtern.
Anstatt allergische und Atemwegserkrankungen als unvermeidbare und zunehmende
Herausforderung für die öffentliche Gesundheit hinzunehmen, ist die EAACI der
Ansicht, dass wissenschaftliche Innovationen, Präventionsstrategien und
koordinierte politische Maßnahmen deren Auswirkungen auf Einzelpersonen,
Familien und Gesellschaften erheblich verringern können.
?Vision Zero spiegelt unsere Entschlossenheit wider, über die Behandlung von
Krankheiten hinauszugehen und uns der Prävention sowie der Verringerung der
Krankheitslast zuzuwenden", so María Torres, Präsidentin der EAACI.?Der
wissenschaftliche Fortschritt, den wir heute erleben, gibt uns Anlass, ehrgeizig
zu sein. Durch die Zusammenarbeit zwischen Forschung, klinischer Praxis und dem
öffentlichen Gesundheitswesen können wir auf eine Zukunft hinarbeiten, in der
Allergien und Asthma das Leben von Millionen Menschen nicht mehr einschränken."
Der Kongress wird aktuelle Forschungsergebnisse und klinische Entwicklungen in
den Bereichen Immuntherapie, Umwelt- und genetische Faktoren, digitale
Gesundheitstechnologien, Präzisionsmedizin und präventive Ansätze vorstellen. Im
Mittelpunkt der Diskussionen stehen zudem die gesundheitliche Chancengleichheit
und die Notwendigkeit, dafür zu sorgen, dass Fortschritte in der Allergie- und
Asthmabehandlung Patienten weltweit zugänglich sind.
Allergische Erkrankungen gehören weltweit zu den häufigsten chronischen
Erkrankungen, wobei ihre Prävalenz in vielen Regionen weiter zunimmt. Die
Belastung geht über das Gesundheitswesen hinaus und wirkt sich auf Bildung,
Produktivität, Lebensqualität und psychisches Wohlbefinden aus. Vor diesem
Hintergrund zielt die?Vision Zero"-Initiative der EAACI darauf ab, ein
langfristiges Denken darüber anzuregen, was möglich ist, wenn wissenschaftliche
Erkenntnisse mit einer wirksamen Umsetzung und politischer Unterstützung
einhergehen.
?Das Konzept von Vision Zero fordert uns heraus, anders zu denken", so André
Moreira, Vice President of Congresses der EAACI.?Es regt die Allergie-Fachwelt
dazu an, sich nicht nur auf die Behandlung von Krankheiten zu konzentrieren,
sondern auch auf deren Prävention, die Minderung ihrer Auswirkungen und die
Schaffung gesünderer Lebensumfelder für künftige Generationen."
Istanbul, das an der Schnittstelle zwischen Europa und Asien liegt, bietet den
perfekten Rahmen für internationale Zusammenarbeit und Wissensaustausch. Der
Kongress soll Experten aus aller Welt zusammenbringen, um die Fortschritte auf
dem Weg zu einer Zukunft zu beschleunigen, in der die Belastung durch Allergien
und Asthma deutlich verringert wird.
Über die EAACI
Die European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) ist die führende
Fachorganisation, die sich für Exzellenz in Allergie und Immunologie einsetzt.
Die EAACI setzt sich durch Forschung, Aufklärung, Interessenvertretung und die
Förderung einer hochwertigen Patientenversorgung für die Verbesserung der
Gesundheit von Menschen ein, die von allergischen Erkrankungen betroffen sind.
Medienkontakt: communications@eaaci.org (mailto:communications@eaaci.org)
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