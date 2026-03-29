GNW-News: Earth Month 2026: Laut Holafly ergreifen 42 % der Reisenden Maßnahmen, um nachhaltiger zu reisen

^DUBLIN, March 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Holafly, der führende eSIM-Anbieter,

veröffentlicht neue Erkenntnisse darüber, wie Nachhaltigkeit Reiseentscheidungen

weltweit beeinflusst. Laut dem Holafly eSIM & Travel Report geben 42 % der

Reisenden an, aktiv Maßnahmen zu ergreifen, um verantwortungsvoller zu reisen -

ein deutliches Zeichen für das wachsende Umweltbewusstsein weltweit.

Die Daten zeigen jedoch auch eine klare Diskrepanz zwischen Anspruch und

tatsächlichem Verhalten. Obwohl nachhaltiges Reiseverhalten immer verbreiteter

wird, nennen nur 22,5 % der Reisenden Nachhaltigkeit als eine ihrer wichtigsten

Prioritäten bei der Reiseplanung. Umweltaspekte stehen damit häufig in

Konkurrenz zu unmittelbareren Faktoren wie Preis, Wetter oder Bequemlichkeit.

Diese Diskrepanz zwischen Werten und konkreten Entscheidungen spiegelt einen

breiteren Branchentrend wider: Nachhaltiger Tourismus findet grundsätzlich

breite Zustimmung - doch diese Überzeugungen in tatsächliche

Buchungsentscheidungen zu übersetzen, bleibt eine Herausforderung. Viele

Reisende möchten ihren ökologischen Fußabdruck reduzieren. Letztlich sind es

jedoch Erschwinglichkeit, Verfügbarkeit und das Gesamterlebnis, die die

Entscheidung maßgeblich beeinflussen.

?Die Botschaft der Reisenden ist eindeutig: Menschen wollen verantwortungsvolle

Entscheidungen treffen - doch diese müssen einfach und zugänglich sein", so

Daniela Prado, Brand Director bei Holafly.?Nachhaltigkeit entfaltet erst dann

ihre volle Wirkung im großen Maßstab, wenn verantwortungsvolle Optionen nahtlos

in das Reiseerlebnis integriert sind. Erst wenn Reisende nicht mehr zwischen

Komfort und Umweltbewusstsein abwägen müssen, beginnt echter Wandel."

Branchenstudien bestätigen diese Dynamik. Laut der Weltorganisation für

Tourismus (UNWTO) äußert die Mehrheit der Reisenden Bedenken hinsichtlich der

Umweltauswirkungen des Tourismus. Dennoch bleiben Kosten und Komfort die

entscheidenden Faktoren bei der Wahl des Reiseziels - was die Erkenntnisse von

Holafly untermauert.

Mit seinem Angebot greift Holafly den Trend zu integrierten,

verantwortungsbewussten Reiselösungen auf - ohne Kompromisse beim Komfort: Indem

physische SIM-Karten überflüssig werden, können Reisende Emissionen reduzieren,

die bei Produktion, Verpackung und weltweitem Vertrieb entstehen. Nach

Schätzungen von Holafly lassen sich durch jede eSIM im Vergleich zu einer

herkömmlichen SIM-Karte rund 114,7 Gramm CO? einsparen.

Bei weltweit mehr als 15 Millionen verkauften eSIMs entspricht das einer

Einsparung von über 1.700 Tonnen CO? - ein Beispiel dafür, wie selbst kleine,

leicht umsetzbare Maßnahmen im globalen Reiseökosystem eine große Wirkung

entfalten können.

Angesichts einer sich wandelnden Reisebranche, die zunehmend von

Klimabewusstsein und veränderten Erwartungen der Reisenden geprägt ist, steht

die Branche vor einer klaren Herausforderung: ökologische Werte in praktische,

unkomplizierte Lösungen zu übersetzen, die sich nahtlos in Reisepläne

integrieren lassen.

Über Holafly

Holafly ist der weltweit führende Anbieter von eSIMs für Reisende und deckt mehr

als 200 Destinationen ab. Mit einer Trustpilot-Bewertung von 4,6/5 und über 15

Millionen zufriedenen Kunden ist Holafly die erste Wahl für internationale

Konnektivität. Das Angebot an unbegrenzten Daten ermöglicht sorgenfreies Reisen

weltweit.

Medienkontakt: press@holafly.com

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