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29.03.2026 12:15:38
GNW-News: Earth Month 2026: Laut Holafly ergreifen 42 % der Reisenden Maßnahmen, um nachhaltiger zu reisen
^DUBLIN, March 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Holafly, der führende eSIM-Anbieter,
veröffentlicht neue Erkenntnisse darüber, wie Nachhaltigkeit Reiseentscheidungen
weltweit beeinflusst. Laut dem Holafly eSIM & Travel Report geben 42 % der
Reisenden an, aktiv Maßnahmen zu ergreifen, um verantwortungsvoller zu reisen -
ein deutliches Zeichen für das wachsende Umweltbewusstsein weltweit.
Die Daten zeigen jedoch auch eine klare Diskrepanz zwischen Anspruch und
tatsächlichem Verhalten. Obwohl nachhaltiges Reiseverhalten immer verbreiteter
wird, nennen nur 22,5 % der Reisenden Nachhaltigkeit als eine ihrer wichtigsten
Prioritäten bei der Reiseplanung. Umweltaspekte stehen damit häufig in
Konkurrenz zu unmittelbareren Faktoren wie Preis, Wetter oder Bequemlichkeit.
Diese Diskrepanz zwischen Werten und konkreten Entscheidungen spiegelt einen
breiteren Branchentrend wider: Nachhaltiger Tourismus findet grundsätzlich
breite Zustimmung - doch diese Überzeugungen in tatsächliche
Buchungsentscheidungen zu übersetzen, bleibt eine Herausforderung. Viele
Reisende möchten ihren ökologischen Fußabdruck reduzieren. Letztlich sind es
jedoch Erschwinglichkeit, Verfügbarkeit und das Gesamterlebnis, die die
Entscheidung maßgeblich beeinflussen.
?Die Botschaft der Reisenden ist eindeutig: Menschen wollen verantwortungsvolle
Entscheidungen treffen - doch diese müssen einfach und zugänglich sein", so
Daniela Prado, Brand Director bei Holafly.?Nachhaltigkeit entfaltet erst dann
ihre volle Wirkung im großen Maßstab, wenn verantwortungsvolle Optionen nahtlos
in das Reiseerlebnis integriert sind. Erst wenn Reisende nicht mehr zwischen
Komfort und Umweltbewusstsein abwägen müssen, beginnt echter Wandel."
Branchenstudien bestätigen diese Dynamik. Laut der Weltorganisation für
Tourismus (UNWTO) äußert die Mehrheit der Reisenden Bedenken hinsichtlich der
Umweltauswirkungen des Tourismus. Dennoch bleiben Kosten und Komfort die
entscheidenden Faktoren bei der Wahl des Reiseziels - was die Erkenntnisse von
Holafly untermauert.
Mit seinem Angebot greift Holafly den Trend zu integrierten,
verantwortungsbewussten Reiselösungen auf - ohne Kompromisse beim Komfort: Indem
physische SIM-Karten überflüssig werden, können Reisende Emissionen reduzieren,
die bei Produktion, Verpackung und weltweitem Vertrieb entstehen. Nach
Schätzungen von Holafly lassen sich durch jede eSIM im Vergleich zu einer
herkömmlichen SIM-Karte rund 114,7 Gramm CO? einsparen.
Bei weltweit mehr als 15 Millionen verkauften eSIMs entspricht das einer
Einsparung von über 1.700 Tonnen CO? - ein Beispiel dafür, wie selbst kleine,
leicht umsetzbare Maßnahmen im globalen Reiseökosystem eine große Wirkung
entfalten können.
Angesichts einer sich wandelnden Reisebranche, die zunehmend von
Klimabewusstsein und veränderten Erwartungen der Reisenden geprägt ist, steht
die Branche vor einer klaren Herausforderung: ökologische Werte in praktische,
unkomplizierte Lösungen zu übersetzen, die sich nahtlos in Reisepläne
integrieren lassen.
Über Holafly
Holafly ist der weltweit führende Anbieter von eSIMs für Reisende und deckt mehr
als 200 Destinationen ab. Mit einer Trustpilot-Bewertung von 4,6/5 und über 15
Millionen zufriedenen Kunden ist Holafly die erste Wahl für internationale
Konnektivität. Das Angebot an unbegrenzten Daten ermöglicht sorgenfreies Reisen
weltweit.
Medienkontakt: press@holafly.com
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