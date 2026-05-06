06.05.2026 02:08:38

GNW-News: EarthDaily erhält Auftrag des National Reconnaissance Office (NRO) zur kommerziellen optischen Erdbeobachtung

^MAPLE GROVE, Minnesota, May 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- EarthDaily Analytics

(EarthDaily) gab heute bekannt, dass das Unternehmen vom US-amerikanischen

National Reconnaissance Office (NRO) ausgewählt wurde, um im Rahmen des

Programms?Strategic Commercial Enhancements (SCE) Commercial Solutions Opening

(CSO)" den Einsatz kommerzieller multispektraler Erdbeobachtungsdaten zu

unterstützen. Der Auftrag im Wert von 1,2 Millionen Dollar unterstreicht die

zunehmende Bedeutung kommerzieller Anbieter bei der Unterstützung der Aufgaben

der US-Regierung.

EarthDaily wird wissenschaftlich kalibrierte multispektrale Bilddaten und

Fernerkundungsfunktionen mittels Modellierung, Simulation und Datenauswertung

bereitstellen. Dabei nutzt das Unternehmen die derzeit im Orbit befindliche

EarthDaily Constellation sowie weitere Satelliten, die im Laufe des Jahres 2026

gestartet werden. EarthDaily wird seine Fähigkeiten durch einen durchgängigen

Prozess aus Auftragsvergabe, Datenerfassung und Produktverbreitung unter Beweis

stellen und auf Produktbestellungen und Lieferanfragen der NRO und ihrer Partner

reagieren.

?Diese Auswahl spiegelt einen allgemeinen Trend wider, kommerziell verfügbare,

hochwertige Erdbeobachtungsdaten in die operative Entscheidungsfindung zu

integrieren", sagte Eric von Eckartsberg, Chief Revenue Officer bei EarthDaily.

?Unser Fokus liegt auf der Bereitstellung konsistenter, zuverlässiger Messdaten,

die schnellere und fundiertere Entscheidungen in komplexen Umgebungen

ermöglichen."

Der Auftrag stellt einen wichtigen Schritt beim Aufbau eines skalierbaren

Vertragsrahmens für den künftigen Bedarf der US-Regierung dar und versetzt

EarthDaily in die Lage, ein breiteres Spektrum an Missionsanwendungen zu

unterstützen, da die kommerzielle Erdbeobachtung zunehmend in Arbeitsabläufe der

nationalen Sicherheit integriert wird.

Die Auswahl steht im Einklang mit der EarthDaily Constellation, einem optischen

Erdbeobachtungssystem der nächsten Generation, das für die tägliche weltweite

Erfassung in 22 Spektralbändern ausgelegt ist und dessen volle Betriebsfähigkeit

noch in diesem Jahr erwartet wird. Die Konstellation wurde speziell für die

großflächige Erkennung von Veränderungen entwickelt und ermöglicht

wiederholbare, konsistente Messungen in großem Maßstab sowie KI-fähige Analysen

sowohl für Behörden als auch für gewerbliche Nutzer.

Mit dieser Auszeichnung baut EarthDaily seine Rolle als zuverlässiger

kommerzieller Anbieter von Erdbeobachtungsdaten und -analysen weiter aus und

unterstützt damit die nationale Sicherheit sowie andere wirkungsvolle

Anwendungen.

Über EarthDaily

EarthDaily ist ein weltweit tätiges Erdbeobachtungsunternehmen, das sich auf die

Bereitstellung wissenschaftlicher Daten und Analysen zur Erfassung von

Veränderungen über große Gebiete hinweg sowie auf entscheidungsrelevante

Informationen spezialisiert hat. Mit der EarthDaily Constellation schafft das

Unternehmen die Grundlage für tägliche, weltweit einheitliche

Erdbeobachtungsdaten, um Regierungen und Unternehmen zu unterstützen, die in

komplexen, kritischen Umgebungen tätig sind.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte earthdaily.com und folgen Sie

EarthDaily auf LinkedIn (@EarthDaily) und X (@EarthDailyA).

Ansprechpartner

Tanya Cross

Vice President, Global Marketing and Communications

EarthDaily

tanya.cross@earthdaily.com

Alliance Advisors IR

EarthDailyPR@allianceadvisors.com

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