|
26.10.2026 19:03:38
GNW-News: EarthDaily erhält NASA-Auftrag im Wert von 3 Mio. USD zur Integration kommerzieller Erdbeobachtungsdaten mit Landsat
^MAPLE GROVE, Minnesota, Oct. 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- EarthDaily hat heute
bekanntgegeben, einen NASA-Auftrag im Wert von 3 Mio. USD erhalten zu haben. Im
Rahmen des Auftrags stellt das Unternehmen Daten der EarthDaily Constellation
sowie technische Unterstützung bereit, damit die NASA und der U.S. Geological
Survey (USGS) neue Ansätze zur Integration kommerzieller Kapazitäten in
staatliche Programme zur Erdbeobachtung bewerten können.
Der Auftrag unterstützt die Initiative zur stärkeren Einbindung kommerzieller
Lösungen im Rahmen von Sustainable Land Imaging (https://science.nasa.gov/earth-
science/sli-commercial-transition-initiative/) (SLI). Dabei handelt es sich um
ein gemeinsames Vorhaben von NASA und USGS, das untersucht, wie kommerzielle
Erdbeobachtungsdaten staatliche Systeme ergänzen können, ohne die
wissenschaftlichen Qualitätsanforderungen und die Kontinuität der Landsat-
Datenreihe zu beeinträchtigen.
Im Rahmen des Vertrags werden NASA und USGS die Daten der EarthDaily
Constellation anhand der Standards und Anforderungen von Landsat bewerten. Dazu
gehören die Datenqualität, Kalibrierung und Stabilität, die radiometrischen und
geometrischen Leistungsmerkmale, die Harmonisierung mit bestehenden Datenreihen
sowie die Eignung für den jeweiligen Verwendungszweck. Darüber hinaus wird
untersucht, wie kommerzielle Erdbeobachtungen die Entwicklung KI-fähiger
Erdbeobachtungsprodukte unterstützen können, die für moderne Datenverarbeitungs-
und Machine-Learning-Prozesse ausgelegt sind.
?Landsat hat eine außergewöhnliche wissenschaftliche Datenreihe geschaffen, die
dokumentiert, wie sich unser Planet verändert. Sie beruht auf jahrzehntelangen,
konsistenten und verlässlichen Messungen", so Don Osborne, Chief Executive
Officer von EarthDaily.?EarthDaily wurde auf derselben grundlegenden
Überzeugung aufgebaut: Um Veränderungen zu verstehen, braucht man zunächst
Messdaten, denen man vertrauen und die man über längere Zeiträume miteinander
vergleichen kann. Da Erdbeobachtungsdaten zunehmend als Grundlage für KI-
Anwendungen dienen, gewinnt diese Konsistenz noch mehr an Bedeutung. Diese
Arbeit bietet uns die Möglichkeit, gemeinsam mit NASA und USGS zu zeigen, wie
kommerzielle Erdbeobachtungsdaten in wissenschaftlicher Qualität, die für KI-
Anwendungen aufbereitet sind, die Landsat-Datenreihe ergänzen und dazu beitragen
können, verlässliche Messungen auch künftig sicherzustellen."
Die EarthDaily Constellation wurde gezielt dafür entwickelt, Veränderungen über
längere Zeiträume hinweg konsistent zu erfassen. Acht der insgesamt zehn
Satelliten befinden sich inzwischen im Orbit. Gemeinsam erfassen sie alle zwei
Tage 100 % der Landfläche der Erde. Im Vollbetrieb wird die Konstellation
täglich rund 92 % der Landfläche der Erde abbilden; die Antarktis ist davon
ausgenommen. Die sonnensynchrone Umlaufbahn ermöglicht konsistente Aufnahmen am
Morgen. Die Überflugzeiten am Äquator liegen dabei bei etwa 10:30 Uhr Ortszeit.
Mit einer Schwadbreite von 240 km lässt sich zudem eine systematische Abdeckung
großer Gebiete erreichen. Die aufeinander abgestimmten Bildgebungssysteme
erfassen Daten in 22 Spektralbändern, die den sichtbaren Bereich, das nahe
Infrarot, das kurzwellige Infrarot und den thermischen Infrarotbereich abdecken.
Dabei kommen jeweils auf den entsprechenden Spektralbereich abgestimmte
Sensortechnologien zum Einsatz. Die native räumliche Auflösung beträgt 5 m im
sichtbaren und nahinfraroten Bereich, 95 m im kurzwelligen Infrarot und 120 m im
thermischen Infrarot. Eine nachträgliche Schärfung, durch die zusätzliche
Details lediglich vorgetäuscht würden, erfolgt nicht. Spezielle Spektralbänder
für Wasserdampf und Zirruswolken unterstützen die atmosphärische Korrektur und
die Erkennung von Wolken. Zusammengenommen ermöglichen diese Designmerkmale
wissenschaftlich hochwertige, analysefertige Beobachtungsdaten, die sich von
einer Aufnahme zur nächsten direkt miteinander vergleichen lassen.
Im Rahmen der Evaluierung wird untersucht, wie diese Kapazitäten die Landsat-
Datenreihe ergänzen könnten, indem sie häufigere Beobachtungen ermöglichen.
Davon könnten insbesondere Nutzer profitieren, die zwischen einzelnen
Aufnahmezeitpunkten auf konsistente Messungen von Veränderungen angewiesen sind.
Diese verlässliche Messgrundlage ist auch für KI-Anwendungen von entscheidender
Bedeutung. Die Arbeiten stehen im Einklang mit den umfassenderen Bestrebungen
der NASA, den Einsatz von Superintelligenz in der wissenschaftlichen Forschung
und bei der Analyse komplexer Datensätze auszuweiten. Die konsistent
kalibrierten und standardisierten Beobachtungsdaten von EarthDaily bieten
Modellen eine stabile Grundlage, um relevante Veränderungen zu erkennen. Dazu
zählen sowohl Erdbeobachtungs-Grundlagenmodelle, die anhand jahrzehntelanger
Landsat-Bilddaten trainiert wurden, als auch Anwendungen zur Reanalyse und
Prognose. Daten, die sich mit dem Landsat-Archiv harmonisieren lassen, könnten
bestehende Datenreihen durch häufigere Messungen ergänzen und zeitlich
fortführen. EarthDaily wird gemeinsam mit NASA und USGS Versuche durchführen,
die unter anderem die Bewertung von Daten, die Demonstration von
Arbeitsabläufen, die Evaluierung und Validierung von Produkten, standardisierte
Datenstrukturen und die Charakterisierung von Unsicherheiten umfassen. Darüber
hinaus werden die Daten von EarthDaily zusammen mit Landsat und anderen
Referenzmissionen sowie innerhalb der Verarbeitungsabläufe für die Analysis
Ready Data des USGS und für die Harmonized Landsat and Sentinel-2-Daten der NASA
getestet.
Die Evaluierung soll klären, ob die Daten von EarthDaily die Anforderungen an
Oberflächenreflexion und Oberflächentemperatur erfüllen, die für Landsat-Daten
gelten. Untersucht werden außerdem die Kompatibilität mit langfristigen
Landbeobachtungsdatenreihen sowie das Potenzial kommerzieller Erdbeobachtungen,
in Kombination mit staatlichen Erdbeobachtungssystemen häufigere
Wiederholungsaufnahmen und eine höhere räumliche Auflösung zu ermöglichen.
Während der gesamten Evaluierung werden die Wissenschaftler und technischen
Teams von EarthDaily regelmäßig mit den wissenschaftlichen Fachleuten und
Programmverantwortlichen von NASA und USGS zusammenarbeiten. In technischen
Abstimmungen werden unter anderem Datenqualität, Kreuzkalibrierung, Algorithmen,
Produktspezifikationen, Verarbeitungsabläufe und Datenintegration behandelt. Die
Ergebnisse werden im Verlauf der Arbeiten gemeinsam geprüft und dazu genutzt,
Produkte und Dokumentationen weiterzuentwickeln. Die Arbeiten sollen dazu
beitragen, die Anforderungen zu bestimmen und zu präzisieren, die kommerzielle
Technologien und daraus abgeleitete Datenprodukte erfüllen müssen, um mit dem
Landsat-Archiv harmonisiert werden zu können.
Der Nachweis, dass die Daten von EarthDaily die an den Leistungsanforderungen
von Landsat ausgerichteten Schwellenwerte erfüllen und einen ausreichenden
Mehrwert bieten, ist ein erster Schritt hin zu hybriden Missionsarchitekturen,
die staatliche und kommerzielle Ressourcen miteinander verbinden.
EarthDaily setzt sich dafür ein, gemeinsam mit NASA und USGS Ansätze zu
entwickeln, die den besonderen Wert von Landsat bewahren: eine seit mehr als 50
Jahren kontinuierlich aufgebaute Datenreihe, die Nutzern weltweit frei und offen
zur Verfügung steht.
Über EarthDaily
EarthDaily ist ein global tätiges Unternehmen für Erdbeobachtung. Es stellt
wissenschaftlich hochwertige, KI-fähige Daten und Analyseleistungen für die
großflächige Überwachung und die Erkennung von Veränderungen bereit. Das
integrierte Erdbeobachtungssystem des Unternehmens vereint die speziell
entwickelte EarthDaily Constellation mit fortschrittlicher Datenverarbeitung,
KI-Grundlagenmodellen und fachspezifischen Analyseverfahren. So werden
großflächige Umweltbeobachtungen in entscheidungsrelevante Erkenntnisse
umgewandelt.
Die Technologie von EarthDaily wurde entwickelt, um konsistente,
wissenschaftlich kalibrierte Messdaten in großem Umfang bereitzustellen. Sie
unterstützt Behörden und Unternehmen dabei, Veränderungen zu erkennen und zu
verstehen, sich wandelnde Risiken zu bewerten und fundiertere Entscheidungen zu
treffen. Die Lösungen des Unternehmens kommen in wichtigen Anwendungsbereichen
zum Einsatz, darunter Landwirtschaft, Versicherungswirtschaft, Bergbau,
Forstwirtschaft, Umweltüberwachung, Verteidigung und nationale Sicherheit.
Weitere Informationen finden Sie unter earthdaily.com (https://earthdaily.com/).
Folgen Sie EarthDaily auch auf LinkedIn (@EarthDaily) und X (@EarthDailyA).
Kontakte
Tanya Cross
Vice President, Global Marketing and Communications
EarthDaily
tanya.cross@earthdaily.com (mailto:tanya.cross@earthdaily.com)
Alliance Advisors IR
EarthDailyPR@allianceadvisors.com (mailto:EarthDailyPR@allianceadvisors.com)
Ein Foto zu dieser Meldung ist verfügbar unter:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/802e6d49-b8bd-
4dc4-960b-27b6b5fe4e78
Â°
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison im Blick: ATX in der Feiertagspause -- DAX schließt höher -- Wall Street in Grün -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt blieb am Montag geschlossen. Der deutsche Aktienmarkt legte derweil zu. Die Wall Street zeigt sich positiv. An den Börsen in Fernost ging es zum Wochenstart in verschiedene Richtungen.