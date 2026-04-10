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10.04.2026 06:28:38
GNW-News: EarthDaily sichert sich Datenanalyse-Vertrag im zweistelligen Millionenbereich für KI-gestützte Erdbeobachtungsdaten mit US-Verteidigungsunternehmen
^VANCOUVER, British Columbia, April 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- EarthDaily
Analytics (EarthDaily) gab heute den Abschluss eines neuen Datenanalyse-Vertrags
im hohen zweistelligen Millionenbereich mit einem führenden US-amerikanischen
Unternehmen im Bereich Verteidigungs- und Sicherheitstechnologie bekannt. Der
Vertrag unterstreicht die wachsende Nachfrage nach KI-optimierten
Erdbeobachtungsdaten, die durch konsistente, präzise kalibrierte und
verlässliche Daten überzeugen.
Der Vertrag gewährt dem Kunden Zugriff auf täglich viele Millionen
Quadratkilometer Satellitenbilder. Die analysierfertigen Daten von EarthDaily
unterstützen großangelegte KI- und Machine-Learning-Prozesse des Kunden.
Mit der EarthDaily Constellation (https://earthdaily.com/constellation) lassen
sich weltweit konsistente und reproduzierbare Messungen durchführen. Da die
gesamte Erde täglich zur gleichen lokalen Sonnenzeit und unter identischer
Blickgeometrie erfasst wird, liefert die Satellitenkonstellation stabile
Bilddaten, die eine verlässliche Grundlage für KI-gestützte Analysen bilden.
Dank der konstant hohen Erfassungsqualität lassen sich Störsignale in den
Datensätzen reduzieren. Dies ist ein entscheidender Faktor, um KI-Modelle
zuverlässig zu trainieren, zu validieren und einzusetzen. EarthDaily wurde in
erster Linie als Messsystem entwickelt und wendet strenge radiometrische und
geometrische Kalibrierungen an, um sicherzustellen, dass die Daten nicht nur
visuell exakt, sondern über die Zeit auch analytisch zuverlässig sind. Mit 22
Spektralbändern im sichtbaren Bereich, im nahen und kurzwelligen Infrarot sowie
im thermischen Infrarot erfasst das System selbst kleinste Veränderungen in
Gelände, Infrastruktur und Oberflächenbedingungen. Damit erkennen KI-Modelle
echte Veränderungen und werden nicht durch Artefakte beeinträchtigt, die durch
inkonsistente Aufnahmebedingungen entstehen.
Das Ergebnis ist eine grundlegend neue Datenbasis für KI, die eine
kontinuierliche Überwachung, skalierbare Automatisierung und zukunftsorientierte
Erdbeobachtungsintelligenz ermöglicht. Sie ist speziell auf Regierungen und
Unternehmen zugeschnitten, die in komplexen und kritischen Einsatzbereichen
tätig sind.
?Wir freuen uns auf die enge Zusammenarbeit mit diesem etablierten und hoch
angesehenen Unternehmen im Bereich Verteidigungs- und Sicherheitstechnologie in
den USA", so Don Osborne.?Der Vertrag ist eine deutliche Bestätigung für ihre
Mission sowie für die Qualität unserer Daten."
Über EarthDaily
EarthDaily ist ein weltweit tätiges Erdbeobachtungsunternehmen, das sich auf die
Bereitstellung wissenschaftlicher Daten und Analysen zur Erfassung von
Veränderungen über große Gebiete hinweg sowie auf entscheidungsrelevante
Informationen spezialisiert hat. Mit der bevorstehenden Einführung der
EarthDaily Constellation schafft das Unternehmen eine Grundlage für täglich
weltweit konsistente Erdbeobachtungsdaten, um Regierungen und Unternehmen zu
unterstützen, die in komplexen, kritischen Umgebungen tätig sind.
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte earthdaily.com und folgen Sie
EarthDaily auf LinkedIn (@EarthDaily) und X (@EarthDailyA).
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d3931e2f-a83e-
4829-98be-836c0cbf6010
Ansprechpartner
Tanya Cross
Vice President, Global Marketing and Communications
EarthDaily
tanya.cross@earthdaily.com
Alliance Advisors
IREarthDailyPR@allianceadvisors.comÂ°
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