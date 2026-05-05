GNW-News: EarthDaily startet sechs Satelliten zur täglichen globalen Erfassung von Erdveränderungen

^MAPLE GROVE, Minnesota, May 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- EarthDaily Analytics

(EarthDaily) gab heute den erfolgreichen Start von sechs Satelliten der

EarthDaily Constellation an Bord einer SpaceX Falcon 9-Rideshare-Mission bekannt

und bestätigte den ersten Kontakt zu den Satelliten EDC-02 bis EDC-07. Dieser

Meilenstein bringt das Unternehmen seinem Ziel entscheidend näher, planetarische

Veränderungen auf globaler Ebene konsistent im großen Maßstab zu erfassen.

Der Start erfolgte am 3. Mai 2026 und brachte alle sechs Satelliten in die

erdnahe Umlaufbahn. Die Telemetriedaten bestätigen die erfolgreiche Ausbringung,

eine stabile Systemleistung, das Ausfahren der Solarmodulen sowie einen

positiven Energiehaushalt. Jeder Satellit hat seine vorgesehene

Betriebskonfiguration erreicht und setzt damit den strukturierten

Validierungsprozess im Orbit fort, der erstmals mit EDC-01 erfolgreich

demonstriert wurde.

Dieser zweite Start knüpft an die erfolgreiche Inbetriebnahme des ersten

Satelliten von EarthDaily an und untermauert die Fähigkeit des Unternehmens, ein

kalibriertes, KI-fähiges Erdbeobachtungssystem zu errichten und zu betreiben.

Mit weiteren Satelliten im Orbit tritt die EarthDaily Constellation noch in

diesem Spätsommer in den kommerziellen Betrieb ein. Dadurch wird das bestehende

Portfolio an Daten- und Analyseprodukten weiter ausgebaut, das bereits heute

Regierungen und Unternehmen in Landwirtschaft, Bergbau, Versicherungen und

Verteidigung unterstützt.

Mit dem Ausbau der Konstellation werden diese Angebote durch einen

kontinuierlichen, täglich aktualisierten Strom kalibrierter Messdaten erweitert.

Dadurch lassen sich Prozesse stärker skalieren, präzisieren und zunehmend

automatisieren. Diese Entwicklung steht in engem Zusammenhang mit den

Investitionen von EarthDaily in KI und sogenannten Foundation Models, die darauf

abzielen, aus fortlaufenden globalen Messreihen prädiktive Erkenntnisse zu

gewinnen. Diese Modelle, trainiert auf einem einheitlichen, qualitativ

hochwertigen Zeitreihendatensatz, ermöglichen schnellere Erkenntnisse, höhere

Zuverlässigkeit und präzisere Entscheidungen in geschäftskritischen Anwendungen.

Diese Fähigkeit beruht auf der Konzeption der EarthDaily Constellation, die

speziell für die flächendeckende Erkennung von Veränderungen entwickelt wurde.

Durch die Kombination aus hoher Wiederholrate, großflächiger Abdeckung und

konsistenter Messung fungiert jeder Satellit, ausgestattet mit 16

Bildgebungssystemen über 22 Spektralbänder, als Teil einer einheitlichen,

koordinierten Messplattform.

?Die meisten Erdbeobachtungssysteme wurden entwickelt, um Bilder aufzunehmen",

sagte Don Osborne, Chief Executive Officer von EarthDaily.?Wir haben EarthDaily

entwickelt, um Veränderungen zu messen. Mit diesem zweiten Start und dem

erfolgreichen Kontakt zu mehreren Satelliten rücken wir unserem Ziel näher, eine

konsistente tägliche Erdbeobachtung bereitzustellen, auf die sich Kunden für

fundierte Entscheidungen verlassen können."

Kunden sollen damit künftig von fragmentierten Datensätzen zu einer

einheitlichen, KI-fähigen Datenquelle wechseln, in der präzise Messdaten als

Basis für prädiktive Analysen dienen. Regierungen erhalten dadurch eine

belastbare, stets aktuelle Lageerfassung und können kritische Datensätze

kontinuierlich aktualisieren. Kommerzielle Anwender wiederum können Risiken

besser modellieren, Entwicklungen vorhersagen und ihre Prozesse deutlich

effizienter steuern.

?Die Welt braucht nicht mehr Bilder, sondern verlässliche, konsistente

Messdaten", fügte Osborne hinzu.?Mit jedem Satelliten, den wir in Betrieb

nehmen, schließen wir die Lücke zwischen Datenerfassung und Entscheidungsfindung

und schaffen damit die Grundlage für KI-gestützte Geodatenanalyse im großen

Maßstab."

Mit dem Start eines achten Satelliten, der noch in diesem Sommer erfolgen soll,

tritt EarthDaily zügig in die nächste Phase ein: die Etablierung eines neuen

Standards für die Vermessung unseres Planeten.

Über EarthDaily

EarthDaily ist ein weltweit tätiges Erdbeobachtungsunternehmen, das sich auf die

Bereitstellung wissenschaftlicher Daten und Analysen zur Erfassung von

Veränderungen über große Gebiete hinweg sowie auf entscheidungsrelevante

Informationen spezialisiert hat. Mit der EarthDaily Constellation schafft das

Unternehmen die Grundlage für tägliche, weltweit einheitliche

Erdbeobachtungsdaten, um Regierungen und Unternehmen zu unterstützen, die in

komplexen, kritischen Umgebungen tätig sind.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte earthdaily.com und folgen Sie

EarthDaily auf LinkedIn (@EarthDaily) und X (@EarthDailyA).

Ansprechpartner

Tanya Cross

Vice President, Global Marketing and Communications

EarthDaily

tanya.cross@earthdaily.com

Alliance Advisors IR

EarthDailyPR@allianceadvisors.com

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