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19.11.2026 16:36:38
GNW-News: EBC bringt vor dem erwarteten Nasdaq-Börsengang Anthropic Pre-IPO-CFD auf MT5 auf den Markt
^LONDON, Nov. 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die EBC Financial Group (EBC) hat
einen Anthropic Pre-IPO-Differenzkontrakt (Contract For Difference, CFD) auf der
Handelsplattform MetaTrader 5 (MT5) eingeführt. Damit erweitert das Unternehmen
sein CFD-Angebot im Vorfeld des erwarteten Börsengangs des KI-Unternehmens an
der Nasdaq. Das unter dem Handelssymbol ANT verfügbare Instrument ermöglicht
berechtigten Kunden der EBC Financial Group (SVG) LLC, bereits vor der
öffentlichen Börsennotierung von Anthropic sowohl auf steigende als auch auf
fallende Kurse zu setzen.
?Viele Trader haben eine klare Vorstellung davon, wie sie den Wert von Anthropic
einschätzen. Doch nicht jeder hat die Möglichkeit, an einem Börsengang
teilzunehmen", so Andria Phiniefs, Marketingdirektorin der EBC Financial Group.
?ANT eröffnet berechtigten Kunden eine alternative Möglichkeit, bereits vor dem
erwarteten Börsengang an den Kursbewegungen von Anthropic zu partizipieren -
ohne direkt am IPO teilzunehmen oder Aktien zugeteilt zu bekommen."
Mit ANT erweitert EBC sein Handelsangebot um einen weiteren technologiebezogenen
CFD. Dieser ergänzt das bereits breite Portfolio an CFDs auf Währungen, Indizes,
Rohstoffe, Aktien und börsengehandelte Fonds (ETFs). Bis zur Börsennotierung von
Anthropic steht ANT rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche über MT5 zum
Handel zur Verfügung. Kunden können dort jederzeit Kursnotierungen abrufen sowie
ihre Orders und Positionen verwalten.
Laut dem am 10. November 2026 bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC)
eingereichten aktualisierten Prospekt von Anthropic sollen die Aktien der Klasse
A voraussichtlich zu einem Preis von 70 bis 78 US-Dollar je Aktie angeboten
werden. Die endgültige Festlegung des Ausgabepreises wird für den 18. November
(US-Zeit) erwartet. Der Handelsstart an der Nasdaq ist für den 19. November
unter dem Tickersymbol ANT vorgesehen. Dieser Zeitplan steht jedoch weiterhin
unter dem Vorbehalt eines planmäßigen Verlaufs des Börsengangs.
In den neun Monaten bis zum 30. September 2026 erzielte Anthropic einen Umsatz
von 33,24 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einem Anstieg von 1.206 %
gegenüber dem Vorjahreszeitraum. In den zwölf Monaten bis zum 30. September
erwirtschaftete das Unternehmen mit jedem seiner mehr als 11.900 Kunden einen
Umsatz von mindestens 100.000 US-Dollar. Diese Geschäftszahlen lassen jedoch
keine Rückschlüsse auf den Kurs zu, zu dem die Aktien oder die darauf
basierenden CFDs gehandelt werden.
Ein EBC-CFD - keine Zeichnung im Rahmen des Börsengangs
ANT ermöglicht es Kunden, an den Kursbewegungen eines börsengehandelten CFD
teilzuhaben, ohne dabei Eigentumsrechte an Anthropic-Aktien zu erwerben. Das
Halten des Kontrakts beinhaltet weder einen Anspruch auf Aktienzuteilung im
Rahmen des Börsengangs noch Stimmrechte, Dividendenansprüche oder einen Anspruch
auf physische Lieferung von Aktien. Das Instrument wird weder von Anthropic
ausgegeben noch von dem Unternehmen unterstützt. Kunden müssen sich dafür weder
am Börsengang beteiligen noch über einen privaten Fonds investieren.
?Wer verschiedene Möglichkeiten vergleicht, um an einem bedeutenden Börsengang
teilzuhaben, achtet nicht allein auf die Verfügbarkeit. Auch die
Handelsplattform, die Konditionen und der Broker hinter dem jeweiligen Kontrakt
spielen eine wichtige Rolle", so Phiniefs.?Mit der Aufnahme von ANT in MT5
erhalten berechtigte Kunden einen weiteren CFD im Handelsangebot von EBC -
unterstützt durch unsere leistungsfähige Handelsinfrastruktur und die
umfassenden Services, die wir für unsere Produkte bereitstellen."
ANT-Handelsbedingungen und Aktionsangebot
Orders können ab einer Einheit platziert und in Einerschritten erhöht werden.
Die maximale Ordergröße beträgt 50 Einheiten. EBC begrenzt die Gesamtposition
auf maximal 1.000 Einheiten je Handelsrichtung. Dabei werden auch noch nicht
ausgeführte Orders berücksichtigt. Bei diesen Einheiten handelt es sich
ausschließlich um CFD-Kontraktmengen, nicht um Aktienanteile an Anthropic.
Im Rahmen einer zeitlich begrenzten Aktion erlässt EBC bis einschließlich 31.
Dezember 2026 die Kommissionen und Übernachtfinanzierungskosten für ANT-Pre-IPO-
CFDs. Das Angebot gilt auch für ausgewählte CFDs auf US-Aktien und ETFs. Die
jeweils geltenden Spreads, sonstigen Gebühren und Handelsbedingungen nach der
Umwandlung richten sich nach den produktspezifischen Bedingungen und den
entsprechenden MT5-Kontraktspezifikationen.
Vom Pre-IPO-Handel zum Aktien-CFD
Nach der offiziellen Börsennotierung von Anthropic wandelt die EBC Financial
Group bestehende Positionen im ANT-Pre-IPO-CFD automatisch in entsprechende
Aktien-CFD-Positionen um. Die Umwandlung erfolgt vorbehaltlich der geltenden
Vertragsbedingungen und Umwandlungsvereinbarungen. Kunden müssen dafür keine
neuen Orders platzieren. Das Handelssymbol bleibt ANT, während sich die
Handelszeiten künftig an den regulären Nasdaq-Handelszeiten orientieren.
Der indikative Ausgabepreis im Rahmen des Börsengangs ist nicht mit dem Kurs des
Pre-IPO-CFDs gleichzusetzen. Der endgültige IPO-Ausgabepreis, der Eröffnungskurs
der Aktie und die CFD-Kursstellung können voneinander abweichen. Zudem können
Veränderungen der Liquidität rund um den Börsenstart Auswirkungen auf offene
Positionen haben. Die automatische Umwandlung legt weder den Wert einer Position
fest noch schützt sie vor den Risiken des gehebelten Handels.
?Die automatische Umwandlung ermöglicht es, eine bestehende ANT-Position ohne
die Aufgabe einer neuen Order fortzuführen. Sie bietet jedoch keine Garantie
dafür, welchen Wert diese Position zu Beginn des öffentlichen Handels haben
wird", ergänzte Phiniefs.?Kunden sollten zwischen dem IPO-Ausgabepreis und dem
CFD-Kurs unterscheiden und berücksichtigen, dass sich Handelszeiten und
Marktbedingungen nach der Börsennotierung ändern können."
Die Handelsinfrastruktur von EBC als Grundlage des CFD-Angebots
Im Rahmen seines umfassenden Devisen- und CFD-Geschäfts arbeitet EBC mit mehr
als 50 Liquiditätsanbietern aus dem Bankensektor und anderen Bereichen zusammen.
Mithilfe einer eigens entwickelten Smart Order Routing Engine werden Aufträge
auf Grundlage der jeweils verfügbaren Kurse ausgeführt. Diese Infrastruktur
bildet die Grundlage des gesamten Brokerage-Angebots von EBC. Die spezifischen
Preis- und Vertragsbedingungen für ANT sind davon unabhängig und müssen direkt
auf MT5 geprüft werden.
Den veröffentlichten unternehmensweiten Kennzahlen zufolge werden mehr als 87,6
% aller Kundenaufträge zu besseren Kursen als den ursprünglich angefragten
ausgeführt. Die durchschnittliche Ausführungszeit liegt bei unter 20
Millisekunden. Zudem verfügt die Infrastruktur über eine Kapazität von mehr als
1.000 Aufträgen pro Sekunde bei einer Datenübertragungsstabilität von 98,75 %.
Diese Zahlen beziehen sich auf das allgemeine Handelsumfeld von EBC. Sie stellen
weder ANT-spezifische Leistungswerte noch eine Garantie für bestimmte
Ausführungsergebnisse dar.
Je nach Instrument und Kontomodell können Kunden das umfassende CFD-Angebot von
EBC über MetaTrader 4 (MT4) und MetaTrader 5 (MT5) handeln. Für ANT bietet MT5
neben dem Zugriff auf die jeweiligen Kontraktspezifikationen auch Charting-
Funktionen, technische Indikatoren und Tools zur Orderverwaltung. Weitere
Informationen zu CFDs, Hebelwirkung und den damit verbundenen Handelsrisiken
finden Kunden in der EBC Trading Academy sowie in den FAQs zu Pre-IPO-CFDs.
Auszeichnungen für das umfassende Handelsangebot von EBC
Bei den World Finance Forex Awards 2026 wurde EBC weltweit als
?Vertrauenswürdigster Devisenbroker" und?Bester CFD-Broker" ausgezeichnet.
Damit setzt die Gruppe ihre Erfolgsserie bei den World Finance Awards bereits
zum vierten Mal in Folge fort. Darüber hinaus erhielt EBC bei den Global Forex
Awards 2026 - Retail die Auszeichnung?Bester CFD-Anbieter - Global".
Zu den weiteren regionalen Auszeichnungen im Jahr 2026 zählen der Titel?Bester
Broker APAC" bei den UF AWARDS APAC sowie?Bester Broker für den Devisenhandel"
bei den Premios Rankia Chile. Auch in den Vorjahren konnte EBC zahlreiche
Auszeichnungen entgegennehmen: Bei den World Finance Awards erhielt die Gruppe
2023 die Titel?Beste Devisenhandelsplattform" und?Beste Handelsausführung",
2024 die Auszeichnungen?Vertrauenswürdigster Devisenbroker" und?Bester CFD-
Broker" sowie 2025 die Titel?Vertrauenswürdigster Broker" und?Beste
Handelsplattform". Hinzu kam die Auszeichnung als?Bester CFD-Anbieter" bei den
Online Money Awards 2025.
In ihrer Gesamtheit würdigen diese Auszeichnungen unterschiedliche Bereiche des
Brokerage-Angebots von EBC - von den Handelsplattformen und der Orderausführung
bis hin zu den CFD-Dienstleistungen. Sie unterstreichen die Breite des
Handelsangebots, unabhängig von den spezifischen Merkmalen und
Vertragsbedingungen einzelner Instrumente wie ANT.
Berechtigte Kunden finden weitere Produktinformationen und Antworten auf häufig
gestellte Fragen zu Pre-IPO-CFDs unter https://www.ebc.com/trading-
product/anthropic-ipo/. Vor der Aufgabe einer Order sollten die aktuelle
Handelsverfügbarkeit, Spreads, zulässigen Ordergrößen und sonstigen
Vertragsbedingungen direkt auf MT5 überprüft werden.
Wichtige Hinweise
ANT-Pre-IPO-CFDs werden von der EBC Financial Group (SVG) LLC angeboten. Sie
vermitteln keinerlei Eigentumsrechte an Anthropic Aktien und begründen weder
Stimmrechte noch einen Anspruch auf die Teilnahme am Börsengang. EBC steht in
keiner geschäftlichen Verbindung zu Anthropic. Das Produkt wird weder von
Anthropic ausgegeben noch gesponsert oder empfohlen. Der geplante Börsengang
kann sich verzögern oder vollständig ausfallen. Die Kurse von Pre-IPO-CFDs
können erheblichen Schwankungen unterliegen, Kurslücken aufweisen und deutlich
vom späteren Ausgabepreis im Rahmen des Börsengangs abweichen. Die Verfügbarkeit
des Produkts richtet sich nach der jeweils geltenden Rechtsordnung und der
rechtlichen Stellung des Kunden.
Risikohinweis: Der Handel mit Differenzkontrakten (CFDs) ist komplex und
aufgrund der Hebelwirkung mit einem hohen Risiko verbunden, schnell Geld zu
verlieren. Der Handel auf Margin ist risikoreich und nicht für alle Anleger
geeignet. Bevor Sie mit dem Handel beginnen, sollten Sie Ihre Anlageziele, Ihre
Handelserfahrung und Ihre persönliche Risikobereitschaft sorgfältig prüfen. Sie
können einen Teil oder Ihr gesamtes eingesetztes Kapital verlieren. Lassen Sie
sich unabhängig beraten und stellen Sie sicher, dass Sie die mit dem CFD-Handel
verbundenen Risiken vollständig verstanden haben, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen. Diese Mitteilung dient ausschließlich
Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar.
Über die EBC Financial Group
Die in London gegründete EBC Financial Group wurde vier Jahre in Folge von
?World Finance" als?Bester globaler Broker" ausgezeichnet. Das Unternehmen
verfügt über Tochtergesellschaften, die von der britischen
Finanzaufsichtsbehörde FCA, der australischen ASIC, der Finanzaufsicht der
Cayman Islands (CIMA) und der südafrikanischen FSCA reguliert werden. Weltweit
betreut die EBC Financial Group mehr als 8 Millionen registrierte Nutzer in über
100 Ländern und Regionen. Als offizieller Partner des FC Barcelona engagiert
sich EBC zudem gemeinsam mit dem Fachbereich Wirtschaftswissenschaften der
Universität Oxford, dem Programm?United to Beat Malaria" der UN-Stiftung sowie
einer Reihe von Kinderhilfswerken weltweit über seine eigene
Wohltätigkeitsorganisation, die EBC Group Foundation, für die finanzielle
Bildung.
Ansprechpartner für die Presse:
Faiz Alavi Sulaiman
Leitender Mitarbeiter, Globale Öffentlichkeitsarbeit
faiz.sulaiman@ebc.com (mailto:faiz.sulaiman@ebc.com)
Aldric Tinker Toyad
Leiter Globale Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation
aldric.tinker@ebc.com (mailto:aldric.tinker@ebc.com)
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