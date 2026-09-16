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16.09.2026 18:08:38
GNW-News: EBC Financial Group bei den Global Forex Awards 2026 als "Best CFD Provider - Global" ausgezeichnet
^LIMASSOL, Zypern, Sept. 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die EBC Financial Group
(EBC) wurde bei den Global Forex Awards 2026 - Retail als?Best CFD Provider -
Global" ausgezeichnet. Damit baut die Gruppe ihre internationale Anerkennung
weiter aus und bekräftigt ihr Engagement für einen zuverlässigen Zugang zu den
globalen Märkten, während sie gleichzeitig die regulatorischen und
infrastrukturellen Standards ihrer Handelsumgebung weiter stärkt.
Die Global Forex Awards zählen zu den meistbeachteten Award-Programmen der
weltweiten Devisenhandelsbranche für Privatkunden. Bei den Awards 2026 gingen
mehr als 25.000 Stimmen aus der Öffentlichkeit ein, die höchste Beteiligung in
der Geschichte der Awards. Die Preisträger wurden in globalen und regionalen
Kategorien für Asien, Afrika, Europa, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und
Nordafrika ausgezeichnet.
Für EBC spiegelt die Auszeichnung als?Best CFD Provider - Global" eine
übergeordnete Priorität wider: den Aufbau eines Handelsumfelds, in dem
regulatorische Disziplin, eine Infrastruktur auf institutionellem Niveau und
eine konsistente Ausführung zusammenwirken, insbesondere angesichts zunehmend
komplexer Marktbedingungen.
Regulatorische Rechenschaftspflicht als Grundlage von Vertrauen
Die operativen Einheiten der EBC verfügen über Finanzlizenzen, die auf die
Produkte und Kunden abgestimmt sind, für die sie jeweils zugelassen sind, wobei
ihr regulatorischer Status unabhängig überprüfbar ist und nicht lediglich
behauptet wird. Kundengelder werden auf getrennten Konten verwahrt, die von den
eigenen Betriebsmitteln der Gruppe getrennt und durch eine über die
institutionellen Versicherer der Gruppe abgeschlossene
Berufshaftpflichtversicherung zusätzlich geschützt sind. Jede Einheit agiert
innerhalb des spezifischen regulatorischen Rahmens ihres jeweiligen Rechtsraums.
Dies entspricht der Auffassung der EBC, dass Rechenschaftspflicht auf Ebene der
einzelnen Einheiten verankert sein muss und nicht auf Gruppenebene geltend
gemacht werden kann.
Infrastruktur auf institutionellem Niveau, die allen Kunden zur Verfügung steht
EBC ist mit mehr als 50 Tier-1-Liquiditätsanbietern aus dem Banken- und
Nichtbankensektor verbunden und bündelt Interbank-Kurse zu Raw-ECN-Spreads ab
0,0 Pips mit einer Markttiefe von fünf Ebenen. Die durchschnittliche
Orderausführung erfolgt in weniger als 20 Millisekunden, mehr als 87,6 % der
Orders werden zu verbesserten Kursen ausgeführt, und die Systemstabilität liegt
bei 98,75 %. Berechtigte professionelle Kunden erhalten außerdem Zugang zu
Liquiditäts-Clearing-Konten mit einem Hebel von bis zu 100:1, während Händler
mit hohem Handelsvolumen den EBC Private Room nutzen können, einen speziellen
Kanal, der darauf ausgelegt ist, Handelsinformationen vor gezieltem
Markttargeting zu schützen.
Das Angebot umfasst Devisen, Rohstoffe, Indizes, Edelmetalle und Energie sowie
US-Aktien und ETFs in mehr als 100 Ländern und wird durch das internationale
Netzwerk lokaler Teams von EBC unterstützt.
?Die Auszeichnung als 'Best CFD Provider - Global' ist von großer Bedeutung, da
sich die Qualität des CFD-Handels letztlich daran misst, was Kunden beim
Markteintritt erleben: die Zuverlässigkeit ihres Zugangs, die Konsistenz der
Ausführung und die Bedingungen, die ihnen bei schnellen Marktbewegungen zur
Verfügung stehen", so Andria Phiniefs, Marketing Director bei der EBC Financial
Group.
?Unsere Aufgabe ist die kontinuierliche Stärkung der Infrastruktur und der
Dienstleistungen, die diesem Erlebnis zugrunde liegen. Während EBC international
weiter wächst, konzentrieren wir uns weiterhin darauf, globalen Marktzugang mit
hohen operativen Standards auf institutionellem Niveau und lokaler Expertise zu
verbinden, damit unsere Kunden Chancen an verschiedenen Märkten mit größerer
Zuversicht nutzen können."
Eine internationale Auszeichnung, die von einer zunehmend engagierten Trading-
Community getragen wird
Die Global Forex Awards - Retail sind gemeinsam mit einer zunehmend versierten
globalen Trading-Community gewachsen. Mit mehr als 25.000 öffentlichen Stimmen,
die im Rahmen des Programms 2026 abgegeben wurden, und fast 295.000
verifizierten Stimmen, die bisher bei den Holiston Media Awards verzeichnet
wurden, erzielten die Awards in diesem Jahr die bislang höchste Beteiligung.
Archie Humphries, Director von Holiston Media, äußerte sich zu den Gewinnern des
Jahres 2026 wie folgt:?Die Global Forex Awards 2026 - Retail haben erneut
gezeigt, wie viel herausragende Leistung in der gesamten Branche zu finden ist.
Viele bekannte Namen und einige neue Gesichter konnten dabei Auszeichnungen mit
nach Hause nehmen. Die diesjährigen Preisträger hinterlassen weiterhin ihre
Spuren in der Branche und werden nun von einer gesteigerten Markenbekanntheit,
höherer Glaubwürdigkeit und einem größeren Vertrauen seitens ihrer Trader und
Branchenkollegen profitieren."
Aufbauend auf einem Jahr weltweiter Anerkennung
Mit dieser jüngsten Auszeichnung setzt EBC eine erfolgreiche Reihe
internationaler Anerkennungen im Jahr 2026 fort. Anfang dieses Jahres erhielt
die EBC bei den World Finance Forex Awards 2026 zwei internationale
Auszeichnungen und wurde dort als?Most Trusted FX Broker" und?Best CFD Broker"
ausgezeichnet, womit die Gruppe bereits im vierten Jahr in Folge von World
Finance gewürdigt wurde. Gemeinsam unterstreichen diese Auszeichnungen die sich
ergänzenden Aspekte der Entwicklung von EBC: das Vertrauen und die
Beständigkeit, die von einem globalen Finanzdienstleister erwartet werden, sowie
die Infrastruktur, die Ausführung und die Marktbedingungen, auf denen das
Angebot beruht.
Mit zunehmender Vernetzung der Handelsmärkte und dem Zugang der Kunden zu einer
immer größeren Bandbreite globaler Möglichkeiten investiert EBC weiterhin in
Technologie, operative Resilienz, regulatorische Compliance, eine Infrastruktur
auf institutionellem Niveau und die Kundenbetreuung und baut gleichzeitig ihre
Präsenz in wichtigen Märkten aus. Heute betreut EBC Kunden in mehr als 100
Ländern, verfügt über mehr als 5 Millionen registrierte Nutzer und verzeichnet
ein durchschnittliches monatliches Handelsvolumen von mehr als 390 Milliarden
US-Dollar. Unterstützt wird EBC dabei von regulierten Einheiten, die in
wichtigen Finanzzentren tätig sind, sowie von lokalen Teams, die in den
verschiedenen Regionen Marktinformationen und Unterstützung bereitstellen.
Die Auszeichnung?Best CFD Provider - Global" bei den Global Forex Awards 2026 -
Retail steht somit für mehr als nur die Leistung einer einzelnen
Produktkategorie. Sie spiegelt den Standard wider, den die EBC im Zuge ihrer
globalen Expansion aufrechterhalten möchte: regulatorische Rechenschaftspflicht,
eine Infrastruktur auf institutionellem Niveau und zuverlässiger Marktzugang für
alle Kunden.
Weitere Analysen von EBC finden Sie unter: www.ebc.com (https://www.ebc.com/).
Haftungsausschluss: Dieses Material dient ausschließlich zu Informationszwecken
und stellt keine Empfehlung oder Beratung seitens der EBC Financial Group und
aller ihrer Unternehmen (?EBC") dar. Der Handel mit Devisen und
Differenzkontrakten (CFDs) auf Margin birgt ein hohes Risiko und ist
möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die Verluste können Ihre
eingezahlten Mittel übersteigen. Bevor Sie mit dem Handel beginnen, sollten Sie
Ihre Handelsziele, Ihre Erfahrung und Ihre Risikobereitschaft sorgfältig abwägen
und gegebenenfalls einen unabhängigen Finanzberater konsultieren. Statistiken
oder vergangene Investitionsergebnisse sind keine Garantie für zukünftige
Ergebnisse. EBC übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch das Vertrauen auf
diese Informationen entstehen.
Über die Global Forex Awards - Retail
Die Global Forex Awards - Retail, die inzwischen zum achten Mal vergeben werden,
zeichnen Broker und Fintech-Unternehmen aus, die sich in der weltweiten
Devisenhandelsbranche für Privatkunden durch herausragende Leistungen
auszeichnen. Die Awards werden in weltweiten und regionalen Kategorien vergeben,
darunter Kategorien für Afrika, Asien, Europa, Lateinamerika sowie den Nahen
Osten und Nordafrika.
Die Awards werden von Holiston Media organisiert, einem Unternehmen, das
internationale Auszeichnungsprogramme sowohl im Privatkundenbereich als auch im
B2B-Finanzdienstleistungssektor durchführt, darunter die Global Forex Awards -
Retail, die Global Forex Awards - B2B, die Online Money Awards und die
Professional Trader Awards.
Über die EBC Financial Group
Die in London gegründete EBC Financial Group (?EBC") ist eine globale Marke, die
für ihre Expertise in den Bereichen Finanzvermittlung und Vermögensverwaltung
bekannt ist. Über ihre regulierten Einheiten, die in wichtigen Finanzzentren wie
Großbritannien, Australien, den Kaimaninseln, Mauritius, Südafrika und weiteren
Ländern tätig sind, ermöglicht EBC privaten, professionellen und
institutionellen Anlegern den Zugang zu globalen Märkten und Trading-
Möglichkeiten, darunter Devisen, Rohstoffe, CFDs und mehr.
EBC genießt das Vertrauen von Anlegern in über 100 Ländern und wurde mit
globalen Auszeichnungen geehrt, darunter mehrfach von World Finance. EBC gilt
weithin als einer der besten Broker der Welt und wurde unter anderem als?Best
Trading Platform" und?Most Trusted Broker" ausgezeichnet. Mit seiner starken
regulatorischen Stellung und seinem Bekenntnis zu Transparenz wird EBC auch
regelmäßig unter den führenden Brokern geführt - und genießt Vertrauen für seine
Fähigkeit, sichere, innovative und kundenorientierte Trading-Lösungen auf
wettbewerbsintensiven internationalen Märkten anzubieten.
Die Tochtergesellschaften von EBC sind in ihren jeweiligen Rechtsgebieten
zugelassen und reguliert. Die EBC Financial Group (UK) Limited wird von der
britischen Financial Conduct Authority (FCA) reguliert; die EBC Financial Group
(Cayman) Limited wird von der Cayman Islands Monetary Authority (CIMA)
reguliert; die EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd und die EBC Asset
Management Pty Ltd werden von der australischen Securities and Investments
Commission (ASIC) reguliert; die EBC Financial (MU) Ltd ist von der Financial
Services Commission Mauritius (FSC) zugelassen und wird von dieser reguliert;
die EBC Financial Group SA (Pty) Ltd ist von der Financial Sector Conduct
Authority (FSCA) zugelassen und wird von dieser reguliert.
Im Kern von EBC steht ein Team von Branchenveteranen mit insgesamt über 40
Jahren Erfahrung bei großen Finanzinstituten. Sie haben bedeutende
Wirtschaftszyklen erfolgreich gemeistert - vom Plaza-Abkommen über die
Schweizer-Franken-Krise im Jahr 2015 bis hin zu den Marktverwerfungen während
der COVID-19-Pandemie. Wir pflegen eine Unternehmenskultur, in der Integrität,
Respekt und die Sicherheit des Kundenvermögens oberste Priorität haben. Jede
Geschäftsbeziehung mit einem Anleger wird mit der Ernsthaftigkeit behandelt, die
sie verdient.
EBC ist stolzer offizieller Devisenpartner des FC Barcelona und setzt seine
wirkungsvollen Partnerschaften zur Stärkung von Gemeinschaften fort -
insbesondere mit der Initiative?United to Beat Malaria" der UN Foundation, dem
Department of Economics der University of Oxford und einer Vielzahl weiterer
Partner, um Initiativen in den Bereichen globale Gesundheit, Wirtschaft, Bildung
und Nachhaltigkeit zu unterstützen.
https://www.ebc.com/
Medienkontakt:
Ginny Dang
Global Public Relations Executive
Ginny.dang@ebc.com
Aldric Tinker
Global Public Relations Lead
aldric.tinker@ebc.com (mailto:aldric.tinker@ebc.com)
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