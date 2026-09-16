GNW-News: EBC Financial Group bei den Global Forex Awards 2026 als "Best CFD Provider - Global" ausgezeichnet

^LIMASSOL, Zypern, Sept. 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die EBC Financial Group

(EBC) wurde bei den Global Forex Awards 2026 - Retail als?Best CFD Provider -

Global" ausgezeichnet. Damit baut die Gruppe ihre internationale Anerkennung

weiter aus und bekräftigt ihr Engagement für einen zuverlässigen Zugang zu den

globalen Märkten, während sie gleichzeitig die regulatorischen und

infrastrukturellen Standards ihrer Handelsumgebung weiter stärkt.

Die Global Forex Awards zählen zu den meistbeachteten Award-Programmen der

weltweiten Devisenhandelsbranche für Privatkunden. Bei den Awards 2026 gingen

mehr als 25.000 Stimmen aus der Öffentlichkeit ein, die höchste Beteiligung in

der Geschichte der Awards. Die Preisträger wurden in globalen und regionalen

Kategorien für Asien, Afrika, Europa, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und

Nordafrika ausgezeichnet.

Für EBC spiegelt die Auszeichnung als?Best CFD Provider - Global" eine

übergeordnete Priorität wider: den Aufbau eines Handelsumfelds, in dem

regulatorische Disziplin, eine Infrastruktur auf institutionellem Niveau und

eine konsistente Ausführung zusammenwirken, insbesondere angesichts zunehmend

komplexer Marktbedingungen.

Regulatorische Rechenschaftspflicht als Grundlage von Vertrauen

Die operativen Einheiten der EBC verfügen über Finanzlizenzen, die auf die

Produkte und Kunden abgestimmt sind, für die sie jeweils zugelassen sind, wobei

ihr regulatorischer Status unabhängig überprüfbar ist und nicht lediglich

behauptet wird. Kundengelder werden auf getrennten Konten verwahrt, die von den

eigenen Betriebsmitteln der Gruppe getrennt und durch eine über die

institutionellen Versicherer der Gruppe abgeschlossene

Berufshaftpflichtversicherung zusätzlich geschützt sind. Jede Einheit agiert

innerhalb des spezifischen regulatorischen Rahmens ihres jeweiligen Rechtsraums.

Dies entspricht der Auffassung der EBC, dass Rechenschaftspflicht auf Ebene der

einzelnen Einheiten verankert sein muss und nicht auf Gruppenebene geltend

gemacht werden kann.

Infrastruktur auf institutionellem Niveau, die allen Kunden zur Verfügung steht

EBC ist mit mehr als 50 Tier-1-Liquiditätsanbietern aus dem Banken- und

Nichtbankensektor verbunden und bündelt Interbank-Kurse zu Raw-ECN-Spreads ab

0,0 Pips mit einer Markttiefe von fünf Ebenen. Die durchschnittliche

Orderausführung erfolgt in weniger als 20 Millisekunden, mehr als 87,6 % der

Orders werden zu verbesserten Kursen ausgeführt, und die Systemstabilität liegt

bei 98,75 %. Berechtigte professionelle Kunden erhalten außerdem Zugang zu

Liquiditäts-Clearing-Konten mit einem Hebel von bis zu 100:1, während Händler

mit hohem Handelsvolumen den EBC Private Room nutzen können, einen speziellen

Kanal, der darauf ausgelegt ist, Handelsinformationen vor gezieltem

Markttargeting zu schützen.

Das Angebot umfasst Devisen, Rohstoffe, Indizes, Edelmetalle und Energie sowie

US-Aktien und ETFs in mehr als 100 Ländern und wird durch das internationale

Netzwerk lokaler Teams von EBC unterstützt.

?Die Auszeichnung als 'Best CFD Provider - Global' ist von großer Bedeutung, da

sich die Qualität des CFD-Handels letztlich daran misst, was Kunden beim

Markteintritt erleben: die Zuverlässigkeit ihres Zugangs, die Konsistenz der

Ausführung und die Bedingungen, die ihnen bei schnellen Marktbewegungen zur

Verfügung stehen", so Andria Phiniefs, Marketing Director bei der EBC Financial

Group.

?Unsere Aufgabe ist die kontinuierliche Stärkung der Infrastruktur und der

Dienstleistungen, die diesem Erlebnis zugrunde liegen. Während EBC international

weiter wächst, konzentrieren wir uns weiterhin darauf, globalen Marktzugang mit

hohen operativen Standards auf institutionellem Niveau und lokaler Expertise zu

verbinden, damit unsere Kunden Chancen an verschiedenen Märkten mit größerer

Zuversicht nutzen können."

Eine internationale Auszeichnung, die von einer zunehmend engagierten Trading-

Community getragen wird

Die Global Forex Awards - Retail sind gemeinsam mit einer zunehmend versierten

globalen Trading-Community gewachsen. Mit mehr als 25.000 öffentlichen Stimmen,

die im Rahmen des Programms 2026 abgegeben wurden, und fast 295.000

verifizierten Stimmen, die bisher bei den Holiston Media Awards verzeichnet

wurden, erzielten die Awards in diesem Jahr die bislang höchste Beteiligung.

Archie Humphries, Director von Holiston Media, äußerte sich zu den Gewinnern des

Jahres 2026 wie folgt:?Die Global Forex Awards 2026 - Retail haben erneut

gezeigt, wie viel herausragende Leistung in der gesamten Branche zu finden ist.

Viele bekannte Namen und einige neue Gesichter konnten dabei Auszeichnungen mit

nach Hause nehmen. Die diesjährigen Preisträger hinterlassen weiterhin ihre

Spuren in der Branche und werden nun von einer gesteigerten Markenbekanntheit,

höherer Glaubwürdigkeit und einem größeren Vertrauen seitens ihrer Trader und

Branchenkollegen profitieren."

Aufbauend auf einem Jahr weltweiter Anerkennung

Mit dieser jüngsten Auszeichnung setzt EBC eine erfolgreiche Reihe

internationaler Anerkennungen im Jahr 2026 fort. Anfang dieses Jahres erhielt

die EBC bei den World Finance Forex Awards 2026 zwei internationale

Auszeichnungen und wurde dort als?Most Trusted FX Broker" und?Best CFD Broker"

ausgezeichnet, womit die Gruppe bereits im vierten Jahr in Folge von World

Finance gewürdigt wurde. Gemeinsam unterstreichen diese Auszeichnungen die sich

ergänzenden Aspekte der Entwicklung von EBC: das Vertrauen und die

Beständigkeit, die von einem globalen Finanzdienstleister erwartet werden, sowie

die Infrastruktur, die Ausführung und die Marktbedingungen, auf denen das

Angebot beruht.

Mit zunehmender Vernetzung der Handelsmärkte und dem Zugang der Kunden zu einer

immer größeren Bandbreite globaler Möglichkeiten investiert EBC weiterhin in

Technologie, operative Resilienz, regulatorische Compliance, eine Infrastruktur

auf institutionellem Niveau und die Kundenbetreuung und baut gleichzeitig ihre

Präsenz in wichtigen Märkten aus. Heute betreut EBC Kunden in mehr als 100

Ländern, verfügt über mehr als 5 Millionen registrierte Nutzer und verzeichnet

ein durchschnittliches monatliches Handelsvolumen von mehr als 390 Milliarden

US-Dollar. Unterstützt wird EBC dabei von regulierten Einheiten, die in

wichtigen Finanzzentren tätig sind, sowie von lokalen Teams, die in den

verschiedenen Regionen Marktinformationen und Unterstützung bereitstellen.

Die Auszeichnung?Best CFD Provider - Global" bei den Global Forex Awards 2026 -

Retail steht somit für mehr als nur die Leistung einer einzelnen

Produktkategorie. Sie spiegelt den Standard wider, den die EBC im Zuge ihrer

globalen Expansion aufrechterhalten möchte: regulatorische Rechenschaftspflicht,

eine Infrastruktur auf institutionellem Niveau und zuverlässiger Marktzugang für

alle Kunden.

Weitere Analysen von EBC finden Sie unter: www.ebc.com (https://www.ebc.com/).

Haftungsausschluss: Dieses Material dient ausschließlich zu Informationszwecken

und stellt keine Empfehlung oder Beratung seitens der EBC Financial Group und

aller ihrer Unternehmen (?EBC") dar. Der Handel mit Devisen und

Differenzkontrakten (CFDs) auf Margin birgt ein hohes Risiko und ist

möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die Verluste können Ihre

eingezahlten Mittel übersteigen. Bevor Sie mit dem Handel beginnen, sollten Sie

Ihre Handelsziele, Ihre Erfahrung und Ihre Risikobereitschaft sorgfältig abwägen

und gegebenenfalls einen unabhängigen Finanzberater konsultieren. Statistiken

oder vergangene Investitionsergebnisse sind keine Garantie für zukünftige

Ergebnisse. EBC übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch das Vertrauen auf

diese Informationen entstehen.

Über die Global Forex Awards - Retail

Die Global Forex Awards - Retail, die inzwischen zum achten Mal vergeben werden,

zeichnen Broker und Fintech -Unternehmen aus, die sich in der weltweiten

Devisenhandelsbranche für Privatkunden durch herausragende Leistungen

auszeichnen. Die Awards werden in weltweiten und regionalen Kategorien vergeben,

darunter Kategorien für Afrika, Asien, Europa, Lateinamerika sowie den Nahen

Osten und Nordafrika.

Die Awards werden von Holiston Media organisiert, einem Unternehmen, das

internationale Auszeichnungsprogramme sowohl im Privatkundenbereich als auch im

B2B-Finanzdienstleistungssektor durchführt, darunter die Global Forex Awards -

Retail, die Global Forex Awards - B2B, die Online Money Awards und die

Professional Trader Awards.

Über die EBC Financial Group

Die in London gegründete EBC Financial Group (?EBC") ist eine globale Marke, die

für ihre Expertise in den Bereichen Finanzvermittlung und Vermögensverwaltung

bekannt ist. Über ihre regulierten Einheiten, die in wichtigen Finanzzentren wie

Großbritannien, Australien, den Kaimaninseln, Mauritius, Südafrika und weiteren

Ländern tätig sind, ermöglicht EBC privaten, professionellen und

institutionellen Anlegern den Zugang zu globalen Märkten und Trading-

Möglichkeiten, darunter Devisen, Rohstoffe, CFDs und mehr.

EBC genießt das Vertrauen von Anlegern in über 100 Ländern und wurde mit

globalen Auszeichnungen geehrt, darunter mehrfach von World Finance. EBC gilt

weithin als einer der besten Broker der Welt und wurde unter anderem als?Best

Trading Platform" und?Most Trusted Broker" ausgezeichnet. Mit seiner starken

regulatorischen Stellung und seinem Bekenntnis zu Transparenz wird EBC auch

regelmäßig unter den führenden Brokern geführt - und genießt Vertrauen für seine

Fähigkeit, sichere, innovative und kundenorientierte Trading-Lösungen auf

wettbewerbsintensiven internationalen Märkten anzubieten.

Die Tochtergesellschaften von EBC sind in ihren jeweiligen Rechtsgebieten

zugelassen und reguliert. Die EBC Financial Group (UK) Limited wird von der

britischen Financial Conduct Authority (FCA) reguliert; die EBC Financial Group

(Cayman) Limited wird von der Cayman Islands Monetary Authority (CIMA)

reguliert; die EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd und die EBC Asset

Management Pty Ltd werden von der australischen Securities and Investments

Commission (ASIC) reguliert; die EBC Financial (MU) Ltd ist von der Financial

Services Commission Mauritius (FSC) zugelassen und wird von dieser reguliert;

die EBC Financial Group SA (Pty) Ltd ist von der Financial Sector Conduct

Authority (FSCA) zugelassen und wird von dieser reguliert.

Im Kern von EBC steht ein Team von Branchenveteranen mit insgesamt über 40

Jahren Erfahrung bei großen Finanzinstituten. Sie haben bedeutende

Wirtschaftszyklen erfolgreich gemeistert - vom Plaza-Abkommen über die

Schweizer-Franken-Krise im Jahr 2015 bis hin zu den Marktverwerfungen während

der COVID-19-Pandemie. Wir pflegen eine Unternehmenskultur, in der Integrität,

Respekt und die Sicherheit des Kundenvermögens oberste Priorität haben. Jede

Geschäftsbeziehung mit einem Anleger wird mit der Ernsthaftigkeit behandelt, die

sie verdient.

EBC ist stolzer offizieller Devisenpartner des FC Barcelona und setzt seine

wirkungsvollen Partnerschaften zur Stärkung von Gemeinschaften fort -

insbesondere mit der Initiative?United to Beat Malaria" der UN Foundation, dem

Department of Economics der University of Oxford und einer Vielzahl weiterer

Partner, um Initiativen in den Bereichen globale Gesundheit, Wirtschaft, Bildung

und Nachhaltigkeit zu unterstützen.

https://www.ebc.com/

Medienkontakt:

Ginny Dang

Global Public Relations Executive

Ginny.dang@ebc.com

Aldric Tinker

Global Public Relations Lead

aldric.tinker@ebc.com (mailto:aldric.tinker@ebc.com)

Â°