GNW-News: EBC Financial Group bei den Professional Trader Awards 2025 als "Best Broker for Execution" ausgezeichnet

^Christopher Potts, Chief Operating Officer & Chief Technology Officer, EBC

Financial Group (UK) Ltd, nahm im Namen der EBC Financial Group die Auszeichnung

als?Best Broker for Execution" bei den Professional Trader Awards 2025 von

Holiston Media entgegen.

LONDON, Dec. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die EBC Financial Group (?EBC") wurde

bei den Professional Trader Awards 2025, organisiert von Holiston Media,

als?Best Broker for Execution" ausgezeichnet. Bei der bereits zum sechsten Mal

veranstalteten Preisverleihung werden herausragende Leistungen in 16 Kategorien

gewürdigt, wobei die Gewinner sowohl durch Nominierungen als auch durch eine

Abstimmung der Trader ermittelt werden.

?Im Mittelpunkt der EBC stehen Vertrauen und Respekt - Werte, die sich in einem

außergewöhnlichen Service widerspiegeln, der den Handel respektiert", sagte

David Barrett, CEO der EBC Financial Group (UK) Ltd.?Für professionelle Trader

ist die Ausführung kein bloßes Feature, sondern von entscheidender Bedeutung.

Sie prägt jeden Aspekt des Arbeitsablaufs, von der Entscheidungsfindung bis zur

Risikobewertung. Mit dieser Auszeichnung werden unsere Investitionen in die

Infrastruktur honoriert, die für die Schaffung einer optimalen Handelsumgebung

erforderlich ist."

Hohe Beteiligung reflektiert sich wandelnde Händlerprioritäten

Die Professional Trader Awards, die ursprünglich eingeführt wurden, um Broker,

die professionelle Kundenkonten anbieten, auszuzeichnen, wurden erweitert, um

die breitere aktive Trading-Community zu würdigen. Broker nehmen an der

Preisvergabe teil, und die Gewinner werden per Abstimmung von professionellen,

aktiven oder Prop-Tradern ermittelt.

Dazu Barrett:?Das Abstimmungsverfahren zeigt, welche Serviceelemente die Trader

selbst als wesentlich erachten. Es vermittelt einen klaren Einblick, inwieweit

die Makler die von erfahrenen Tradern erwarteten operativen Standards erfüllen."

Er ergänzte, dass die direkte Bewertung durch die Marktteilnehmer für die EBC

Financial Group die Ausrichtung des Unternehmens an den hohen Anforderungen

professioneller und aktiver Händler unterstreicht.

Ausführungsstandards stehen im Mittelpunkt der Professional Trader Awards

Holiston Media gab die Gewinner in 16 Kategorien bekannt, die Ausführung,

Handelsanalyse, Kontotechnologie, Performance-Tools, Handelsbedingungen,

Risikomanagement , Margenstrukturen, Bildung, Treueinitiativen und

Kundenbeziehungsdienste abdecken. Die Anerkennung der EBC Financial Group als

?Best Broker for Execution" spiegelt die entscheidende Bedeutung einer

zuverlässigen Ausführung für professionelle und aktive Händler wider.

Wie Barrett erklärte,?beeinflusst die Ausführungsqualität jeden Aspekt des

Arbeitsablaufs eines Händlers, von der Entscheidungsfindung bis zur

Risikobewertung. Die Bewertung durch einen von Trader geleiteten

Abstimmungsprozess bestätigt, dass unsere Services das vom Markt erwartete

Niveau an Zuverlässigkeit erfüllen."

Die Bausteine der EBC für ein optimales Handelsumfeld

Diese Anerkennung unterstreicht das Engagement der EBC, die höchsten

Ausführungs- und Servicestandards aufrechtzuerhalten, während das Unternehmen

weiterhin den sich entwickelnden Anforderungen professioneller und aktiver

Händler gerecht wird. Die EBC hat im Jahr 2025 verschiedene Optimierungen ihrer

Plattform vorgenommen, darunter erweiterte mehrsprachige Unterstützung,

intelligentes Liquiditätsrouting und Performance-Upgrades, die

Ausführungsgeschwindigkeiten von nur 20 ms ermöglichen. Unternehmenseigene Tools

wie die Trading Black Box und der Private Room ermöglichen Tradern eine bessere

Kontrolle über Preisbildung und Ausführung.

Die Anerkennung der EBC als Best Broker for Execution bei den Professional

Trader Awards 2025 ist eine von vielen Auszeichnungen, die die Plattform bereits

erhalten hat. Darüber hinaus wurde die EBC bei den Online Money Awards 2025 als

?Best CFD Provider" sowie bei den World Finance Forex Awards 2025 als?Most

Trusted Broker" und?Best Trading Platform" ausgezeichnet.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.ebc.com (http://www.ebc.com/).

Haftungsausschluss: Dieses Material dient ausschließlich zu Informationszwecken

und stellt keine Empfehlung oder Beratung seitens der EBC Financial Group und

aller ihrer Unternehmen (?EBC") dar. Der Handel mit Devisen und

Differenzkontrakten (CFDs) auf Margin birgt ein hohes Risiko und ist

möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die Verluste können Ihre

eingezahlten Mittel übersteigen. Bevor Sie mit dem Handel beginnen, sollten Sie

Ihre Handelsziele, Ihre Erfahrung und Ihre Risikobereitschaft sorgfältig abwägen

und gegebenenfalls einen unabhängigen Finanzberater konsultieren. Statistiken

oder vergangene Investitionsergebnisse sind keine Garantie für zukünftige

Ergebnisse. Die EBC übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch das Vertrauen

auf diese Informationen entstehen.

Über die EBC Financial Group

Die im renommierten Finanzviertel Londons gegründete EBC Financial Group (EBC)

ist eine weltweit bekannte Marke, die sich durch ihre Expertise im Bereich

Finanzvermittlung und Vermögensverwaltung auszeichnet. Durch ihre regulierten

Abteilungen in wichtigen Finanzjurisdiktionen - darunter Großbritannien,

Australien, die Cayman-Inseln, Mauritius und weitere - ermöglicht die EBC

Privat-, Profi- und institutionellen Anlegern den Zugang zu einer Vielzahl

globaler Märkte und Handelsmöglichkeiten, darunter Währungen, Rohstoffe, Aktien

und Indizes.

Die EBC wurde mehrfach ausgezeichnet und hat sich zur Einhaltung ethischer

Standards verpflichtet. Die Tochtergesellschaften sind in ihren jeweiligen

Ländern zugelassen und werden dort reguliert. Die EBC Financial Group (UK)

Limited wird von der britischen Financial Conduct Authority (FCA) reguliert. Die

EBC Financial Group (Cayman) Limited wird von der Cayman Islands Monetary

Authority (CIMA) reguliert; die EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd und die

EBC Asset Management Pty Ltd werden von der australischen Securities and

Investments Commission (ASIC) reguliert; die EBC Financial (MU) Ltd ist von der

Financial Services Commission Mauritius (FSC) zugelassen und reguliert; die EBC

Financial Group SA (Pty) Ltd ist von der Financial Sector Conduct Authority

(FSCA) zugelassen und reguliert.

Den Kern der EBC bildet ein Team von Branchenveteranen mit über 40 Jahren

Erfahrung in großen Finanzinstituten. Sie haben bedeutende Wirtschaftszyklen

erfolgreich gemeistert - vom Plaza-Abkommen über die Schweizer-Franken-Krise im

Jahr 2015 bis hin zu den Marktverwerfungen während der COVID-19-Pandemie. Wir

pflegen eine Unternehmenskultur, in der Integrität, Respekt und die Sicherheit

des Kundenvermögens oberste Priorität haben. Jede Geschäftsbeziehung mit einem

Anleger wird mit der Ernsthaftigkeit behandelt, die sie verdient.

Als offizieller Devisenpartner des FC Barcelona bietet die EBC Financial Group

spezialisierte Finanzdienstleistungen in Schlüsselregionen wie Asien,

Lateinamerika (LATAM), dem Nahen Osten, Afrika und Ozeanien an. Durch die

Partnerschaft mit United to Beat Malaria leistet das Unternehmen einen wichtigen

Beitrag zu globalen Gesundheitsinitiativen. Die EBC unterstützt außerdem die

öffentliche Veranstaltungsreihe?What Economists Really Do" (Was Ökonomen

wirklich tun) des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften der Universität Oxford,

die dazu beiträgt, Wirtschaftswissenschaften und ihre Anwendung auf wichtige

gesellschaftliche Herausforderungen zu entmystifizieren und so das Verständnis

und den Dialog in der Öffentlichkeit zu fördern.

https://www.ebc.com/ (https://www.ebc.com/%E2%80%AF)

Medienkontakt:

Susindhraseghar Chandrasekar

Global Public Relations Executive

susindhra.c@ebc.com (mailto:susindhra.c@ebc.com)

Aldric Tinker Toyad

Global PR Lead

aldric.tinker@ebc.com (mailto:aldric.tinker@ebc.com)

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/80e3ecd1-53ca-4763-afda-

eb88550f18b1

