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01.07.2026 05:53:38
GNW-News: EBC Financial Group und der Fachbereich Wirtschaftswissenschaften der University of Oxford erneuern ihre Partnerschaft zur Förderung der wirtschaft...
^LONDON, July 01, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die EBC Financial Group (EBC) hat ihre
strategische Partnerschaft mit dem Fachbereich Wirtschaftswissenschaften der
University of Oxford um weitere drei Jahre verlängert. Damit setzen die Partner
eine Zusammenarbeit fort, die wirtschaftswissenschaftliche Forschung einem
breiteren Publikum weltweit zugänglich macht.
Im Rahmen der erneuerten Partnerschaft wird die EBC eine jährliche Ausgabe der
Webinar-Reihe?What Economists Really Do" des Fachbereichs als Sponsor
unterstützen und so dazu beitragen, wirtschaftswissenschaftliche Forschung und
Erkenntnisse Studierenden, Forschenden, Alumni sowie einer breiten
Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Um die Reichweite des Webinars zu
vergrößern, werden ausgewählte Inhalte und Diskussionspunkte zudem in kurzen
Videos für soziale Medien aufbereitet. So werden zentrale Themen auch für ein
breiteres Online-Publikum anschaulich vermittelt.
Seit Beginn der Partnerschaft haben sich die von der EBC unterstützten
Themenreihen von?What Economists Really Do" mit einer Reihe drängender globaler
Herausforderungen befasst, darunter Steuerhinterziehung, Klimawandel und
Finanzkompetenz. An den Webinaren nehmen regelmäßig rund 200 Personen live teil.
Die Aufzeichnungen wurden bislang insgesamt mehr als 3.600-mal aufgerufen und
erzielten eine Wiedergabezeit von über 270 Stunden. Dies unterstreicht das
anhaltende Interesse des Publikums weit über die Live-Veranstaltungen hinaus.
Die Kooperation basiert auf dem gemeinsamen Anliegen, den Zugang zu ökonomischem
Wissen zu erweitern und den fundierten öffentlichen Diskurs über wirtschaftliche
Fragestellungen zu fördern. Zugleich unterstützt sie den fachlichen Austausch zu
Themen wie makroökonomischer Politik, Finanzmärkten, Regulierung und globaler
Wirtschaftsentwicklung.
Darüber hinaus trägt sie dazu bei, das Engagement der Fakultät für den Dialog
mit der Öffentlichkeit zu stärken, indem wissenschaftliche Forschung auch über
den universitären Kontext hinaus zugänglich gemacht wird.
Die Initiative ist Teil des umfassenden Engagements der EBC im Bereich der
gesellschaftlichen Unternehmensverantwortung. Im Mittelpunkt stehen dabei der
Abbau von Bildungsbarrieren und die Förderung eines nachhaltigen
gesellschaftlichen Mehrwerts. Indem die EBC wissenschaftliche Exzellenz mit
praktischer Anwendung verbindet, engagiert sich das Unternehmen weiterhin für
einen breiteren Zugang zu wirtschaftswissenschaftlicher Bildung und einen
stärkeren Dialog mit der Öffentlichkeit.
?In einer sich rasant wandelnden Weltwirtschaft ist der Zugang zu verlässlichem
Finanzwissen wichtiger denn je. Unsere fortgesetzte Partnerschaft mit dem
Fachbereich Wirtschaftswissenschaften der University of Oxford unterstreicht das
Engagement der EBC, Menschen mit dem Wissen und den Instrumenten auszustatten,
die sie für fundierte Entscheidungen benötigen. Gleichzeitig fördern wir die
Ausbildung von Nachwuchskräften, die die Finanzsysteme von morgen mitgestalten
werden", erklärt Christopher Stiegeler, Executive Director, EBC Financial Group
(Cayman) Limited.
Stiegeler ergänzt:?Über unsere Partnerschaft mit dem Fachbereich
Wirtschaftswissenschaften der University of Oxford hinaus setzt sich die EBC mit
Nachdruck für die finanzielle Bildung der nächsten Generation ein - durch
Initiativen auf dem Campus, wissenschaftliche Kooperationen und
Kooperationsvereinbarungen mit Hochschulen auf der ganzen Welt. Dazu gehören
Projekte mit der National Autonomous University of Mexico (UNAM), der
International University of Ulaanbaatar (IUU), dem Monterrey Institute of
Technology and Higher Education (Tecnológico de Monterrey), der Escuela Bancaria
y Comercial in Mexiko sowie der Autonomous University of Bucaramanga (UNAB).
Zugleich prüft unser Team aktiv den Aufbau vergleichbarer Partnerschaften mit
weiteren Hochschulen weltweit."
Professor Johannes Abeler, Leiter des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften an
der University of Oxford:?Der Dialog mit der Öffentlichkeit und die Vermittlung
wirtschaftswissenschaftlicher Erkenntnisse sind fester Bestandteil unseres
akademischen Auftrags. Mit Initiativen wie?What Economists Really Do" möchten
wir zeigen, welchen Beitrag die Volkswirtschaftslehre zu einer besseren
Politikgestaltung und zu einem tieferen Verständnis der Themen leisten kann, die
unsere Welt bewegen. Wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit der EBC Financial
Group fortzusetzen. Dank ihrer Unterstützung können wir den Zugang zu
wirtschaftswissenschaftlichem Wissen erweitern und unsere Bildungsangebote einem
noch breiteren Publikum weltweit zugänglich machen."
In den kommenden drei Jahren wird die Partnerschaft weiterhin dazu beitragen,
wissenschaftliche Forschung und eine breite Öffentlichkeit miteinander zu
vernetzen und sicherzustellen, dass wirtschaftswissenschaftliche Erkenntnisse
auch in einem zunehmend komplexen globalen Umfeld zugänglich, relevant und
wirkungsvoll bleiben.
Risikohinweis
Der Handel mit Devisen (FX) und Contracts for Difference (CFDs) auf Margin ist
mit erheblichen Risiken verbunden und eignet sich möglicherweise nicht für alle
Anleger. Es besteht die Möglichkeit, dass Verluste die ursprünglich eingezahlten
Mittel übersteigen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit stellt keinen
verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse dar. Bitte prüfen Sie vor
Beginn Ihrer Handelsaktivitäten sorgfältig Ihre Anlageziele, Ihre finanzielle
Situation sowie Ihre Risikobereitschaft.
Die University of Oxford und ihr Fachbereich für Wirtschaftswissenschaften
unterstützen oder empfehlen keine kommerziellen Produkte oder Dienstleistungen,
die von der EBC Financial Group angeboten werden. Diese Partnerschaft beschränkt
sich ausschließlich auf Bildungsinitiativen und Öffentlichkeitsarbeit.
Über die EBC Financial Group
Die in London gegründete EBC Financial Group (EBC) ist eine globale Marke, die
für ihre Expertise in den Bereichen Finanzvermittlung und Vermögensverwaltung
bekannt ist. Über ihre regulierten Unternehmen, die in wichtigen Finanzzentren
wie Großbritannien, Australien, den Kaimaninseln, Mauritius und anderen Ländern
tätig sind, ermöglicht EBC privaten, professionellen und institutionellen
Anlegern den Zugang zu globalen Märkten und Trading-Möglichkeiten, darunter
Devisen, Rohstoffe, CFDs und mehr.
Die EBC genießt das Vertrauen von Anlegern in mehr als 100 Ländern und wurde von
der Branche mit Auszeichnungen wie?Beste Handelsplattform" und
?Vertrauenswürdigster Broker" sowie zahlreichen Ehrungen von World Finance
gewürdigt. Dank ihrer starken regulatorischen Aufstellung und ihres konsequenten
Bekenntnisses zu Transparenz vertrauen private, professionelle und
institutionelle Anleger weltweit auf die sicheren und kundenorientierten
Handelslösungen der EBC.
Die Tochtergesellschaften von EBC sind in ihren jeweiligen Rechtsgebieten
zugelassen und reguliert. Die EBC Financial Group (UK) Limited wird von der
britischen Finanzaufsichtsbehörde (FCA) reguliert. EBC Financial Group (Cayman)
Limited wird von der Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) reguliert; EBC
Financial Group (Australia) Pty Ltd und EBC Asset Management Pty Ltd werden von
der australischen Securities and Investments Commission (ASIC) reguliert; EBC
Financial (MU) Ltd ist von der Financial Services Commission Mauritius (FSC)
zugelassen und reguliert.
Den Kern der EBC bildet ein Team von Branchenveteranen mit über 40 Jahren
Erfahrung in großen Finanzinstituten. Sie haben bedeutende Wirtschaftszyklen
erfolgreich gemeistert - vom Plaza-Abkommen über die Schweizer-Franken-Krise im
Jahr 2015 bis hin zu den Marktverwerfungen während der COVID-19-Pandemie. Wir
pflegen eine Unternehmenskultur, in der Integrität, Respekt und die Sicherheit
des Kundenvermögens oberste Priorität haben. Jede Geschäftsbeziehung mit einem
Anleger wird mit der Ernsthaftigkeit behandelt, die sie verdient.
Die EBC ist stolzer offizieller Devisenpartner des FC Barcelona und fördert
weiterhin wirkungsvolle Partnerschaften zur Stärkung von Gemeinschaften -
insbesondere durch die Initiative?United to Beat Malaria" der UN-Stiftung, den
Fachbereich Wirtschaftswissenschaften der University of Oxford und eine Vielzahl
von Partnern, die sich für Initiativen in den Bereichen globale Gesundheit,
Wirtschaft, Bildung und Nachhaltigkeit einsetzen.
https://www.ebc.com/
Medienkontakt:
Aldric Tinker Toyad
Global PR Lead
aldric.tinker@ebc.com (mailto:aldric.tinker@ebc.com)
Faiz Alavi Sulaiman
Senior PR Executive
faiz.sulaiman@ebc.com (mailto:michelle.siow@ebc.com)
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