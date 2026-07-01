GNW-News: EBC Financial Group und der Fachbereich Wirtschaftswissenschaften der University of Oxford erneuern ihre Partnerschaft zur Förderung der wirtschaft...

^LONDON, July 01, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die EBC Financial Group (EBC) hat ihre

strategische Partnerschaft mit dem Fachbereich Wirtschaftswissenschaften der

University of Oxford um weitere drei Jahre verlängert. Damit setzen die Partner

eine Zusammenarbeit fort, die wirtschaftswissenschaftliche Forschung einem

breiteren Publikum weltweit zugänglich macht.

Im Rahmen der erneuerten Partnerschaft wird die EBC eine jährliche Ausgabe der

Webinar-Reihe?What Economists Really Do" des Fachbereichs als Sponsor

unterstützen und so dazu beitragen, wirtschaftswissenschaftliche Forschung und

Erkenntnisse Studierenden, Forschenden, Alumni sowie einer breiten

Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Um die Reichweite des Webinars zu

vergrößern, werden ausgewählte Inhalte und Diskussionspunkte zudem in kurzen

Videos für soziale Medien aufbereitet. So werden zentrale Themen auch für ein

breiteres Online-Publikum anschaulich vermittelt.

Seit Beginn der Partnerschaft haben sich die von der EBC unterstützten

Themenreihen von?What Economists Really Do" mit einer Reihe drängender globaler

Herausforderungen befasst, darunter Steuerhinterziehung, Klimawandel und

Finanzkompetenz. An den Webinaren nehmen regelmäßig rund 200 Personen live teil.

Die Aufzeichnungen wurden bislang insgesamt mehr als 3.600-mal aufgerufen und

erzielten eine Wiedergabezeit von über 270 Stunden. Dies unterstreicht das

anhaltende Interesse des Publikums weit über die Live-Veranstaltungen hinaus.

Die Kooperation basiert auf dem gemeinsamen Anliegen, den Zugang zu ökonomischem

Wissen zu erweitern und den fundierten öffentlichen Diskurs über wirtschaftliche

Fragestellungen zu fördern. Zugleich unterstützt sie den fachlichen Austausch zu

Themen wie makroökonomischer Politik, Finanzmärkten, Regulierung und globaler

Wirtschaftsentwicklung.

Darüber hinaus trägt sie dazu bei, das Engagement der Fakultät für den Dialog

mit der Öffentlichkeit zu stärken, indem wissenschaftliche Forschung auch über

den universitären Kontext hinaus zugänglich gemacht wird.

Die Initiative ist Teil des umfassenden Engagements der EBC im Bereich der

gesellschaftlichen Unternehmensverantwortung. Im Mittelpunkt stehen dabei der

Abbau von Bildungsbarrieren und die Förderung eines nachhaltigen

gesellschaftlichen Mehrwerts. Indem die EBC wissenschaftliche Exzellenz mit

praktischer Anwendung verbindet, engagiert sich das Unternehmen weiterhin für

einen breiteren Zugang zu wirtschaftswissenschaftlicher Bildung und einen

stärkeren Dialog mit der Öffentlichkeit.

?In einer sich rasant wandelnden Weltwirtschaft ist der Zugang zu verlässlichem

Finanzwissen wichtiger denn je. Unsere fortgesetzte Partnerschaft mit dem

Fachbereich Wirtschaftswissenschaften der University of Oxford unterstreicht das

Engagement der EBC, Menschen mit dem Wissen und den Instrumenten auszustatten,

die sie für fundierte Entscheidungen benötigen. Gleichzeitig fördern wir die

Ausbildung von Nachwuchskräften, die die Finanzsysteme von morgen mitgestalten

werden", erklärt Christopher Stiegeler, Executive Director, EBC Financial Group

(Cayman) Limited.

Stiegeler ergänzt:?Über unsere Partnerschaft mit dem Fachbereich

Wirtschaftswissenschaften der University of Oxford hinaus setzt sich die EBC mit

Nachdruck für die finanzielle Bildung der nächsten Generation ein - durch

Initiativen auf dem Campus, wissenschaftliche Kooperationen und

Kooperationsvereinbarungen mit Hochschulen auf der ganzen Welt. Dazu gehören

Projekte mit der National Autonomous University of Mexico (UNAM), der

International University of Ulaanbaatar (IUU), dem Monterrey Institute of

Technology and Higher Education (Tecnológico de Monterrey), der Escuela Bancaria

y Comercial in Mexiko sowie der Autonomous University of Bucaramanga (UNAB).

Zugleich prüft unser Team aktiv den Aufbau vergleichbarer Partnerschaften mit

weiteren Hochschulen weltweit."

Professor Johannes Abeler, Leiter des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften an

der University of Oxford:?Der Dialog mit der Öffentlichkeit und die Vermittlung

wirtschaftswissenschaftlicher Erkenntnisse sind fester Bestandteil unseres

akademischen Auftrags. Mit Initiativen wie?What Economists Really Do" möchten

wir zeigen, welchen Beitrag die Volkswirtschaftslehre zu einer besseren

Politikgestaltung und zu einem tieferen Verständnis der Themen leisten kann, die

unsere Welt bewegen. Wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit der EBC Financial

Group fortzusetzen. Dank ihrer Unterstützung können wir den Zugang zu

wirtschaftswissenschaftlichem Wissen erweitern und unsere Bildungsangebote einem

noch breiteren Publikum weltweit zugänglich machen."

In den kommenden drei Jahren wird die Partnerschaft weiterhin dazu beitragen,

wissenschaftliche Forschung und eine breite Öffentlichkeit miteinander zu

vernetzen und sicherzustellen, dass wirtschaftswissenschaftliche Erkenntnisse

auch in einem zunehmend komplexen globalen Umfeld zugänglich, relevant und

wirkungsvoll bleiben.

Risikohinweis

Der Handel mit Devisen (FX) und Contracts for Difference (CFDs) auf Margin ist

mit erheblichen Risiken verbunden und eignet sich möglicherweise nicht für alle

Anleger. Es besteht die Möglichkeit, dass Verluste die ursprünglich eingezahlten

Mittel übersteigen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit stellt keinen

verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse dar. Bitte prüfen Sie vor

Beginn Ihrer Handelsaktivitäten sorgfältig Ihre Anlageziele, Ihre finanzielle

Situation sowie Ihre Risikobereitschaft.

Die University of Oxford und ihr Fachbereich für Wirtschaftswissenschaften

unterstützen oder empfehlen keine kommerziellen Produkte oder Dienstleistungen,

die von der EBC Financial Group angeboten werden. Diese Partnerschaft beschränkt

sich ausschließlich auf Bildungsinitiativen und Öffentlichkeitsarbeit.

Über die EBC Financial Group

Die in London gegründete EBC Financial Group (EBC) ist eine globale Marke, die

für ihre Expertise in den Bereichen Finanzvermittlung und Vermögensverwaltung

bekannt ist. Über ihre regulierten Unternehmen, die in wichtigen Finanzzentren

wie Großbritannien, Australien, den Kaimaninseln, Mauritius und anderen Ländern

tätig sind, ermöglicht EBC privaten, professionellen und institutionellen

Anlegern den Zugang zu globalen Märkten und Trading-Möglichkeiten, darunter

Devisen, Rohstoffe, CFDs und mehr.

Die EBC genießt das Vertrauen von Anlegern in mehr als 100 Ländern und wurde von

der Branche mit Auszeichnungen wie?Beste Handelsplattform" und

?Vertrauenswürdigster Broker" sowie zahlreichen Ehrungen von World Finance

gewürdigt. Dank ihrer starken regulatorischen Aufstellung und ihres konsequenten

Bekenntnisses zu Transparenz vertrauen private, professionelle und

institutionelle Anleger weltweit auf die sicheren und kundenorientierten

Handelslösungen der EBC.

Die Tochtergesellschaften von EBC sind in ihren jeweiligen Rechtsgebieten

zugelassen und reguliert. Die EBC Financial Group (UK) Limited wird von der

britischen Finanzaufsichtsbehörde (FCA) reguliert. EBC Financial Group (Cayman)

Limited wird von der Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) reguliert; EBC

Financial Group (Australia) Pty Ltd und EBC Asset Management Pty Ltd werden von

der australischen Securities and Investments Commission (ASIC) reguliert; EBC

Financial (MU) Ltd ist von der Financial Services Commission Mauritius (FSC)

zugelassen und reguliert.

Den Kern der EBC bildet ein Team von Branchenveteranen mit über 40 Jahren

Erfahrung in großen Finanzinstituten. Sie haben bedeutende Wirtschaftszyklen

erfolgreich gemeistert - vom Plaza-Abkommen über die Schweizer-Franken-Krise im

Jahr 2015 bis hin zu den Marktverwerfungen während der COVID-19-Pandemie. Wir

pflegen eine Unternehmenskultur, in der Integrität, Respekt und die Sicherheit

des Kundenvermögens oberste Priorität haben. Jede Geschäftsbeziehung mit einem

Anleger wird mit der Ernsthaftigkeit behandelt, die sie verdient.

Die EBC ist stolzer offizieller Devisenpartner des FC Barcelona und fördert

weiterhin wirkungsvolle Partnerschaften zur Stärkung von Gemeinschaften -

insbesondere durch die Initiative?United to Beat Malaria" der UN-Stiftung, den

Fachbereich Wirtschaftswissenschaften der University of Oxford und eine Vielzahl

von Partnern, die sich für Initiativen in den Bereichen globale Gesundheit,

Wirtschaft, Bildung und Nachhaltigkeit einsetzen.

https://www.ebc.com/

Medienkontakt:

Aldric Tinker Toyad

Global PR Lead

aldric.tinker@ebc.com (mailto:aldric.tinker@ebc.com)

Faiz Alavi Sulaiman

Senior PR Executive

faiz.sulaiman@ebc.com (mailto:michelle.siow@ebc.com)

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