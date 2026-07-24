GNW-News: EBC führt TradingView Professional Charts mit kostenlosem Zugang zu Premium-Indikatoren ein

^LONDON, July 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die EBC Financial Group (?EBC") hat

die TradingView Professional Charts in ihr gesamtes Handelsökosystem integriert.

Damit erhalten Kunden Zugang zu einer der weltweit am häufigsten genutzten

Plattformen für Charting und Marktanalyse.

?Der Zugang zu professionellen Charting-Tools kann wesentlich dazu beitragen,

wie Händler Marktbedingungen interpretieren und Risiken steuern", so Lewis Tang,

Brand Director bei der EBC Financial Group.

?Mit den TradingView Professional Charts erhalten Händler in einer einzigen

Umgebung Zugang zu fortschrittlichen technischen Indikatoren, Multi-Chart-

Analysen, benutzerdefinierten Zeichen-Tools und Markteinblicken in Echtzeit.

Diese Funktionen helfen ihnen, Marktbewegungen effizienter zu analysieren,

Chancen präziser zu erkennen und über verschiedene Anlageklassen und

Marktbedingungen hinweg fundiertere Entscheidungen zu treffen."

Da die Finanzmärkte zunehmend datengesteuert und volatil sind, gewinnen Tools an

Bedeutung, mit denen Händler Marktbewegungen analysieren, Chancen erkennen und

Risiken wirksamer steuern können. Durch die Kombination der professionellen

Charting-Umgebung von TradingView mit der institutionellen

Ausführungsinfrastruktur der EBC möchte der Konzern fortgeschrittene

Marktanalysen für Händler weltweit leichter zugänglich machen.

Professionelle Marktanalysen für den Handelsalltag

Die technische Analyse ist zu einem zentralen Bestandteil moderner

Handelsstrategien geworden. Der Zugang zu fortschrittlichen Charting-Tools ist

jedoch häufig durch Abonnementkosten oder die Komplexität der Plattformen

eingeschränkt.

Mit der Einführung erhalten berechtigte EBC-Kunden Zugang zu den Premium-

Charting-Funktionen und fortschrittlichen Analyse-Tools von TradingView. Damit

können sie die Märkte präziser und effizienter beobachten.

Die Integration bietet Händlern:

* Erweiterte Multi-Chart-Layouts zur gleichzeitigen Beobachtung mehrerer

Märkte

* Professionelle technische Indikatoren und benutzerdefinierte Analyse-Tools

* Echtzeit-Marktdaten und Charting-Funktionen

* Umfangreiche Zeichen- und Visualisierungs-Tools für die technische Analyse

* Geräteübergreifenden Zugriff über Desktop- und Mobilgeräte

* Eine verbesserte Marktbeobachtung durch benutzerdefinierte

Benachrichtigungen und Beobachtungslisten

Durch die Bündelung dieser Funktionen innerhalb des EBC-Ökosystems können

Händler umfassendere Marktanalysen durchführen, ohne auf mehrere voneinander

getrennte Plattformen zurückgreifen zu müssen.

Professionelle Charting-Funktionen treffen auf Ausführung auf institutionellem

Niveau

Die Einführung umfasst weit mehr als reine Charting-Funktionen. Händler, die die

TradingView Professional Charts nutzen, erhalten zugleich Zugang zum umfassenden

Handelsökosystem von EBC. Dieses wird von einer Infrastruktur unterstützt, die

auf Geschwindigkeit, Stabilität und Preiseffizienz auf den globalen Märkten

ausgelegt ist.

Mithilfe seiner proprietären?Smart Order Routing Engine" erzielt die EBC bei

Kundenaufträgen häufig bessere Ausführungspreise als ursprünglich angefragt.

Mehr als 87,6 % der Trades werden zu einem günstigeren Preis ausgeführt.

Gleichzeitig kann die Infrastruktur des Konzerns über 1.000 Aufträge pro Sekunde

verarbeiten. Die durchschnittliche Ausführungszeit liegt dabei unter 20

Millisekunden, während die Stabilität der Datenübertragung bis zu 98,75 %

erreicht.

Kunden profitieren außerdem von ECN-Spreads ab 0,0 Pips, Liquidität von mehr als

25 führenden Investmentbanken und Hedgefonds sowie einem mehrsprachigen VIP-

Support rund um die Uhr.

Die Integration ermöglicht es Händlern, fortschrittliche Charting-Funktionen und

Marktanalysen mit einer Ausführungsqualität auf institutionellem Niveau in einem

einzigen Handelsökosystem zu verbinden.

?Der moderne Trader benötigt mehr als nur Zugang zu den Märkten. Er braucht

professionelle Tools, eine zuverlässige Ausführung und die Gewissheit, dass

seine Handelsinfrastruktur mit den zunehmend komplexen Marktbedingungen Schritt

halten kann", so Lewis.

?TradingView hat sich zu einer der vertrauenswürdigsten Charting-Plattformen der

Branche entwickelt. Durch die Integration dieser Funktionen in das EBC-Ökosystem

machen wir anspruchsvolle Marktanalysen leichter zugänglich und helfen Tradern

zugleich, effizienter, transparenter und kontrollierter zu handeln."

Stärkung des globalen Handelsökosystems der EBC

Die Einführung ist Teil der fortlaufenden Investitionen der EBC in

Handelstechnologie und Kundenerlebnis. Zugleich unterstützt sie den Ausbau eines

umfassenden Ökosystems, das Marktzugang, Ausführungsinfrastruktur, Analyse-

Ressourcen, Schulungen für Händler und Kundenbetreuung miteinander verbindet.

Die EBC wurde drei Jahre in Folge von World Finance ausgezeichnet und erhielt

Preise in mehreren Kategorien, darunter?Most Trusted Broker",?Best Trading

Platform",?Best CFD Broker",?Best FX Trading Platform" und?Best Trade

Execution".

Die Einführung der?TradingView Professional Charts" unterstreicht erneut das

Engagement der EBC, Händlern die Tools, die Infrastruktur und den Marktzugang

bereitzustellen, die sie benötigen, um sich auf zunehmend dynamischen globalen

Märkten zurechtzufinden.

Weitere Informationen zu den?TradingView Professional Charts" und den

Teilnahmebedingungen finden Sie unter: www.ebc.com (http://www.ebc.com).

Haftungsausschluss: Dieses Material dient ausschließlich zu Informationszwecken

und stellt keine Empfehlung oder Beratung seitens der EBC Financial Group und

aller ihrer Unternehmen (?EBC") dar. Der Handel mit Devisen und

Differenzkontrakten (CFDs) auf Margin birgt ein hohes Risiko und ist

möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die Verluste können Ihre

eingezahlten Mittel übersteigen. Bevor Sie mit dem Handel beginnen, sollten Sie

Ihre Handelsziele, Ihre Erfahrung und Ihre Risikobereitschaft sorgfältig abwägen

und gegebenenfalls einen unabhängigen Finanzberater konsultieren. Statistiken

oder vergangene Investitionsergebnisse sind keine Garantie für zukünftige

Ergebnisse. EBC übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch das Vertrauen auf

diese Informationen entstehen.

Über die EBC Financial Group

Die in London gegründete EBC Financial Group (?EBC") ist eine globale Marke, die

für ihre Expertise in den Bereichen Finanzbrokerage und Vermögensverwaltung

bekannt ist. Über ihre regulierten Unternehmen, die in wichtigen Finanzzentren

wie Großbritannien, Australien, den Kaimaninseln, Mauritius und anderen Ländern

tätig sind, ermöglicht EBC privaten, professionellen und institutionellen

Anlegern den Zugang zu globalen Märkten und Trading-Möglichkeiten, darunter

Devisen, Rohstoffe, CFDs und mehr.

Die EBC genießt das Vertrauen von Anlegern in über 100 Ländern und wurde mit

globalen Auszeichnungen geehrt, darunter mehrfach von World Finance. Die EBC

gilt weithin als einer der besten Broker der Welt und wurde unter anderem als

Beste Trading-Plattform und Vertrauenswürdigster Broker ausgezeichnet. Mit

seiner starken regulatorischen Stellung und seinem Bekenntnis zu Transparenz

wird EBC auch regelmäßig unter den besten Brokern gelistet - vertrauenswürdig

aufgrund seiner Fähigkeit, sichere, innovative und kundenorientierte Trading-

Lösungen auf wettbewerbsintensiven internationalen Märkten anzubieten.

Die Tochtergesellschaften von EBC sind in ihren jeweiligen Rechtsgebieten

zugelassen und reguliert. Die EBC Financial Group (UK) Limited wird von der

britischen Financial Conduct Authority (FCA) reguliert; die EBC Financial Group

(Cayman) Limited wird von der Cayman Islands Monetary Authority (CIMA)

reguliert; die EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd und die EBC Asset

Management Pty Ltd werden von der australischen Securities and Investments

Commission (ASIC) reguliert; die EBC Financial (MU) Ltd ist von der Financial

Services Commission Mauritius (FSC) zugelassen und wird von dieser reguliert;

die EBC Financial Group SA (Pty) Ltd ist von der Financial Sector Conduct

Authority (FSCA) zugelassen und wird von dieser reguliert.

Den Kern der EBC bildet ein Team von Branchenveteranen mit über 40 Jahren

Erfahrung in großen Finanzinstituten. Sie haben bedeutende Wirtschaftszyklen

erfolgreich gemeistert - vom Plaza-Abkommen über die Schweizer-Franken-Krise im

Jahr 2015 bis hin zu den Marktverwerfungen während der COVID-19-Pandemie. Wir

pflegen eine Unternehmenskultur, in der Integrität, Respekt und die Sicherheit

des Kundenvermögens oberste Priorität haben. Jede Geschäftsbeziehung mit einem

Anleger wird mit der Ernsthaftigkeit behandelt, die sie verdient.

Die EBC ist stolzer offizieller FX-Partner des FC Barcelona und fördert

weiterhin wirkungsvolle Partnerschaften zur Stärkung von Gemeinschaften -

insbesondere durch die Initiative?United to Beat Malaria" der UN-Stiftung, die

Wirtschaftsfakultät der University of Oxford und eine Vielzahl von Partnern, die

sich für Initiativen in den Bereichen globale Gesundheit, Wirtschaft, Bildung

und Nachhaltigkeit einsetzen.

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(https://www.ebc.com/?utm_source=pr&utm_medium=vietnam&utm_campaign=ginny)

Medienkontakt:

Ginny Dang

Global Public Relations Executive

ginny.dang@ebc.com

Aldric Tinker

Global Public Relations Lead

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