|
24.07.2026 15:12:38
GNW-News: EBC führt TradingView Professional Charts mit kostenlosem Zugang zu Premium-Indikatoren ein
^LONDON, July 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die EBC Financial Group (?EBC") hat
die TradingView Professional Charts in ihr gesamtes Handelsökosystem integriert.
Damit erhalten Kunden Zugang zu einer der weltweit am häufigsten genutzten
Plattformen für Charting und Marktanalyse.
?Der Zugang zu professionellen Charting-Tools kann wesentlich dazu beitragen,
wie Händler Marktbedingungen interpretieren und Risiken steuern", so Lewis Tang,
Brand Director bei der EBC Financial Group.
?Mit den TradingView Professional Charts erhalten Händler in einer einzigen
Umgebung Zugang zu fortschrittlichen technischen Indikatoren, Multi-Chart-
Analysen, benutzerdefinierten Zeichen-Tools und Markteinblicken in Echtzeit.
Diese Funktionen helfen ihnen, Marktbewegungen effizienter zu analysieren,
Chancen präziser zu erkennen und über verschiedene Anlageklassen und
Marktbedingungen hinweg fundiertere Entscheidungen zu treffen."
Da die Finanzmärkte zunehmend datengesteuert und volatil sind, gewinnen Tools an
Bedeutung, mit denen Händler Marktbewegungen analysieren, Chancen erkennen und
Risiken wirksamer steuern können. Durch die Kombination der professionellen
Charting-Umgebung von TradingView mit der institutionellen
Ausführungsinfrastruktur der EBC möchte der Konzern fortgeschrittene
Marktanalysen für Händler weltweit leichter zugänglich machen.
Professionelle Marktanalysen für den Handelsalltag
Die technische Analyse ist zu einem zentralen Bestandteil moderner
Handelsstrategien geworden. Der Zugang zu fortschrittlichen Charting-Tools ist
jedoch häufig durch Abonnementkosten oder die Komplexität der Plattformen
eingeschränkt.
Mit der Einführung erhalten berechtigte EBC-Kunden Zugang zu den Premium-
Charting-Funktionen und fortschrittlichen Analyse-Tools von TradingView. Damit
können sie die Märkte präziser und effizienter beobachten.
Die Integration bietet Händlern:
* Erweiterte Multi-Chart-Layouts zur gleichzeitigen Beobachtung mehrerer
Märkte
* Professionelle technische Indikatoren und benutzerdefinierte Analyse-Tools
* Echtzeit-Marktdaten und Charting-Funktionen
* Umfangreiche Zeichen- und Visualisierungs-Tools für die technische Analyse
* Geräteübergreifenden Zugriff über Desktop- und Mobilgeräte
* Eine verbesserte Marktbeobachtung durch benutzerdefinierte
Benachrichtigungen und Beobachtungslisten
Durch die Bündelung dieser Funktionen innerhalb des EBC-Ökosystems können
Händler umfassendere Marktanalysen durchführen, ohne auf mehrere voneinander
getrennte Plattformen zurückgreifen zu müssen.
Professionelle Charting-Funktionen treffen auf Ausführung auf institutionellem
Niveau
Die Einführung umfasst weit mehr als reine Charting-Funktionen. Händler, die die
TradingView Professional Charts nutzen, erhalten zugleich Zugang zum umfassenden
Handelsökosystem von EBC. Dieses wird von einer Infrastruktur unterstützt, die
auf Geschwindigkeit, Stabilität und Preiseffizienz auf den globalen Märkten
ausgelegt ist.
Mithilfe seiner proprietären?Smart Order Routing Engine" erzielt die EBC bei
Kundenaufträgen häufig bessere Ausführungspreise als ursprünglich angefragt.
Mehr als 87,6 % der Trades werden zu einem günstigeren Preis ausgeführt.
Gleichzeitig kann die Infrastruktur des Konzerns über 1.000 Aufträge pro Sekunde
verarbeiten. Die durchschnittliche Ausführungszeit liegt dabei unter 20
Millisekunden, während die Stabilität der Datenübertragung bis zu 98,75 %
erreicht.
Kunden profitieren außerdem von ECN-Spreads ab 0,0 Pips, Liquidität von mehr als
25 führenden Investmentbanken und Hedgefonds sowie einem mehrsprachigen VIP-
Support rund um die Uhr.
Die Integration ermöglicht es Händlern, fortschrittliche Charting-Funktionen und
Marktanalysen mit einer Ausführungsqualität auf institutionellem Niveau in einem
einzigen Handelsökosystem zu verbinden.
?Der moderne Trader benötigt mehr als nur Zugang zu den Märkten. Er braucht
professionelle Tools, eine zuverlässige Ausführung und die Gewissheit, dass
seine Handelsinfrastruktur mit den zunehmend komplexen Marktbedingungen Schritt
halten kann", so Lewis.
?TradingView hat sich zu einer der vertrauenswürdigsten Charting-Plattformen der
Branche entwickelt. Durch die Integration dieser Funktionen in das EBC-Ökosystem
machen wir anspruchsvolle Marktanalysen leichter zugänglich und helfen Tradern
zugleich, effizienter, transparenter und kontrollierter zu handeln."
Stärkung des globalen Handelsökosystems der EBC
Die Einführung ist Teil der fortlaufenden Investitionen der EBC in
Handelstechnologie und Kundenerlebnis. Zugleich unterstützt sie den Ausbau eines
umfassenden Ökosystems, das Marktzugang, Ausführungsinfrastruktur, Analyse-
Ressourcen, Schulungen für Händler und Kundenbetreuung miteinander verbindet.
Die EBC wurde drei Jahre in Folge von World Finance ausgezeichnet und erhielt
Preise in mehreren Kategorien, darunter?Most Trusted Broker",?Best Trading
Platform",?Best CFD Broker",?Best FX Trading Platform" und?Best Trade
Execution".
Die Einführung der?TradingView Professional Charts" unterstreicht erneut das
Engagement der EBC, Händlern die Tools, die Infrastruktur und den Marktzugang
bereitzustellen, die sie benötigen, um sich auf zunehmend dynamischen globalen
Märkten zurechtzufinden.
Weitere Informationen zu den?TradingView Professional Charts" und den
Teilnahmebedingungen finden Sie unter: www.ebc.com (http://www.ebc.com).
Haftungsausschluss: Dieses Material dient ausschließlich zu Informationszwecken
und stellt keine Empfehlung oder Beratung seitens der EBC Financial Group und
aller ihrer Unternehmen (?EBC") dar. Der Handel mit Devisen und
Differenzkontrakten (CFDs) auf Margin birgt ein hohes Risiko und ist
möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die Verluste können Ihre
eingezahlten Mittel übersteigen. Bevor Sie mit dem Handel beginnen, sollten Sie
Ihre Handelsziele, Ihre Erfahrung und Ihre Risikobereitschaft sorgfältig abwägen
und gegebenenfalls einen unabhängigen Finanzberater konsultieren. Statistiken
oder vergangene Investitionsergebnisse sind keine Garantie für zukünftige
Ergebnisse. EBC übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch das Vertrauen auf
diese Informationen entstehen.
Über die EBC Financial Group
Die in London gegründete EBC Financial Group (?EBC") ist eine globale Marke, die
für ihre Expertise in den Bereichen Finanzbrokerage und Vermögensverwaltung
bekannt ist. Über ihre regulierten Unternehmen, die in wichtigen Finanzzentren
wie Großbritannien, Australien, den Kaimaninseln, Mauritius und anderen Ländern
tätig sind, ermöglicht EBC privaten, professionellen und institutionellen
Anlegern den Zugang zu globalen Märkten und Trading-Möglichkeiten, darunter
Devisen, Rohstoffe, CFDs und mehr.
Die EBC genießt das Vertrauen von Anlegern in über 100 Ländern und wurde mit
globalen Auszeichnungen geehrt, darunter mehrfach von World Finance. Die EBC
gilt weithin als einer der besten Broker der Welt und wurde unter anderem als
Beste Trading-Plattform und Vertrauenswürdigster Broker ausgezeichnet. Mit
seiner starken regulatorischen Stellung und seinem Bekenntnis zu Transparenz
wird EBC auch regelmäßig unter den besten Brokern gelistet - vertrauenswürdig
aufgrund seiner Fähigkeit, sichere, innovative und kundenorientierte Trading-
Lösungen auf wettbewerbsintensiven internationalen Märkten anzubieten.
Die Tochtergesellschaften von EBC sind in ihren jeweiligen Rechtsgebieten
zugelassen und reguliert. Die EBC Financial Group (UK) Limited wird von der
britischen Financial Conduct Authority (FCA) reguliert; die EBC Financial Group
(Cayman) Limited wird von der Cayman Islands Monetary Authority (CIMA)
reguliert; die EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd und die EBC Asset
Management Pty Ltd werden von der australischen Securities and Investments
Commission (ASIC) reguliert; die EBC Financial (MU) Ltd ist von der Financial
Services Commission Mauritius (FSC) zugelassen und wird von dieser reguliert;
die EBC Financial Group SA (Pty) Ltd ist von der Financial Sector Conduct
Authority (FSCA) zugelassen und wird von dieser reguliert.
Den Kern der EBC bildet ein Team von Branchenveteranen mit über 40 Jahren
Erfahrung in großen Finanzinstituten. Sie haben bedeutende Wirtschaftszyklen
erfolgreich gemeistert - vom Plaza-Abkommen über die Schweizer-Franken-Krise im
Jahr 2015 bis hin zu den Marktverwerfungen während der COVID-19-Pandemie. Wir
pflegen eine Unternehmenskultur, in der Integrität, Respekt und die Sicherheit
des Kundenvermögens oberste Priorität haben. Jede Geschäftsbeziehung mit einem
Anleger wird mit der Ernsthaftigkeit behandelt, die sie verdient.
Die EBC ist stolzer offizieller FX-Partner des FC Barcelona und fördert
weiterhin wirkungsvolle Partnerschaften zur Stärkung von Gemeinschaften -
insbesondere durch die Initiative?United to Beat Malaria" der UN-Stiftung, die
Wirtschaftsfakultät der University of Oxford und eine Vielzahl von Partnern, die
sich für Initiativen in den Bereichen globale Gesundheit, Wirtschaft, Bildung
und Nachhaltigkeit einsetzen.
https://www.ebc.com/
(https://www.ebc.com/?utm_source=pr&utm_medium=vietnam&utm_campaign=ginny)
Medienkontakt:
Ginny Dang
Global Public Relations Executive
ginny.dang@ebc.com
Aldric Tinker
Global Public Relations Lead
aldric.tinker@ebc.comÂ°
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht stabil ins Wochenende -- DAX letztlich fester -- US-Börsen gehen uneinheitlich aus der Handelswoche -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Markt zeigte sich vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. Die Wall Street zeigte sich mit unterschiedlichen Vorzeichen. An den Märkten in Fernost ging es am Freitag bergab.