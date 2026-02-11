GNW-News: EC-Council führt Enterprise AI Credential Suite ein, um die kritische KI-Qualifikationslücke in Deutschland zu schließen

^BERLIN, Feb. 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- EC-Council

(https://www.eccouncil.org/), Entwickler der weltweit anerkannten Certified

Ethical Hacker (CEH) (https://www.eccouncil.org/train-certify/certified-ethical-

hacker-ceh/)-Zertifizierung und weltweit führend in der angewandten

Cybersicherheitsausbildung, hat heute seine Enterprise AI Credential Suite

vorgestellt, mit vier neuen rollenbasierten KI-Zertifizierungen

(https://www.eccouncil.org/ai-courses/), zusammen mit Certified CISO v4

(https://www.eccouncil.org/train-certify/certified-chief-information-security-

officer-cciso/), einem überarbeiteten Programm für Führungskräfte im Bereich

Cybersicherheit. Die doppelte Markteinführung stellt die größte

Einzelerweiterung des Portfolios des EC-Council in seiner 25-jährigen Geschichte

dar und wurde aufgrund einer eindeutigen Tatsache entwickelt: Die KI entwickelt

sich schneller als die Zahl der Fachkräfte, die für ihren Betrieb, ihre

Sicherheit und ihre Steuerung ausgebildet sind.

Die Einführung steht im Einklang mit den nationalen Bemühungen Deutschlands, KI-

Ambitionen in praktische Fähigkeiten umzusetzen, und spiegelt die Prioritäten

der deutschen KI-Strategie und der Digitalstrategie 2025

(https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/EN/Publikationen/digitale

-strategie-2025.html?utm_source=chatgpt.com) wider. Mit zunehmender Verbreitung

von KI entwickelt sich der Mangel an KI-Fachkräften zu einem wesentlichen

Engpass (https://www.oecd.org/en/publications/oecd-artificial-intelligence-

review-of-germany_609808d6-

en.html#:~:text=Germany's%20efforts%20to%20attract%20skilled,to%20narrow%20the%2

0gender%20gap): Mehr als 60 % der deutschen Unternehmen nennen den Mangel an KI-

kundigen Arbeitskräften als Haupthindernis für die Implementierung. Mit Blick

auf die Zukunft könnte Deutschland bis 2030 einen Mangel von bis zu 780.000

Fachkräften im Technologiebereich erleben, wobei Stellen im Bereich KI und

Cybersicherheit zu den am schwierigsten zu besetzenden gehören.

?Deutschlands KI-Dynamik ist real, insbesondere in der Industrie und bei

kritischen Dienstleistungen", erklärt Jay Bavisi, Group President des EC-

Council.?Bei dieser Einführung geht es darum, die Fähigkeiten der Belegschaft

auszubauen, damit sie mit den Entwicklungen Schritt halten kann. Praktische

Fähigkeiten, um KI verantwortungsbewusst einzusetzen, KI-Systeme unter realen

Bedingungen zu schützen und KI mit Verantwortungsbewusstsein zu steuern, wenn

die Einführung in die Produktion übergeht."

Rollenorientierte Zertifizierungen

Die Enterprise AI Credential Suite ist so strukturiert, dass sie widerspiegelt,

wie KI-Fähigkeiten in der Praxis entwickelt werden. Artificial Intelligence

Essentials (AIE) dient als Grundlage für den Aufbau praktischer KI-Kenntnisse

und den verantwortungsvollen Umgang mit KI in verschiedenen Rollen und wird

durch das proprietäre Übernehmen. Verteidigen. Regulieren. (ADG)-Rahmenwerk, das

definiert, wie KI in realen Umgebungen in großem Maßstab eingesetzt werden

sollte.

Übernehmen: Bereiten Sie Teams darauf vor, KI bewusst, mit Bereitschaft und

Sicherheitsvorkehrungen einzusetzen.

Verteidigen: Sichern Sie KI-Systeme gegen neue Risiken, darunter Prompt-

Injection, Datenvergiftung, Modellausnutzung und Kompromittierung der KI-

Lieferkette.

Regulieren: Verantwortlichkeit, Aufsicht und Risikomanagement sollten von Anfang

an in KI-Systeme integriert werden.

Innerhalb dieser Struktur sind die vier neuen Zertifizierungen direkt auf

spezifische Personalbedürfnisse im gesamten KI-Lebenszyklus ausgerichtet.

* Artificial Intelligence Essentials (AIE) vermittelt grundlegende Kenntnisse

im Bereich der KI.

* Certified AI Program Manager (CAIPM) ist in der Lage, KI-Strategien in die

Praxis umzusetzen, Teams, Governance und Umsetzung aufeinander abzustimmen,

um einen messbaren ROI und unternehmensweite Intelligenz zu erzielen.

* Certified Offensive AI Security Professional (COASP) entwickelt

hochspezialisierte Fähigkeiten, um Schwachstellen in LLMs zu testen,

Exploits zu simulieren und die KI-Infrastruktur zu sichern, um Unternehmen

gegen neue Bedrohungen zu schützen.

* Certified Responsible AI Governance & Ethics Professional (CRAGE)

konzentriert sich auf verantwortungsbewusste KI, Governance und Ethik auf

Unternehmensebene unter Einhaltung der NIST/ISO-Standards.

Neben den neuen KI-Zertifizierungen aktualisiert Certified CISO v4 die

Ausbildung von Führungskräften im Bereich Cybersicherheit für KI-gesteuerte

Risikoumgebungen und stärkt die Führungskompetenzen, da intelligente Systeme

zunehmend Teil des Kerngeschäfts und der Sicherheitsentscheidungen werden.

?Sicherheitsverantwortliche sind nun für Systeme verantwortlich, die lernen,

sich anpassen und Ergebnisse schnell beeinflussen", fügte Bavisi

hinzu.?Certified CISO v4 bereitet Führungskräfte darauf vor, KI-bedingte

Risiken klar zu managen, die Governance zu stärken und fundierte Entscheidungen

zu treffen, wenn Verantwortung im Spiel ist."

Das Portfolio baut auch auf der langjährigen Zusammenarbeit des EC-Council mit

Regierungs- und Verteidigungsorganisationen auf, einschließlich der bestehenden

DoD 8140-Baseline-Zertifizierungsanerkennung, da KI-Sicherheit und die

Bereitschaft der Arbeitskräfte zunehmend an nationaler Bedeutung gewinnen.

Um das gesamte Angebot an Schulungs- und Zertifizierungsmöglichkeiten zu

erkunden, besuchen Sie die EC-Council AI Courses (https://www.eccouncil.org/ai-

courses/) Ressourcen.

Über EC-Council:

EC-Council ist der Entwickler des Certified Ethical Hacker (CEH)-Programms und

ein führender Anbieter von Cybersicherheits-Schulungen. EC-Council wurde 2001

gegründet und hat es sich zur Aufgabe gemacht, Cybersicherheitsexperten

hochwertige Schulungen und Zertifizierungen anzubieten, um Unternehmen vor

Cyberbedrohungen zu schützen. EC-Council bietet über 200 Zertifizierungen und

Abschlüsse in verschiedenen Bereichen der Cybersicherheit an, darunter Forensik,

Sicherheitsanalyse, Bedrohungsinformationen und Informationssicherheit.

EC-Council ist eine nach ISO/IEC 17024 akkreditierte Organisation, die weltweit

über 350.000 Fachleute zertifiziert hat. Zu ihren Kunden zählen

Regierungsbehörden ebenso wie Fortune-100-Unternehmen. EC-Council ist der

Goldstandard in der Cybersicherheitszertifizierung und genießt das Vertrauen des

US-Verteidigungsministeriums, der Armee, der Marine, der Luftwaffe und führender

globaler Unternehmen.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.eccouncil.org

(https://www.eccouncil.org/)

