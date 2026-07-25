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25.07.2026 12:20:38
GNW-News: Eclipse Automation erhält eine Investition in Höhe von 6 Mio. Dollar, um digitale Innovationen in die Fabrikautomation zu bringen
^CAMBRIDGE, Ontario, July 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Eclipse Automation hat
heute eine Investition in Höhe von 6 Mio. Dollar durch die Bundesagentur für
wirtschaftliche Entwicklung in Südontario (FedDev Ontario) bekanntgegeben. Die
Investition, die im Rahmen der?Regional Tariff Response Initiative" und der
?Regional Defence Investment Initiative" (RDII) bereitgestellt wird, wird
Eclipse dabei unterstützen, durch den Einsatz neuer Technologien
Effizienzsteigerungen zu erzielen und damit das weitere Wachstum des
Unternehmens sowie den Ausbau seiner Kompetenzen im Bereich der digitalen
Fertigung voranzutreiben.
Die Finanzierung dient der Unterstützung einer umfangreicheren Investition von
Eclipse, wobei das Unternehmen auf 25 Jahre Erfahrung in den Bereichen
Automatisierungstechnik und Fertigung zurückgreifen kann. Da vernetzte Daten,
Simulationen, immersive Technologien und künstliche Intelligenz die Branche
grundlegend verändern, entwickelt Eclipse neue Funktionen, die Herstellern dabei
helfen, ihre Produktion effektiver zu planen und zu skalieren.
Eclipse hat die letzten drei Jahre damit verbracht, diese Funktionen zu
entwickeln, wodurch das Unternehmen einen Vorsprung erlangt hat, da die
Fabrikautomation zunehmend digitalisiert wird. Die Investition wird dazu
beitragen, diese Arbeit im Rahmen des Neuron-Projekts und des Neuron Centres
voranzutreiben.
Das Neuron-Projekt ist eine unternehmensweite Initiative, deren Ziel es ist, die
Informationen, Systeme und das Fachwissen von Eclipse besser miteinander zu
verknüpfen. Dies wird die Art und Weise verbessern, wie das Unternehmen
Automatisierungslösungen entwirft, plant, realisiert und bereitstellt, und
gleichzeitig neue digitale Tools für Mitarbeiter und Kunden unterstützen.
Das Neuron Centre wird als physischer Standort für einen Großteil dieser Arbeit
dienen. Die neue Unternehmenszentrale und das Innovationszentrum, die sich auf
dem Eclipse-Campus in Cambridge befinden, werden die Unternehmensfunktionen mit
neuen, auf Innovation ausgerichteten Räumlichkeiten und Programmen vereinen,
darunter den?Digital Manufacturing Incubator", in dem bereits Mirsee Robotics
ansässig ist, sowie ein neues Labor für immersive Technologien.
Eclipse unterstützt Hersteller aus verschiedenen Branchen dabei, die weltweite
Produktion von wichtigen Produkten, auf die sich die Welt verlässt, auszuweiten.
Das Neuron-Projekt wird das Fachwissen und den Mehrwert von Eclipse noch stärker
zur Geltung bringen und so eine engere Zusammenarbeit, fundiertere
Entscheidungen sowie eine höhere Qualität und Vorhersehbarkeit in jedem
einzelnen Projekt fördern.
Das Neuron-Projekt und Neuron Centre werden Eclipse dabei unterstützen, sein
globales Geschäft auszubauen und gleichzeitig mehr hochwertige Entwicklungs- und
Fertigungsaktivitäten in Kanada zu erhalten. Dies wird dazu beitragen, das
Exportwachstum, die Schaffung qualifizierter Arbeitsplätze und das langfristige
Wirtschaftswachstum zu fördern und gleichzeitig die hochmodernen
Fertigungskapazitäten des Landes zu stärken.
?Wir sind FedDev Ontario und Minister Evan Solomon für ihre Unterstützung und
ihr Vertrauen in Eclipse sehr dankbar", so Steve Mai, Chief Executive Officer
bei Eclipse Automation.?Diese Investition wird uns dabei helfen, mithilfe von
Technologie effizienter zu arbeiten, während wir weiterhin komplexe
Herausforderungen in der Fertigung bewältigen. Durch unser weiteres Wachstum in
Kanada können wir unseren Kunden dabei helfen, wichtige Produkte weltweit auf
den Markt zu bringen und gleichzeitig hier vor Ort Arbeitsplätze zu schaffen."
Diese Investition stellt einen wichtigen Schritt in der Entwicklung von Eclipse
von einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich Automatisierungstechnik und
-fertigung hin zu einem technologieorientierten Unternehmen dar. Sie wird den
Mitarbeitern die Möglichkeit eröffnen, mit neuen Technologien zu arbeiten und
die Zukunft der Fabrikautomation mitzugestalten.
Eclipse stellt derzeit Mitarbeiter in den Bereichen Anwendungsentwicklung,
Software und KI, Projektmanagement, Qualitätssicherung, Projektsteuerung,
Vertrieb sowie in allen handwerklichen Berufen ein. Aktuelle Stellenangebote
finden Sie unter eclipseautomation.com/careers
(https://www.eclipseautomation.com/careers/).
Über Eclipse Automation
Eclipse Automation ist ein weltweit tätiger Anbieter von Präzisionslösungen für
die Fabrikautomation mit Standorten in den USA, Kanada, Ungarn und Deutschland.
Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung entwickelt und liefert das Unternehmen
maßgeschneiderte Systeme, die Herstellern dabei helfen, die digitale
Transformation voranzutreiben und die betriebliche Leistungsfähigkeit in
Branchen wie Life Sciences, Elektrofahrzeuge, Automobilindustrie,
Batterieproduktion, Schwermaschinenbau, Konsumgüterindustrie und Luft- und
Raumfahrt zu steigern.
Weitere Informationen finden Sie unter eclipseautomation.com
(https://www.eclipseautomation.com/).
Medienkontakt
Elisabeth Bellevue
Senior Account Executive
Bolt PR, eine Agentur der Millwright-Gruppe
ebellevue@boltpr.com (mailto:ebellevue@boltpr.com)
(470) 990-1256
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie
unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1283092a-bd19-
451d-8ce5-d943619d1de6
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