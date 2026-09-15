GNW-News: eDiscovery Day 2026 stellt KI auf den Prüfstand: Live-Debatte unter Leitung eines amtierenden Bundesrichters am 3. Dezember

^PORTLAND, Oregon, Sept. 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exterro

(http://www.exterro.com/), das den eDiscovery Day 2015 ins Leben gerufen hat,

gab heute bekannt, dass der zwölfte eDiscovery Day am Donnerstag, den

3. Dezember 2026, stattfinden wird. Zu den Mitveranstaltern des eDiscovery Day

- ACEDS (https://aceds.org/), EDRM (https://edrm.net/) und eDiscovery Today

(https://ediscoverytoday.com/) - gesellt sich erstmals LegalOps.com

(http://legalops.com/). Gemeinsam führen sie außerdem die ersten jährlichen

Rising Stars of eDiscovery Awards ein, die von den Sponsoren des eDiscovery Day

verliehen werden. Die Anmeldung für die Keynote und die Nominierungen für den

ersten Rising Stars of eDiscovery Award der Branche sind ab sofort

unter eDiscoveryDay.com (https://www.e-discoveryday.com/) möglich.

2025 diskutierte die Branche noch darüber, ob KI überhaupt in den Bereich

eDiscovery gehöre. Die diesjährige Keynote führt diese Diskussion über den

Einsatz von KI weiter. Am 3. Dezember wird US-Bezirksrichter Xavier Rodriguez

die diesjährige Keynote?In a New AI World, Who Does the Work Now?" leiten.

Dabei steht eine noch grundlegendere Frage im Mittelpunkt: Welche Aufgaben

sollte man der KI anvertrauen - und welche sollten weiterhin von Menschen

übernommen werden? Die 75-minütige Keynote findet am 3. Dezember live um 8:00

Uhr PT/11:00 Uhr ET statt.

Das mündliche Plädoyer

Im Mittelpunkt der Keynote steht eine live übertragene mündliche Verhandlung:

Vier Fachleute vertreten die ihnen zugewiesenen Positionen zu der Frage, ob KI

bereit ist, eDiscovery-Aufgaben auszuführen, während Menschen die Ergebnisse

freigeben. Richter Rodriguez wird sie dabei direkt aus dem Richterstuhl

befragen. Er gehört seit 2003 dem Bundesgericht im Western District of Texas an

und war zuvor Richter am Supreme Court of Texas. Das Publikum wird vor und nach

der Debatte abstimmen und damit entscheiden, wer die Debatte gewinnt.

Die Plädoyers:

* Lea Malani Bays, Partnerin bei Robbins Geller Rudman & Dowd LLP. Sie berät

das interdisziplinäre eDiscovery-Team der Kanzlei und war an der Erwirkung

eines Vergleichs über 131 Millionen US-Dollar im Verfahren Bennett v. Sprint

Nextel Corp. beteiligt.

* Porschia Clarke, Counsel bei Duke Energy. Sie leitet die Modernisierung des

eDiscovery-Bereichs innerhalb eines der am stärksten regulierten

Wirtschaftszweige der USA.

* David Cowen, Gründer der SOLID Summit Series und President der The Cowen

Group. Er bringt zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Vernetzung führender

Persönlichkeiten der Rechtsbranche mit und beobachtet heute, wo KI neue

Funktionen innerhalb der Branche entstehen lässt; und

* Khrhysna?Khrys" McKinney, Gründerin und CEO von K L McKinney, seit 30

Jahren in der Legal-Tech-Branche tätig und Trustee des EDRM-Projekts zu KI-

Ethik und Bias.

Moderation:

* Doug Austin, Editor von eDiscovery Today.

?Wir haben den eDiscovery Day 2015 aus einer einfachen Überzeugung heraus ins

Leben gerufen: Diese Branche löst ihre schwierigsten Herausforderungen

schneller, wenn diese gemeinsam angegangen werden. Elf Jahre später hat sich die

Frage, vor der wir stehen, geändert, aber diese Überzeugung ist dieselbe

geblieben. Die Debatte dreht sich nicht mehr darum, ob KI in diesem Bereich

eingesetzt werden sollte, sondern um die konkrete Grenze: Wo übergibt ein

Rechtsteam eine Aufgabe an die KI - und wo zieht es die Grenze? Das ist keine

Frage, die ein einzelnes Unternehmen für die gesamte Branche beantworten sollte.

Deshalb stellen wir diese Frage einem amtierenden Bundesrichter und nicht einem

Podium, dessen Mitglieder ohnehin derselben Meinung sind. Auch nach elf Jahren

kommt diese Community zusammen, um diese Fragen öffentlich zu diskutieren.

Darauf bin ich am meisten stolz." - Bobby Balachandran, Gründer und CEO,

Exterro.

Neue Branchenstudie

Im Rahmen der Keynote werden außerdem neue Forschungsergebnisse dazu

vorgestellt, wie Fachleute aus den Bereichen Recht und eDiscovery KI heute

tatsächlich einsetzen. Die Studie wird gemeinsam von allen fünf

Partnerorganisationen erstellt und soll künftig als jährlicher Branchen-

Benchmark dienen, auf den die Branche zurückgreifen kann, wenn sich die Antwort

auf die Frage, wer welche Aufgaben übernimmt, weiter verschiebt. Die

vollständigen Ergebnisse werden während der Keynote veröffentlicht.

Rising Stars of eDiscovery

Der eDiscovery Day führt außerdem den Rising Stars of eDiscovery Award ein. Mit

dieser neuen Auszeichnung werden Fachkräfte am Anfang ihrer eDiscovery-Karriere

gewürdigt - eine Gruppe, die von der Branche bislang noch nicht offiziell

anerkannt wurde.

Teilnahmeberechtigt sind Personen, die:

* in einem Unternehmen, einer Anwaltskanzlei oder einer Regierungsbehörde

tätig sind,

* im Bereich eDiscovery, Legal Operations, Litigation Support oder einem

verwandten Fachgebiet arbeiten und

* höchstens fünf Jahre Erfahrung im Bereich eDiscovery haben.

Nicht teilnahmeberechtigt sind: Mitarbeiter von Software- und

Technologieanbietern, Dienstleistern, ALSPs, Beratungsunternehmen sowie der

Gründungspartnerorganisationen.

So funktioniert die Auswahl:

* Nominierungen, einschließlich Selbstnominierungen, sind ab sofort bis

zum 6. November 2026 unter surveymonkey.com/r/rising-stars-of-ediscovery-

nomination (http://surveymonkey.com/r/rising-stars-of-ediscovery-nomination)

möglich

* Eine Jury mit jeweils einem Vertreter jeder Partnerorganisation bewertet die

Nominierten anhand von Fachkompetenz, Wirkung, Urteilsvermögen, Beitrag zur

Branche und beruflicher Entwicklung

* Die Gewinner werden live während der Keynote am 3. Dezember bekannt gegeben

* Die Gewinner werden über die Kanäle aller Partner vorgestellt, unter anderem

in Podcasts und Webinaren, durch veröffentlichte Interviews sowie mit einem

Gewinnerprofil auf eDiscoveryDay.com

Die vollständige Agenda des eDiscovery Day, weitere von den jeweiligen

Partnerorganisationen gestaltete Sessions sowie persönliche Networking-

Veranstaltungen in ausgewählten Städten werden in den kommenden Monaten

unter eDiscoveryDay.com (https://www.e-discoveryday.com/) bekannt gegeben.

Über den eDiscovery Day

Der 2015 von Exterro ins Leben gerufene eDiscovery Day macht auf die wichtige

und wachsende Rolle von eDiscovery im Rechtsprozess aufmerksam und würdigt die

engagierten Fachkräfte, die diese wichtigen Aufgaben übernehmen. Zu den

Veranstaltungen rund um den eDiscovery Day gehören jedes Jahr informative

Webinare mit führenden eDiscovery-Experten, Live-Networking-Veranstaltungen in

Städten in den gesamten USA sowie Veranstaltungen zur Würdigung der eDiscovery-

Community. Weitere Informationen finden Sie unter e-discoveryday.com

(https://www.e-discoveryday.com/).

Über Exterro

Exterro unterstützt Unternehmen beim Management von Datenrisiken mit einer

umfassenden Plattform für eDiscovery, Datenschutz , Cybersicherheit und

Governance sowie digitale Forensik. Im Gegensatz zu anderen Softwareanbietern

macht es Exterro Unternehmen leicht, ihre Daten zu verstehen und schnell

Maßnahmen zu ergreifen. Die KI-gestützten Lösungen von Exterro liefern präzise

und umsetzbare Erkenntnisse, die es Unternehmen ermöglichen, Compliance-

Maßnahmen zu unterstützen, Risiken zu minimieren und Abläufe zu optimieren - und

das bei gleichzeitiger Kostensenkung. Mit Exterro erhalten Unternehmen die

nötige Klarheit und Sicherheit, um ihre wichtigsten datenbezogenen

Herausforderungen zu bewältigen. Weitere Informationen finden Sie

unter www.exterro.com (https://www.exterro.com/).

Medienkontakt:

Hazel Ramirez Plat4orm hazel@plat4orm.com (mailto:hazel@plat4orm.com)

Anamika Dhirendrakumar anamika.dhirendrakumar@exterro.com

(mailto:anamika.dhirendrakumar@exterro.com)

Â°