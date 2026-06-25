GNW-News: ees Europe 2026: XING Mobility präsentiert die im Tauchbad gekühlte mobile Stromversorgungslösung XBE50 erstmals in Europa

^MÜNCHEN, June 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- XING Mobility, ein weltweit führender

Anbieter von Batterietechnologie mit Flüssigkeitskühlung, gibt die europäische

Premiere seines neuen Produkts, des IMMERSIO(TM) XBE50, auf der ees Europe 2026 in

München bekannt. Der XBE50 basiert auf der für den Automobilbereich

entwickelten, im Tauchbad gekühlten Batterietechnologie von XING Mobility und

ist ein äußerst mobiler Energiespeicher mit einer Kapazität von 50 kWh, der in

vielfältigen Anwendungsbereichen eingesetzt werden kann, darunter

Notstromversorgung, Spitzenlastabdeckung und die Integration erneuerbarer

Energien. Anlässlich der Markteinführung des XBE50 wird XING seine

großvolumigen, tauchgekühlten Energiespeicherlösungen (ESS) vorstellen, die von

einem 200-kWh-All-in-One-Schrank bis hin zu 1.000-kWh-Systemen reichen. Dabei

stützt sich das Unternehmen auf praktische Einsatzbeispiele in Windparks, in den

kühlen Regionen Skandinaviens sowie auf den Märkten für mobile Elektrifizierung.

XING präsentiert auf der ees Europe 2026 in München erstmals den IMMERSIO(TM)

XBE50, einen äußerst mobilen 50-kWh-Energiespeicher für vielseitige

Stromversorgungsanwendungen.

IMMERSIO(TM) XBE50: Vom Notfalleinsatz bis zum netzunabhängigen Stromeinsatz

Der XBE50 wurde für den Einsatz im Außenbereich, für die

Notfallwiederherstellung sowie für gewerbliche und industrielle (C&I)

Anwendungen entwickelt und basiert auf einer Immersionskühlungsarchitektur, bei

der jede Zelle vollständig in nichtleitendem Kühlmittel eingetaucht ist. Dadurch

bietet er ein branchenführendes Wärmemanagement und explosionsgeschützte

Sicherheit, die einen stabilen Betrieb auch unter Bedingungen mit hohen

Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit und starken Vibrationen gewährleisten. Sein

kompaktes All-in-One-Design vereinfacht die Installation und Inbetriebnahme vor

Ort erheblich und ermöglicht so eine echte Plug-and-Play-Bereitstellung. Dank

der Unterstützung für die direkte Gleichstrom-Anbindung an Solaranlagen lässt

sich der XBE50 nahtlos in Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien integrieren

und fungiert dabei als autarkes, mobiles Smart-Power-Station.

Was den Einsatz betrifft, vereint der XBE50 betriebliche Flexibilität mit hoher

Zuverlässigkeit. Die aktive Unterdrückung thermischer Ausbrüche, die durch die

Immersionskühlungsarchitektur ermöglicht wird, gewährleistet einen ausfallfreien

Betrieb in kritischen Momenten, wodurch sich das System hervorragend für

Anwendungen mit unterbrechungsfreier Stromversorgung eignet, wie beispielsweise

im Katastrophenschutz, in medizinischen Einrichtungen und bei

Telekommunikationsbasisstationen. In Verbindung mit einem intelligenten

Energiemanagementsystem kann der XBE50 zudem als intelligenter Stromknotenpunkt

für Privathaushalte sowie gewerbliche und industrielle Nutzer dienen, um die

Stromkosten zu optimieren oder in netzunabhängigen und abgelegenen Gebieten

effizienten, stabilen Ökostrom bereitzustellen. Mehrere XBE50-Einheiten lassen

sich zudem schnell aufstellen und miteinander vernetzen, um ein Mikronetz zu

bilden, das eine ausfallsichere Stromversorgung für Katastropheneinsätze,

abgelegene Communities oder Einsätze vor Ort gewährleistet.

In vielfältigen Bereichen bewährt: Die tauchgekühlten Batteriesysteme von XING

im weltweiten Einsatz

Neben dem XBE50 wird XING Mobility großvolumige, flüssigkeitsgekühlte

Energiespeichersysteme vorstellen, die von einem 200-kWh-All-in-One-Schrank bis

hin zu Konfigurationen mit 1.000 kWh reichen und die bewährte Leistungsfähigkeit

der Technologie unter anspruchsvollen realen Einsatzbedingungen demonstrieren.

Die tauchgekühlten Batteriesysteme von XING wurden erfolgreich in

Energiespeicheranwendungen für Windparks eingesetzt. Damit ist XING weltweit das

erste Unternehmen, das ein tauchgekühltes Energiespeichersystem (ESS) an einem

Windparkstandort in Betrieb genommen hat und damit die Herausforderungen durch

schnelle Lade- und Entladezyklen sowie extreme Wetterbedingungen erfolgreich

bewältigt hat. Auf dem nordischen Markt hat XING gemeinsam mit seinem

strategischen Partner Nordic Booster mobile Ladelösungen in Regionen mit

niedrigen Temperaturen wie Norwegen eingeführt und damit die Stabilität des

Systems unter Betriebsbedingungen mit Minustemperaturen unter Beweis gestellt.

Die Batterietechnologie von XING kommt zudem weiterhin in einer wachsenden

Bandbreite von Anwendungsbereichen zum Einsatz, darunter elektrische

Supersportwagen, Industriemaschinen, die Elektrifizierung der Schifffahrt sowie

Batterie-Backup-Einheiten (BBU) für KI-Rechenzentren.

Ausstellungsdetails

Event: ees Europe 2026

Veranstaltungsort: Messe München, München, Deutschland

Termine: 23.-25. Juni 2026

Stand von XING Mobility: Halle C2, Nr. 554

Über XING Mobility

XING Mobility ist ein weltweit führender Anbieter von hochspannungsfähigen,

tauchgekühlten Batteriesystemen und unterhält eine Produktionsstätte in Taoyuan,

Taiwan. Seit der Entwicklung von Taiwans erstem elektrischen Supersportwagen,

dem MISS R, hat XING Mobility fundiertes Fachwissen in den Bereichen

Spitzenleistung, dynamische Laststabilität und präzise Leistungssteuerung unter

extremen Bedingungen aufgebaut. Im Jahr 2024 errichtete das Unternehmen die

weltweit erste Serienproduktionsanlage für tauchgekühlte Batteriesysteme und

führte die IMMERSIO(TM)-Matrix-Architektur ein, die Kühlung, Struktur, Sicherheit

und Steuerung in einem einzigen System vereint. Die Plattform erstreckt sich nun

auf Nutzfahrzeuge, Landmaschinen, Schiffsantriebe, Energiespeicher sowie die

Infrastruktur von KI-Rechenzentren.

https://www.xingmobility.com/

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Pressekontakt

XING Mobility: Abby Kuo / abby@xingmobility.comÂ°