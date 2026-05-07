Egain Communications CorpShs Aktie
WKN: 893677 / ISIN: US28225C8064
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07.05.2026 07:45:38
GNW-News: eGain bringt Agentic Studio mit Multi-Agent-Orchestrierung zur autonomen Bearbeitung von Kundenanfragen auf den Markt
^SUNNYVALE, Kalifornien, May 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- eGain (NASDAQ: EGAN),
die Wissensplattform für KI-gestützte Kundeninteraktion, hat heute Agentic
Studio vorgestellt. Die neue Funktion in eGain AI Agent ermöglicht es KI-
Agenten, Kundenanfragen von Anfang bis Ende autonom zu lösen. Dadurch werden die
durchschnittliche Bearbeitungszeit verkürzt, Servicekosten gesenkt und die
Kundenzufriedenheit verbessert. Aufbauend auf der Fähigkeit von eGain AI Agent,
Fragen zu beantworten und Kunden zu beraten, erweitert Agentic Studio den
Funktionsumfang: KI-Agenten können nun auch Anfragen an externe Systeme stellen
und Transaktionen im Namen des Kunden ausführen - ganz ohne menschliches
Eingreifen.
Die Grenzen von KI: Sie kann zwar antworten, aber nicht handeln
Führungskräfte im Kundenservice berichten, dass KI einfache Fragen gut
bewältigen kann. Die größere Herausforderung sind jedoch Anfragen, die konkrete
Maßnahmen erfordern, wie etwa die Bearbeitung eines Schadensfalls, die Klärung
eines Abrechnungsstreits oder die Durchführung einer Serviceänderung. In solchen
Fällen erwarten Kunden eine Lösung, nicht nur eine Antwort. Genau diese
Interaktionen treiben die Bearbeitungszeiten in die Höhe, beeinträchtigen die
Erstlösungsquote und treiben die Kosten in die Höhe.
Für Unternehmen in regulierten Branchen steht noch mehr auf dem Spiel. KI-
Agenten, denen der richtige Kontext fehlt, liefern nicht nur wenig hilfreiche
Antworten. Mitunter geben sie sogar selbstbewusst falsche Antworten und
verursachen dadurch wiederholte Rückfragen, Eskalationen und Compliance-Risiken.
Diese Probleme verstärken sich mit zunehmender Skalierung von KI-Initiativen.
Vom geführten Gespräch zur autonomen Lösung
Agentic Studio erweitert eGain AI Agent um Multi-Agent-Orchestrierung und
koordiniert KI-Agenten über MCP und A2A, um komplexe Anfragen durchgängig zu
bearbeiten. Jede Aktion basiert dabei auf verifiziertem, richtlinienkonformem
Wissen. Geschäftsanwender können agentische Workflows ohne Skriptsprachen oder
Einbindung von Entwicklern konfigurieren und bereitstellen. Dazu werden
vorhandene Prozessdokumente und SOPs, die in der verwalteten Wissensdatenbank
von eGain gespeichert sind, direkt in agentische Workflows umgewandelt.
Zu den Funktionen von Agentic Studio gehören:
* Agentische Workflow-Automatisierung: Wandelt Prozessdokumente und SOPs in
eGain direkt in agentische Workflows um. So können Unternehmen bewährte
agentische KI schneller einsetzen, ohne Prozesse von Grund auf neu aufbauen
zu müssen. Eine Bibliothek mit vorgefertigten Best-Practice-Workflows
ermöglicht eine noch schnellere Bereitstellung.
* Multi-Agent-Orchestrierung: Koordiniert KI-Agenten über MCP und A2A, um
Daten abzurufen, Richtlinien anzuwenden und Transaktionen abzuschließen. So
lassen sich komplexe Anfragen in einer einzigen Interaktion ohne
menschliches Eingreifen lösen.
* Deterministische KI-Anleitung: Bei compliance-kritischen Interaktionen
kombiniert eGain probabilistisches KI-Schlussfolgern mit seinem patentierten
Case-Based Reasoning (CBR), dem fallbasierten Schließen. Somit können
exakte, schrittweise Antworten bereitgestellt werden, wenn Genauigkeit
entscheidend ist.
* Zugriff auf externe Systeme: Agenten fragen bei Bedarf Systeme von
Drittanbietern ab, um Konto-, Transaktions- oder Produktinformationen
abzurufen, die für die Lösung einer Anfrage erforderlich sind - ohne dass
eine Datenmigration erforderlich ist.
* Autonome Transaktionen: Leitet über API-Integrationen und MCP-kompatible
Verbindungen Aktionen in Systemen von Drittanbietern ein, darunter die
Aktualisierung von Datensätzen und die Erstellung von Serviceanfragen.
* Nahtlose Eskalation an menschliche Agenten: Wenn eine Anfrage menschliches
Urteilsvermögen erfordert, werden Gespräche mit vollständigem Kontext an
einen Live-Agenten weitergeleitet, sodass Kunden ihre Anliegen nicht erneut
schildern müssen.
?Unternehmen haben jahrelang daran gearbeitet, KI dazu zu befähigen, Fragen
korrekt zu beantworten. Agentic Studio baut auf diesen Investitionen auf: Es
koordiniert mehrere KI-Agenten, die auf Grundlage vertrauenswürdigen Wissens
Anfragen autonom bearbeiten - deterministisch, verlässlich und vollständig
dynamisch", so Ashu Roy, CEO von eGain.
Über eGain
eGain ist ein führender Anbieter von KI-gestützten Lösungen für
Wissensmanagement und die Automatisierung von Kundenerlebnissen. Mit über 25
Jahren Erfahrung im Wissensmanagement unterstützt eGain Unternehmen dabei,
isolierte Inhalte zu bündeln, bewährte Wissensworkflows zu automatisieren und
durch erprobte Frameworks und Methoden einen messbaren KI-ROI zu erzielen.
Global-2000-Unternehmen aus verschiedensten Branchen vertrauen auf eGain, um
ihren Kundenservice zu transformieren, die Mitarbeiterproduktivität zu steigern,
Kosten zu senken und die Einführung von KI zu beschleunigen. Weitere
Informationen finden Sie unter www.egain.com (http://www.egain.com/).
eGain, das eGain-Logo und alle anderen eGain-Produktnamen und -Slogans sind
Marken oder eingetragene Marken der eGain Corp. in den USA und/oder anderen
Ländern. Alle anderen in dieser Pressemitteilung erwähnten Firmennamen und
Produkte können Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Unternehmen sein.
Kontakt
eGain Media Relations
press@egain.com (mailto:press@egain.com)
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