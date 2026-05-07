GNW-News: eGain bringt Agentic Studio mit Multi-Agent-Orchestrierung zur autonomen Bearbeitung von Kundenanfragen auf den Markt

^SUNNYVALE, Kalifornien, May 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- eGain (NASDAQ: EGAN),

die Wissensplattform für KI-gestützte Kundeninteraktion, hat heute Agentic

Studio vorgestellt. Die neue Funktion in eGain AI Agent ermöglicht es KI-

Agenten, Kundenanfragen von Anfang bis Ende autonom zu lösen. Dadurch werden die

durchschnittliche Bearbeitungszeit verkürzt, Servicekosten gesenkt und die

Kundenzufriedenheit verbessert. Aufbauend auf der Fähigkeit von eGain AI Agent,

Fragen zu beantworten und Kunden zu beraten, erweitert Agentic Studio den

Funktionsumfang: KI-Agenten können nun auch Anfragen an externe Systeme stellen

und Transaktionen im Namen des Kunden ausführen - ganz ohne menschliches

Eingreifen.

Die Grenzen von KI: Sie kann zwar antworten, aber nicht handeln

Führungskräfte im Kundenservice berichten, dass KI einfache Fragen gut

bewältigen kann. Die größere Herausforderung sind jedoch Anfragen, die konkrete

Maßnahmen erfordern, wie etwa die Bearbeitung eines Schadensfalls, die Klärung

eines Abrechnungsstreits oder die Durchführung einer Serviceänderung. In solchen

Fällen erwarten Kunden eine Lösung, nicht nur eine Antwort. Genau diese

Interaktionen treiben die Bearbeitungszeiten in die Höhe, beeinträchtigen die

Erstlösungsquote und treiben die Kosten in die Höhe.

Für Unternehmen in regulierten Branchen steht noch mehr auf dem Spiel. KI-

Agenten, denen der richtige Kontext fehlt, liefern nicht nur wenig hilfreiche

Antworten. Mitunter geben sie sogar selbstbewusst falsche Antworten und

verursachen dadurch wiederholte Rückfragen, Eskalationen und Compliance-Risiken.

Diese Probleme verstärken sich mit zunehmender Skalierung von KI-Initiativen.

Vom geführten Gespräch zur autonomen Lösung

Agentic Studio erweitert eGain AI Agent um Multi-Agent-Orchestrierung und

koordiniert KI-Agenten über MCP und A2A, um komplexe Anfragen durchgängig zu

bearbeiten. Jede Aktion basiert dabei auf verifiziertem, richtlinienkonformem

Wissen. Geschäftsanwender können agentische Workflows ohne Skriptsprachen oder

Einbindung von Entwicklern konfigurieren und bereitstellen. Dazu werden

vorhandene Prozessdokumente und SOPs, die in der verwalteten Wissensdatenbank

von eGain gespeichert sind, direkt in agentische Workflows umgewandelt.

Zu den Funktionen von Agentic Studio gehören:

* Agentische Workflow-Automatisierung: Wandelt Prozessdokumente und SOPs in

eGain direkt in agentische Workflows um. So können Unternehmen bewährte

agentische KI schneller einsetzen, ohne Prozesse von Grund auf neu aufbauen

zu müssen. Eine Bibliothek mit vorgefertigten Best-Practice-Workflows

ermöglicht eine noch schnellere Bereitstellung.

* Multi-Agent-Orchestrierung: Koordiniert KI-Agenten über MCP und A2A, um

Daten abzurufen, Richtlinien anzuwenden und Transaktionen abzuschließen. So

lassen sich komplexe Anfragen in einer einzigen Interaktion ohne

menschliches Eingreifen lösen.

* Deterministische KI-Anleitung: Bei compliance-kritischen Interaktionen

kombiniert eGain probabilistisches KI-Schlussfolgern mit seinem patentierten

Case-Based Reasoning (CBR), dem fallbasierten Schließen. Somit können

exakte, schrittweise Antworten bereitgestellt werden, wenn Genauigkeit

entscheidend ist.

* Zugriff auf externe Systeme: Agenten fragen bei Bedarf Systeme von

Drittanbietern ab, um Konto-, Transaktions- oder Produktinformationen

abzurufen, die für die Lösung einer Anfrage erforderlich sind - ohne dass

eine Datenmigration erforderlich ist.

* Autonome Transaktionen: Leitet über API-Integrationen und MCP-kompatible

Verbindungen Aktionen in Systemen von Drittanbietern ein, darunter die

Aktualisierung von Datensätzen und die Erstellung von Serviceanfragen.

* Nahtlose Eskalation an menschliche Agenten: Wenn eine Anfrage menschliches

Urteilsvermögen erfordert, werden Gespräche mit vollständigem Kontext an

einen Live-Agenten weitergeleitet, sodass Kunden ihre Anliegen nicht erneut

schildern müssen.

?Unternehmen haben jahrelang daran gearbeitet, KI dazu zu befähigen, Fragen

korrekt zu beantworten. Agentic Studio baut auf diesen Investitionen auf: Es

koordiniert mehrere KI-Agenten, die auf Grundlage vertrauenswürdigen Wissens

Anfragen autonom bearbeiten - deterministisch, verlässlich und vollständig

dynamisch", so Ashu Roy, CEO von eGain.

Über eGain

eGain ist ein führender Anbieter von KI-gestützten Lösungen für

Wissensmanagement und die Automatisierung von Kundenerlebnissen. Mit über 25

Jahren Erfahrung im Wissensmanagement unterstützt eGain Unternehmen dabei,

isolierte Inhalte zu bündeln, bewährte Wissensworkflows zu automatisieren und

durch erprobte Frameworks und Methoden einen messbaren KI-ROI zu erzielen.

Global-2000-Unternehmen aus verschiedensten Branchen vertrauen auf eGain, um

ihren Kundenservice zu transformieren, die Mitarbeiterproduktivität zu steigern,

Kosten zu senken und die Einführung von KI zu beschleunigen. Weitere

Informationen finden Sie unter www.egain.com (http://www.egain.com/).

eGain, das eGain-Logo und alle anderen eGain-Produktnamen und -Slogans sind

Marken oder eingetragene Marken der eGain Corp. in den USA und/oder anderen

Ländern. Alle anderen in dieser Pressemitteilung erwähnten Firmennamen und

Produkte können Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Unternehmen sein.

Kontakt

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press@egain.com (mailto:press@egain.com)

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