Egain Communications CorpShs Aktie
WKN: 893677 / ISIN: US28225C8064
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13.10.2026 20:09:38
GNW-News: eGain erweitert sein Angebot an Branchenlösungen, damit KI-Agenten in regulierten Branchen mehr Kundenanfragen bearbeiten können
^SUNNYVALE, Kalifornien, Oct. 13, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- eGain (NASDAQ: EGAN)
hat heute seine Branchenlösungen für das Bankwesen, das Gesundheitswesen und die
Versicherungsbranche um neue Funktionen erweitert, die es KI-Agenten
ermöglichen, mehr Kundenanfragen von Anfang bis Ende zu bearbeiten und dabei die
Branchenrichtlinien und -vorschriften einzuhalten. Das bedeutet kürzere
Wartezeiten für die Kunden, weniger manuelle Arbeit für die Serviceteams und ein
geringeres Compliance-Risiko, da immer mehr Aufgaben an die KI übertragen
werden. Das eGain Trusted Knowledge Network(TM) stützt seine Antworten auf über
100 behördliche und andere anerkannte Branchenquellen, während neue Best-
Practice-Workflows und neue, einfach zu erstellende Schnittstellen zu beliebigen
Systemen es KI-Agenten ermöglichen, gängige Branchenaufgaben schnell und präzise
zu erledigen.
Was regulierte Branchen von der KI benötigen
Im Bankwesen, im Versicherungswesen und im Gesundheitswesen hängt eine richtige
Antwort häufig von Informationen ab, die außerhalb der unternehmenseigenen
Wissensbasis liegen, wie beispielsweise Bundes- und Landesvorschriften, die sich
nach ihrem eigenen Zeitplan ändern, sowie Branchenrichtlinien, die entsprechend
den sich wandelnden Standards und Forschungsergebnissen aktualisiert werden.
Viele Kundenanfragen erfordern zudem mehr als nur eine Antwort. Einen Termin zu
vereinbaren, die Anspruchsberechtigung zu prüfen oder einen Antrag auf
Vorabgenehmigung zusammenzustellen, bedeutet, Informationen in den Kernsystemen
abzurufen und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, wobei die von der Branche
vorgeschriebenen Schritte einzuhalten sind.
Branchenwissen, auf das sich KI-Agenten verlassen können
Das eGain Trusted Knowledge Network(TM) (http://egain.com/trusted-knowledge-
network) bietet eGain-Kunden vorgefertigte Anbindungen an über 100 nationale und
regionale Aufsichtsbehörden sowie andere maßgebliche Branchenquellen in den
Bereichen Finanzdienstleistungen, Versicherungen und Gesundheitswesen in
Nordamerika und der EMEA-Region. Wenn jemand eine Frage stellt, kann ein KI-
Agent in einer einzigen Antwort sowohl auf das unternehmenseigene Wissen als
auch auf diese externen Quellen zurückgreifen, wobei alle Informationen aus
externen Quellen mit einer Quellenangabe versehen werden. Wissensteams können
ihre Inhalte zudem anhand dieser Quellen überprüfen, um festzustellen, was
aktualisiert werden muss, wenn sich eine Vorschrift oder Richtlinie ändert.
Die Bibliothek mit Best-Practice-Workflows (https://www.egain.com/ai-agent-
canvas-workflows/) von eGain wird kontinuierlich um zahlreiche neue Workflows
für komplexe Aufgaben wie die Prüfung auf finanzielle Unterstützung, die
Überprüfung der Anspruchsberechtigung und die Identitätsprüfung von Patienten
erweitert. Jeder neue agentenbasierte Arbeitsablauf orientiert sich daran, wie
erfahrene Teams in der jeweiligen Branche die Aufgabe bewältigen, sodass
Unternehmen KI-Agenten auf dieser Grundlage schnell und anhand eines bewährten
Ausgangspunkts einsetzen können. Workflows können auf das?Trusted Knowledge
Network" zurückgreifen und mithilfe von KI-Wissenskonnektoren Aktionen
systemübergreifend ausführen, sodass ein KI-Agent eine Anfrage von Anfang bis
Ende bearbeiten kann. Teams können einen Workflow unverändert verwenden oder ihn
an ihre eigenen Richtlinien anpassen, indem sie die Schritte auf einer visuellen
Arbeitsfläche aktualisieren oder mithilfe von KI einfach in einfacher Sprache
beschreiben, was erforderlich ist.
Die KI-Wissenskonnektoren (https://marketplace.egain.com/kb/apps/home) von eGain
umfassen nun neue Integrationen, die es Banken, Versicherungen und
Organisationen im Gesundheitswesen ermöglichen, kontrolliertes Wissen problemlos
zwischen eGain und jedem System auszutauschen, das ihre Teams nutzen. Als
Mitglied des Jack Henry Fintech Integration Network (FIN)
(https://www.jackhenry.com/fintech-integration-network) lässt sich eGain nun in
die Kernplattformen von Jack Henry für Banken und Kreditgenossenschaften
integrieren und ergänzt damit seine bestehenden Branchenanbindungen, darunter
Epic für das Gesundheitswesen. Teams können zudem zügig neue Anbindungen an
andere Kernsysteme und selbst entwickelte Systeme herstellen, wie sie in
regulierten Branchen üblich sind.
?In einer regulierten Branche muss ein KI-Agent jedes Mal zwei Dinge richtig
machen: die für jeden Kunden geltenden Regeln und die Schritte, die er in den
Systemen ausführt, die das Geschäft steuern", so Ashu Roy, CEO von eGain.?Aus
diesem Grund integrieren wir Branchenwissen direkt in eGain, einschließlich der
Vorschriften, denen jede Einrichtung unterliegt, sowie Anbindungen an
Kernsysteme wie Jack Henry und Epic, in denen die eigentliche Arbeit
stattfindet. Unsere Kunden können einen größeren Teil ihrer Kundenbetreuung an
KI-Agenten übertragen und darauf vertrauen, dass jede Antwort und jede Maßnahme
auf fundiertem Wissen basiert, hinter dem sie voll und ganz stehen können."
Über eGain
eGain ist ein führender Anbieter von KI-gestützten Lösungen für
Wissensmanagement und die Automatisierung von Kundenerlebnissen. Mit über 25
Jahren Erfahrung im Wissensmanagement unterstützt eGain Unternehmen dabei,
isolierte Inhalte zu bündeln, bewährte Wissensworkflows zu automatisieren und
durch erprobte Frameworks und Methoden einen messbaren KI-ROI zu erzielen.
Global-2000-Unternehmen aus verschiedensten Branchen vertrauen auf eGain, um
ihren Kundenservice zu transformieren, die Mitarbeiterproduktivität zu steigern,
Kosten zu senken und die Einführung von KI zu beschleunigen. Weitere
Informationen finden Sie unter www.eGain.com.
eGain, das eGain-Logo und alle anderen eGain-Produktnamen und -Slogans sind
Marken oder eingetragene Marken der eGain Corp. in den USA und/oder anderen
Ländern. Alle anderen in dieser Pressemitteilung erwähnten Firmennamen und
Produkte können Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Unternehmen sein.
Kontakt
eGain Media Relations
press@egain.com
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