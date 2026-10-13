GNW-News: eGain erweitert sein Angebot an Branchenlösungen, damit KI-Agenten in regulierten Branchen mehr Kundenanfragen bearbeiten können

^SUNNYVALE, Kalifornien, Oct. 13, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- eGain (NASDAQ: EGAN)

hat heute seine Branchenlösungen für das Bankwesen, das Gesundheitswesen und die

Versicherungsbranche um neue Funktionen erweitert, die es KI-Agenten

ermöglichen, mehr Kundenanfragen von Anfang bis Ende zu bearbeiten und dabei die

Branchenrichtlinien und -vorschriften einzuhalten. Das bedeutet kürzere

Wartezeiten für die Kunden, weniger manuelle Arbeit für die Serviceteams und ein

geringeres Compliance-Risiko, da immer mehr Aufgaben an die KI übertragen

werden. Das eGain Trusted Knowledge Network(TM) stützt seine Antworten auf über

100 behördliche und andere anerkannte Branchenquellen, während neue Best-

Practice-Workflows und neue, einfach zu erstellende Schnittstellen zu beliebigen

Systemen es KI-Agenten ermöglichen, gängige Branchenaufgaben schnell und präzise

zu erledigen.

Was regulierte Branchen von der KI benötigen

Im Bankwesen, im Versicherungswesen und im Gesundheitswesen hängt eine richtige

Antwort häufig von Informationen ab, die außerhalb der unternehmenseigenen

Wissensbasis liegen, wie beispielsweise Bundes- und Landesvorschriften, die sich

nach ihrem eigenen Zeitplan ändern, sowie Branchenrichtlinien, die entsprechend

den sich wandelnden Standards und Forschungsergebnissen aktualisiert werden.

Viele Kundenanfragen erfordern zudem mehr als nur eine Antwort. Einen Termin zu

vereinbaren, die Anspruchsberechtigung zu prüfen oder einen Antrag auf

Vorabgenehmigung zusammenzustellen, bedeutet, Informationen in den Kernsystemen

abzurufen und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, wobei die von der Branche

vorgeschriebenen Schritte einzuhalten sind.

Branchenwissen, auf das sich KI-Agenten verlassen können

Das eGain Trusted Knowledge Network(TM) (http://egain.com/trusted-knowledge-

network) bietet eGain-Kunden vorgefertigte Anbindungen an über 100 nationale und

regionale Aufsichtsbehörden sowie andere maßgebliche Branchenquellen in den

Bereichen Finanzdienstleistungen, Versicherungen und Gesundheitswesen in

Nordamerika und der EMEA-Region. Wenn jemand eine Frage stellt, kann ein KI-

Agent in einer einzigen Antwort sowohl auf das unternehmenseigene Wissen als

auch auf diese externen Quellen zurückgreifen, wobei alle Informationen aus

externen Quellen mit einer Quellenangabe versehen werden. Wissensteams können

ihre Inhalte zudem anhand dieser Quellen überprüfen, um festzustellen, was

aktualisiert werden muss, wenn sich eine Vorschrift oder Richtlinie ändert.

Die Bibliothek mit Best-Practice-Workflows (https://www.egain.com/ai-agent-

canvas-workflows/) von eGain wird kontinuierlich um zahlreiche neue Workflows

für komplexe Aufgaben wie die Prüfung auf finanzielle Unterstützung, die

Überprüfung der Anspruchsberechtigung und die Identitätsprüfung von Patienten

erweitert. Jeder neue agentenbasierte Arbeitsablauf orientiert sich daran, wie

erfahrene Teams in der jeweiligen Branche die Aufgabe bewältigen, sodass

Unternehmen KI-Agenten auf dieser Grundlage schnell und anhand eines bewährten

Ausgangspunkts einsetzen können. Workflows können auf das?Trusted Knowledge

Network" zurückgreifen und mithilfe von KI-Wissenskonnektoren Aktionen

systemübergreifend ausführen, sodass ein KI-Agent eine Anfrage von Anfang bis

Ende bearbeiten kann. Teams können einen Workflow unverändert verwenden oder ihn

an ihre eigenen Richtlinien anpassen, indem sie die Schritte auf einer visuellen

Arbeitsfläche aktualisieren oder mithilfe von KI einfach in einfacher Sprache

beschreiben, was erforderlich ist.

Die KI-Wissenskonnektoren (https://marketplace.egain.com/kb/apps/home) von eGain

umfassen nun neue Integrationen, die es Banken, Versicherungen und

Organisationen im Gesundheitswesen ermöglichen, kontrolliertes Wissen problemlos

zwischen eGain und jedem System auszutauschen, das ihre Teams nutzen. Als

Mitglied des Jack Henry Fintech Integration Network (FIN)

(https://www.jackhenry.com/fintech-integration-network) lässt sich eGain nun in

die Kernplattformen von Jack Henry für Banken und Kreditgenossenschaften

integrieren und ergänzt damit seine bestehenden Branchenanbindungen, darunter

Epic für das Gesundheitswesen. Teams können zudem zügig neue Anbindungen an

andere Kernsysteme und selbst entwickelte Systeme herstellen, wie sie in

regulierten Branchen üblich sind.

?In einer regulierten Branche muss ein KI-Agent jedes Mal zwei Dinge richtig

machen: die für jeden Kunden geltenden Regeln und die Schritte, die er in den

Systemen ausführt, die das Geschäft steuern", so Ashu Roy, CEO von eGain.?Aus

diesem Grund integrieren wir Branchenwissen direkt in eGain, einschließlich der

Vorschriften, denen jede Einrichtung unterliegt, sowie Anbindungen an

Kernsysteme wie Jack Henry und Epic, in denen die eigentliche Arbeit

stattfindet. Unsere Kunden können einen größeren Teil ihrer Kundenbetreuung an

KI-Agenten übertragen und darauf vertrauen, dass jede Antwort und jede Maßnahme

auf fundiertem Wissen basiert, hinter dem sie voll und ganz stehen können."

Über eGain

eGain ist ein führender Anbieter von KI-gestützten Lösungen für

Wissensmanagement und die Automatisierung von Kundenerlebnissen. Mit über 25

Jahren Erfahrung im Wissensmanagement unterstützt eGain Unternehmen dabei,

isolierte Inhalte zu bündeln, bewährte Wissensworkflows zu automatisieren und

durch erprobte Frameworks und Methoden einen messbaren KI-ROI zu erzielen.

Global-2000-Unternehmen aus verschiedensten Branchen vertrauen auf eGain, um

ihren Kundenservice zu transformieren, die Mitarbeiterproduktivität zu steigern,

Kosten zu senken und die Einführung von KI zu beschleunigen. Weitere

Informationen finden Sie unter www.eGain.com.

eGain, das eGain-Logo und alle anderen eGain-Produktnamen und -Slogans sind

Marken oder eingetragene Marken der eGain Corp. in den USA und/oder anderen

Ländern. Alle anderen in dieser Pressemitteilung erwähnten Firmennamen und

Produkte können Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Unternehmen sein.

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press@egain.com

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