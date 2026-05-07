GNW-News: eGain Evaluator sorgt nun für kontinuierliche Qualitätssicherung bei KI-generierten Antworten

^SUNNYVALE, Kalifornien, May 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- eGain (NASDAQ: EGAN),

die Wissensplattform für KI-gestützte Kundeninteraktion, hat heute die

allgemeine Verfügbarkeit von eGain Evaluator bekannt gegeben. Das Produkt wurde

speziell für Unternehmen entwickelt, bei denen KI-generierte Antworten

finanzielle oder rechtliche Folgen haben können. Ungenaue oder nicht

regelkonforme Antworten setzen Unternehmen regulatorischen Risiken aus,

untergraben das Vertrauen der Kunden und schwächen die Akzeptanz von KI-

Initiativen. eGain Evaluator bietet Unternehmen ein geschlossenes System, um

solche Probleme zu vermeiden. Das Tool testet und überwacht die Qualität von KI-

Antworten bei Suchanfragen, Self-Service-Antworten und KI-Agenten-Gesprächen

kontinuierlich.

Qualitätsherausforderungen bei KI-generierten Antworten

Mit der zunehmenden Verbreitung von KI in Unternehmen wird die Sicherstellung

der Antwortqualität zu einer immer komplexeren operativen Herausforderung.

Modelle werden eingeführt und liefern zunächst gute Ergebnisse. Mit der Zeit

können die Antworten jedoch an Genauigkeit verlieren, Compliance-Anforderungen

veralten und Wissenslücken unentdeckt bleiben, was letztlich zu Problemen mit

Kunden oder im Geschäft führen kann.

Unternehmen hatten bislang keine systematische Möglichkeit, die Qualität von KI-

Antworten vor dem Einsatz zu prüfen, im laufenden Betrieb zu überwachen und

erkannte Qualitätsprobleme mit den zugrunde liegenden Wissensinhalten zu

verknüpfen. Stattdessen verlassen sich viele Unternehmen auf regelmäßige

Stichproben und Eskalationsberichte. Dadurch entstehen Qualitätslücken, die mit

der Zeit größer werden können. Tritt ein Problem auf, müssen Fehler manuell über

mehrere Ebenen hinweg nachverfolgt werden - von der Indizierung über den Abruf

bis hin zur Generierung. Gleichzeitig lässt sich oft nicht zuverlässig erkennen,

ob eine Korrektur an einer Stelle neue Probleme an anderer Stelle verursacht.

Kernfunktionen für die kontinuierliche Qualitätssicherung

eGain Evaluator setzt genau an diesen Herausforderungen an. Das Produkt sichert

die Qualität von Tests vor der Bereitstellung bis zum Leistungsmanagement im

laufenden Betrieb. Die Bewertungen stützen sich auf anerkannte Kennzahlen aus

Branche und Forschung und messen die Qualität von Wissensabruf,

Antwortgenerierung und Gesprächsführung.

* Testmanagement: Vor der Inbetriebnahme können Unternehmen Testsätze für ihre

KI-Wissenskonfigurationen erstellen und ausführen. Dadurch werden

unstrukturierte Einzelprüfungen durch einen wiederholbaren und

nachvollziehbaren Prüfprozess ersetzt. Geplante Testläufe stellen sicher,

dass die Qualität automatisch erneut geprüft wird, wenn sich Wissen oder

Modelle ändern.

* Qualitätsmanagement: Live-Interaktionen werden kontinuierlich überwacht. KI-

generierte Antworten werden anhand festgelegter Kriterien bewertet, sodass

Probleme erkannt werden können, bevor sie Endnutzer erreichen.

* Leistungsmanagement: Unternehmen können Qualitätstrends im Zeitverlauf

verfolgen und Antwortlücken konkreten Wissensproblemen zuordnen. So erhalten

Teams belastbare Daten, um Korrekturen zu priorisieren und Fortschritte zu

dokumentieren. Geführte Empfehlungen unterstützen sie dabei, Wissens- und

Konfigurationslücken zu schließen. Jede Änderung wird getestet, bevor sie

live geht.

Entwickelt für KI-Implementierungen, bei denen Genauigkeit entscheidend ist

Evaluator richtet sich an KI-Verantwortliche, Wissensmanager und CX-Teams in

Unternehmen, die sicherstellen müssen, dass KI-generierte Antworten korrekt und

regelkonform sind und sich im Laufe der Zeit verbessern. Besonders relevant ist

das Produkt für regulierte Branchen wie Finanzdienstleistungen,

Telekommunikation und Versicherungen. Dort kann eine falsche Antwort nicht nur

die Kundenzufriedenheit beeinträchtigen, sondern auch das Risiko von Compliance-

Verstößen erhöhen. Evaluator vereinfacht zudem Modellaktualisierungen: Beim

Einsatz neuer LLMs können Unternehmen die Antwortqualität des neuen Modells

vorab bewerten und Risiken minimieren, bevor sie umstellen.

?KI in Betrieb zu nehmen, ist nur die erste Herausforderung", so Ashu Roy, CEO

von eGain.?Die größere Herausforderung besteht darin, auch bei Veränderungen im

Unternehmen dauerhaft korrekte und regelkonforme Antworten bereitzustellen und

kontinuierlich zu verbessern. eGain Evaluator bietet Unternehmen die operative

Infrastruktur, um dies systematisch statt nur reaktiv anzugehen."

Über eGain

eGain ist ein führender Anbieter von KI-gestützten Lösungen für

Wissensmanagement und die Automatisierung von Kundenerlebnissen. Mit über 25

Jahren Erfahrung im Wissensmanagement unterstützt eGain Unternehmen dabei,

isolierte Inhalte zu bündeln, bewährte Wissensworkflows zu automatisieren und

durch erprobte Frameworks und Methoden einen messbaren KI-ROI zu erzielen.

Global-2000-Unternehmen aus verschiedensten Branchen vertrauen auf eGain, um

ihren Kundenservice zu transformieren, die Mitarbeiterproduktivität zu steigern,

Kosten zu senken und die Einführung von KI zu beschleunigen. Weitere

Informationen finden Sie unter www.eGain.com.

eGain, das eGain Logo und alle anderen eGain Produktnamen und Slogans sind

Marken oder eingetragene Marken der eGain Corp. in den USA und/oder anderen

Ländern. Alle anderen in dieser Pressemitteilung erwähnten Firmennamen und

Produkte können Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Unternehmen sein.

Kontakt

eGain Media Relations

press@egain.com (mailto:press@egain.com)

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