Egain Communications CorpShs Aktie
WKN: 893677 / ISIN: US28225C8064
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16.11.2026 12:04:38
GNW-News: eGain führt den "Trusted Knowledge Service" ein, um Unternehmenswissen KI-fähig zu machen, ohne bestehende Plattformen ersetzen zu müssen
^WASHINGTON und SUNNYVALE, Kalifornien, Nov. 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --
(KMWorld 2026) Die eGain Corporation (NASDAQ: EGAN), ein führendes Unternehmen
im Gartner® Magic Quadrant(TM) 2026 für Wissensmanagementsysteme im Kundenservice,
stellte heute den eGain Trusted Knowledge Service vor, der das vorhandene Wissen
eines Unternehmens KI-fähig und vertrauenswürdig macht, ohne die Plattform zu
ersetzen, auf der es bereitgestellt wird. Kunden beginnen mit einer
zweiwöchigen, schreibgeschützten Evaluierungsphase und fügen je nach Bedarf
Maßnahmen zur Fehlerbehebung, Nachweise und den Managed Operations-Service
hinzu.
Für die meisten Unternehmen ist nicht das Modell selbst, sondern das ihm
zugrunde liegende Wissen das größte Hindernis für die Rentabilität von KI-
Investitionen. Doppelte, veraltete und widersprüchliche Inhalte führen zu
Antworten, denen Kunden und Mitarbeiter nicht vertrauen können, und eine
kurzfristige Optimierung oder neue Agent-Frameworks können dieses Problem nicht
beheben. Nur wenige Teams sind bereit, dafür einen umfangreichen und
risikobehafteten Plattformwechsel in Kauf zu nehmen.
?Jedes KI-Programm, das seine Ziele verfehlt, hat dieselbe Ursache: Wissen, das
nicht KI-tauglich ist und dem man nicht vertraut", sagt Ashu Roy, CEO von eGain.
?Unternehmen brauchen keine weitere Debatte über Plattformen, um loszulegen. Sie
müssen wissen, inwieweit ihr Wissen fundiert ist, eventuelle Lücken schließen
und die Belege für ihre eigenen Fragen selbst überprüfen."
Der Service umfasst vier Module, die einzeln oder zusammen verfügbar sind:
* Assess. Eine schreibgeschützte Diagnose, die innerhalb von zwei Wochen
durchgeführt wird und das Wissen in acht Bereichen - von der Genauigkeit bis
hin zur Governance - bewertet sowie die derzeitige KI- oder Suchlösung des
Kunden anhand realer Fragen aus Suchprotokollen, Fallbeispielen und Chats
überprüft. Kunden erhalten einen?Trusted Knowledge Score", Beispiele für
Fehlerfälle sowie eine nach Prioritäten geordnete Roadmap.
* Ready. Die Experten von eGain konsolidieren Duplikate, lösen Konflikte und
wenden Taxonomien, Metadaten und Wissensgraphen an, wobei die Fachexperten
des Kunden jede Änderung genehmigen. Der Kunde erhält den überarbeiteten,
KI-fähigen Inhalt.?Assess" und?Ready" dauern zusammen vier Wochen.
* Prove. Die aktuelle Pipeline des Kunden und die eGain AI KnowledgeOps-
Pipeline laufen parallel mit denselben Inhalten und Fragen, einschließlich
der Fragen, die der Kunde hinzufügt. Die Antworten werden hinsichtlich
Richtigkeit, Fundiertheit, Vollständigkeit und Einhaltung der Richtlinien
bewertet, und jeder Fehler wird bis zu der Phase zurückverfolgt, in der er
aufgetreten ist. Die Prüfung dauert noch vier Wochen.
* Run. Verwaltete KI-KnowledgeOps mit monatlichen Berichten zur
Einsatzbereitschaft oder der eGain AI Knowledge Hub als regulierte
Wissensschicht.
Der Dienst unterstützt SharePoint, Confluence, ServiceNow Knowledge, Salesforce
Knowledge sowie PDF- und Dokumentenstores. Alle Gebühren werden auf laufende
eGain-Produkte oder -Dienstleistungen angerechnet.
COUNTRY Financial verdeutlicht den Nutzen von KI-tauglichem Wissen. Das AI-
Assist-Tool, das auf der Technologie von eGain basiert, bietet eine
Antwortgenauigkeit von 96,2 %. Siebzig Prozent der Mitarbeiter führten das
System ohne entsprechende Anweisung ein, und die Anzahl der Anrufe im Bereich
der Risikoprüfung ging im ersten Monat um 25 % zurück.
Weitere Informationen finden Sie unter www.egain.com/trusted-knowledge-service/.
Über eGain
eGain ist ein führender Anbieter von KI-gestützten Lösungen für
Wissensmanagement und die Automatisierung von Kundenerlebnissen. Mit über 25
Jahren Erfahrung im Wissensmanagement unterstützt eGain Unternehmen dabei,
isolierte Inhalte zu bündeln, bewährte Wissensworkflows zu automatisieren und
durch erprobte Frameworks und Methoden einen messbaren KI-ROI zu erzielen.
Global-2000-Unternehmen aus verschiedensten Branchen vertrauen auf eGain, um
ihren Kundenservice zu transformieren, die Mitarbeiterproduktivität zu steigern,
Kosten zu senken und die Einführung von KI zu beschleunigen. Weitere
Informationen finden Sie unter egain.com/trusted-knowledge-service/
(https://www.egain.com/trusted-knowledge-service/).
eGain, das eGain-Logo sowie alle anderen Namen und Slogans von eGain in Bezug
auf Unternehmen, Produkte und Dienstleistungen sind Marken oder eingetragene
Marken der eGain Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Andere
Firmennamen sind möglicherweise Marken ihrer jeweiligen Eigentümer.
Gartner, Magic Quadrant for Customer Service Knowledge Management Systems, Pri
Rathnayake, Jennifer MacIntosh, Patrick Quinlan, Drew Kraus, 16. Juli 2026.
Gartner fördert nicht die im Bewertungsbericht aufgeführten Anbieter, Produkte
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press@egain.com (mailto:press@egain.com)
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