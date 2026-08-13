Egain Communications CorpShs Aktie
WKN: 893677 / ISIN: US28225C8064
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13.08.2026 17:06:38
GNW-News: eGain gewinnt zwei Bronze Stevie Awards® bei den International Business Awards® 2026
^SUNNYVALE, Kalifornien, Aug. 13, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- eGain (NASDAQ: EGAN),
der Marktführer im Bereich KI-gestützter Wissensmanagement-Lösungen für den
Kundenservice und ein?Leader" im ersten Gartner® Magic Quadrant(TM) für
Kundenservice-Wissensmanagementsysteme, gab heute bekannt, dass das Unternehmen
zwei Bronze Stevie® Awards bei den 23. jährlichen International Business Awards®
(IBAs) (https://iba.stevieawards.com/) gewonnen hat. Ausgezeichnet wurden der
eGain AI Knowledge Hub(TM) in der Kategorie?KI für das Kundenerlebnis" sowie der
eGain Composer(TM) in der Kategorie?Kundenservice-Innovation des Jahres".
Die International Business Awards sind die weltweit renommiertesten Business-
Auszeichnungen. Alle Personen und Organisationen weltweit - ob öffentlich oder
privat, gewinnorientiert oder gemeinnützig, groß oder klein - sind berechtigt,
Nominierungen einzureichen. Für die IBAs 2026 gingen Beiträge von Organisationen
aus 82 Ländern und Gebieten ein.
In diesem Jahr gingen mehr als 3.400 Nominierungen von Organisationen aller
Größenordnungen ein, die in einer Vielzahl von Kategorien zur Bewertung
eingereicht wurden.
Beide Gewinnerbeiträge befassen sich mit dem Ansatz von eGain, Unternehmens-KI
auf vertrauenswürdiges, geregeltes Wissen zu stützen. Der eGain AI Knowledge Hub
(https://www.egain.com/ai-knowledge-hub/) ist die geregelte Wissensbasis für KI
in Unternehmen. Die Lösung führt isolierte Inhalte aus Quellen wie SharePoint-
Websites, CRM-Wissensdatenbanken und Richtlinienmanagementsystemen zusammen und
nutzt anschließend KI, die Kuratierung durch Experten sowie Überprüfungs- und
Genehmigungsworkflows, sodass Contact-Center-Mitarbeiter, Self-Service-Kanäle
sowie KI-Agenten und -Workflows alle auf derselben verifizierten, verbindlichen
Informationsquelle basieren. Die Juroren würdigten sie als ausgereifte KI-Lösung
für den Unternehmensbereich und hoben dabei messbare Kundenergebnisse wie
Verbesserungen bei der Problembegrenzung, Kosteneinsparungen und der Qualität
der Problemlösung hervor.
eGain Composer (https://www.egain.com/composer/) macht diese Wissensbasis über
APIs, MCP-Server (Model Context Protocol) sowie SDKs in Python und TypeScript
für Entwickler zugänglich, sodass Unternehmen ihre eigenen KI-Anwendungen auf
der Grundlage vertrauenswürdiger Kenntnisse entwickeln können. Die vier Ebenen
umfassen eine kuratierte Wissensdatenbank, eine Suchmaschine für die
Informationsgewinnung und Antworten in natürlicher Sprache, agentenbasierte
Abläufe, die LLM-Schlussfolgerungen mit deterministischer Logik verbinden, sowie
Werkzeuge zur Überwachung der Wissensqualität und zur Überprüfung der KI-
Ergebnisse. Die Lösung wurde für diese Architektur und ihre integrierten
Auswertungsfunktionen gewürdigt, die es Unternehmen ermöglichen, die benötigten
Komponenten einzusetzen, ohne bestehende Systeme und Tools ersetzen zu müssen.
?Die Auszeichnung mit zwei Stevie Awards bei den diesjährigen International
Business Awards spiegelt das Vertrauen wider, das unsere Kunden in
strukturiertes Wissen auf Unternehmensniveau als Grundlage für ihre
Kundendienstabläufe setzen", sagte Ashu Roy, CEO von eGain.?Der AI Knowledge
Hub und der Composer verdeutlichen, dass Wissen als Anleitung für die KI dient
und dass Governance von entscheidender Bedeutung ist, damit die KI die
gewünschten Ergebnisse erzielen kann. Herzlichen Glückwunsch an unser Team und
alle Nominierten sowie vielen Dank an die Kunden, die diese Anerkennung
ermöglicht haben."
Die Nominierungen für die Stevie Awards wurden von mehr als 200 Fachleuten aus
der Wirtschaft weltweit bewertet, die als Jurymitglieder in 9 Fachgremien
(https://iba.stevieawards.com/judges/judging-committees) tätig waren. Die
Gewinner der Stevie Awards wurden auf der Grundlage der Durchschnittsbewertungen
der Jurymitglieder im Rahmen des unabhängigen Bewertungsverfahrens im Juni und
Juli ermittelt.
Die Preisträger werden am Mittwoch, dem 28. Oktober, im Rahmen eines Gala-Events
im Pullman Paris Montparnasse geehrt.
Einzelheiten zu den?International Business Awards" sowie die Listen der Stevie-
Awards-Gewinner finden Sie unter http://IBA.Stevieawards.com
(http://iba.stevieawards.com/)
Über eGain
eGain ist ein führender Anbieter von KI-gestützten Lösungen für
Wissensmanagement und die Automatisierung von Kundenerlebnissen. Mit über 25
Jahren Erfahrung im Wissensmanagement unterstützt eGain Unternehmen dabei,
isolierte Inhalte zu bündeln, bewährte Wissensworkflows zu automatisieren und
durch erprobte Frameworks und Methoden einen messbaren KI-ROI zu erzielen.
Global-2000-Unternehmen aus verschiedensten Branchen vertrauen auf eGain, um
ihren Kundenservice zu transformieren, die Mitarbeiterproduktivität zu steigern,
Kosten zu senken und die Einführung von KI zu beschleunigen. Weitere
Informationen finden Sie unter www.egain.com.
eGain, das eGain-Logo und alle anderen eGain-Produktnamen und -Slogans sind
Marken oder eingetragene Marken der eGain Corp. in den USA und/oder anderen
Ländern. Alle anderen in dieser Pressemitteilung erwähnten Firmennamen und
Produkte können Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Unternehmen sein.
Haftungsausschluss von Gartner
Gartner, Magic Quadrant for Customer Service Knowledge Management Systems, Pri
Rathnayake, Jennifer MacIntosh, Patrick Quinlan, Drew Kraus, 16. Juli 2026.
Gartner fördert nicht die im Bewertungsbericht aufgeführten Anbieter, Produkte
oder Services. Darüber hinaus empfiehlt Gartner Technologieanwendern nicht, sich
ausschließlich für Anbieter mit der höchsten Bewertung oder aufgrund einer
anderen Angabe zu entscheiden. Gartners Researchpublikationen spiegeln die
Meinungen der Researchorganisation von Gartner wider und sind nicht als
Tatsachenbehauptungen anzusehen. Gartner schließt jegliche ausdrückliche wie
auch stillschweigende Gewährleistung hinsichtlich dieser Analyse aus und
übernimmt keinerlei Garantie hinsichtlich der Marktgängigkeit oder Eignung für
einen bestimmten Zweck. GARTNER ist eine eingetragene Marke und
Dienstleistungsmarke, und MAGIC QUADRANT ist eine eingetragene Marke von
Gartner, Inc.
Über die Stevie® Awards
Die 2002 ins Leben gerufenen Stevie Awards gelten weithin als das weltweit
führende Auszeichnungs-Programm für Unternehmen und würdigen herausragende
Leistungen am Arbeitsplatz auf der ganzen Welt. Der Name?Stevie" leitet sich
vom griechischen Namen Stephanos ab, was?gekrönt" bedeutet.
Zu den Stevie Awards gehören neun internationale Auszeichnungsreihen für
Unternehmen:
* Asia-Pacific Stevie Awards
* German Stevie Awards
* Middle East & North Africa Stevie Awards
* The American Business Awards®
* The International Business Awards®
* Stevie Awards for Great Employers
* Stevie Awards for Women in Business
* Stevie Awards for Technology Excellence
* Stevie Awards for Sales & Customer Service
Jedes Jahr gehen bei den Stevie Awards mehr als 12.000 Nominierungen von
Organisationen aus über 70 Ländern und Gebieten ein, wobei Unternehmen jeder
Größe sowie die Fachleute, die hinter ihrem Erfolg stehen, gewürdigt werden.
Erfahren Sie mehr unter www.StevieAwards.com (https://stevieawards.com/).
Kontakt
eGain Media Relations
press@egain.com
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