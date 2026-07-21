GNW-News: eGain im ersten Gartner® Magic QuadrantT für Wissensmanagementsysteme im Kundenservice als Leader ausgezeichnet

^SUNNYVALE, Kalifornien, July 21, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die eGain Corporation

(NASDAQ: EGAN), Anbieter einer KI-gestützten Wissensplattform für den

Kundenservice, hat heute bekannt gegeben, im ersten Gartner® Magic Quadrant(TM) für

Wissensmanagementsysteme im Kundenservice als Leader eingestuft worden zu sein.

Wir sind der Auffassung, dass diese Bewertung Wissensmanagement für den

Kundenservice als eigenständige Kategorie von Infrastruktursoftware etabliert -

mit eGain als einem der führenden Anbieter. Weltweit setzen Global-2000-

Unternehmen sowie Organisationen des öffentlichen Sektors auf eGain, um ihre

Kundenserviceprozesse insbesondere in stark regulierten Branchen zu

automatisieren.

Der eGain AI Knowledge Hub(TM) bündelt Content Governance, rollenbasierte

Personalisierung und lückenlose Nachvollziehbarkeit in einer zentralen

Plattform. Grundlage dafür ist das unternehmenseigene AI-KnowledgeOps-Framework,

das Wissen erfasst, kuratiert, verifiziert und zielgerichtet bereitstellt.

Dadurch basieren KI-gestützte Dialoge ausschließlich auf freigegebenen Inhalten.

Kontinuierliche Evaluierungen, Quellenangaben und integrierte Schutzmechanismen

stellen sicher, dass automatisierte Antworten korrekt und regelkonform bleiben.

Mit eGain Composer(TM) steht Unternehmen eine Full-Stack-Entwicklungsplattform mit

APIs, SDKs und MCP-Servern zur Verfügung, auf deren vertrauenswürdiger

Wissensbasis sich agentische KI-Workflows entwickeln lassen.

?Wir freuen uns sehr, von Gartner in diesem allerersten Magic Quadrant als

Leader ausgezeichnet worden zu sein", sagt Ashu Roy, Chairman und Chief

Executive Officer von eGain.?Gerade im Zeitalter der KI ist vertrauenswürdiges

Wissen der entscheidende Erfolgsfaktor für die Automatisierung des

Kundenservice."

Auch G.T. Sweeney, CIO von Healthfirst, einem der führenden US-

Krankenversicherer, bestätigt dies:?Das Gesundheitswesen ist komplex. Unsere

Aufgabe bei Healthfirst besteht darin, unseren Mitgliedern den Zugang zu den

Leistungen und der hochwertigen Versorgung zu erleichtern, die sie benötigen.

Mit eGain greifen alle unsere Teams auf dieselbe verifizierte und stets aktuelle

Wissensbasis zu. So erhalten unsere Mitglieder jederzeit konsistente, präzise

und zeitnahe Informationen."

?Unsere Kunden bestätigen immer wieder, dass zuverlässige KI im Kundenservice

nicht allein von besseren Modellen abhängt, sondern vor allem von einer

hochwertigen Wissensbasis", sagt John Copeland, VP of Marketing bei eGain.

?Diese Auszeichnung macht deutlich, dass die Zukunft der Enterprise-KI auf

gesteuertem Wissen als vertrauenswürdiger Grundlage für menschliche und KI-

gestützte Service-Agenten basiert."

Die eGain-Plattform ist ab sofort verfügbar. Weitere Informationen zur

Auszeichnung von eGain sowie zum Ansatz des Unternehmens für KI-fähiges

Wissensmanagement finden Sie unter www.eGain.com.

Gartner-Haftungsausschluss

Gartner, Magic Quadrant for Knowledge Management Systems for Customer Service,

Pri Rathnayake, Jennifer MacIntosh, Patrick Quinlan, Drew Kraus, 16. Juli 2026.

Gartner, Critical Capabilities for Knowledge Management Systems for Customer

Service, Pri Rathnayake, Jennifer MacIntosh, Patrick Quinlan, Drew Kraus, 16.

Juli 2026.

Gartner fördert nicht die im Bewertungsbericht aufgeführten Anbieter, Produkte

oder Services. Darüber hinaus empfiehlt Gartner Technologieanwendern nicht, sich

ausschließlich für Anbieter mit der höchsten Bewertung oder aufgrund einer

anderen Angabe zu entscheiden. Gartners Researchpublikationen spiegeln die

Meinungen der Researchorganisation von Gartner wider und sind nicht als

Tatsachenbehauptungen anzusehen. Gartner schließt jegliche ausdrückliche oder

stillschweigende Gewährleistung hinsichtlich dieses Research aus und übernimmt

keinerlei Garantie hinsichtlich der Marktgängigkeit oder Eignung für einen

bestimmten Zweck.

GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke, MAGIC QUADRANT ist

eine eingetragene Marke von Gartner, Inc. und/oder ihren verbundenen Unternehmen

in den USA sowie international und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle

Rechte vorbehalten.

Über eGain

eGain (NASDAQ: EGAN) ist ein führender Anbieter von KI-gestützten Lösungen für

Wissensmanagement und die Automatisierung der Kundenerfahrung. Mit über 25

Jahren Erfahrung im Wissensmanagement unterstützt eGain Unternehmen dabei,

isolierte Inhalte zu bündeln, bewährte Wissensworkflows zu automatisieren und

durch erprobte Frameworks und Methoden einen messbaren KI-ROI zu erzielen.

Global-2000-Unternehmen aus verschiedensten Branchen vertrauen auf eGain, um

ihren Kundenservice zu transformieren, die Mitarbeiterproduktivität zu steigern,

Kosten zu senken und die Einführung von KI zu beschleunigen. Weitere

Informationen finden Sie unter www.eGain.com (https://www.eGain.com).

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private

Securities Litigation Reform Act von 1995. Hierzu zählen unter anderem Aussagen

zur Marktposition von eGain, zu den Leistungsmerkmalen seiner Produkte sowie zu

den erwarteten Vorteilen für Kunden. Diese Aussagen beinhalten Risiken und

Unsicherheiten, aufgrund derer die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den

prognostizierten Ergebnissen abweichen können.

Medienkontakt

press@egain.com

Â°