Egain Communications CorpShs Aktie
WKN: 893677 / ISIN: US28225C8064
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21.07.2026 15:26:38
GNW-News: eGain im ersten Gartner® Magic QuadrantT für Wissensmanagementsysteme im Kundenservice als Leader ausgezeichnet
^SUNNYVALE, Kalifornien, July 21, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die eGain Corporation
(NASDAQ: EGAN), Anbieter einer KI-gestützten Wissensplattform für den
Kundenservice, hat heute bekannt gegeben, im ersten Gartner® Magic Quadrant(TM) für
Wissensmanagementsysteme im Kundenservice als Leader eingestuft worden zu sein.
Wir sind der Auffassung, dass diese Bewertung Wissensmanagement für den
Kundenservice als eigenständige Kategorie von Infrastruktursoftware etabliert -
mit eGain als einem der führenden Anbieter. Weltweit setzen Global-2000-
Unternehmen sowie Organisationen des öffentlichen Sektors auf eGain, um ihre
Kundenserviceprozesse insbesondere in stark regulierten Branchen zu
automatisieren.
Der eGain AI Knowledge Hub(TM) bündelt Content Governance, rollenbasierte
Personalisierung und lückenlose Nachvollziehbarkeit in einer zentralen
Plattform. Grundlage dafür ist das unternehmenseigene AI-KnowledgeOps-Framework,
das Wissen erfasst, kuratiert, verifiziert und zielgerichtet bereitstellt.
Dadurch basieren KI-gestützte Dialoge ausschließlich auf freigegebenen Inhalten.
Kontinuierliche Evaluierungen, Quellenangaben und integrierte Schutzmechanismen
stellen sicher, dass automatisierte Antworten korrekt und regelkonform bleiben.
Mit eGain Composer(TM) steht Unternehmen eine Full-Stack-Entwicklungsplattform mit
APIs, SDKs und MCP-Servern zur Verfügung, auf deren vertrauenswürdiger
Wissensbasis sich agentische KI-Workflows entwickeln lassen.
?Wir freuen uns sehr, von Gartner in diesem allerersten Magic Quadrant als
Leader ausgezeichnet worden zu sein", sagt Ashu Roy, Chairman und Chief
Executive Officer von eGain.?Gerade im Zeitalter der KI ist vertrauenswürdiges
Wissen der entscheidende Erfolgsfaktor für die Automatisierung des
Kundenservice."
Auch G.T. Sweeney, CIO von Healthfirst, einem der führenden US-
Krankenversicherer, bestätigt dies:?Das Gesundheitswesen ist komplex. Unsere
Aufgabe bei Healthfirst besteht darin, unseren Mitgliedern den Zugang zu den
Leistungen und der hochwertigen Versorgung zu erleichtern, die sie benötigen.
Mit eGain greifen alle unsere Teams auf dieselbe verifizierte und stets aktuelle
Wissensbasis zu. So erhalten unsere Mitglieder jederzeit konsistente, präzise
und zeitnahe Informationen."
?Unsere Kunden bestätigen immer wieder, dass zuverlässige KI im Kundenservice
nicht allein von besseren Modellen abhängt, sondern vor allem von einer
hochwertigen Wissensbasis", sagt John Copeland, VP of Marketing bei eGain.
?Diese Auszeichnung macht deutlich, dass die Zukunft der Enterprise-KI auf
gesteuertem Wissen als vertrauenswürdiger Grundlage für menschliche und KI-
gestützte Service-Agenten basiert."
Die eGain-Plattform ist ab sofort verfügbar. Weitere Informationen zur
Auszeichnung von eGain sowie zum Ansatz des Unternehmens für KI-fähiges
Wissensmanagement finden Sie unter www.eGain.com.
Gartner-Haftungsausschluss
Gartner, Magic Quadrant for Knowledge Management Systems for Customer Service,
Pri Rathnayake, Jennifer MacIntosh, Patrick Quinlan, Drew Kraus, 16. Juli 2026.
Gartner, Critical Capabilities for Knowledge Management Systems for Customer
Service, Pri Rathnayake, Jennifer MacIntosh, Patrick Quinlan, Drew Kraus, 16.
Juli 2026.
Gartner fördert nicht die im Bewertungsbericht aufgeführten Anbieter, Produkte
oder Services. Darüber hinaus empfiehlt Gartner Technologieanwendern nicht, sich
ausschließlich für Anbieter mit der höchsten Bewertung oder aufgrund einer
anderen Angabe zu entscheiden. Gartners Researchpublikationen spiegeln die
Meinungen der Researchorganisation von Gartner wider und sind nicht als
Tatsachenbehauptungen anzusehen. Gartner schließt jegliche ausdrückliche oder
stillschweigende Gewährleistung hinsichtlich dieses Research aus und übernimmt
keinerlei Garantie hinsichtlich der Marktgängigkeit oder Eignung für einen
bestimmten Zweck.
GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke, MAGIC QUADRANT ist
eine eingetragene Marke von Gartner, Inc. und/oder ihren verbundenen Unternehmen
in den USA sowie international und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle
Rechte vorbehalten.
Über eGain
eGain (NASDAQ: EGAN) ist ein führender Anbieter von KI-gestützten Lösungen für
Wissensmanagement und die Automatisierung der Kundenerfahrung. Mit über 25
Jahren Erfahrung im Wissensmanagement unterstützt eGain Unternehmen dabei,
isolierte Inhalte zu bündeln, bewährte Wissensworkflows zu automatisieren und
durch erprobte Frameworks und Methoden einen messbaren KI-ROI zu erzielen.
Global-2000-Unternehmen aus verschiedensten Branchen vertrauen auf eGain, um
ihren Kundenservice zu transformieren, die Mitarbeiterproduktivität zu steigern,
Kosten zu senken und die Einführung von KI zu beschleunigen. Weitere
Informationen finden Sie unter www.eGain.com (https://www.eGain.com).
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private
Securities Litigation Reform Act von 1995. Hierzu zählen unter anderem Aussagen
zur Marktposition von eGain, zu den Leistungsmerkmalen seiner Produkte sowie zu
den erwarteten Vorteilen für Kunden. Diese Aussagen beinhalten Risiken und
Unsicherheiten, aufgrund derer die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den
prognostizierten Ergebnissen abweichen können.
Medienkontakt
press@egain.com
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