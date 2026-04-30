GNW-News: eGain ist bei den National AI Awards 2026 Finalist in zwei Kategorien

^LONDON, April 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die eGain Corporation (NASDAQ: EGAN),

Marktführer im Bereich KI-gestütztes Wissensmanagement für den Kundenservice in

Unternehmen, wurde bei den National AI Awards 2026 in gleich zwei Kategorien als

Finalist nominiert:?Beste KI-Plattform und -Infrastruktur" sowie?KI im

Marketing und in der Kundenerfahrung". Die Gewinner werden am 9. Juni online

bekannt gegeben, die offizielle Preisverleihung findet am 10. Juni im Rahmen des

AI Summit London statt.

Die National AI Awards würdigen Einzelpersonen, Teams und Unternehmen im

Vereinigten Königreich, die auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz

bedeutende Fortschritte erzielen - insbesondere in den Bereichen Innovation,

Führung und praktische Anwendung. Mit der Nominierung als Finalist reiht sich

eGain in eine ausgewählte Gruppe von Unternehmen ein, die für den Einsatz von KI

in realen Umgebungen ausgezeichnet werden. Dabei stehen Leistung,

Verantwortlichkeit und messbare Ergebnisse zunehmend im Fokus der Bewertung.

Die Auszeichnung von eGain als?Beste KI-Plattform und -Infrastruktur" würdigt

Composer, das agentenbasierte KI-Tool des Unternehmens, das Entwicklern APIs,

SDKs und MCP-Server bereitstellt, mithilfe derer sich rasch wissensgestützte

Anwendungen entwickeln und agentenbasierte Workflows unternehmensweit

konfigurieren lassen. Die Nominierung in der Kategorie?KI im Marketing und in

der Kundenerfahrung" honoriert die Zusammenarbeit mit BT, bei der die eGain-

Plattform GPT-gestützte Antworten in verschiedenen Geschäftsbereichen ermöglicht

und so Millionen von Kunden in Großbritannien unterstützt. Dabei stellt sie

dort, wo es die regulatorischen Anforderungen erfordern, konforme, geführte

Prozesse sicher.

Ashu Roy, CEO von eGain, kommentierte dies wie folgt:

?Die Nominierung in zwei Kategorien bei den National AI Awards spiegelt wider,

was unsere Kunden mit verlässlichem, KI-gestütztem Wissen als zentralem

Bestandteil ihrer Geschäftstätigkeit erreichen. Insbesondere die Nominierung im

Rahmen der Kooperation mit BT ist ein Beleg dafür, was möglich wird, wenn KI

durchdacht eingesetzt wird - in großem Maßstab und mit von Beginn an

integrierten Kontrollmechanismen. Wir freuen uns darauf, diese Lösungen nächste

Woche auf der Solve 26 in London zu präsentieren."

Fergus Bruce, CEO der National AI Awards, sagte:

?Wir freuen uns, eGain als Finalisten bei den National AI Awards 2026 zu

würdigen. Die Liste der Finalisten spiegelt die starke Arbeit wider, die im

gesamten Vereinigten Königreich geleistet wird, um KI von einer Vision in

greifbare Praxis zu überführen. Die Vielfalt der Beiträge und Einsatzfelder von

KI war beeindruckend, und wir gehen davon aus, dass sich dieser Trend auch im

Jahr 2027 fortsetzen wird. Die diesjährigen Finalisten verkörpern

außergewöhnliche Innovation, Führungsstärke und Kompetenz in der Umsetzung. Wir

freuen uns darauf, im Juni die Gewinner bekannt zu geben und die Gesamtleistung

der Branche gemeinsam zu feiern."

eGain wird Composer sowie seinen KI-Wissenshub auf der Solve 26 London vom 6.

bis 7. Mai im Sofitel London Heathrow präsentieren. Stacy Young, Leiterin des

Wissensmanagements bei BT, wird am ersten Veranstaltungstag einen Vortrag halten

und dabei erläutern, wie BT im Kundenservice die Geschwindigkeit von KI mit

regulatorischen und Compliance-Anforderungen in Einklang bringt. Die Teilnahme

ist kostenlos, die Plätze sind jedoch begrenzt. Eine Anmeldung ist unter

egain.com/egain-solve-26-london (https://www.egain.com/egain-solve-26-london/)

möglich.

Weitere Informationen finden Sie unter thenationalaiawards.com

(https://thenationalaiawards.com/).

Über eGain:

eGain (NASDAQ: EGAN) ist ein führender Anbieter von KI-gestützten Lösungen für

Wissensmanagement und die Automatisierung der Kundenerfahrung. Mit über 25

Jahren Erfahrung im Wissensmanagement unterstützt eGain Unternehmen dabei,

isolierte Inhalte zu bündeln, bewährte Wissensworkflows zu automatisieren und

durch erprobte Frameworks und Methoden einen messbaren KI-ROI zu erzielen.

Global-2000-Unternehmen aus verschiedensten Branchen vertrauen auf eGain, um

ihren Kundenservice zu transformieren, die Mitarbeiterproduktivität zu steigern,

Kosten zu senken und die Einführung von KI zu beschleunigen. Weitere

Informationen finden Sie unter www.eGain.com (https://www.egain.com/).

Kontakt: press@egain.com

Über die National AI Awards:

Die National AI Awards würdigen herausragende Leistungen und Innovationen von

Akteuren, die sich für künstliche Intelligenz einsetzen. Die Auszeichnungen

wurden ins Leben gerufen, um bemerkenswerte Fortschritte im Bereich der KI

sichtbar zu machen. Geehrt werden Einzelpersonen und Unternehmen, die KI-

Technologien sowohl im privaten als auch im öffentlichen Sektor vorantreiben.

Weitere Informationen finden Sie unter thenationalaiawards.com

(https://thenationalaiawards.com/).

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