Egain Communications CorpShs Aktie
WKN: 893677 / ISIN: US28225C8064
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25.06.2026 17:41:38
GNW-News: eGain kündigt eGain AI Agent for Zoom Contact Center an
^SUNNYVALE, Kalifornien, June 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- eGain (NASDAQ: EGAN
(https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/egan)) hat heute den eGain AI
Agent for Zoom Contact Center
(https://marketplace.egain.com/kb/apps/content/EASY-17889/eGain-AI-Agent-for-
Zoom-Contact-Center) vorgestellt. Die Lösung stellt vertrauenswürdige, KI-
gestützte Antworten und Funktionen direkt in der Zoom-Plattform bereit. Die
Integration gibt Contact-Center-Mitarbeitern Zugriff auf geprüfte Antworten aus
einer zentralen, governance-gestützten Wissensquelle. Dadurch wird die
Bearbeitungszeit verkürzt und die Lösung beim Erstkontakt verbessert, während
Unternehmen mit hohen Compliance-Anforderungen einen klaren Audit-Trail für
Interaktionen erhalten. Der eGain AI Agent for Zoom Contact Center ist im Zoom
App Marketplace
(https://marketplace.zoom.us/apps/KkdyvyPCSNulFKIJKPxnNg) erhältlich.
Zoom Contact Center steht für eine neue Generation von Contact-Center-
Infrastruktur, die speziell für cloudnative Bereitstellung, flexible Integration
und KI-fähige Architekturen entwickelt wurde. Mit dieser neuen Integration
können Unternehmen, die Zoom einsetzen, ihre Contact-Center-KI weiter stärken,
indem sie sie mit einer zentralen, governance-gestützten Wissensquelle
verbinden. So lässt sich sicherstellen, dass jede Mitarbeiterinteraktion, jede
automatisierte Antwort und jede KI-gestützte Aktion auf korrekten, aktuellen und
richtlinienkonformen Inhalten basiert.
Schnellere Antworten, weniger Fehler, geringeres Risiko
Der eGain AI Agent for Zoom Contact Center analysiert Kundengespräche in
Echtzeit, erkennt automatisch das Kundenanliegen und stellt passende Antworten
sowie Next-Best-Action-Empfehlungen bereit, noch bevor der Mitarbeiter überhaupt
suchen muss. So können sich die Mitarbeiter ganz auf den Kunden konzentrieren,
statt während des Gesprächs Wissensdatenbanken zu durchsuchen. Da jede Antwort
aus einer zentralen, governance-gestützten Wissensbasis mit vollständigen
Quellenangaben stammt, können selbst neue Mitarbeiter vom ersten Tag an
korrekten Service auf Expertenniveau bieten.
Für Unternehmen in regulierten Branchen kann eine falsche Antwort eine negative
Customer Experience verursachen und Compliance-Risiken schaffen. Für solche
Interaktionen nutzt der eGain AI Agent Case-Based Reasoning, um klar vorgegebene
Schritt-für-Schritt-Anleitungen bereitzustellen, die auf dem unternehmenseigenen
Wissen sowie den Richtlinien und Verfahren der Organisation basieren. Die
Mitarbeiter folgen jedes Mal dem korrekten Prozess, wobei jede Interaktion einen
nachvollziehbaren Audit-Trail erzeugt, der genau zeigt, wie eine Entscheidung
zustande gekommen ist.
Von Antworten zu Aktionen
Wenn eine Kundenanfrage mehr als nur eine Antwort erfordert, kann der eGain AI
Agent (https://www.egain.com/ai-agent/) externe Systeme abfragen und
Transaktionen im Auftrag des Kunden ausführen, ohne dass die Mitarbeiter
zwischen Tools wechseln oder an ein anderes System übergeben müssen. Jede Aktion
basiert auf geprüftem, richtlinienkonformem Wissen. So erhalten Unternehmen die
Geschwindigkeit der KI-Automatisierung mit den Leitplanken, die ihre Compliance-
Teams verlangen.
Da Zoom Contact Center auf einer offenen API-first-Architektur basiert, kann der
eGain AI Agent die Komponierbarkeit der Plattform voll ausschöpfen, sich in
bestehende CRM- und Ticketsysteme integrieren und festlegen, wie und wo Wissen
und Aktionen innerhalb des Mitarbeiter-Workflows angezeigt werden.
Teil eines wachsenden Portfolios an Contact-Center-Connectors
Diese neue Integration erweitert die bestehende CCaaS-Abdeckung von eGain, die
bereits Amazon Connect, Genesys und Talkdesk umfasst, und bietet Unternehmen
eine einheitliche Wissensbasis, unabhängig davon, welche Contact-Center-
Plattform sie einsetzen. Sie ist zudem Teil von eGain AI Knowledge Connectors,
der breiteren Integrationsarchitektur von eGain, die Unternehmenswissen über
CCaaS-Plattformen, UCaaS-Tools, KI-Modelle, Geschäftsanwendungen und
Entwicklerumgebungen hinweg zusammenführt - mit Dutzenden von Integrationen, die
im eGain Marketplace
(https://marketplace.egain.com/kb/apps/browse/308200000001976/eGain-
Apps) verfügbar sind.
?Contact Center stehen unter Druck, schnelleren und konsistenteren Service zu
bieten und gleichzeitig Kosten zu kontrollieren sowie Compliance
sicherzustellen. Die Plattformen, für die sich führende Unternehmen heute
entscheiden, sind von Anfang an auf KI ausgelegt, und das eröffnet völlig neue
Möglichkeiten. Durch die Einbindung des eGain AI Agent in Zoom Contact Center
geben wir Unternehmen die Möglichkeit, KI in Live-Kundeninteraktionen
einzusetzen, mit der Gewissheit, dass jede Antwort und jede Aktion korrekt,
richtlinienkonform und nachvollziehbar ist", so Ashu Roy, CEO von eGain.
?Unternehmen suchen nach praktischen Möglichkeiten, KI so einzusetzen, dass die
Customer Experience verbessert wird und zugleich Vertrauen und Governance
gewahrt bleiben", erklärt Kentis Gopalla, Head of Product, Zoom CX Ecosystem.
?Diese Integration zeigt, wie unser offenes Ökosystem Kunden dabei unterstützt,
den Nutzen von Zoom CX durch spezialisierte KI-Lösungen zu erweitern, die für
mehr Effizienz, Konsistenz und bessere Ergebnisse für Mitarbeiter und Kunden
sorgen."
Über eGain
eGain ist ein führender Anbieter von KI-gestützten Lösungen für
Wissensmanagement und die Automatisierung von Kundenerlebnissen. Mit über 25
Jahren Erfahrung im Wissensmanagement unterstützt eGain Unternehmen dabei,
isolierte Inhalte zu bündeln, bewährte Wissensworkflows zu automatisieren und
durch erprobte Frameworks und Methoden einen messbaren KI-ROI zu erzielen.
Global-2000-Unternehmen aus verschiedensten Branchen vertrauen auf eGain, um
ihren Kundenservice zu transformieren, die Mitarbeiterproduktivität zu steigern,
Kosten zu senken und die Einführung von KI zu beschleunigen. Weitere
Informationen finden Sie unter www.egain.com (http://www.egain.com).
eGain, das eGain-Logo und alle anderen eGain-Produktnamen und -Slogans sind
Marken oder eingetragene Marken der eGain Corp. in den USA und/oder anderen
Ländern. Alle anderen in dieser Pressemitteilung erwähnten Firmennamen und
Produkte können Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Unternehmen sein.
Kontakt
eGain Media Relations
press@egain.com
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