Egain Communications CorpShs Aktie
WKN: 893677 / ISIN: US28225C8064
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09.10.2026 13:17:38
GNW-News: eGain Solve26 in Chicago bringt Führungskräfte aus den Bereichen KI, Customer Experience und Wissensmanagement zusammen
^SUNNYVALE, Kalifornien, Oct. 09, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- eGain (NASDAQ: EGAN),
die KI-Wissensplattform für Kundeninteraktion und Mitarbeiterproduktivität, hat
heute das vollständige Programm und die Liste der Referenten für Solve26 bekannt
gegeben. Die wichtigste eGain-Konferenz für Führungskräfte aus den Bereichen KI,
Customer Experience (CX) und Wissensmanagement (KM) findet nächste Woche, am
13. und 14. Oktober 2026, im Hyatt Regency O'Hare in Chicago statt. Das
endgültige Programm bringt Fachleute aus der Praxis, Führungskräfte und
Branchenexperten unter einem gemeinsamen Leitthema zusammen: dem Aufbau
vertrauenswürdiger Wissensgrundlagen, auf die KI in Unternehmen angewiesen ist.
An den beiden Tagen bietet Solve26 Keynotes, Kundenpräsentationen,
praxisorientierte Masterclasses und technische Deep-Dive-Sessions. Tag 1 steht
im Zeichen von Keynotes und Erfahrungsberichten von Kunden - darunter Sessions
wie?Knowledge is the Instruction for AI" sowie eine Session zur Rolle von
Ontologien bei der LLM-Automatisierung. An Tag 2 folgen praxisorientierte Tracks
wie?AI Knowledge Ops",?Agentic Studio and AI Agents" und?AI Knowledge
Engineering" sowie branchenspezifische Programme für das Gesundheitswesen und
für Banken, Finanzdienstleistungen und Versicherungen.
Zu den Referenten zählen Ashu Roy, Chairman und CEO von eGain, Frank Coyle von
der UC Berkeley sowie Führungskräfte von Kunden wie Country Financial,
Healthfirst, Rogue Credit Union, Worldpay/Global Payments, Florida Blue und
Philip Morris International. Sie werden erläutern, wie sie Wissen im
Kundenservice und in betrieblichen Abläufen für KI nutzbar machen.
?Jedes Unternehmen investiert mittlerweile in KI, und die größte Herausforderung
ist nicht das Modell, sondern das vertrauenswürdige Wissen dahinter", so Ashu
Roy, Chairman und CEO von eGain.?Solve26 bringt die Menschen zusammen, die
genau daran arbeiten, damit sie von Organisationen, die dies bereits erfolgreich
umsetzen, lernen können, worauf es bei KI-tauglichem Wissen wirklich ankommt."
Am ersten Tag wird zudem Amy Machado, Forschungsdirektorin bei IDC, eine Session
über den Reifegrad des Wissensmanagements in Unternehmen halten. Der zugrunde
liegenden Studie mit 520 Organisationen zufolge sind 95?% inzwischen dabei,?KI
in ihren Wissensmanagementprozessen zu evaluieren, in Pilotprojekten zu testen
oder aktiv einzusetzen". Der Nutzen fällt jedoch unterschiedlich aus:?Bei
sämtlichen Kennzahlen zu den geschäftlichen Auswirkungen? berichten Vorreiter
von etwa doppelt so großen Verbesserungen" wie Nachzügler.
Quelle: IDC-Whitepaper, gesponsert von eGain,?The Knowledge Foundation That
Unlocks Enterprise AI Success", Dok.-Nr. US60926, Oktober 2026.
Zur vollständigen Agenda und zur Anmeldung gelangen Sie unter
https://www.egain.com/egain-solve-26-chicago/.
Über eGain
eGain ist ein führender Anbieter von KI-gestützten Lösungen für
Wissensmanagement und die Automatisierung der Kundenerfahrung. Das Unternehmen
wurde von Gartner im ersten Magic Quadrant für Customer Service Knowledge
Management Systems als Leader eingestuft. Mit über 25 Jahren Erfahrung im
Wissensmanagement unterstützt eGain Unternehmen dabei, isolierte Inhalte zu
bündeln, bewährte Wissensworkflows zu automatisieren und durch erprobte
Frameworks und Methoden einen messbaren KI-ROI zu erzielen. Global-2000-
Unternehmen aus verschiedensten Branchen vertrauen auf eGain, um ihren
Kundenservice zu transformieren, die Mitarbeiterproduktivität zu steigern,
Kosten zu senken und die Einführung von KI zu beschleunigen. Weitere
Informationen finden Sie unter www.eGain.com (https://www.egain.com/).
Gartner, Magic Quadrant for Customer Service Knowledge Management Systems, Pri
Rathnayake, Jennifer MacIntosh, Patrick Quinlan, Drew Kraus, 16. Juli 2026.
eGain, das eGain-Logo und alle anderen eGain-Produktnamen und -Slogans sind
Marken oder eingetragene Marken der eGain Corp. in den USA und/oder anderen
Ländern.
Pressekontakt
eGain Media Relations
press@egain.com (mailto:press@egain.com)
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