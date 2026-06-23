GNW-News: eGain und Deloitte veröffentlichen gemeinsame Studie und Empfehlungen zur 9-Billionen-Wissenskrise in Unternehmen

^SUNNYVALE, Kalifornien, June 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- eGain (NASDAQ: EGAN),

der führende Anbieter von KI-gestütztem Wissensmanagement für den Kundenservice

in Unternehmen, hat heute die Veröffentlichung eines in Zusammenarbeit mit

Deloitte* verfassten Berichts bekannt gegeben. Darin geht es um die wachsende

institutionelle Wissenskrise, die durch die Pensionierung einer ganzen

Generation von Babyboomern ausgelöst wird. Der von Deloitte Insights

veröffentlichte Forschungsbericht -?Der 9-Billionen-Dollar-Wissensexodus: Wie

Unternehmen die Pensionierung der Babyboomer in einen Wettbewerbsvorteil

verwandeln können" - wurde von Evan Siegel von eGain und Eyal Cahana von

Deloitte gemeinsam verfasst.

Der Bericht erscheint an einem entscheidenden Wendepunkt. In den nächsten vier

Jahren werden mehr als 30 Millionen Amerikaner das 65. Lebensjahr erreichen.

Nach Ansicht der Autoren löst dies den größten Transfer von institutionellem

Wissen in der Geschichte der Wirtschaft aus, der Unternehmen voraussichtlich

zwischen 6,9 und 9,6 Billionen US-Dollar an Produktionsausfällen kosten wird.

Trotz des allgemeinen Bewusstseins für die bevorstehende Welle versäumen es

92?% der befragten Unternehmen, das Wissen der bald in den Ruhestand gehenden

Mitarbeiter zu sichern.

Es steht mehr auf dem Spiel, als den meisten Führungskräften bewusst ist

Aus den Ergebnissen des Berichts geht hervor, dass die Schwierigkeiten nicht

rein demografischer Natur sind. Während Babyboomer im Schnitt mehr als acht

Jahre im selben Unternehmen beschäftigt bleiben, ist die durchschnittliche

Betriebszugehörigkeit in den letzten zehn Jahren von 4,6 auf 3,9 Jahre gesunken.

Das umfassende organisatorische Wissen, das diese Mitarbeiter auszeichnet - der

Ingenieur, der versteht, warum ein System so konstruiert wurde, wie es ist, oder

der Kundenbetreuer, der die Hintergründe einer Kundenbeziehung kennt -, wird

sich bei der nächsten Generation von Arbeitskräften nicht von selbst wieder

aufbauen.

Wohlweislich betrachten 85?% der C-Suite-Führungskräfte den Wissensexodus

bereits als moderate bis existenzbedrohliche Gefahr. Dennoch verharren die

meisten Unternehmen zwischen Bewusstsein und Handeln, womit sich eine seltene

strategische Chance für diejenigen auftut, die bereit sind, entschlossen zu

handeln.

Ein fünfstufiges Rahmenwerk zur systematischen Wissenserfassung

Der Bericht umreißt ein praktisches, fünfstufiges Verfahren zur Erfassung,

Strukturierung und Bereitstellung von institutionellem Wissen, bevor es

verlorengeht:

1. Aufbau einer maßgeblichen Wissensgrundlage - konsolidieren Sie fragmentierte

Wissenssilos zu einer einzigen, vertrauenswürdigen Quelle, auf die sowohl

Mitarbeiter als auch KI bedenkenlos zugreifen können.

2. Fokus auf besonders wertvolles Wissen - nutzen Sie KI-gestützte

Interaktionsanalysen, um genau jene 20?% des Wissensbestands zu

identifizieren, die 80?% der Probleme lösen, anstatt zu versuchen, alles zu

dokumentieren.

3. Systematische Sicherung des Wissens ausscheidender Mitarbeiter - setzen Sie

strukturierte Transfermodelle nach dem Prinzip

?Experte/Next'perte/Praktiker" ein, die durch KI-gestützte

Dokumentationswerkzeuge und schnelle Wissens-Sprints gestützt werden.

4. Ausrichtung der Unternehmenskultur auf den Wissensaustausch - betrachten Sie

die Wissensnutzung als Kultur- und Führungsaufgabe statt als

Technologieproblem; sichern Sie sich die Unterstützung der Führungsspitze

und verknüpfen Sie Wissensbeiträge mit Leistungszielen.

5. Kontinuierliche Sicherung von Wissen im Arbeitsablauf - bauen Sie die

Wissenserfassung in Kollaborationstools und tägliche Arbeitsabläufe ein,

damit Fachwissen in dem Moment gesichert wird, in dem Probleme gelöst

werden, und nicht erst im Nachhinein.

Nachweisliche Wirkung in großem Maßstab

Der Bericht enthält zudem Praxisbeispiele für jeden einzelnen Schritt. So konnte

beispielsweise ein führender europäischer Telekommunikationsanbieter, der vier

Wissenssilos über 10.000 Contact-Center-Mitarbeiter und 600 Filialen hinweg

konsolidierte, die Erstlösungsquote um 37?% verbessern, den Net Promoter Score

um 30 Punkte steigern und die Einarbeitungszeit für neue Mitarbeiter um 50?%

verkürzen. Die Cargo-Abteilung einer großen Fluggesellschaft bewerkstelligte

eine gezielte Konsolidierung in einem Monat anstelle der vier bis fünf Monate,

die bei herkömmlichen Ansätzen üblich sind. Ferner betreut ein großes,

integriertes Gesundheitssystem heute 120.000 Angestellte über seine

Wissensplattform und verzeichnet jährlich 24 Millionen Self-Service-Sitzungen.

Stimmen der Führungskräfte:

?Die Unternehmen, die diesen Wandel erfolgreich meistern, sind diejenigen, die

Wissen als strategischen Vermögenswert betrachten, der die Aufmerksamkeit der

Chefetage erfordert. Dieser Bericht vermittelt Führungskräften einen klaren

Blick auf die Risiken und einen praktischen Fahrplan, um den 'Silver Tsunami'

von einer Bedrohung in einen Wettbewerbsvorteil zu verwandeln."

- Evan Siegel, eGain

?Initiativen im Wissensmanagement, die auf den demografischen Wandel der

Belegschaft ausgerichtet sind, bringen Vorteile mit sich, die weit über die

Risikominimierung hinausgehen. Unternehmen, die jetzt handeln, können ihre

Organisation stärker an Fähigkeiten statt an individuellem Expertenwissen

ausrichten, operative Risiken reduzieren und die Wissensgrundlage schaffen, die

für eine erfolgreiche Einführung von KI erforderlich ist."

- Eyal Cahana, Deloitte

Verfügbarkeit

Der Bericht steht ab sofort auf der Website von Deloitte Insights zur

Verfügung (https://www.deloitte.com/us/en/insights/topics/talent/knowledge-

management-plan.html?nc=29). Erfahren Sie mehr über den AI Knowledge Hub von

eGain sowie darüber, wie er Wissensmanagementprogramme in Unternehmen

unterstützt. Besuchen Sie www.egain.com (http://www.egain.com).

*Eine ausführliche Beschreibung der Rechtsform von Deloitte finden Sie

unter www.deloitte.com/us/about (http://www.deloitte.com/us/about).

Über eGain

eGain ist ein führender Anbieter von KI-gestützten Lösungen für

Wissensmanagement und die Automatisierung von Kundenerlebnissen. Mit über

25 Jahren Erfahrung im Wissensmanagement unterstützt eGain Unternehmen dabei,

isolierte Inhalte zu bündeln, bewährte Wissensworkflows zu automatisieren und

durch erprobte Frameworks und Methoden einen messbaren KI-ROI zu erzielen.

Global-2000-Unternehmen aus verschiedensten Branchen vertrauen auf eGain, um

ihren Kundenservice zu transformieren, die Mitarbeiterproduktivität zu steigern,

Kosten zu senken und die Einführung von KI zu beschleunigen. Weitere

Informationen finden Sie unter www.eGain.com (https://www.egain.com/).

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