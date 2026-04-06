|
06.04.2026 15:04:38
GNW-News: Egg Medical bringt EggNestT Complete Flex auf den Markt: Schutz ohne Schürzen, ohne Bauarbeiten, Ausfallzeiten oder Betriebsunterbrechungen
^MINNEAPOLIS, April 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Egg Medical gibt die
Markteinführung von EggNest(TM) Complete Flex bekannt, einer bahnbrechenden
Innovation im Strahlenschutz, die es medizinischem Fachpersonal ermöglicht,
sicher ohne Bleischürze oder mit ultraleichten Bleischürzen zu arbeiten - ohne
dass bauliche Maßnahmen, strukturelle Änderungen oder Unterbrechungen des
Betriebs erforderlich sind.
Die erste live durchgeführte Operation mit Complete Flex wird von Dr. Jasvindar
Singh am Mittwoch, 8. April, um 9:35 Uhr CST im Barnes-Jewish Hospital im Rahmen
der ARCH 2026 Tagung durchgeführt.
?Wir freuen uns, diese neuartige Technologie als Erste in einem Live-Einsatz zu
nutzen, und sind der Überzeugung, dass es wichtig ist, Lösungen einzuführen, die
alle schützen", so Dr. Jasvindar Singh, Leiter der Abteilung für
interventionelle und strukturelle Kardiologie am Barnes-Jewish Hospital und
Vorsitzender des ARCH-Konsortiums.
?ARCH setzt seine Innovationsarbeit fort und bleibt auf dem neuesten Stand der
Technik", so Dr. George Chrysant, Kursleiter von ARCH und Chief Medical Officer
bei Integris Cardiovascular Physicians.?Ich benutze das EggNest Complete seit
einem Jahr und bin überzeugt, dass Geräte für erweiterten Strahlenschutz (ERPDs)
keine Option mehr sein sollten, wenn es um das Wohlergehen des Teams geht."
Im Gegensatz zu anderen an der Decke montierten Strahlenschutzsystemen, die
umfangreiche Bauarbeiten und eine lange Ausfallzeit des Raums erfordern, setzt
EggNest Complete Flex neue Maßstäbe im Strahlenschutz:
* Ohne Bauarbeiten: Keine baulichen Veränderungen, keine Genehmigungs- oder
Installationsverzögerungen.
* Keine Ausfallzeiten: Die Labore bleiben während der Installation in Betrieb,
wodurch potenzielle Einnahmen in Millionenhöhe gesichert sind.
* Kosteneinsparung: Vermeidet Renovierungskosten, die bei anderen integrierten
Abschirmungslösungen anfallen.
* Arztfreundlich: Ermöglicht Arbeitsabläufe ohne Strahlenschutzschürze oder
die Verwendung ultraleichter Bleischutzplatten, wodurch die Belastung der
Gelenke und das Risiko langfristiger Verletzungen verringert werden.
?Die Gesundheitssysteme waren gezwungen, sich zwischen der Sicherheit des
medizinischen Personals, Betriebsstörungen und erheblichen Investitionen zu
entscheiden", so Gavin Philipps, Chief Commercial Officer bei Egg Medical.
?Jetzt können Krankenhäuser ihr Personal schützen, ohne Räume für mehrere Tage
sperren oder hohe Summen für Umbauarbeiten ausgeben zu müssen."
Das Gesundheitswesen steht unter zunehmendem Druck, die Mitarbeiterbindung zu
verbessern, Arbeitsrisiken zu verringern und den Durchsatz bei den Behandlungen
aufrechtzuerhalten. In einer kürzlich in der Fachzeitschrift JSCAI erschienenen
Veröffentlichung, die von mehreren medizinischen Fachgesellschaften unterstützt
wurde, wurde eine breitere Einführung von ERPDs gefordert, um diese Probleme
anzugehen¹. Die Einführung schreitet zügig voran; die Lösung ist derzeit in
fünfzehn Labors im ganzen Land installiert, und bis zum Ende des zweiten
Quartals sollen weitere achtzig Labors hinzukommen.
1. Salavitabar A, Vora A, Altschul D...
ALARA+: Gipfeltreffen zu Strahlen- und orthopädischen Risiken in
Fluoroskopielaboren. Fachzeitschrift der Gesellschaft für kardiovaskuläre
Angiographie und Interventionen, 2026; 0
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie
unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/14f028e0-82c4-433b-
a70a-84b9ad7c33c6
Susan Storm, Marketing Manager, sstorm@eggmedical.comÂ°
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!