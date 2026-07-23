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23.07.2026 21:14:38
GNW-News: Egg Medical läutet nach gemeinsamer Konsenserklärung neue Ära der Sicherheit in Fluoroskopie-Labors ein
^MINNEAPOLIS, July 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Egg Medical
(https://eggmedical.com/), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich
Strahlenschutz, hat bekanntgegeben, dass es die wegweisende Konsenserklärung
(https://www.jscai.org/article/S2772-9303(26)01202-0/fulltext) von Experten
unterstützt, die im JSCAI (https://www.jscai.org/) veröffentlicht wurde. Dieses
wegweisende Dokument stellt fest, dass das ausschließliche Vertrauen auf schwere
Bleischürzen nicht länger als akzeptabler Standard gelten kann, und fordert
dringende Änderungen zum Schutz des klinischen Personals. Anfang dieses Jahres
hat die SCAI ihre ALARA+ (https://www.scai.org/media-center/news-and-
articles/medical-societies-call-alara-safety-standard-reduce-radiation-and)-
Initiative ins Leben gerufen, um die Auslegung der US-weiten ALARA-Vorschriften
(As Low as Reasonably Achievable, ' So niedrig wie vernünftigerweise
erreichbar") zu aktualisieren. Mit der Verfügbarkeit moderner ERPDs muss auch
neu definiert werden, was als angemessener Strahlenschutz gilt.
?Seit Jahrzehnten akzeptiert die Fachwelt der interventionellen Medizin die
Risiken von Krebs, Grauem Star und orthopädischen Verletzungen als
unvermeidliche Folgen einer Karriere in diesem Bereich. Wie viele andere habe
auch ich über die Jahre den Preis dafür bezahlt, dass ich schwere Schutzschürzen
aus Blei getragen habe. Diese sehr realen und gefährlichen Risiken dürfen nicht
länger ignoriert werden", so Dr. Dean Kereiakes
(https://www.linkedin.com/in/dean-kereiakes-md/), Mitautor der Konsenserklärung
und Vorsitzender des Herz- und Gefäßinstituts am Christ Hospital.?Diese von
mehreren Fachgesellschaften gemeinsam verfasste Konsenserklärung macht deutlich:
Mit der Verfügbarkeit von ERPDs wie EggNest Complete ist Sicherheit am
Arbeitsplatz keine Option mehr, sondern künftig eine moralische Verpflichtung."
EggNest Complete - 360-Grad-Sicherheitslösungen für das gesamte Team
Das EggNest Complete (https://eggmedical.com/eggnest-system/) wurde speziell
entwickelt, um diese herkömmlichen Hindernisse zu überwinden:
* 360-Grad-Schutz: Das System bietet einen integrierten 360-Grad-Schutz rund
um den Tisch und sorgt so für die Sicherheit aller.
* Keine Unterbrechung des Arbeitsablaufs: Es lässt sich direkt in den
vorhandenen Tisch integrieren, wodurch Unordnung auf dem Boden und
Stolpergefahren, wie sie bei rollbaren Abschirmungen häufig auftreten,
vermieden werden.
* Keine baulichen Maßnahmen erforderlich: EggNest Complete erfordert keine
baulichen Maßnahmen an der Decke (https://eggmedical.com/egg-medical-press-
release-april-6-2026/) und keine Ausfallzeiten im Labor - ein
Alleinstellungsmerkmal von Egg Medical. Die Labore bleiben uneingeschränkt
einsatzfähig, ohne dass der klinische Betrieb unterbrochen werden muss.
Gleichzeitig erhöht sich die Sicherheit und das Krankenhaus spart Kosten.
* Optionen ohne Bleischürze: Die Daten von EggNest sprechen dafür, je nach
persönlicher Entscheidung des Arztes entweder ganz auf Bleischürzen zu
verzichten oder ultraleichte Bleischürzen zu verwenden.
Egg Medical bietet eine Lösung, die den ALARA+-Standards entspricht und
Krankenhäusern dabei hilft, ihr wertvollstes Kapital zu schützen - ihre
Mitarbeiter.
Medien und unterstützende Ressourcen:
* Audio-Beitrag: Hören Sie sich an (https://www.youtube.com/watch?v=dORiTGa8M-
Q), wie Dr. Dean Kereiakes in der Sendung?Doctor Radio" auf SiriusXM
(https://www.siriusxm.com/channels/doctor-radio) (Kanal 110 / NYU Langone
Health) über die Konsenserklärung spricht.
* Fallbeispiel-Video: Vortrag von Dr. Santiago Garcia auf der SOLACI 2026
(https://solacicongress.org/en/) zum Thema?Erreichung einer nahezu Null-
Strahlung bei komplexen Eingriffen", auf Anfrage in der Pressemappe
erhältlich.
Kontakt: Susan Storm, sstorm@eggmedical.com
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a2d2fbe4-a85c-
4596-830d-044a6205e62d
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