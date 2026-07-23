GNW-News: Egg Medical läutet nach gemeinsamer Konsenserklärung neue Ära der Sicherheit in Fluoroskopie-Labors ein

^MINNEAPOLIS, July 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Egg Medical

(https://eggmedical.com/), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich

Strahlenschutz, hat bekanntgegeben, dass es die wegweisende Konsenserklärung

(https://www.jscai.org/article/S2772-9303(26)01202-0/fulltext) von Experten

unterstützt, die im JSCAI (https://www.jscai.org/) veröffentlicht wurde. Dieses

wegweisende Dokument stellt fest, dass das ausschließliche Vertrauen auf schwere

Bleischürzen nicht länger als akzeptabler Standard gelten kann, und fordert

dringende Änderungen zum Schutz des klinischen Personals. Anfang dieses Jahres

hat die SCAI ihre ALARA+ (https://www.scai.org/media-center/news-and-

articles/medical-societies-call-alara-safety-standard-reduce-radiation-and)-

Initiative ins Leben gerufen, um die Auslegung der US-weiten ALARA-Vorschriften

(As Low as Reasonably Achievable, ' So niedrig wie vernünftigerweise

erreichbar") zu aktualisieren. Mit der Verfügbarkeit moderner ERPDs muss auch

neu definiert werden, was als angemessener Strahlenschutz gilt.

?Seit Jahrzehnten akzeptiert die Fachwelt der interventionellen Medizin die

Risiken von Krebs, Grauem Star und orthopädischen Verletzungen als

unvermeidliche Folgen einer Karriere in diesem Bereich. Wie viele andere habe

auch ich über die Jahre den Preis dafür bezahlt, dass ich schwere Schutzschürzen

aus Blei getragen habe. Diese sehr realen und gefährlichen Risiken dürfen nicht

länger ignoriert werden", so Dr. Dean Kereiakes

(https://www.linkedin.com/in/dean-kereiakes-md/), Mitautor der Konsenserklärung

und Vorsitzender des Herz- und Gefäßinstituts am Christ Hospital.?Diese von

mehreren Fachgesellschaften gemeinsam verfasste Konsenserklärung macht deutlich:

Mit der Verfügbarkeit von ERPDs wie EggNest Complete ist Sicherheit am

Arbeitsplatz keine Option mehr, sondern künftig eine moralische Verpflichtung."

EggNest Complete - 360-Grad-Sicherheitslösungen für das gesamte Team

Das EggNest Complete (https://eggmedical.com/eggnest-system/) wurde speziell

entwickelt, um diese herkömmlichen Hindernisse zu überwinden:

* 360-Grad-Schutz: Das System bietet einen integrierten 360-Grad-Schutz rund

um den Tisch und sorgt so für die Sicherheit aller.

* Keine Unterbrechung des Arbeitsablaufs: Es lässt sich direkt in den

vorhandenen Tisch integrieren, wodurch Unordnung auf dem Boden und

Stolpergefahren, wie sie bei rollbaren Abschirmungen häufig auftreten,

vermieden werden.

* Keine baulichen Maßnahmen erforderlich: EggNest Complete erfordert keine

baulichen Maßnahmen an der Decke (https://eggmedical.com/egg-medical-press-

release-april-6-2026/) und keine Ausfallzeiten im Labor - ein

Alleinstellungsmerkmal von Egg Medical. Die Labore bleiben uneingeschränkt

einsatzfähig, ohne dass der klinische Betrieb unterbrochen werden muss.

Gleichzeitig erhöht sich die Sicherheit und das Krankenhaus spart Kosten.

* Optionen ohne Bleischürze: Die Daten von EggNest sprechen dafür, je nach

persönlicher Entscheidung des Arztes entweder ganz auf Bleischürzen zu

verzichten oder ultraleichte Bleischürzen zu verwenden.

Egg Medical bietet eine Lösung, die den ALARA+-Standards entspricht und

Krankenhäusern dabei hilft, ihr wertvollstes Kapital zu schützen - ihre

Mitarbeiter.

Medien und unterstützende Ressourcen:

* Audio-Beitrag: Hören Sie sich an (https://www.youtube.com/watch?v=dORiTGa8M-

Q), wie Dr. Dean Kereiakes in der Sendung?Doctor Radio" auf SiriusXM

(https://www.siriusxm.com/channels/doctor-radio) (Kanal 110 / NYU Langone

Health) über die Konsenserklärung spricht.

* Fallbeispiel-Video: Vortrag von Dr. Santiago Garcia auf der SOLACI 2026

(https://solacicongress.org/en/) zum Thema?Erreichung einer nahezu Null-

Strahlung bei komplexen Eingriffen", auf Anfrage in der Pressemappe

erhältlich.

Kontakt: Susan Storm, sstorm@eggmedical.com

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a2d2fbe4-a85c-

4596-830d-044a6205e62d

Â°