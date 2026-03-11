GNW-News: Egg Medical präsentiert CRT-Daten für 2026, die einen verantwortungsvollen Weg zu einem schadstoffarmen und bleifreien Schutz aufzeigen

^WASHINGTON, March 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Egg Medical, ein führender

Anbieter von verbesserten Strahlenschutzgeräten (ERPD), gab heute die Ergebnisse

einer aktuellen Studie bekannt, die auf der Konferenz Cardiovascular Research

Technologies (CRT) 2026 vorgestellt wurde. Die von Santiago Garcia, MD, vom

Christ Hospital vorgestellte Studie bestätigt, dass die Ergänzung durch das

EggNest(TM)-System die Streustrahlung für alle Mitglieder des interventionellen

Teams so weit reduziert, dass Anwender Eingriffe sicher ohne Bleischürzen oder

mit ultraleichten Schürzen durchführen können.

?Seit Jahrzehnten akzeptiert die interventionelle Community einen Kompromiss:

den Schutz der langfristigen Gesundheit vor den Auswirkungen der

Strahlenbelastung durch das Tragen schwerer Bleischürzen, was jedoch mit einer

Belastung für den Rücken und die Gelenke einhergeht", erklärte Santiago Garcia,

MD, der leitende Referent der Studie.?Diese Daten belegen, dass wir uns nicht

mehr entscheiden müssen. Durch den Einsatz des EggNest-Systems können wir dem

gesamten Team einen Schutz bieten, der über den Status quo hinausgeht, indem wir

entweder ganz auf Schürzen verzichten oder Schürzen tragen, die sich wie eine

leichte Weste anfühlen. Es geht darum, sicherzustellen, dass die nächste

Generation eine gesunde berufliche Laufbahn ohne körperliche Belastungen

verfolgen kann."

Die wichtigsten Ergebnisse der Studie:

* Die annualisierte Halskrausedosis (in mrem) über Bleischürzen beträgt 25,5

für den Hauptbediener, 9,8 für den Assistenten und 10,2 für die

Krankenschwester. In Kombination mit ultraleichten Schürzen sank die

jährliche Gesamtstrahlendosis für den Hauptbediener auf 1,41, für den

Assistenten auf 2,1 und für die Krankenschwester auf 1,0.

* Bei diesen Werten müsste ein Arzt seine gesamte berufliche Laufbahn lang

arbeiten, um die gleiche Strahlendosis zu erhalten, die er derzeit in nur

einem Jahr unter den Standardbedingungen erhält.

* Die Studie bestätigte, dass unabhängig davon, ob sich Ärzte dafür

entscheiden, auf Schürzen zu verzichten oder Schürzen zu tragen, die um 55 %

leichter sind als herkömmliche Bleischürzen, das gesamte Team unter den

traditionellen Expositionswerten blieb, die bei herkömmlichen Methoden

auftreten.

Moderne Labore sind nicht einheitlich. Unter dem Motto?Schutz ist eine

persönliche Angelegenheit" setzt sich das Unternehmen für einen

verantwortungsvollen Ansatz ein, der es Ärzten ermöglicht, selbst zu

entscheiden, ob sie auf das Tragen einer Schürze verzichten möchten.

?Unser Ziel ist es, Ärzten eine Wahlmöglichkeit zu bieten - jedoch eine, die

durch strenge, veröffentlichte Daten untermauert ist", erklärte Gavin Philipps,

Chief Commercial Officer.?Optionen sind keine Schwäche, sondern ein

wesentlicher Bestandteil verantwortungsbewusster Sicherheitsprogramme. Durch die

Bereitstellung personenbezogener Daten mittels Live-Dosimetrie unterstützt das

EggNest Workflows ohne Schürzen oder mit ultraleichten Schürzen, sofern diese

zugelassen sind, anstatt ein bestimmtes Verhalten vorzuschreiben."

