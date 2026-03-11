|
GNW-News: Egg Medical präsentiert CRT-Daten für 2026, die einen verantwortungsvollen Weg zu einem schadstoffarmen und bleifreien Schutz aufzeigen
^WASHINGTON, March 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Egg Medical, ein führender
Anbieter von verbesserten Strahlenschutzgeräten (ERPD), gab heute die Ergebnisse
einer aktuellen Studie bekannt, die auf der Konferenz Cardiovascular Research
Technologies (CRT) 2026 vorgestellt wurde. Die von Santiago Garcia, MD, vom
Christ Hospital vorgestellte Studie bestätigt, dass die Ergänzung durch das
EggNest(TM)-System die Streustrahlung für alle Mitglieder des interventionellen
Teams so weit reduziert, dass Anwender Eingriffe sicher ohne Bleischürzen oder
mit ultraleichten Schürzen durchführen können.
?Seit Jahrzehnten akzeptiert die interventionelle Community einen Kompromiss:
den Schutz der langfristigen Gesundheit vor den Auswirkungen der
Strahlenbelastung durch das Tragen schwerer Bleischürzen, was jedoch mit einer
Belastung für den Rücken und die Gelenke einhergeht", erklärte Santiago Garcia,
MD, der leitende Referent der Studie.?Diese Daten belegen, dass wir uns nicht
mehr entscheiden müssen. Durch den Einsatz des EggNest-Systems können wir dem
gesamten Team einen Schutz bieten, der über den Status quo hinausgeht, indem wir
entweder ganz auf Schürzen verzichten oder Schürzen tragen, die sich wie eine
leichte Weste anfühlen. Es geht darum, sicherzustellen, dass die nächste
Generation eine gesunde berufliche Laufbahn ohne körperliche Belastungen
verfolgen kann."
Die wichtigsten Ergebnisse der Studie:
* Die annualisierte Halskrausedosis (in mrem) über Bleischürzen beträgt 25,5
für den Hauptbediener, 9,8 für den Assistenten und 10,2 für die
Krankenschwester. In Kombination mit ultraleichten Schürzen sank die
jährliche Gesamtstrahlendosis für den Hauptbediener auf 1,41, für den
Assistenten auf 2,1 und für die Krankenschwester auf 1,0.
* Bei diesen Werten müsste ein Arzt seine gesamte berufliche Laufbahn lang
arbeiten, um die gleiche Strahlendosis zu erhalten, die er derzeit in nur
einem Jahr unter den Standardbedingungen erhält.
* Die Studie bestätigte, dass unabhängig davon, ob sich Ärzte dafür
entscheiden, auf Schürzen zu verzichten oder Schürzen zu tragen, die um 55 %
leichter sind als herkömmliche Bleischürzen, das gesamte Team unter den
traditionellen Expositionswerten blieb, die bei herkömmlichen Methoden
auftreten.
Moderne Labore sind nicht einheitlich. Unter dem Motto?Schutz ist eine
persönliche Angelegenheit" setzt sich das Unternehmen für einen
verantwortungsvollen Ansatz ein, der es Ärzten ermöglicht, selbst zu
entscheiden, ob sie auf das Tragen einer Schürze verzichten möchten.
?Unser Ziel ist es, Ärzten eine Wahlmöglichkeit zu bieten - jedoch eine, die
durch strenge, veröffentlichte Daten untermauert ist", erklärte Gavin Philipps,
Chief Commercial Officer.?Optionen sind keine Schwäche, sondern ein
wesentlicher Bestandteil verantwortungsbewusster Sicherheitsprogramme. Durch die
Bereitstellung personenbezogener Daten mittels Live-Dosimetrie unterstützt das
EggNest Workflows ohne Schürzen oder mit ultraleichten Schürzen, sofern diese
zugelassen sind, anstatt ein bestimmtes Verhalten vorzuschreiben."
Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/548c258c-72cd-4a18-a8cb-
e5066a8688cc
Kontakt:
Susan Storm
sstorm@eggmedical.comÂ°
