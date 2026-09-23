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23.09.2026 11:04:38
GNW-News: Ehemaliger Leiter des Bereichs Reisen bei Google EMEA wird als nicht geschäftsführendes Vorstandsmitglied in den OAG-Vorstand berufen
^LONDON, Sept. 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- OAG (https://www.oag.com/), der
unverzichtbare Informationspartner, der die globale Reisebranche verändert, gab
heute die Ernennung von David Robles zum nicht geschäftsführenden
Vorstandsmitglied bekannt.
Diese Ernennung erfolgt zu einem entscheidenden Zeitpunkt in der Entwicklung der
OAG. OAG, das vor fast 100 Jahren als führender Anbieter von Flugplan-Daten
gegründet wurde, hat unter der Führung eines neuen Führungsteams und mit
Unterstützung von Vitruvian Partners einen strategischen Wandel durchlaufen.
Heute kombiniert das Unternehmen eigene Datensätze mit KI-gestützter
Technologie, um Kunden aus dem gesamten Reiseökosystem die maßgebliche?One-
Stop"-Plattform für Informationen zu Angebot und Nachfrage im Flugverkehr
bereitzustellen. Unter der Leitung von CEO Filip Filipov, einem ehemaligen
Mitarbeiter von Skyscanner, der Ende 2025 ernannt wurde, wurden die maßgeblichen
Daten und Erkenntnisse von OAG genutzt, um den jüngsten explosionsartigen
Anstieg des Volumens an KI-bezogenen Such- und Analyseanfragen in der globalen
Reisebranche voranzutreiben.
David Robles wird auf diesem Weg einen enormen Mehrwert schaffen, da er über
mehr als zwei Jahrzehnte Führungserfahrung an vorderster Front in den Bereichen
digitale Plattformen, Datenökosysteme und künstliche Intelligenz mitbringt. Er
war 19 Jahre lang bei Google tätig, zuletzt als Leiter des Geschäftsbereichs
EMEA Travel, wo er den branchenübergreifenden Reisemarktplatz von Google
konzipierte und zu einem KI-gesteuerten Ökosystem ausbaute. Zu Beginn seiner
Karriere bei Google trieb er die geschäftliche Entwicklung von Google Maps in
der EMEA-Region voran und spielte eine entscheidende Rolle beim Aufbau des
Online-Werbemarktes in Spanien.
David Robles verfügt über einen Master of Science (MSc) in
Wirtschaftsingenieurwesen von der Universidad Politécnica de Madrid, einen MBA
der IESE Business School sowie Qualifikationen für Führungskräfte vom INSEAD und
vom IMD.
Filip Filipov, CEO von OAG, äußerte sich zu dieser Ernennung wie folgt:
?OAG befindet sich an einem Wendepunkt. Wir verfügen über die langjährigen
Erfahrungen im Bereich der Angebotsdaten, die Kompetenzen im Bereich der
Nachfrageanalyse sowie die notwendigen Investitionen, um etwas Neues für die
Reisebranche zu schaffen. David Robles hat zwei Jahrzehnte damit verbracht,
genau das zu tun, worauf wir uns derzeit konzentrieren: Daten aus verschiedenen
Quellen in intelligente Plattformen umzuwandeln, die die Funktionsweise einer
ganzen Branche neu gestalten. Seine Sichtweise wird von unschätzbarem Wert sein,
wenn wir diesen Weg beschleunigen."
Zu seiner Ernennung äußerte sich Robles wie folgt:
?Nur sehr wenige Unternehmen vereinen die Fülle an vertrauenswürdigen, neutralen
Daten von OAG mit dem Ehrgeiz und der Fähigkeit, die Informationsplattform
aufzubauen, auf die sich Fluggesellschaften, Flughäfen, Finanzinstitute und die
Unternehmen, die den globalen Reiseverkehr vorantreiben, in Zukunft verlassen
werden. Ich freue mich sehr auf die Gelegenheit, in einer Branche, die ich gut
kenne, zu diesem Wandel beizutragen."
Über OAG
OAG ist der zentrale Intelligence-Partner für den globalen Reiseverkehr. Seit
fast 100 Jahren verbinden wir herausragende Datenqualität und -quantität sowie
einen einzigartigen Datenzugang mit wegweisender Technologie und umfassender
Branchenexpertise. Wir gehen nun über reine Daten hinaus, um Antworten zu
liefern, die die globale Reisebranche voranbringen - von Fluggesellschaften und
Flughäfen bis hin zu Technologieunternehmen, Finanzinstituten und vielen
weiteren Akteuren.
Medienkontakt
pressoffice@oag.com
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie
unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0ba8aeff-
321d-4bb6-846e-078492a07aca
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