GNW-News: Ein gemeinsamer Weg zu den Klassikern der Zukunft: Der internationale iCAUR-Anwendergipfel 2026 findet im Oktober statt

^* Der internationale iCAUR-Anwendergipfel 2026 findet vom 19. bis 23. Oktober

in Wuhu, China, statt und bringt Anwendervertreter, Medienvertreter und

Partner aus aller Welt zusammen.

* Aufbauend auf der Markenphilosophie?Classic Never Fades" wird iCAUR

gemeinsam mit Nutzern weltweit die Verschmelzung von klassischem Design und

Innovation erkunden, um einen gemeinsamen?Future Classic" zu gestalten.

* Im Mittelpunkt des Gipfels stehen individueller Ausdruck und die

Mitgestaltung durch die Nutzer. Im Rahmen von Leitveranstaltungen wie dem

?User Modification Carnival" werden vielfältige Fahrstile und die Tuning-

Kultur präsentiert.

WUHU, China, Sept. 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- iCAUR, ein Unternehmen der Chery

Group, gab heute bekannt, dass der?iCAUR International User Summit 2026" vom

19. bis 23. Oktober in Wuhu, China, stattfinden wird. An der Veranstaltung

werden Teilnehmer aus fast 100 Ländern weltweit teilnehmen, darunter Vertreter

der Nutzer, Medienvertreter und Partner aus der Branche. Die Teilnehmer erhalten

Einblicke aus erster Hand in die neuesten Entwicklungen von iCAUR in den

Bereichen Markenaufbau, Produktentwicklung und Co-Creation mit Nutzern und

nehmen gleichzeitig an intensiven Austauschrunden und Erlebnisaktivitäten teil,

die sich mit der Kultur des Fahrzeugumbaus befassen.

Auf dem diesjährigen Gipfel findet erstmals der?User Modification Carnival"

statt - eine Plattform, die Nutzern weltweit die Möglichkeit bietet, ihre eigene

Kreativität unter Beweis zu stellen und Erfahrungen mit Modifikationen

auszutauschen. Darüber hinaus wird iCAUR ein globales Rahmenkonzept für die

Mitgestaltung durch Nutzer vorstellen, damit sie die Marke auf ihre eigene Weise

definieren können.

Der erste iCAUR International User Summit, der im vergangenen Oktober in Wuhu

stattfand, begrüßte mehr als 1.000 Anwendervertreter, Medienvertreter und

Industriepartner aus fast 100 Ländern. Im Rahmen der Veranstaltung stellte iCAUR

offiziell seine Markenphilosophie?Classic Never Fades" vor, die auf den

Kernwerten klassisches Erbe, technologische Innovation und gemeinsame Gestaltung

mit den Nutzern basiert. Eine Reihe von intensiven Aktivitäten vor Ort, darunter

die Ausstellung modifizierter Fahrzeuge, die Führung durch die?Smart Factory",

das?Golden Range-Extender" Offroad-Erlebniscamp sowie die Markenpräsentationen,

vermittelte den Teilnehmern einen umfassenden Einblick in die Produkte, die

Fertigungsprozesse und die Praktiken der gemeinsamen Produktentwicklung mit den

Nutzern von iCAUR. Auf dem Gipfel wurden mehr als 1.000 Rückmeldungen von

Nutzern gesammelt, die wertvolle Anhaltspunkte für die anschließende

Produktoptimierung und den Ausbau des Nutzer-Ökosystems von iCAUR lieferten.

Im vergangenen Jahr hat iCAUR in mehr als 40 Ländern und Regionen eine

Marktpräsenz aufgebaut, wobei die Modelle V23 und V27 in Kernmärkten wie dem

Nahen Osten und Südostasien auf den Markt gebracht wurden. Angesichts der

kontinuierlichen Ausweitung der globalen Präsenz wird der diesjährige Gipfel

erneut als wichtige Kommunikationsbrücke zwischen iCAUR und seiner weltweiten

Nutzergemeinschaft dienen. Im Rahmen des?User Modification Carnival" und

verschiedener Initiativen zur gemeinsamen Gestaltung, wird iCAUR die Kreativität

und die Bedürfnisse der Nutzer noch stärker in seine Markenentwicklungsstrategie

integrieren.

Aufbauend auf seiner beständigen Markenphilosophie und seinen fortwährenden

Bemühungen um gemeinsame Gestaltung hofft iCAUR, gemeinsam mit Nutzern weltweit

?Future Classics" auf noch individuellere Weise zu gestalten. Im Rahmen der

Veranstaltung wird auch der Mojia-Roboter AiMOGA vorgestellt, ein Roboter mit

verkörperter Intelligenz, der darauf hinarbeitet, ein weltweit führender und

vertrauenswürdiger intelligenter Assistent zu werden. Weitere Einzelheiten zur

Tagesordnung des Gipfels sowie zu den Produkt-, Technologie- und Nutzerplänen

werden in den kommenden Wochen bekannt gegeben.

Serena Wang

E-Mail: wangjieyun2@mychery.com (mailto:wangjieyun2@mychery.com)

Website: iCAUR GLOBAL WEB (https://www.icaurglobal.com/global/)

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