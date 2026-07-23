GNW-News: Ein italienisches verlustfreies supraleitendes Kabel für die Rechenzentren der Zukunft

^ROM und GENUA, Italien, July 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Übertragung großer

Strommengen ohne Verluste und mit minimalen Auswirkungen auf die Umwelt. Dies

ist die Herausforderung, vor der das SURE-Projekt steht, das das Fachwissen

des Nationalen Instituts für Kernphysik (INFN) und von ASG

Superconductors bündelt, um ein Kabel aus Magnesiumdiborid (MgB?) für

Rechenzentren der nächsten Generation zu entwickeln. Ziel ist es, eine der

zentralen Herausforderungen anzugehen, vor denen die KI-gesteuerte digitale

Infrastruktur steht: die Vereinbarkeit des steigenden Strombedarfs mit Effizienz

und Nachhaltigkeit .

SURE (SUperconducting - REliability & Efficiency) geht auf einen Vertrag

zwischen ASG Superconductors und dem INFN zurück, an dem das INFN-LASA-Labor in

Mailand, das das Projekt koordiniert, sowie die nationalen INFN-Laboratorien in

Frascati beteiligt sind. Die Initiative wird vom italienischen Ministerium für

Hochschulen und Forschung über den Italienischen Fonds für Angewandte

Wissenschaften (FISA) finanziert, verfügt über ein Gesamtbudget von 5,8

Millionen Euro und soll bis 2031 abgeschlossen sein. Das Projekt umfasst die

Planung, den Bau und die Installation einer supraleitenden Stromleitung für das

neue Rechenzentrum in den Nationalen Laboratorien des INFN in Frascati.

Das Herzstück des Systems bildet ein Kabel aus Magnesiumdiborid, einem

supraleitenden Material, das im Jahr 2001 entdeckt und von ASG auf der Grundlage

der im Rahmen des CERN-Programms?HiLumi-LHC" gewonnenen Erkenntnisse

weiterentwickelt wurde. Im Gegensatz zu den in großen Teilchenbeschleunigern

verwendeten Supraleitern, die auf etwa 2 Kelvin gekühlt werden müssen, arbeitet

MgB? bei etwa 20 Kelvin (-253 °C), wodurch sich die Kühlkosten um mehr als das

Zehnfache reduzieren. Diese Temperatur lässt sich mithilfe von Kryosystemen mit

geschlossenem Kreislauf aufrechterhalten, die bereits in der Industrie zum

Einsatz kommen. Dank der Supraleitung kann elektrischer Strom nahezu

widerstandsfrei übertragen werden, wodurch die üblichen Energieverluste

entfallen und eine wesentlich höhere Leistungsübertragung bei gleicher Baugröße

ermöglicht wird.

Die MgB?-Technologie, die von ASG Superconductors vollständig in Italien

entwickelt und hergestellt wird, kommt ohne Seltenerdelemente aus und eignet

sich dank der fehlenden Wärmeabgabe und der einfachen elektrischen Anschlüsse

besonders gut für Kabelanwendungen. Supraleitende Kabel können den Platzbedarf

im Vergleich zu herkömmlichen Technologien um das Zehnfache reduzieren, wodurch

die Infrastruktur optimiert und die langfristige wirtschaftliche und ökologische

Nachhaltigkeit verbessert wird. Ihre Kompaktheit eröffnet zudem neue

Möglichkeiten für Rechenzentren in städtischen Gebieten oder an Standorten mit

infrastrukturellen Einschränkungen.

Im Rahmen des SURE-Projekts werden ASG Superconductors und das INFN die

Konzeption, Herstellung und Installation eines 50 Meter langen Prototyps leiten,

der für eine Stromstärke von 1.500 A bei 400 V ausgelegt ist. Forscher des LASA-

Labors in Mailand und der nationalen INFN-Laboratorien in Frascati werden die

wissenschaftlichen Aktivitäten und die Systemintegration koordinieren und so zur

Entwicklung künftiger supraleitender Stromnetze für großtechnische Anwendungen

beitragen.

Luca Pezzoni

lpezzoni@hofima.it

+393389414437

Silvia Frigato Bonello

frigato.silvia@as-g.it

+390106489264

SURE: Pictures of MgB2 Superconducting zero losses energy transmission cable for

data centre (https://ml-eu.globenewswire.com/1.0/snippet/10435/ger)

Ein Medien-Snippet zu dieser Mitteilung ist über diesen Link verfügbar.

(https://ml-eu.globenewswire.com/1.0/snippet/10435/eng)

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