GNW-News: Ein neues Asien: Im Rahmen der North Movement-Initiative entsteht ein Reiseziel von Weltklasse

^Im Norden von Nha Trang entsteht gerade ein Küstenreiseziel der nächsten

Generation

NHA TRANG, Vietnam, May 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der Norden von Nha Trang

durchläuft derzeit einen deutlichen geografischen Wandel, der die soziale und

touristische Dynamik der Region hin zu einem offenen, integrierten Modell des

Lebens an der Küste verlagert. Vega City Nha Trang hat sich rasch zu einem

lebendigen Küstenort entwickelt, in dem Alltag, lokales Kulturerbe und ein

zeitgemäßer gesellschaftlicher Rhythmus miteinander verschmelzen. Anstatt den

Erfolg anhand starrer Statistiken zu messen, lässt sich die Anziehungskraft

dieses Reiseziels am besten an seinem unverkennbaren pulsierenden Lebensgefühl

ablesen - einer wachsenden Beliebtheit, die ihm von den internationalen Medien

zu Recht den Ruf als aufstrebendes Kultur- und Lifestyle-Zentrum in Südostasien

eingebracht hat. Mit Blick auf die Zukunft wird die Region ihre Präsenz durch

die Einführung von Lifestyle-Resort-Konzepten in Höhenlagen und durch kulturelle

Einrichtungen mit einzigartigem Erlebnischarakter weiter ausbauen.

Die Identität dieser Enklave gründet sich auf die Energie ihrer Bewohnerinnen

und Bewohner und einen kontinuierlichen Küstenrhythmus, der nahtlos vom Tag in

die Nacht übergeht. Der Morgen in der Nachbarschaft beginnt ganz im Rhythmus der

Gemeinschaft: Spaziergänger, die durch ruhige Galerien schlendern, Jogger, die

am Wasser entlang laufen, und Cafés mit offenen Terrassen, die ihre ersten Gäste

willkommen heißen. Wenn die Sonne untergeht, verwandelt sich diese Energie in

ein elegantes gesellschaftliches Treiben. Am Ufer herrscht am Abend eine

lebendige Atmosphäre, geprägt von Ritualen bei Sonnenuntergang, Live-Musik, die

durch die Meeresluft schwebt, und Terrassen im Freien, auf denen sich lokale und

internationale Feinschmecker tummeln, um gastronomische Konzepte wie Natura,

Hispania und Shibui zu erleben. Selbst die lokale Meeresumwelt, deren Highlight

der 28 Hektar große Korallenpark V?n San??o ist, dient als lebendige Kulisse

für ein gemeinsames ökologisches Bewusstsein.

Das Theater dient nicht mehr nur der Unterhaltung, sondern ist zu einem Teil der

emotionalen und kulturellen Identität der Nordküste geworden. Diese Präsenz wird

durch das?ó-Theater verkörpert, ein Wahrzeichen, das regionale Folklore mit

moderner Bühnentechnik verbindet. Mit renommierten Eigenproduktionen wie?Life

Puppets" (R?i M?) und?Chum Show" fungiert das Theater als lebendiger

kultureller Anker, der ein vielfältiges Publikum zu einem gemeinsamen

emotionalen Erlebnis zusammenführt und den regionalen Kunstdiskurs in Richtung

Norden von Nha Trang lenkt.

Im Juni dieses Jahres wird das Ökosystem?Vega Alora" einführen, um die

permanente Wohnsiedlung des Reiseziels zu vervollständigen. Der Wohn- und

Gastronomiebereich des Turms wird von The Ascott Limited unter dessen Lifestyle-

Marke?lyf by Ascott" betrieben. Ergänzend dazu werden die Gastronomie- und

Gemeinschaftsbereiche des Turms von der Central by Sunset Hospitality Group

kuratiert und verwaltet. Der Turm am Meer ist kein eigenständiges

Immobilienprodukt, sondern fungiert als fließendes Tor für Menschen, die ihren

Alltag in den etablierten Lebensstil der Gegend einbinden möchten. Er bietet

unmittelbaren Zugang zu den lebendigen sozialen Netzwerken und dem kulturellen

Kalender des Viertels.

Vega City ist als integriertes Reiseziel-Ökosystem konzipiert, das den

weltweiten Trend zum Erlebnistourismus widerspiegelt

Die Küstenenklave, die als integriertes Reiseziel-Ökosystem konzipiert ist, baut

ihr kulturelles und soziales Umfeld kontinuierlich aus, um die Entwicklung der

Region zu fördern. Zu den bevorstehenden Meilensteinen zählen das für nächstes

Jahr geplante Vega International Conference Center mit einer Kapazität von

1.500 Plätzen sowie im Juni 2027??ông S?n Verse", ein immersiver

technologischer Raum, der der vietnamesischen Kulturgeschichte gewidmet ist. Die

Einführung von Vega Alora neben diesen künftigen Ankerunternehmen

vervollständigt das physische Gefüge des Stadtviertels und ermöglicht es dem

Standort, sich auf natürliche Weise zu entwickeln. Im Norden von Nha Trang

entwickelt sich still und leise etwas Neues, das die Wechselbeziehungen zwischen

Kultur, Gemeinschaft und Leben an der Küste auf regionaler Ebene neu definiert.

Über KDI Group

KDI Group ist ein führender branchenübergreifender Konzern in Vietnam. Als

Hauptentwickler von Vega City Nha Trang konzentriert sich die Gruppe auf die

Schaffung nachhaltiger Reiseziele, die den regionalen Tourismus bereichern und

lokale kulturelle Werte bewahren.

Medienkontakt:

* E-Mail: info@kdiholdings.com.vn (mailto:info@kdiholdings.com.vn)

* Hotline: +84 243 987 3636

* Website: kdiholdings.com.vn

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6221f99e-eb51-4648-9aa6-

d74a5a31eabc

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/852394ab-f9e8-43a6-adc4-

0b2513a03e4b

Â°