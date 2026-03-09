GNW-News: Eine Umfrage von Quest Software ergab, dass über 75 Prozent der globalen Unternehmen ihre Notfallwiederherstellung nicht häufig genug testen

^AUSTIN, Texas, March 09, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quest Software, ein weltweit

führender Anbieter von Lösungen für Datenmanagement, Cybersicherheit und

Plattformmodernisierung, hat heute die Ergebnisse seiner jährlichen globalen

Sicherheitsumfrage veröffentlicht, in der untersucht wurde, wie Unternehmen mit

der Erkennung und Bekämpfung von Identitätsbedrohungen (ITDR) umgehen. An der

Umfrage?The State of ITDR" zum Stand der ITDR haben 650 führenden IT- und

Sicherheitsverantwortliche sowie Fachleute weltweit teilgenommen. Gefragt wurde

nach ihrem Ansatz zur ITDR angesichts zunehmender KI-gesteuerter Angriffe, einer

Zunahme nicht-menschlicher Identitäten, wachsender Wiederherstellungsrisiken,

neuer und sich ändernder regulatorischer Rahmenbedingungen sowie der Bewältigung

immer größer werdender Angriffsflächen. Die Umfrage ergab, dass mehr als 75

Prozent der Unternehmen ihre Notfallwiederherstellungspläne nicht innerhalb des

empfohlenen Zeitraums von sechs Monaten trainieren, während 24 Prozent angaben,

dass sie diese überhaupt nicht trainieren. Den vollständigen Bericht von Quest

Software,?The State of ITDR", finden Sie auf quest.com

(https://www.quest.com/docs/the-state-of-itdr-2026-prevention-and-recovery-

ebook-174002.pdf).

Identitäten sind zur primären Angriffsfläche geworden, und die Ausbreitung von

Identitäten über lokale, hybride und Cloud-Umgebungen hinweg hat den Bedarf von

Unternehmen erhöht, ihre Umgebungen besser zu schützen. Dies hat zu

Komplikationen im Zusammenhang mit der Zunahme KI-gesteuerter Angriffe geführt,

darunter Modelldiebstahl, automatisierte Angriffe, Datenvergiftung und vieles

mehr, was laut einer Studie von Microsoft (https://cdn-dynmedia-

1.microsoft.com/is/content/microsoftcorp/microsoft/final/en-us/microsoft-

brand/documents/639917-secure-employee-access-report-2025-final.pdf) zu einem

Anstieg der Sicherheitsvorfälle im Zusammenhang mit KI-Nutzung um 57 Prozent

geführt hat. Das rasante Wachstum nicht-menschlicher Identitäten ist häufig

schneller vorangeschritten als die Sichtbarkeit und Steuerbarkeit, was es für

Unternehmen noch schwieriger macht, die Identitätssicherheit zu verwalten. Das

Verhältnis von Maschinenidentitäten zu menschlichen Identitäten wird auf 82:1

geschätzt.

Die Umfrage von Quest Software lieferte vier wichtige Erkenntnisse:

* Nur 24 Prozent der Unternehmen testen ihre Notfallwiederherstellung alle

sechs Monate, wie empfohlen, während weitere 24 Prozent angeben, dass sie

ihre Pläne nie testen.

* 79 Prozent der Befragten sind zuversichtlich, dass KI-Tools die Effektivität

von ITDR verbessern können.

* In einer Multiple-Choice-Auswahl gaben 51 Prozent der Befragten an, dass

nicht-menschliche Identitäten am schwierigsten zu sichern seien, während 49

Prozent Konten von Dritten und Partnern, 47 Prozent Dienstkonten und 46

Prozent Altsysteme nannten. Dies zeigt, wie verbreitet die zu sichernden

Identitätsbereiche sind.

* 78 Prozent der Befragten gaben an, dass proaktives Bedrohungsmanagement der

Hauptgrund für die Implementierung von ITDR sei.

Die jährliche ITDR-Umfrage von Quest ergab, dass seit dem letzten Jahr mehr

Unternehmen über eine ITDR-Praxis verfügen. Dies gaben 57 Prozent der Befragten

an, gegenüber 48 Prozent im Vorjahr. Ebenso ist die Zahl der Unternehmen, die

von ITDR profitieren, gestiegen. 92 Prozent stimmten zu, dass ITDR Vorteile

bringt, gegenüber 84 Prozent in der Umfrage des Vorjahres.

?Die Ergebnisse unserer Umfrage machen eines ganz deutlich: Die

Herausforderungen im Bereich Identitätssicherheit sind vielfältig, miteinander

verknüpft und nehmen stetig zu", so Michael Laudon, Chief Product and Technology

Officer bei Quest Software.?Identitätssysteme stehen im Mittelpunkt der meisten

Umgebungen und verbinden Benutzer, Anwendungen, Daten, Automatisierung und

Cloud-Dienste miteinander. Wenn diese Systeme kompromittiert werden, erhalten

Angreifer sofortigen Zugriff und in vielen Fällen die Kontrolle darüber, wie

schnell ein Unternehmen reagieren und sich erholen kann. Viele Unternehmen haben

immer noch keinen vollständigen Überblick über ihre Identitätslandschaft und

haben Schwierigkeiten, die wachsenden Arbeitslasten in hybriden Umgebungen zu

bewältigen. Die meisten Teams überprüfen die Wiederherstellung nicht oft genug,

um nach einem Angriff eine schnelle Wiederherstellung zu gewährleisten."

Die Umfrageergebnisse von Quest zeigen, dass viele Unternehmen zu viel Vertrauen

in präventive Kontrollen setzen, sich aber nicht ausreichend auf die Reaktions-

und Wiederherstellungsbereitschaft konzentrieren. Dieser Bereich bietet

weiterhin Chancen für moderne ITDR-Programme. Das Cybersecurity Framework des

National Institute of Standards and Technology (NIST) bietet Richtlinien, Best

Practices und Standards, die Unternehmen dabei helfen sollen,

Cybersicherheitsrisiken zu verwalten und zu reduzieren, indem es eine gemeinsame

Sprache und einen flexiblen Ansatz zur Verbesserung der Sicherheitslage

bereitstellt. Das NIST-Framework konzentriert sich auf sechs Kernkomponenten -

Identifizieren, Schützen, Erkennen, Reagieren, Wiederherstellen und Verwalten -,

um Unternehmen bei der Verbesserung ihrer Cybersicherheitsprogramme zu

unterstützen. Die jüngsten Empfehlungen von Gartner in dem Bericht von 2025,

?Enhance Cybersecurity and Resiliency by Extending the Discipline of ITDR"

(Verbesserung der Cybersicherheit und Widerstandsfähigkeit durch Ausweitung der

ITDR-Disziplin), raten Unternehmen zur Einführung des NIST-Frameworks.

Quest Software schützt die wichtigsten Identitätsressourcen in Active Directory

und Entra ID, sorgt für Ausfallsicherheit während des gesamten Angriffszyklus,

automatisiert die Wiederherstellung um 90 Prozent schneller und verbessert die

durchschnittliche Reaktionszeit um 44 Prozent, wodurch Millionen von Dollar an

Ausfallkosten eingespart werden. Gartner hat Quest Software in seinem Bericht?A

Well-Run Active Directory Requires Strong Identity Controls" (Ein gut

funktionierendes Active Directory erfordert strenge Identitätskontrollen) aus

dem Jahr 2025 als beispielhaften Anbieter in mehreren Kategorien aufgeführt. Das

Portfolio an ITDR-Lösungen (https://www.quest.com/solutions/itdr/) von Quest

ermöglicht es Unternehmen, ihre Sicherheitsinfrastruktur zu verbessern, indem

sie Risiken reduzieren, Microsoft-basierte hybride Identitätsinfrastrukturen

schützen und schnell auf Bedrohungen reagieren.

Über Quest Software

Quest Software entwickelt Technologien und Lösungen, die die Grundlage für

Enterprise-KI bilden. Mit den Schwerpunkten Datenmanagement und Governance,

Cybersicherheit und Plattformmodernisierung unterstützt Quest Unternehmen dabei,

ihre dringendsten Herausforderungen mithilfe vertrauenswürdiger, KI-fähiger

Daten, sicherer Identitäten und modernisierter Plattformen zu

bewältigen. Weltweit vertrauen mehr als 45.000 Unternehmen, darunter über 90 %

der Fortune-500-Unternehmen, auf Quest Software. Weitere Informationen finden

Sie unter www.quest.com

(https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.quest.com%

2F&data=05%7C02%7CNina.Hargus%40quest.com%7Ceecd7ac3b30e424826af08dd971fd8e0%7C9

1c369b51c9e439c989c1867ec606603%7C0%7C0%7C638832885237371823%7CUnknown%7CTWFpbGZ

sb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCI

sIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=AKtlpr3kmn43qvT9NLWjOGDZary5DB0v3qtx2ikVMPw

%3D&reserved=0) oder folgen Sie Quest Software auf LinkedIn

(https://www.linkedin.com/company/quest-software), Facebook

(https://www.facebook.com/questsoftware) und X (vormals Twitter)

(https://x.com/Quest).

Medienkontakt:

Matt Hurst

Head of Corporate Communications

matt.hurst@quest.com (mailto:matt.hurst@quest.com)

