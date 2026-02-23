Ascom Aktie
WKN: 885933 / ISIN: CH0011339204
|
23.02.2026 09:13:39
GNW-News: Einladung: Ascom 2025-Jahresergebniskonferenz für Analysten und Investoren
^Sehr geehrte Damen und Herren,
Wir freuen uns, Sie zur Analysten- und Investorenkonferenz anlässlich des
Jahresergebnisses 2025 der Ascom Holding AG einzuladen:
Datum: Montag, 9. März 2026
Zeit: 10:00 Uhr bis ca. 11:00 Uhr MEZ
Ort: METROPOL, Fraumünsterstrasse 12, 8001 Zürich, Metropol - Anfahrt & Kontakt
(https://metropol-restaurant.ch/kontakt/)
Raum: Grosser Saal (Erdgeschoss)
Anmeldung: group.communications@ascom.com
(mailto:group.communications@ascom.com)
Bitte senden Sie uns Ihre Anmeldung per E-Mail bis Mittwoch, 4. März 2026.
Ein Live-Audio-Webcast mit zeitgleich aufgeschalteten Präsentationsfolien und
Übertragung von Q&A wird via Webcast-Link
(https://stream.swisscom.ch/ascom/audiowebcast) zur Verfügung gestellt.
Ascom wird die Medienmitteilung am 9. März 2026 um 6:30 Uhr MEZ veröffentlichen.
Im Anschluss an die Konferenz stehen Ihnen die Referenten auf Wunsch für kurze
Interviews zur Verfügung.
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.
Freundliche Grüsse
Kalina Scott
Chief Financial Officer
