Ascom Aktie

Ascom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 885933 / ISIN: CH0011339204

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13.07.2026 10:04:38

GNW-News: Einladung - Halbjahresergebnis 2026-Konferenz für Analysten und Investoren

^Sehr geehrte Damen und Herren,

Wir laden Sie zur Analysten- und Investorenkonferenz der Ascom Holding AG ein

anlässlich der Veröffentlichung des Halbjahresergebnisses 2026:

Datum: Mittwoch, 29. Juli 2026

Beginn: 10:00 Uhr MESZ

Format: Online, via Microsoft Teams

Referenten: David Hale, CEO; Kalina Scott, CFO

Video-Webinar mit Fragerunde

Die Konferenz wird über Microsoft Teams übertragen. Die Konferenz findet auf

Englisch statt.

Bitte nutzen Sie den folgenden Link, um teilzunehmen.

Microsoft Teams Konferenz: Link

(https://teams.microsoft.com/meet/314619521920748?p=4pUcXnIz1M1SaD6zW0)

Meeting ID: 314 619 521 920 748

Passwort: Qf7Ng2Yq

Per Telefon einwählen: +41 43 216 35 11

ID für die Telefonkonferenz: 107264094#

Wenn Sie per Smartphone teilnehmen, laden Sie bitte vorab die Teams-App

herunter. Bitte wählen Sie sich fünf Minuten vor Beginn ein.

Im Anschluss an die Präsentation können Teilnehmende ihre Fragen live oder

schriftlich im Chat während der Q&A-Session stellen.

Ascom veröffentlicht die Medienmitteilung, die Präsentation und den

Halbjahresbericht 2026 am 29. Juli 2026 um 07:00 Uhr MESZ auf www.ascom.com

(http://www.ascom.com).

Freundliche Grüsse,

Kalina Scott

CFO

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