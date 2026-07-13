Ascom Aktie
WKN: 885933 / ISIN: CH0011339204
|
13.07.2026 10:04:38
GNW-News: Einladung - Halbjahresergebnis 2026-Konferenz für Analysten und Investoren
^Sehr geehrte Damen und Herren,
Wir laden Sie zur Analysten- und Investorenkonferenz der Ascom Holding AG ein
anlässlich der Veröffentlichung des Halbjahresergebnisses 2026:
Datum: Mittwoch, 29. Juli 2026
Beginn: 10:00 Uhr MESZ
Format: Online, via Microsoft Teams
Referenten: David Hale, CEO; Kalina Scott, CFO
Video-Webinar mit Fragerunde
Die Konferenz wird über Microsoft Teams übertragen. Die Konferenz findet auf
Englisch statt.
Bitte nutzen Sie den folgenden Link, um teilzunehmen.
Microsoft Teams Konferenz: Link
(https://teams.microsoft.com/meet/314619521920748?p=4pUcXnIz1M1SaD6zW0)
Meeting ID: 314 619 521 920 748
Passwort: Qf7Ng2Yq
Per Telefon einwählen: +41 43 216 35 11
ID für die Telefonkonferenz: 107264094#
Wenn Sie per Smartphone teilnehmen, laden Sie bitte vorab die Teams-App
herunter. Bitte wählen Sie sich fünf Minuten vor Beginn ein.
Im Anschluss an die Präsentation können Teilnehmende ihre Fragen live oder
schriftlich im Chat während der Q&A-Session stellen.
Ascom veröffentlicht die Medienmitteilung, die Präsentation und den
Halbjahresbericht 2026 am 29. Juli 2026 um 07:00 Uhr MESZ auf www.ascom.com
(http://www.ascom.com).
Freundliche Grüsse,
Kalina Scott
CFO
Â°
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ascom
|
10:04
|GNW-News: Einladung - Halbjahresergebnis 2026-Konferenz für Analysten und Investoren (dpa-AFX)
|
09.07.26
|SPI-Papier Ascom-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Ascom von vor 10 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
08.07.26
|Minuszeichen in Zürich: So entwickelt sich der SPI am Nachmittag (finanzen.at)
|
08.07.26
|Verluste in Zürich: SPI legt am Mittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
07.07.26
|Freundlicher Handel: SPI schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
02.07.26
|SPI-Titel Ascom-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ascom von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
25.06.26
|SPI-Papier Ascom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ascom-Investment von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
24.06.26