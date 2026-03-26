GNW-News: EINLADUNG ZUR GENERALVERSAMMLUNG DER MULTITUDE AG

^MULTITUDE AG

Grafenauweg 8

6300 Zug

Schweiz

EINLADUNG ZUR GENERALVERSAMMLUNG DER MULTITUDE AG

Sehr geehrte Aktionäre

Wir freuen uns, Sie zur diesjährigen Generalversammlung der Multitude AG

einladen zu dürfen:

Datum und Uhrzeit: Freitag, 24. April 2026, Beginn: 10.00 Uhr.

Ort: Die diesjährige Generalversammlung findet in den Räumlichkeiten von Lenz &

Staehelin an der Brandschenkestrasse 24 in 8027 Zürich, Schweiz, statt.

Die Generalversammlung wird sich auf die formellen Traktanden beschränken. Die

Jahresergebnisse 2025 werden nicht präsentiert.

Informationen zu den Jahresergebnissen finden Sie in unserem Geschäftsbericht

2025 und in den Unterlagen zu den vorläufigen Ergebnissen gemäss

Telefonkonferenz vom 12. März 2026, die alle unter

? https://www.multitude.com/investors/results-reports-and-publications/2025

verfügbar sind.

Die Gesamtzahl der Aktien beträgt 21'723'960 Stück. Die Gesellschaft hält

311'820 Stück eigene Aktien. Daher beträgt die Gesamtzahl der Stimmrechte

21'412'140 Stück zum Zeitpunkt der Einberufung.

Wir würden uns freuen, Sie an unserer Generalversammlung begrüssen zu dürfen.

Mit freundlichen Grüssen

Multitude AG

Tiukkanen, Ari

Verwaltungsratspräsident

TRAKTANDEN UND ANTRÄGE

1 Genehmigung des kombinierten Management

Berichts, der separaten Jahresrechnung und konsolidierten Jahresrechnung 2025,

Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des kombinierten Management

Berichts, der separaten Jahresrechnung und konsolidierten Jahresrechnung für das

Geschäftsjahr 2025.

Erläuterungen: Die unabhängige Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers AG hat in

ihren Berichten an die Generalversammlung den kombinierten Management Bericht,

die separate Jahresrechnung und die konsolidierte Jahresrechnung für das

Geschäftsjahr 2025, ohne Einschränkungen bestätigt. Der Verwaltungsrat beantragt

daher, den kombinierten Management Bericht, die separate Jahresrechnung und die

konsolidierte Jahresrechnung 2025 zu genehmigen.

2 Beschlussfassung über die Verwendung des

Bilanzgewinns

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden:

Nettoergebnis der Periode EUR 670'694

------------------------------------------------------------------

Gewinnvortrag EUR 70'618'412

------------------------------------------------------------------

Total verfügbarer Gewinn EUR 71'289'106

------------------------------------------------------------------

Zuweisung an die gesetzlichen Gewinnreserven EUR -

------------------------------------------------------------------

Beantragte Dividende von EUR 0.55 pro Aktie EUR 11'776'677

------------------------------------------------------------------

Vortrag auf neue Rechnung EUR 59'512'429

------------------------------------------------------------------

Total Verwendung des Bilanzgewinns EUR 71'289'106

Erläuterungen: Der total verfügbare Gewinn der Multitude AG im Geschäftsjahr

2025 beträgt EUR 71'289'106. Pro dividendenberechtigte Aktie soll ein Betrag von

EUR 0.55 (d.h. insgesamt EUR 11'776'677) an ordentlicher Dividende ausgeschüttet

werden.

Der verbleibende Gewinn von EUR 59'512'429 soll auf die neue Rechnung übertragen

werden. Die Verwendung des Bilanzgewinns basiert auf der im Traktandum 1 zu

genehmigenden Jahresrechnung der Gesellschaft.

Bei Annahme des Antrags gemäss diesem Traktandum 2 wird die Dividende abzüglich

der anwendbaren Verrechnungssteuer am 4. Mai 2026 ausbezahlt.

3 Genehmigung des Berichts über nichtfinanzielle

Belange 2025

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den ESG Report 2025 zu genehmigen.

Erläuterungen: Der ESG Report 2025 stellt den Bericht über nichtfinanzielle

Belange im Sinne von Artikel 964a ff. des Schweizerischen Obligationenrechts

(OR) dar. Der Bericht gibt Auskunft über die Konzepte und Massnahmen der

Multitude AG in Bezug auf Umweltbelange, insbesondere die CO2-Ziele, soziale

Belange, Arbeitnehmerbelange, Einhaltung der Menschenrechte und

Korruptionsbekämpfung. Der ESG Report 2025 kann unter

? https://www.multitude.com/investors/results-reports-and-publications/2025

abgerufen werden.

Um die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen, wird der Bericht über

nichtfinanzielle Belange der Generalversammlung zur Genehmigung vorgelegt.

4 Entlastung des Verwaltungsrats

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats für

ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2025 Entlastung zu erteilen.

Erläuterungen: Die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates stellt gemäss

Gesetz eine unübertragbare Befugnis der Generalversammlung dar. Der Gesellschaft

sind keine Tatsachen bekannt, die einer vollständigen Entlastung entgegenstehen

würden.

5 Wahlen in den Verwaltungsrat, Wahl des

Verwaltungsratspräsidenten und Wahlen in das People and Culture Committee

5.1 Wahlen in den Verwaltungsrat und Wahl des

Verwaltungsratspräsidenten

Der Verwaltungsrat beantragt keine Änderungen in seiner Zusammensetzung, und

alle amtierenden Mitglieder des Verwaltungsrats stellen sich zur Wiederwahl. Der

Verwaltungsrat ist der Auffassung, dass die zur Wiederwahl kandidierenden

Mitglieder des Verwaltungsrats gemeinsam sicherstellen, dass der Verwaltungsrat

über die Kompetenzen verfügt, die für die Ziele, die geografische Präsenz und

die Unternehmenskultur von Multitude erforderlich sind.

5.1.1 Wiederwahl von Ari Tiukkanen zum Mitglied des

Verwaltungsrats und zum Präsidenten des Verwaltungsrats

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Ari Tiukkanen zum

Mitglied des Verwaltungsrats sowie zum Präsidenten des Verwaltungsrats bis zum

Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Erläuterungen: siehe Traktandum 5.1

5.1.2 Wiederwahl von Jorma Jokela zum Mitglied des

Verwaltungsrats

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Jorma Jokela als

Mitglied des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen

Generalversammlung.

Erläuterungen: siehe Traktandum 5.1

5.1.3 Wiederwahl von Lea Liigus zum Mitglied des

Verwaltungsrats

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Lea Liigus zum Mitglied

des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen

Generalversammlung.

Erläuterungen: siehe Traktandum 5.1

5.1.4 Wiederwahl von Marion Khüny zum Mitglied des

Verwaltungsrats

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Marion Khüny zum

Mitglied des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen

Generalversammlung.

Erläuterungen: siehe Traktandum 5.1

5.1.5 Wiederwahl von Mika Ståhlberg zum Mitglied des

Verwaltungsrats

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Mika Ståhlberg zum

Mitglied des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen

Generalversammlung.

Erläuterungen: siehe Traktandum 5.1

5.2 Wahlen in das People and Culture Committee

Das People and Culture Committee der Gesellschaft übernimmt die Aufgaben des

Vergütungsausschusses nach Artikel 733 OR. Bei der Wahl der Mitglieder des

People and Culture Committee wählen die Aktionäre somit auch die Mitglieder des

Vergütungsausschusses gemäss Artikel 733 OR.

5.2.1 Wiederwahl von Ari Tiukkanen zum Mitglied in das

People and Culture Committee

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl Ari Tiukkanen zum Mitglied

des People and Culture Committee.

Erläuterungen: siehe Traktandum 5.2

5.2.2 Wiederwahl von Lea Liigus zum Mitglied in das

People and Culture Committee

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Lea Liigus zum Mitglied

des People and Culture Committee.

Erläuterungen: siehe Traktandum 5.2

5.2.3 Wiederwahl von Jorma Jokela in den das People and

Culture Committee

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Jorma Jokela zum

Mitglied des People and Culture Committee.

Erläuterungen: siehe Traktandum 5.2

6 Wiederwahl des unabhängigen

Stimmrechtsvertreters

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, die Martin Rechtsanwälte GmbH, vertreten

durch Jürg Martin, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der

nächsten ordentlichen Generalversammlung wieder zu wählen.

Erläuterungen: Die Martin Rechtsanwälte GmbH, Steinberggasse 23, 8400

Winterthur, vertreten durch Jürg Martin, hat zuhanden des Verwaltungsrats

bestätigt, dass sie über die für die Ausübung des Mandats erforderliche

Unabhängigkeit verfügt. Ein Porträt der Martin Rechtsanwälte GmbH ist unter

? https://martin-ra.ch/en/team-2/ verfügbar.

7 Wiederwahl der Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, die PricewaterhouseCoopers AG als

Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2026 wieder zu wählen.

Erläuterungen: Die PricewaterhouseCoopers AG hat zuhanden des Verwaltungsrats

bestätigt, dass sie über die für die Ausübung des Mandats erforderliche

Unabhängigkeit verfügt. Die PricewaterhouseCoopers AG in Zürich ist seit der

Sitzverlegung der Multitude AG deren Revisionsstelle.

8 Vergütungen

8.1 Konsultative Abstimmung über den

Vergütungsbericht 2025

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den

Vergütungsbericht 2025 in einer Konsultativabstimmung zu genehmigen.

Erläuterungen: Der Vergütungsbericht 2025 gibt einen Überblick über die

Vergütungsgrundlagen und -programme, die für den Verwaltungsrat und die

Konzernleitung der Multitude AG gelten, sowie über die Einzelheiten der den

Mitgliedern dieser beiden Organe für das Geschäftsjahr 2025 gewährten

Vergütungen. Da die Multitude AG über die Vergütungen prospektiv abstimmt, muss

der Vergütungsbericht der Generalversammlung gemäss Gesetz zwingend zur

konsultativen Abstimmung vorgelegt werden. Der Vergütungsbericht 2025 kann unter

? https://www.multitude.com/investors/results-reports-and-publications/2025

eingesehen werden.

8.2 Genehmigung des bezahlten Gesamtbetrags der

Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für die Periode bis zur letzten

ordentlichen Generalversammlung

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den bezahlten

Gesamtbetrag der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates von EUR 76'000

für die Dauer seit der Sitzverlegung der Gesellschaft in die Schweiz bis zur

letzten ordentlichen Generalversammlung 2025 zu genehmigen.

Erläuterungen: Die genehmigte maximale Gesamtvergütung von EUR 72'000 für die

Mitglieder des Verwaltungsrats für diesen Zeitraum basiert auf einer monatlichen

Vergütung von EUR 8'000 für den Verwaltungsratspräsidenten und EUR 4'000 für die

beiden unabhängigen Mitglieder des Verwaltungsrates. Aufgrund des Zeitpunkts der

Generalversammlung belief sich die tatsächlich an die Mitglieder des

Verwaltungsrats gezahlte Gesamtvergütung auf EUR 76'000. Der Vergütungsbericht

2025 kann unter? https://www.multitude.com/investors/results-reports-and-

publications/2025 eingesehen werden.

8.3 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der

Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für die Dauer bis zur nächsten

ordentlichen Generalversammlung

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den maximalen

Gesamtbetrag der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates von EUR 200'000

für die Dauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung zu genehmigen.

Erläuterungen: Die vorgeschlagene maximale Gesamtvergütung für die Mitglieder

des Verwaltungsrats für den Zeitraum bis zur nächsten ordentlichen

Generalversammlung basiert auf einer monatlichen Vergütung von EUR 8'000 für den

Verwaltungsratspräsidenten und EUR 4'000 für die beiden unabhängigen Mitglieder

des Verwaltungsrates, Marion Khüny und Mika Ståhlberg. Darüber hinaus findet

sich eine Beschreibung des Vergütungssystems von Multitude im Vergütungsbericht.

Der Vergütungsbericht 2025 kann unter

? https://www.multitude.com/investors/results-reports-and-publications/2025

eingesehen werden.

8.4 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der

Vergütung für die Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2027

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den maximalen

Gesamtbetrag der Vergütung von EUR 4'900'000 für die 10 Mitglieder der

Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2027 zu genehmigen.

Erläuterungen: Eine Beschreibung des Vergütungssystems von Multitude findet sich

im Vergütungsbericht. Der Vergütungsbericht 2025 kann unter

? https://www.multitude.com/investors/results-reports-and-publications/2025

eingesehen werden.

UNTERLAGEN UND ORGANISATORISCHE INFORMATIONEN

Unterlagen

Der Geschäftsbericht 2025, inklusive der Jahresrechnung und der konsolidierten

Jahresrechnung 2025 mit den Berichten der Revisionsstelle, ist unter

? https://www.multitude.com/investors/results-reports-and-publications/2025

verfügbar und kann am Sitz der Gesellschaft, Grafenauweg 8, 6300 Zug, eingesehen

werden. Sollten Sie Fragen haben, schreiben Sie bitte eine E-Mail an?

agm@multitude.com (mailto:agm@multitude.com).

Anwesenheits- und Zutrittskarten

Die Aktionäre haben die Möglichkeit, persönlich, durch einen Bevollmächtigten

oder im Wege der Fernabstimmung durch Erteilung von Vollmachten und Weisungen an

den unabhängigen Stimmrechtsvertreter abzustimmen. Aktionäre, die bis und mit

13. April 2026 als stimmberechtigte Aktionäre im Aktienregister eingetragen

sind, erhalten zusammen mit der Einladung zur Generalversammlung ein

Anmeldeformular, mit dem sie die Zutrittskarte bestellen oder eine Vollmacht

erteilen können. Ferner erhalten sie Informationen zur elektronischen

Stimmabgabe sowie ihre individuellen Zugangsdaten für die Abstimmungswebsite:

? www.gvote.ch (http://www.gvote.ch). Die Aktionäre werden gebeten, das

Anmeldeformular bis spätestens 17. April 2026 an das Aktienregister der

Multitude AG (Multitude AG, c/o Computershare, Baslerstrasse 90, 4601 Olten) zu

senden.

Nach Rücksendung des Anmeldeformulars senden wir Ihnen ab dem 17. April 2026 die

Zutrittskarte mit den Stimmzetteln zu.

Stimmberechtigung

Stimmberechtigt sind nur diejenigen Aktionäre, die am 13. April 2026, um 17.00

Uhr MEZ im Aktienregister eingetragen sind. Vom 14. April 2026 bis

einschliesslich 24. April 2026 werden keine Eintragungen in das Aktienregister

vorgenommen. Aktionäre, die ihre Aktien vor der Generalversammlung veräussern,

sind nicht mehr stimmberechtigt.

Elektronische Erteilung von Vollmachten und Weisungen

Wenn Sie das Aktionärsportal zur Erteilung von Vollmachten und Weisungen an den

unabhängigen Stimmrechtsvertreter nutzen möchten, verwenden Sie bitte den

folgenden Link:? www.gvote.ch (http://www.gvote.ch).

Ihre Zugangsdaten finden Sie auf dem Anmeldeformular. Das Portal für die

elektronische Abstimmung wird bis zum 22. April 2026, 23.59 Uhr MEZ, geöffnet

sein.

Sprache

Die Generalversammlung wird in Englisch abgehalten.

Kein Empfang

Nach der Generalversammlung findet kein Empfang mit Getränken statt.

STELLVERTRETUNG UND VOLLMACHT

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können

sich wie folgt vertreten lassen:

* Durch einen Vertreter ihrer Wahl. Zur Vollmachtserteilung genügt das

entsprechend ausgefüllte Anmeldeformular. Die Zutrittskarte wird direkt an

den Bevollmächtigten geschickt.

* Durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Martin Rechtsanwälte GmbH,

Steinberggasse 23, 8400 Winterthur, vertreten durch Jürg Martin. Zur

Vollmachtserteilung genügt das entsprechend ausgefüllte Anmeldeformular (die

Zutrittskarte muss nicht angefordert werden). Für die Instruktion des

unabhängigen Stimmrechtsvertreters verwenden Sie bitte das Weisungsformular

auf der Rückseite des der Einladung beiliegenden Anmeldeformulars. Mit

Unterzeichnung des Anmeldeformulars bevollmächtigt der Aktionär den

unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Anträgen des Verwaltungsrats zuzustimmen,

sofern keine anderslautenden schriftlichen Weisungen erteilt werden. Dies

gilt auch für allfällige Abstimmungen an der Generalversammlung über

Anträge, die nicht in der Einladung enthalten waren.

26. März 2026

Multitude AG

Im Namen des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsratspräsident

Tiukkanen, Ari

Über Multitude AG:

Multitude ist ein börsennotiertes Europäisches FinTech -Unternehmen, das digitale

Kreditvergabe und Online-Banking für Privatpersonen, KMU und andere FinTechs

anbietet, die von traditionellen Banken nicht ausreichend bedient werden. Die

Dienstleistungen werden über drei unabhängige Geschäftsbereiche angeboten, die

durch die Multitude Wachstumsplattform unterstützt werden: Consumer Banking

(unter der Marke?Ferratum"), SME-Banking (Marke?CapitalBox")

und Wholesale Banking (Marke?Multitude Bank"). Die Gruppe beschäftigt über 700

Mitarbeitende und bietet seine Dienstleistungen in 17 europäischen Ländern an.

Im Geschäftsjahr 2025 erzielte Multitude einen Gesamtumsatz von 257 Mio. EUR.

Das Unternehmen wurde 2005 in Finnland gegründet, hat seinen registrierten Sitz

der Muttergesellschaft in der Schweiz, und ist im Prime Standard der Frankfurter

Wertpapierbörse unter dem Symbol?MULT" gelistet (WKN: A40VJN, ISIN:

CH1398992755. www.multitude.com (http://www.multitude.com/)

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