GNW-News: Electra unterzeichnet Term Sheet für strategische Partnerschaft mit dem globalen Rohstoffhändler WMC

^TORONTO, Oct. 13, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Electra Battery Materials Corporation

(NASDAQ: ELBM; TSX-V: ELBM) (?Electra" oder das?Unternehmen") hat mit der WMC

Group AG (?WMC") eine Absichtserklärung über eine fünfjährige Partnerschaft in

den Bereichen Betriebskapital und Vermarktung unterzeichnet. Die Partnerschaft

soll die kanadische Raffinerie des Unternehmens für kritische Rohstoffe

unterstützen. Die Vereinbarung sieht die Finanzierung des Einkaufs von

kobalthaltigem Einsatzmaterial sowie den anschließenden Verkauf von

batterietauglichem Kobalt vor. Dadurch soll der betriebliche Cashflow-Zyklus der

Raffinerie effizienter gestaltet werden.

Die Partnerschaft bietet Logistikmanagement, Marktexpertise im Bereich Kobalt,

Unterstützung bei der Vermarktung und Zugang zum globalen Handelsnetzwerk von

WMC. Damit soll Electra beim Übergang von der Bau- und Inbetriebnahmephase zum

operativen Betrieb unterstützt werden. Im Zusammenhang mit der Partnerschaft hat

sich WMC außerdem verpflichtet, nach Abschluss der endgültigen Vereinbarungen

eine Investition in Electra zu tätigen.

?Electra kommt der Produktionsaufnahme immer näher. Die Partnerschaft sichert

uns das für die Lagerhaltung benötigte Betriebskapital und verschafft unserem

Vertriebsteam einen breiteren Zugang zu Kobaltabnehmern weltweit", erklärt Trent

Mell, Chief Executive Officer von Electra.?Die Vereinbarung adressiert unsere

zentralen Anforderungen in den Bereichen Betriebskapital, Logistik und

Produktqualifizierung. WMC vermarktet physische Rohstoffe weltweit und verbindet

fundierte Marktkenntnisse mit langjährigen Kundenbeziehungen. Diese Kompetenzen

ergänzen unsere bestehenden Geschäftsbeziehungen und können dazu beitragen, den

Betrieb der Raffinerie zu optimieren, während wir die Produktion schrittweise

auf die volle Kapazität hochfahren."

?WMC baut seine Aktivitäten im Bereich Batteriematerialien aus. Diese

Partnerschaft zeigt, welchen Mehrwert wir einem Produzenten wie Electra in der

Entwicklungsphase bieten können", sagt Joe Micotto, Leiter des Geschäftsbereichs

Batteriematerialien bei WMC.?Electra erschließt eine wichtige neue Quelle für

raffiniertes Kobalt für den nordamerikanischen Markt. Die Kombination der

Raffineriekapazitäten von Electra mit unseren finanziellen und logistischen

Ressourcen sowie unseren globalen Kundenbeziehungen bietet dem Unternehmen einen

starken Marktzugang beim Übergang in die Produktion."

WMC ist ein führender globaler Händler physischer Rohstoffe mit Schwerpunkt auf

Batteriematerialien und Kernbrennstoffen. Das Unternehmen bietet langfristige

Lieferverträge, Abnahmevereinbarungen, Vermarktungs-, Logistik- und

Finanzierungslösungen an. Das Handelsteam von WMC für Batteriematerialien

verfügt über umfassende Expertise im Kobaltmarkt und etablierte Beziehungen

entlang der globalen Lieferkette.

Die Parteien beabsichtigen, auf Grundlage der Absichtserklärung verbindliche

endgültige Verträge auszuhandeln. Der Abschluss der geplanten Vereinbarungen

steht weiterhin unter dem Vorbehalt einer Due-Diligence-Prüfung, der Verhandlung

und Unterzeichnung der endgültigen Vertragsdokumentation, der Erteilung

erforderlicher behördlicher Genehmigungen und Gläubigerzustimmungen sowie der

Erfüllung weiterer marktüblicher Bedingungen.

Neben der Bereitstellung von Finanzierungs- und Logistikdienstleistungen für

Mengen bis zur Nennkapazität der Raffinerie wird WMC als Abnehmer und exklusiver

Vermarktungsagent für die entsprechende Kobalt-Sulfat-Produktion fungieren. Die

Partnerschaft soll die bestehenden Kundenbeziehungen von Electra ergänzen,

darunter die Liefervereinbarung mit LG Energy Solution.

Die Absichtserklärung ist unverbindlich. Ausgenommen davon sind bestimmte

Bestimmungen, insbesondere zu Vertraulichkeit, Exklusivität, Kosten, Abtretung,

anwendbarem Recht und Gerichtsstand.

Über Electra Battery Materials

Electra gehört zu den führenden Unternehmen beim Aufbau der nordamerikanischen

Lieferkette für kritische Mineralien für Lithium-Ionen-Batterien. Hauptaugenmerk

des Unternehmens ist der Bau der einzigen Kobalt-Sulfat-Raffinerie Nordamerikas.

Sie ist Teil einer schrittweisen Strategie, die Raffination kritischer Rohstoffe

nach Nordamerika zurückzuholen und die Abhängigkeit von ausländischen

Lieferketten zu verringern. Neben der Raffinerie verfügt Electra über

umfangreiche Grundstücksflächen im Cobalt Belt im US-Bundesstaat Idaho. Dazu

gehören das Projekt Iron Creek und angrenzende Liegenschaften. Damit ist das

Unternehmen gut positioniert, um eine zentrale Rolle bei der Kobalt- und

Kupferproduktion in Nordamerika einzunehmen.

Darüber hinaus entwickelt Electra Möglichkeiten für das Recycling von

Schwarzmasse, um kritische Rohstoffe aus Altbatterien zurückzugewinnen.

Gleichzeitig prüft das Unternehmen weiterhin Wachstumschancen in der

Nickelraffination und bei weiteren nachgelagerten Batteriematerialien. Weitere

Informationen finden Sie unter www.ElectraBMC.com (http://www.electrabmc.com/).

Über WMC

WMC ist ein unabhängiger, innovativer Händler physischer Rohstoffe mit

Schwerpunkt auf dem kohlenstoffarmen Energiesektor. Das Unternehmen ist in den

Bereichen Kernbrennstoffe und Batteriematerialien tätig. WMC bietet auf den

globalen Märkten für physische Rohstoffe langfristige Liefer- und

Abnahmevereinbarungen sowie Vermarktungs-, Logistik- und Finanzierungslösungen

an.

WMC nutzt sein Netzwerk, sein Marktwissen und seine Finanzierungskompetenz, um

Energieproduktionskapazitäten mit der nachgelagerten Nachfrage zu verbinden. WMC

wurde 2016 gegründet, ist ein Unternehmen in Privatbesitz mit Hauptsitz in

Amsterdam und unterhält Niederlassungen in Zug, Denver und Hongkong.

Darüber hinaus fungiert WMC als technischer Berater des Sprott Physical Copper

Trust und des Sprott Physical Uranium Trust.

Kontakt

Heather Smiles

Vice President, External Affairs & Corporate Development

Electra Battery Materials

info@ElectraBMC.com (mailto:info@ElectraBMC.com)

1.416.900.3891

Joe Micotto

Head of Battery Materials

WMC Group AG

joseph.micotto@wmcgroup.com (mailto:joseph.micotto@wmcgroup.com)

Weder TSX Venture Exchange noch ihre Regulierungsdienstleister (entsprechend der

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lassen sich in der Regel an Begriffen wie?plant",?erwartet",?schätzt",

?beabsichtigt",?geht davon aus" oder?glaubt" sowie an entsprechenden

Abwandlungen dieser Begriffe erkennen. Gleiches gilt für Aussagen, wonach

bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten oder erreicht werden

?können",?könnten",?würden" oder?möglicherweise"?eintreten" beziehungsweise

?erreicht werden". Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf bestimmten Annahmen

und unterliegen Risiken, Unsicherheiten und weiteren Faktoren, die dazu führen

können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Chancen wesentlich von

den in diesen Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Zu den

Annahmen, auf denen diese Pressemitteilung beruht, gehört, dass mit WMC

verbindliche endgültige Vertragsdokumente ausgehandelt werden, dass

Eigenkapitalfinanzierungen zu für Electra akzeptablen Bedingungen verfügbar sein

werden und dass die mechanische Fertigstellung der Raffinerie erreicht wird.

Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich

von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, sind in der

Managementdiskussion und -analyse sowie in weiteren Risikohinweisen der Electra

Battery Materials Corporation dargelegt. Diese Unterlagen wurden über SEDAR+

unter www.sedarplus.com und über EDGAR unter www.sec.gov veröffentlicht. Weitere

Faktoren, die zu wesentlichen Abweichungen der tatsächlichen Ergebnisse führen

könnten, sind Änderungen der Erwartungen oder Maßnahmen von Regierungen oder

Investoren gegenüber zuvor kommunizierten Absichten sowie allgemeine

makroökonomische Entwicklungen und andere Trends, die das Ausmaß staatlicher

oder privater Investitionen beeinflussen können. Obwohl das Unternehmen die bei

der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde gelegten Informationen

und Annahmen für angemessen hält, sollten diese Aussagen nicht übermäßig

gewichtet werden. Sie gelten ausschließlich zum Datum dieser Pressemitteilung.

Es kann nicht zugesichert werden, dass die beschriebenen Ereignisse innerhalb

der angegebenen Zeiträume oder überhaupt eintreten werden. Sofern nicht durch

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