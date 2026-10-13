Electra Battery Materials Aktie
WKN DE: A3DHHD / ISIN: CA28474P2017
|
13.10.2026 20:46:38
GNW-News: Electra unterzeichnet Term Sheet für strategische Partnerschaft mit dem globalen Rohstoffhändler WMC
^TORONTO, Oct. 13, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Electra Battery Materials Corporation
(NASDAQ: ELBM; TSX-V: ELBM) (?Electra" oder das?Unternehmen") hat mit der WMC
Group AG (?WMC") eine Absichtserklärung über eine fünfjährige Partnerschaft in
den Bereichen Betriebskapital und Vermarktung unterzeichnet. Die Partnerschaft
soll die kanadische Raffinerie des Unternehmens für kritische Rohstoffe
unterstützen. Die Vereinbarung sieht die Finanzierung des Einkaufs von
kobalthaltigem Einsatzmaterial sowie den anschließenden Verkauf von
batterietauglichem Kobalt vor. Dadurch soll der betriebliche Cashflow-Zyklus der
Raffinerie effizienter gestaltet werden.
Die Partnerschaft bietet Logistikmanagement, Marktexpertise im Bereich Kobalt,
Unterstützung bei der Vermarktung und Zugang zum globalen Handelsnetzwerk von
WMC. Damit soll Electra beim Übergang von der Bau- und Inbetriebnahmephase zum
operativen Betrieb unterstützt werden. Im Zusammenhang mit der Partnerschaft hat
sich WMC außerdem verpflichtet, nach Abschluss der endgültigen Vereinbarungen
eine Investition in Electra zu tätigen.
?Electra kommt der Produktionsaufnahme immer näher. Die Partnerschaft sichert
uns das für die Lagerhaltung benötigte Betriebskapital und verschafft unserem
Vertriebsteam einen breiteren Zugang zu Kobaltabnehmern weltweit", erklärt Trent
Mell, Chief Executive Officer von Electra.?Die Vereinbarung adressiert unsere
zentralen Anforderungen in den Bereichen Betriebskapital, Logistik und
Produktqualifizierung. WMC vermarktet physische Rohstoffe weltweit und verbindet
fundierte Marktkenntnisse mit langjährigen Kundenbeziehungen. Diese Kompetenzen
ergänzen unsere bestehenden Geschäftsbeziehungen und können dazu beitragen, den
Betrieb der Raffinerie zu optimieren, während wir die Produktion schrittweise
auf die volle Kapazität hochfahren."
?WMC baut seine Aktivitäten im Bereich Batteriematerialien aus. Diese
Partnerschaft zeigt, welchen Mehrwert wir einem Produzenten wie Electra in der
Entwicklungsphase bieten können", sagt Joe Micotto, Leiter des Geschäftsbereichs
Batteriematerialien bei WMC.?Electra erschließt eine wichtige neue Quelle für
raffiniertes Kobalt für den nordamerikanischen Markt. Die Kombination der
Raffineriekapazitäten von Electra mit unseren finanziellen und logistischen
Ressourcen sowie unseren globalen Kundenbeziehungen bietet dem Unternehmen einen
starken Marktzugang beim Übergang in die Produktion."
WMC ist ein führender globaler Händler physischer Rohstoffe mit Schwerpunkt auf
Batteriematerialien und Kernbrennstoffen. Das Unternehmen bietet langfristige
Lieferverträge, Abnahmevereinbarungen, Vermarktungs-, Logistik- und
Finanzierungslösungen an. Das Handelsteam von WMC für Batteriematerialien
verfügt über umfassende Expertise im Kobaltmarkt und etablierte Beziehungen
entlang der globalen Lieferkette.
Die Parteien beabsichtigen, auf Grundlage der Absichtserklärung verbindliche
endgültige Verträge auszuhandeln. Der Abschluss der geplanten Vereinbarungen
steht weiterhin unter dem Vorbehalt einer Due-Diligence-Prüfung, der Verhandlung
und Unterzeichnung der endgültigen Vertragsdokumentation, der Erteilung
erforderlicher behördlicher Genehmigungen und Gläubigerzustimmungen sowie der
Erfüllung weiterer marktüblicher Bedingungen.
Neben der Bereitstellung von Finanzierungs- und Logistikdienstleistungen für
Mengen bis zur Nennkapazität der Raffinerie wird WMC als Abnehmer und exklusiver
Vermarktungsagent für die entsprechende Kobalt-Sulfat-Produktion fungieren. Die
Partnerschaft soll die bestehenden Kundenbeziehungen von Electra ergänzen,
darunter die Liefervereinbarung mit LG Energy Solution.
Die Absichtserklärung ist unverbindlich. Ausgenommen davon sind bestimmte
Bestimmungen, insbesondere zu Vertraulichkeit, Exklusivität, Kosten, Abtretung,
anwendbarem Recht und Gerichtsstand.
Über Electra Battery Materials
Electra gehört zu den führenden Unternehmen beim Aufbau der nordamerikanischen
Lieferkette für kritische Mineralien für Lithium-Ionen-Batterien. Hauptaugenmerk
des Unternehmens ist der Bau der einzigen Kobalt-Sulfat-Raffinerie Nordamerikas.
Sie ist Teil einer schrittweisen Strategie, die Raffination kritischer Rohstoffe
nach Nordamerika zurückzuholen und die Abhängigkeit von ausländischen
Lieferketten zu verringern. Neben der Raffinerie verfügt Electra über
umfangreiche Grundstücksflächen im Cobalt Belt im US-Bundesstaat Idaho. Dazu
gehören das Projekt Iron Creek und angrenzende Liegenschaften. Damit ist das
Unternehmen gut positioniert, um eine zentrale Rolle bei der Kobalt- und
Kupferproduktion in Nordamerika einzunehmen.
Darüber hinaus entwickelt Electra Möglichkeiten für das Recycling von
Schwarzmasse, um kritische Rohstoffe aus Altbatterien zurückzugewinnen.
Gleichzeitig prüft das Unternehmen weiterhin Wachstumschancen in der
Nickelraffination und bei weiteren nachgelagerten Batteriematerialien. Weitere
Informationen finden Sie unter www.ElectraBMC.com (http://www.electrabmc.com/).
Über WMC
WMC ist ein unabhängiger, innovativer Händler physischer Rohstoffe mit
Schwerpunkt auf dem kohlenstoffarmen Energiesektor. Das Unternehmen ist in den
Bereichen Kernbrennstoffe und Batteriematerialien tätig. WMC bietet auf den
globalen Märkten für physische Rohstoffe langfristige Liefer- und
Abnahmevereinbarungen sowie Vermarktungs-, Logistik- und Finanzierungslösungen
an.
WMC nutzt sein Netzwerk, sein Marktwissen und seine Finanzierungskompetenz, um
Energieproduktionskapazitäten mit der nachgelagerten Nachfrage zu verbinden. WMC
wurde 2016 gegründet, ist ein Unternehmen in Privatbesitz mit Hauptsitz in
Amsterdam und unterhält Niederlassungen in Zug, Denver und Hongkong.
Darüber hinaus fungiert WMC als technischer Berater des Sprott Physical Copper
Trust und des Sprott Physical Uranium Trust.
Kontakt
Heather Smiles
Vice President, External Affairs & Corporate Development
Electra Battery Materials
info@ElectraBMC.com (mailto:info@ElectraBMC.com)
1.416.900.3891
Joe Micotto
Head of Battery Materials
WMC Group AG
joseph.micotto@wmcgroup.com (mailto:joseph.micotto@wmcgroup.com)
Weder TSX Venture Exchange noch ihre Regulierungsdienstleister (entsprechend der
Definition dieses Begriffs in den Richtlinien von TSX Venture Exchange)
übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser
Pressemitteilung.
Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen
Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete
Informationen (zusammen?zukunftsgerichtete Aussagen") im Sinne der geltenden
Wertpapiergesetze und des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform
Act von 1995 enthalten. Alle Aussagen, bei denen es sich nicht um historische
Tatsachen handelt, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen
lassen sich in der Regel an Begriffen wie?plant",?erwartet",?schätzt",
?beabsichtigt",?geht davon aus" oder?glaubt" sowie an entsprechenden
Abwandlungen dieser Begriffe erkennen. Gleiches gilt für Aussagen, wonach
bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten oder erreicht werden
?können",?könnten",?würden" oder?möglicherweise"?eintreten" beziehungsweise
?erreicht werden". Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf bestimmten Annahmen
und unterliegen Risiken, Unsicherheiten und weiteren Faktoren, die dazu führen
können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Chancen wesentlich von
den in diesen Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Zu den
Annahmen, auf denen diese Pressemitteilung beruht, gehört, dass mit WMC
verbindliche endgültige Vertragsdokumente ausgehandelt werden, dass
Eigenkapitalfinanzierungen zu für Electra akzeptablen Bedingungen verfügbar sein
werden und dass die mechanische Fertigstellung der Raffinerie erreicht wird.
Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich
von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, sind in der
Managementdiskussion und -analyse sowie in weiteren Risikohinweisen der Electra
Battery Materials Corporation dargelegt. Diese Unterlagen wurden über SEDAR+
unter www.sedarplus.com und über EDGAR unter www.sec.gov veröffentlicht. Weitere
Faktoren, die zu wesentlichen Abweichungen der tatsächlichen Ergebnisse führen
könnten, sind Änderungen der Erwartungen oder Maßnahmen von Regierungen oder
Investoren gegenüber zuvor kommunizierten Absichten sowie allgemeine
makroökonomische Entwicklungen und andere Trends, die das Ausmaß staatlicher
oder privater Investitionen beeinflussen können. Obwohl das Unternehmen die bei
der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde gelegten Informationen
und Annahmen für angemessen hält, sollten diese Aussagen nicht übermäßig
gewichtet werden. Sie gelten ausschließlich zum Datum dieser Pressemitteilung.
Es kann nicht zugesichert werden, dass die beschriebenen Ereignisse innerhalb
der angegebenen Zeiträume oder überhaupt eintreten werden. Sofern nicht durch
geltendes Recht vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keinerlei Absicht oder
Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen,
künftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren oder zu
überarbeiten.
Â°
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Electra Battery Materials Corp Registered Shs
Analysen zu Electra Battery Materials Corp Registered Shs
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSorge um Chipbranche: ATX schlussendlich im Plus -- DAX kann Tagesgewinne nicht verteidigen -- US-Börsen in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneins
Während der heimische Markt am Dienstag stärker notierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt seitwärts. Die US-Börsen geben nach. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.