|
12.12.2025 08:26:38
GNW-News: Elektrische Anwendungen für die Seefahrt: Tests mit Supraleitern und Superkondensatoren aus dem Projekt V-ACCESS wurden in Triest erfolgreich abges...
^Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über diesen Link verfügbar.
(https://ml-eu.globenewswire.com/1.0/snippet/10374/eng)
TRIEST, Italien, Dec. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das Projekt V-ACCESS widmet
sich der Entwicklung eines hybriden Energiespeichersystems (Hybrid Energy
Storage System, HESS) der nächsten Generation. Es kombiniert:
* SMES-Technologie: Supraleitender magnetischer Energiespeicher auf Basis von
Magnesiumdiborid (MgB2).
* Superkondensatoren: Elektrostatische Hochleistungsspeichergeräte.
Die Kombination dieser beiden Technologien zur Unterstützung herkömmlicher
Batterien ermöglicht bedeutende Innovationen sowohl hinsichtlich der Leistung
und Zuverlässigkeit der Energiespeicherung sowie der Freisetzung starker
Energieimpulse.
Die einzigartigen Eigenschaften dieser Lösung stellen die Kernstärke einer
Technologie dar, die nicht nur für den Einsatz in der Schifffahrt und der
Schiffselektrifizierung, sondern auch in energieintensiven Industriesektoren
vorgesehen ist. Darüber hinaus werden Innovationen bei Speichersystemen eine
grundlegende Rolle in Energiesystemen spielen und sind als Reaktion auf die
zunehmende Integration erneuerbarer Energiequellen und die Anforderungen des
Green Deals von wesentlicher Bedeutung für das Gleichgewicht zwischen
Energieerzeugung und -verbrauch in Stromnetzen.
Das Projekt wird mit europäischen Mitteln in Höhe von insgesamt 5.000.000 Euro
gefördert und ist für die Integration mit Bordbatteriesystemen optimiert. Sein
Vorteil liegt im hybriden Management eines supraleitenden SMES-Speichersystems
aus MgB2, das von ASG Superconductors entworfen und konstruiert wurde, und eines
Superkondensators, entworfen und konstruiert von Skeleton.
SMES eignet sich ideal für die kurzfristige Energiespeicherung mit hoher
Leistung und ist somit perfekt für die Leistungsmodulation und die sofortige
Spannungsstabilisierung.
Superkondensatoren bieten eine sehr schnelle Leistungsabgabe/-aufnahme (hohe
Leistungsdichte) und eine extrem lange Lebensdauer (Millionen von Zyklen).
Hybride Interaktion verlängert in Synergie mit herkömmlichen Batterien den
Batterielebenszyklus, ermöglicht ein innovatives Lastmanagement und reduziert
den CO2-Ausstoß.
Zur Projektpartnerschaft gehören Fincantieri, VARD, RINA, RSE, SINTEF, die
Universitäten von Triest, Genua und Birmingham sowie das Polytechnikum Mailand.
Tests für das SMES-System von ASG Superconductors und die Superkondensatoren von
Skeleton fanden in der ETEF (Electric TEst Facility) statt und wurden
erfolgreich abgeschlossen.
Prof. Giorgio Sulligoi (Universität Triest):?Die ETEF ist das Flaggschiff der
Versuchsanlagen von Triest, ein Knotenpunkt, an dem akademische und industrielle
Forschende zusammenarbeiten, um die Zukunft elektrischer Schiffe zu definieren.
Die Synergie zwischen Unternehmen und der Universitätswelt im Projekt V-ACCESS
hat bereits spürbare Fortschritte in Richtung einer hybriden
Elektrifizierungstechnologie gemacht, die nicht nur in der Schifffahrt, sondern
in allen Anwendungen, die große und schnelle Energieimpulse erfordern, nützlich
und notwendig sein wird."
Prof. Tricoli (Universität Birmingham):?Der Proof-of-Concept-Demonstrator für
den Superkondensator und das supraleitende SMES wurde in einer äußerst
realistischen Betriebsumgebung getestet. Wir streben einen Technology Readiness
Level (TRL) von 5 an, einen vorbereitenden Schritt für zukünftige Entwicklungen
im Zusammenhang mit Entwicklungsprojekten und der Installation dieser
Technologie an Bord von Schiffen."
Marco Nassi (CEO, ASG Superconductors):?Es war eine Herausforderung, gemeinsam
mit derart relevanten Partnern am Projekt V-ACCESS zu arbeiten. Wir danken ihnen
dafür, dass sie als geeinte Front agiert haben, um unser SMES während der
Testphase in einer hochkarätigen Einrichtung wie der ETEF zum Erfolg zu führen.
Wir sind davon überzeugt, dass supraleitende Speicher eine hochtechnologische
Lösung sind, die ideal auf die Anforderungen an Innovation und Ausfallsicherheit
in Stromnetzen zugeschnitten ist."
Medienkontakte:
Silvia Frigato
frigato.silvia@as-g.it
Luca Pezzoni
lpezzoni@hofima.it
Â°
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX & DAX gehen schwächer ins Wochenende -- US-Börsen letztlich in Rot -- Asiens Börsen schlussendlich fester
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Freitag leichter, während der deutsche Leitindex abwärts tendierte. Die US-Börsen notierten zum Wochenschluss im Minus. Vor dem Wochenende verzeichneten die Börsen in Fernost teilweise deutliche Gewinne.