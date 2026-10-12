GNW-News: Elite-Radfahrerinnen bereiten sich auf die dreietappige "Tour of Chongming Island" vor

^SHANGHAI, Oct. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die?Tour of Chongming Island", ein

hochkarätiges Etappenrennen im Straßenradsport für Elite-Frauen, findet vom 9.

bis zum 11. Oktober statt und bringt Elite-Radsportlerinnen, Amateurfahrerinnen

und Fans zusammen, um Sport, Nachhaltigkeit und lokale Kultur zu feiern.

Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über diesen Link verfügbar.

(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/5701/eng)

Das Rennen wird gemeinsam von der Union Cycliste Internationale (UCI), der

Allgemeinen Sportverwaltung Chinas und der Volksregierung der Stadt Shanghai

organisiert und vom Chinesischen Radsportverband, dem Sportamt der Stadt

Shanghai sowie der Volksregierung des Bezirks Chongming ausgerichtet. Der

Radsportverband Shanghai und die Shanghai Wansheng Culture & Sports Industry Co.

Ltd. sind Mitveranstalter.

Das Rennen beginnt am 9. Oktober mit der 110,4 Kilometer langen Chongzhong-

Etappe, einem Stadtkursrennen. Am 10. Oktober werden die Fahrer die 129,4

Kilometer lange Chongdong-Etappe in Angriff nehmen, die im Changxing Island

Country Park beginnt und durch das Zentrum der Stadt Chenjia in Dongpatan führt

- ein Abschnitt, der bei den Fahrern in früheren Ausgaben sehr beliebt war. Das

Rennen endet am 11. Oktober mit der 108,6 Kilometer langen Chongxi-Etappe.

Bei diesem dreietappigen Rennen kämpfen Profiteams um den Gesamtsieg und die

entsprechenden Trikots der Führenden, wobei jeden Tag ein Etappensieger gekürt

wird. Die Fahrer werden pro Etappe mehr als 100 Kilometer zurücklegen, wobei

Sprintankünfte, Ausreißversuche und taktische Duelle zu erwarten sind.

Die Route führt an mehreren Sehenswürdigkeiten und Naturattraktionen von

Chongming vorbei, darunter die Shanghai-Jangtse-Brücke, das Dongtan-

Feuchtgebiet, der Xisha-Perlensee, der Chongming-New-City-Park und der

Changxing-Insel-Landschaftspark.

Das Event ist zudem Teil des Qualifikationsprozesses für die Olympischen Spiele

2028 in Los Angeles, bei dem die Fahrer um wertvolle Qualifikationspunkte

kämpfen.

Im Anschluss an die?Tour of Chongming Island" werden Olympiasieger und UCI-

Weltmeister bei den Tissot UCI-Bahnrad-Weltmeisterschaften 2026, die vom 14. bis

18. Oktober stattfinden, auf die Bahn gehen.

Der Wettbewerb wird sich über die Rennstrecke hinaus erstrecken. Am

Veranstaltungsort wird es einen Basar mit lokalen Spezialitäten sowie ein

Tourismus-Erlebniszentrum geben, während kostenlose Shuttlebusse das Zentrum von

Shanghai mit dem Veranstaltungsort verbinden werden.

Chongming bietet Besuchern eine ganz andere Seite von Shanghai - mit bewaldeten

Landschaften, Uferpanoramen und zahlreichen Möglichkeiten für Aktivitäten im

Freien. Da immer mehr große Sport-Events auf der Insel stattfinden, gewinnt der

Sport als wichtiger Bestandteil der Tourismusbranche zunehmend an Bedeutung und

verbindet Radsport, Kultur, Wirtschaft und das lokale Leben miteinander.

Neben Karnevalsveranstaltungen und anderen Aktivitäten haben Ticketinhaber und

Teilnehmer zudem Anspruch auf Ermäßigungen in den wichtigsten Einkaufsvierteln.

Kontaktperson: Frau Wang, Tel.: 86-10-63074558Â°