GNW-News: EMGA arrangiert eine Club-Loan-Finanzierung in Höhe von 80 Mio. US-Dollar für die usbekische Ipak Yuli Bank

^LONDON, Sept. 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Emerging Markets Global Advisory LLP

(EMGA) hat eine weitere Finanzierung für Ipak Yuli mit Mitteln von OeEB, CDP und

Allianz Global Investors (AGI) abgeschlossen.

Umidjon Khakimov, CEO der Ipak Yuli Bank, kommentierte die Transaktion wie

folgt:?Wir freuen uns, unsere Zusammenarbeit mit EMGA zu stärken und

Partnerschaften mit neuen internationalen Institutionen aufzubauen. Diese

Transaktion diversifiziert unsere Finanzierungsbasis weiter und ermöglicht es

uns, unsere Unterstützung für Kunden und Unternehmen in Usbekistan auszuweiten."

Der Head of Investment Banking und Managing Director von EMGA, Sajeev

Chakkalakal, sagte:?Wir freuen uns, bei der Strukturierung dieser jüngsten

Finanzierung für Ipak Yuli als Lead Arranger tätig zu sein. Sie soll dazu

beitragen, die Portfolios der Bank in den Bereichen KMU, Gender und Green weiter

auszubauen. Unsere enge Beziehung zu Ipak Yuli sowie zu jedem dieser

Entwicklungsfinanzierungsinstitute (DFI) war entscheidend für die erfolgreiche

Umsetzung dieser komplexen Transaktion."

Der Managing Director von EMGA, Jeremy Dobson, fügte hinzu:?Mit dieser

Finanzierung diversifiziert Ipak Yuli erneut seine Finanzierungsquellen."

Sabine Gaber, CEO und Vorstandsmitglied der OeEB, kommentierte:?Diese

Transaktion unterstreicht das Engagement der OeEB für die Verbesserung des

Zugangs zu Finanzierungen für Unternehmen, die nachhaltiges Wachstum

vorantreiben, Klimaschutz fördern und zu einer stärkeren wirtschaftlichen

Teilhabe beitragen. Indem wir als Katalysator und federführender Akteur agieren

und zwei weitere Entwicklungsfinanzierungsinstitute zusammenbringen, können wir

Kapital mobilisieren und die Wirkung unserer Finanzierung verstärken. Wir sind

stolz darauf, mit einer der führenden Banken Usbekistans zusammenzuarbeiten und

damit Kleinst-, kleine und mittlere Unternehmen, grüne Investitionen und

Unternehmen im Besitz von Frauen zu unterstützen."

Pietro Loy Donà, Head of Financial Institutions - Development Finance bei CDP,

sagte:?Als Italiens Entwicklungsfinanzierungsinstitut ist CDP stolz darauf, die

Ipak Yuli Bank bei ihrer Aufgabe zu unterstützen, Unternehmen und Unternehmer in

ganz Usbekistan zu betreuen. Durch die Zusammenarbeit mit vertrauenswürdigen

Partnern wie OeEB und AGI können wir Ressourcen dort mobilisieren, wo sie am

dringendsten benötigt werden, und zu einem nachhaltigen und inklusiven

Wirtschaftswachstum beitragen."

Ipak Yuli ist eine Joint-Stock Commercial-Innovation Bank in Usbekistan. Sie

wurde im Dezember 1990 gegründet und bietet Bankdienstleistungen für

Einzelunternehmer, kleine und mittlere Unternehmen, staatliche Organisationen

und Institutionen sowie Firmenkunden an. Neben einer breiten Palette an

Bankdienstleistungen und Kreditgeschäften führt die Bank Leasing-, Factoring-

und Projektfinanzierungsgeschäfte durch sowie Geschäfte mit Bargeld und unbaren

Währungsmitteln und Wertpapiergeschäfte im Auftrag ihrer Kunden.

OeEB Oesterreichische Entwicklungsbank AG (OeEB) ist seit März 2008 als

Entwicklungsbank Österreichs tätig. Sie ist auf die Bereitstellung langfristiger

Finanzierungen für die Umsetzung von Projekten des privaten Sektors in

Entwicklungsländern spezialisiert, die eine nachhaltige Entwicklung fördern.

Darüber hinaus bietet die OeEB technische Unterstützung, die dazu beitragen

kann, die Entwicklungswirkung von Projekten zu erhöhen.

CDP (Cassa Depositi e Prestiti) ist Italiens offizielles

Entwicklungsfinanzierungsinstitut (DFI) und nationale Förderinstitution. CDP

steht mehrheitlich unter der Kontrolle des italienischen Ministeriums für

Wirtschaft und Finanzen und finanziert nachhaltige Entwicklung, internationale

Zusammenarbeit, Infrastruktur sowie Unternehmenswachstum in Schwellen- und

Entwicklungsmärkten.

Allianz Global Investors (https://www.allianzgi.com/en/our-firm) ist eine

globale Investmentgesellschaft mit Büros an 21 Standorten weltweit. Sie gehört

zum globalen Versicherungs- und Finanzdienstleistungskonzern Allianz. Mit ihren

fast 3.000 Mitarbeitern verwaltet sie im Auftrag von institutionellen und

Privatkunden sowie der Allianz selbst Vermögenswerte in Höhe von über 590

Milliarden Euro und deckt Anlageklassen wie Aktien, festverzinsliche

Wertpapiere, Multi-Asset-Portfolios und private Märkte ab.

Emerging Markets Global Advisory LLP (EMGA) mit Sitz in London unterstützt

Finanzinstitute und Unternehmen bei der Beschaffung neuen Kapitals. Das Team von

EMGA verfügt über jahrzehntelange Erfahrung, die für die Abwicklung von

Transaktionen für seine Kunden in den Schwellenmärkten weltweit erforderlich

ist, darunter Usbekistan, das nach wie vor ein wichtiger Markt ist. EMGA baut

seine Marktposition als führende Nischen-Investmentbank für Schwellenländer

weiter aus.

Kontakt: info@emergingmarketsglobaladvisory.com

Â°