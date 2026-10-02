GNW-News: EMGA setzt seine Erfolgsgeschichte in Brasilien fort

^LONDON, Oct. 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Emerging Markets Global Advisory LLP

(?EMGA") gibt die erfolgreiche Vermittlung einer Kreditfazilität in Höhe von

100 Millionen Euro für seinen langjährigen Kunden BTG Pactual mit Sitz in

Brasilien bekannt. Die Finanzierung wurde von der Compañía Española de

Financiación del Desarrollo (COFIDES), S.A., S.M.E., Spaniens

Entwicklungsfinanzierungsinstitut, bereitgestellt und wird BTG Pactual dabei

unterstützen, seine nachhaltigen und wirkungsorientierten

Finanzierungsinitiativen in Brasilien weiter auszubauen.

Sajeev Chakkalakal, Geschäftsführer und Leiter des Investment Banking bei EMGA,

dazu:?Wir freuen uns sehr, erneut eine Finanzierungslösung zu

wettbewerbsfähigen Konditionen für BTG Pactual vermittelt zu haben. Die

Fazilität wird das weitere Wachstum der nachhaltigen Finanzierungsaktivitäten

von BTG unterstützen und damit die Position des Unternehmens als eines der

führenden brasilianischen Finanzinstitute in den Bereichen ESG (Umwelt, Soziales

und Unternehmensführung) und Klimafinanzierung weiter stärken. Der erfolgreiche

Abschluss dieser Transaktion unterstreicht zudem die Fähigkeit von EMGA, auch in

einem schwierigen globalen makroökonomischen Umfeld, angesichts anhaltender

Marktvolatilität und Phasen erhöhter Unsicherheit in den Schwellenländern

hochwertige Finanzierungslösungen für den brasilianischen Markt zu entwickeln

und umzusetzen. Besonders freuen wir uns über die Zusammenarbeit mit COFIDES,

einer hoch angesehenen Entwicklungsfinanzierungsinstitution, bei einer

Transaktion, die sowohl kommerzielle Ziele als auch positive ökologische und

soziale Ergebnisse unterstützt."

Jeremy Dobson, Geschäftsführer und Leiter des operativen Geschäfts bei EMGA,

fügte hinzu:?Diese neue Fazilität bietet BTG Pactual eine weitere Möglichkeit,

seine langfristige Finanzierung zu diversifizieren, und stärkt zugleich die

Fähigkeit des Unternehmens, eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung in

Brasilien zu unterstützen. Wir haben uns gefreut, bei dieser Transaktion sowohl

mit BTG als auch mit COFIDES zusammenzuarbeiten, und freuen uns auf weitere

gemeinsame Projekte in der Zukunft. Bis heute hat EMGA Investitionen in Höhe von

fast 2 Milliarden US-Dollar in Brasilien ermöglicht - einem Markt, in dem wir

über fundiertes Fachwissen und langjährige Beziehungen im gesamten Finanzsektor

verfügen. Trotz der anhaltenden globalen Unsicherheit bleibt Brasilien einer

unserer wichtigsten Märkte, und wir sehen weiterhin erhebliche Chancen,

internationales Kapital für langfristiges Wachstum und Entwicklung zu

mobilisieren."

BTG Pactual ist gemessen am Eigenkapital die sechstgrößte Bank Brasiliens und

die größte Investmentbank Lateinamerikas. Das Unternehmen ist zudem ein

führender Anbieter von Krediten und Bürgschaften für ein breites Kundenspektrum,

das von kleinen und mittleren bis hin zu Großunternehmen reicht. BTG Pactual ist

ein Vorreiter bei der Förderung der Klimafinanzierung in Brasilien und spielt

eine zentrale Rolle dabei, Kapital in Projekte zu lenken, die positive

ökologische und soziale Auswirkungen haben und zugleich die wirtschaftliche

Entwicklung fördern.

COFIDES ist Spaniens staatliche Entwicklungsfinanzierungsorganisation. Sie

stellt mittel- und langfristige Finanzierungen für Investitionsprojekte des

Privatsektors bereit, insbesondere für Projekte, an denen international tätige

spanische Unternehmen beteiligt sind. Darüber hinaus verwaltet COFIDES eine

Reihe öffentlicher Investitionsfonds mit Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit ,

internationalem Wachstum und übergeordneten wirtschaftspolitischen Zielen. Mit

ihren Aktivitäten unterstützt COFIDES die Expansion von Unternehmen und trägt

zugleich zu einer nachhaltigen Entwicklung und langfristigen wirtschaftlichen

Wirkung bei.

Emerging Markets Global Advisory LLP (EMGA) mit Niederlassungen in London und

New York berät Finanzinstitute und Unternehmen bei der Suche nach Lösungen für

die Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung. Das multinationale Team von EMGA

verfügt über jahrzehntelange Erfahrung und hat in Schwellen- und Grenzmärkten

erfolgreich Fremd- und Private-Equity-Transaktionen im Gesamtwert von mehr als

11 Milliarden US-Dollar umgesetzt.

Brasilien bleibt einer der Kernmärkte von EMGA, wo das Unternehmen über mehrere

Konjunkturzyklen hinweg eine starke Erfolgsbilanz bei der Mobilisierung von

internationalem Kapital vorweisen kann. Durch seine Kompetenzen in den Bereichen

Kapitalbeschaffung und strategische Beratung bietet EMGA seinen Kunden weiterhin

Zugang zu globalen Investoren, innovative Finanzierungslösungen und fundiertes

Fachwissen über Schwellenmärkte und festigt damit seine Position als führendes,

auf Schwellen- und Grenzmärkte spezialisiertes Investmentbanking-

Beratungsunternehmen.

Kontakt: info@emgallp.comÂ°