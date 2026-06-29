GNW-News: EMGA sichert CDB eine vorrangige Kreditfazilität in Höhe von 15 Millionen US-Dollar

^LONDON, June 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Emerging Markets Global Advisory LLP

(EMGA) hat den erfolgreichen Abschluss einer vorrangigen Kreditfazilität in Höhe

von 15 Millionen US-Dollar für die Citizens Development Business Finance PLC

(CDB) bekanntgegeben. Die Transaktion stellt einen wichtigen Meilenstein für die

Stärkung des Finanzsektors in Sri Lanka dar und unterstützt zugleich

nachhaltiges Wirtschaftswachstum.

Mit diesem Abschluss unterstreicht EMGA sein langfristiges Engagement in Sri

Lanka und trägt gleichzeitig zur Umsetzung der Strategie der CDB bei, den Zugang

von Klein- und Mittelunternehmen (KMU) zu Finanzierungen weiter auszubauen sowie

ihr Portfolio nachhaltiger Finanzierungen gezielt zu erweitern. Die

Kreditfazilität wurde in Zusammenarbeit mit Swedfund, der schwedischen

Entwicklungsfinanzierungsinstitution, strukturiert. Swedfund leistet einen

wesentlichen Beitrag zur Förderung einer nachhaltigen wirtschaftlichen

Entwicklung in Schwellenländern.

Mahesh Nanayakkara, Managing Director und CEO der CDB, erklärte:?Mit dieser

Finanzierung stärken wir unsere Möglichkeiten, KMU zu fördern und unsere

Initiativen im Bereich nachhaltiger Finanzprodukte weiter voranzutreiben. Damit

kann die CDB auch künftig eine führende Rolle bei der Gestaltung einer

nachhaltigen Finanzwirtschaft in Sri Lanka übernehmen."

Sajeev Chakkalakal, Head of Investment Banking und Managing Director bei EMGA,

betonte die strategische Bedeutung der Finanzierung:?Wir freuen uns über den

erfolgreichen Abschluss dieser Transaktion. Sie unterstützt die langfristige

Strategie der CDB, KMU weiter zu fördern und ihr Portfolio nachhaltiger

Finanzierungen in Sri Lanka weiterzuentwickeln, und trägt gleichzeitig dazu bei,

das Engagement von Swedfund in der Region weiter auszubauen."

Jeremy Dobson, Head of Operations und Managing Director bei EMGA, ergänzte im

Hinblick auf die umfassenderen Auswirkungen:?Nach mehreren schwierigen Jahren

für Sri Lanka hat EMGA die Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen

früh erkannt, um die Finanzierungsbasis der CDB zu stärken und ihre

Finanzierungsquellen breiter zu diversifizieren."

Björn Areskog, Investment Director bei Swedfund, sagte:?Wir investieren, um den

Zugang zu Kapital zu verbessern und damit das Wachstum von Kleinst-, Klein- und

Mittelunternehmen (KKMU) zu fördern. Dadurch entstehen zusätzliche Arbeitsplätze

vor Ort, höhere Steuereinnahmen sowie ein besserer Zugang zu bezahlbaren

Produkten und Dienstleistungen."

Citizens Development Business Finance PLC (CDB): eine führende Nichtbanken-

Finanzinstitution in Sri Lanka, die an der Colombo Stock Exchange notiert ist

und deren Schwerpunkt auf nachhaltiger Finanzierung, digitaler Innovation und

der Förderung von KMU liegt.

Swedfund ist die Entwicklungsfinanzierungsinstitution (Development Finance

Institution, DFI) Schwedens. Sie befindet sich vollständig im Eigentum des

schwedischen Staates und hat den Auftrag, Armut zu verringern und eine

nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung in Schwellenländern zu fördern. Swedfund

stellt langfristige Finanzierungen in Form von Eigenkapital, Darlehen und

technischer Unterstützung bereit. Im Mittelpunkt stehen dabei insbesondere

Finanzinstitute, der Energiesektor sowie nachhaltige Unternehmen. Die

Organisation legt großen Wert auf die Einhaltung von Umwelt-, Sozial- und

Governance-Standards (ESG), um einen nachhaltigen Entwicklungsbeitrag zu leisten

und zugleich verantwortungsvolles sowie inklusives Unternehmenswachstum zu

fördern.

Emerging Markets Global Advisory LLP (EMGA) mit Standorten in London und New

York unterstützt Finanzinstitute und Unternehmen bei der Aufnahme von Fremd- und

Eigenkapital. Das internationale Team von EMGA verfügt über jahrzehntelange

Erfahrung in der Strukturierung und Umsetzung von Finanzierungstransaktionen in

Schwellen- und Frontier-Märkten weltweit. Sri Lanka zählt dabei weiterhin zu den

strategisch wichtigen Märkten des Unternehmens. Dank seiner langjährigen

Erfahrung in der Kapitalbeschaffung und strategischen Finanzberatung über

unterschiedlichste Marktzyklen hinweg festigt EMGA seine Position als eine der

führenden spezialisierten Investmentbanken mit Fokus auf Schwellen- und

Frontier-Märkte.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte

an info@emergingmarketsglobaladvisory.com

(mailto:info@emergingmarketsglobaladvisory.com)

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