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29.06.2026 22:50:38
GNW-News: EMGA sichert CDB eine vorrangige Kreditfazilität in Höhe von 15 Millionen US-Dollar
^LONDON, June 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Emerging Markets Global Advisory LLP
(EMGA) hat den erfolgreichen Abschluss einer vorrangigen Kreditfazilität in Höhe
von 15 Millionen US-Dollar für die Citizens Development Business Finance PLC
(CDB) bekanntgegeben. Die Transaktion stellt einen wichtigen Meilenstein für die
Stärkung des Finanzsektors in Sri Lanka dar und unterstützt zugleich
nachhaltiges Wirtschaftswachstum.
Mit diesem Abschluss unterstreicht EMGA sein langfristiges Engagement in Sri
Lanka und trägt gleichzeitig zur Umsetzung der Strategie der CDB bei, den Zugang
von Klein- und Mittelunternehmen (KMU) zu Finanzierungen weiter auszubauen sowie
ihr Portfolio nachhaltiger Finanzierungen gezielt zu erweitern. Die
Kreditfazilität wurde in Zusammenarbeit mit Swedfund, der schwedischen
Entwicklungsfinanzierungsinstitution, strukturiert. Swedfund leistet einen
wesentlichen Beitrag zur Förderung einer nachhaltigen wirtschaftlichen
Entwicklung in Schwellenländern.
Mahesh Nanayakkara, Managing Director und CEO der CDB, erklärte:?Mit dieser
Finanzierung stärken wir unsere Möglichkeiten, KMU zu fördern und unsere
Initiativen im Bereich nachhaltiger Finanzprodukte weiter voranzutreiben. Damit
kann die CDB auch künftig eine führende Rolle bei der Gestaltung einer
nachhaltigen Finanzwirtschaft in Sri Lanka übernehmen."
Sajeev Chakkalakal, Head of Investment Banking und Managing Director bei EMGA,
betonte die strategische Bedeutung der Finanzierung:?Wir freuen uns über den
erfolgreichen Abschluss dieser Transaktion. Sie unterstützt die langfristige
Strategie der CDB, KMU weiter zu fördern und ihr Portfolio nachhaltiger
Finanzierungen in Sri Lanka weiterzuentwickeln, und trägt gleichzeitig dazu bei,
das Engagement von Swedfund in der Region weiter auszubauen."
Jeremy Dobson, Head of Operations und Managing Director bei EMGA, ergänzte im
Hinblick auf die umfassenderen Auswirkungen:?Nach mehreren schwierigen Jahren
für Sri Lanka hat EMGA die Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen
früh erkannt, um die Finanzierungsbasis der CDB zu stärken und ihre
Finanzierungsquellen breiter zu diversifizieren."
Björn Areskog, Investment Director bei Swedfund, sagte:?Wir investieren, um den
Zugang zu Kapital zu verbessern und damit das Wachstum von Kleinst-, Klein- und
Mittelunternehmen (KKMU) zu fördern. Dadurch entstehen zusätzliche Arbeitsplätze
vor Ort, höhere Steuereinnahmen sowie ein besserer Zugang zu bezahlbaren
Produkten und Dienstleistungen."
Citizens Development Business Finance PLC (CDB): eine führende Nichtbanken-
Finanzinstitution in Sri Lanka, die an der Colombo Stock Exchange notiert ist
und deren Schwerpunkt auf nachhaltiger Finanzierung, digitaler Innovation und
der Förderung von KMU liegt.
Swedfund ist die Entwicklungsfinanzierungsinstitution (Development Finance
Institution, DFI) Schwedens. Sie befindet sich vollständig im Eigentum des
schwedischen Staates und hat den Auftrag, Armut zu verringern und eine
nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung in Schwellenländern zu fördern. Swedfund
stellt langfristige Finanzierungen in Form von Eigenkapital, Darlehen und
technischer Unterstützung bereit. Im Mittelpunkt stehen dabei insbesondere
Finanzinstitute, der Energiesektor sowie nachhaltige Unternehmen. Die
Organisation legt großen Wert auf die Einhaltung von Umwelt-, Sozial- und
Governance-Standards (ESG), um einen nachhaltigen Entwicklungsbeitrag zu leisten
und zugleich verantwortungsvolles sowie inklusives Unternehmenswachstum zu
fördern.
Emerging Markets Global Advisory LLP (EMGA) mit Standorten in London und New
York unterstützt Finanzinstitute und Unternehmen bei der Aufnahme von Fremd- und
Eigenkapital. Das internationale Team von EMGA verfügt über jahrzehntelange
Erfahrung in der Strukturierung und Umsetzung von Finanzierungstransaktionen in
Schwellen- und Frontier-Märkten weltweit. Sri Lanka zählt dabei weiterhin zu den
strategisch wichtigen Märkten des Unternehmens. Dank seiner langjährigen
Erfahrung in der Kapitalbeschaffung und strategischen Finanzberatung über
unterschiedlichste Marktzyklen hinweg festigt EMGA seine Position als eine der
führenden spezialisierten Investmentbanken mit Fokus auf Schwellen- und
Frontier-Märkte.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte
an info@emergingmarketsglobaladvisory.com
(mailto:info@emergingmarketsglobaladvisory.com)
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