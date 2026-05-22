GNW-News: EMGA vermittelt für Asia Alliance Bank eine Finanzierung in Höhe von 15 Mio. US-Dollar durch OeEB

^LONDON, May 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Emerging Markets Global Advisory LLP

freut sich, einen weiteren Abschluss in Usbekistan bekannt zu geben, nachdem das

Unternehmen Finanzmittel von der OeEB, der Österreichischen Entwicklungsbank,

zur Unterstützung der Asia Alliance Bank erhalten hat.

Der Vorstandsvorsitzende der Asia Alliance Bank, Umidjon Abduazimov, äußerte

sich zu der Transaktion wie folgt:?Diese neue Kreditfazilität in Höhe von 15

Millionen US-Dollar stellt einen wichtigen Schritt in der weiteren Entwicklung

der Bank dar und wird die Ausweitung der Finanzierung von KMU, von

Unternehmerinnen und von grünen Projekten in Usbekistan unterstützen, die für

die Wirtschaft des Landes zunehmend an Bedeutung gewinnen. Die Transaktion

spiegelt zudem das anhaltende Wachstum der Bank, die Diversifizierung ihrer

internationalen Finanzierungsquellen sowie ihr Engagement für die Förderung

einer nachhaltigen Entwicklung des Privatsektors in Usbekistan wider.

Gleichzeitig unterstreicht diese Zusammenarbeit das wachsende Vertrauen

internationaler Institutionen für Entwicklungsfinanzierung sowohl in die Asia

Alliance Bank als auch in den usbekischen Bankensektor und das wirtschaftliche

Potenzial des Landes insgesamt."

Sabine Gaber, CEO und Mitglied des Vorstands der OeEB, äußerte sich ebenfalls zu

der Transaktion und erklärte:?Unsere Partnerschaft mit der Asia Alliance Bank

passt hervorragend zu uns, da sie drei zentrale Schwerpunkte unserer Strategie

vereint: die Verbesserung des Zugangs zu Finanzmitteln für unterversorgte KKMU,

die Förderung der Gleichstellung der Geschlechter durch die Unterstützung von

Unternehmen in Frauenhand sowie die Förderung von Investitionen in grüne

Finanzierungen, die zu einer nachhaltigeren Wirtschaft beitragen. Mit dieser

Investition wollen wir die langfristige wirtschaftliche Integration, die

Widerstandsfähigkeit und die Schaffung von Arbeitsplätzen in ganz Usbekistan

fördern."

Sajeev Chakkalakal, Geschäftsführer und Leiter des Investmentbanking bei

Emerging Markets Global Advisory LLP (EMGA):?Es war mir eine Freude, gemeinsam

mit AAB an dieser ersten Transaktion zu arbeiten und diese innovative

Finanzierung für den KMU-Sektor und den Umweltsektor in der usbekischen

Wirtschaft zu ermöglichen. Darüber hinaus haben wir die Gelegenheit sehr

geschätzt, erneut mit der OeEB zusammenzuarbeiten, die als führende

Entwicklungsfinanzierungsinstitution seit langem wiederholt in unsere

Transaktionen weltweit investiert."

Jeremy Dobson, Geschäftsführer und Leiter des operativen Geschäfts bei Emerging

Markets Global Advisory LLP (EMGA), erklärt:?AAB ist ein schnell aufstrebender

Akteur im hart umkämpften usbekischen Bankensektor, und wir sind stolz darauf,

einen weiteren Schritt auf ihrem Wachstumspfad ermöglicht zu haben."

Asia Alliance Bank (AAB) ist eine führende private Geschäftsbank in Usbekistan,

die ein breites Spektrum an Dienstleistungen in den Bereichen Firmenkunden, KMU,

Handelsfinanzierung, Treasury und Privatkundengeschäft anbietet. Die 2009

gegründete Bank hat sich landesweit einen hervorragenden Ruf für die Förderung

des Unternehmertums, des internationalen Handels und der Entwicklung des

Privatsektors erworben. Die Asia Alliance Bank wurde mehrfach mit

internationalen Preisen für die Finanzierung von KMU und für Innovation

ausgezeichnet und baut ihre Kompetenzen im Bereich Digital Banking sowie ihre

internationalen Partnerschaften weiter aus.

OeEB wurde im März 2008 als Entwicklungsbank der Republik Österreich gegründet.

Im Rahmen seines öffentlichen Mandats setzt sich die OeEB für bessere

Lebensbedingungen in Entwicklungsländern ein. Die OeEB ist in Märkten tätig, in

denen Unternehmen oft keinen oder nur begrenzten Zugang zu dringend benötigtem

Kapital - sowohl Fremd- als auch Eigenkapital - haben. Investitionen in diese

Projekte schaffen Arbeitsplätze; diese Projekte steigern die Steuereinnahmen und

bringen Devisen ins Land. Die OeEB ist eine hundertprozentige

Tochtergesellschaft der Oesterreichischen Kontrollbank (OeKB).

Emerging Markets Global Advisory LLP (EMGA), ist eine auf Schwellenländer

spezialisierte Boutique-Investmentbank mit Niederlassungen in New York und

London. Sie unterstützt Finanzinstitute und Unternehmen sowie

Projektfinanzierer, die auf der Suche nach neuem Fremd- oder Eigenkapital sind.

EMGA bietet Dienstleistungen für Kunden in vielen der sich rasch entwickelnden

Volkswirtschaften der Welt an, darunter auch Usbekistan, das nach wie vor einen

Schlüsselmarkt darstellt. Mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz in den

Bereichen Kapitalbeschaffung und strategische Beratung über verschiedene

Konjunkturzyklen hinweg baut EMGA ihre geografische Reichweite und ihr

Dienstleistungsangebot weiter aus und festigt damit ihre Position am Markt als

eine der führenden Investmentbanken der Branche mit Schwerpunkt auf

Schwellenmärkten.

Kontakt info@emergingmarketsglobaladvisory.com

(mailto:info@emergingmarketsglobaladvisory.com)

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