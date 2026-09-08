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08.09.2026 14:34:38
GNW-News: Emissionsminderungsziele von IPC Systems durch die Science Based Targets Initiative validiert
^NEW YORK, Sept. 08, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- IPC Systems, Inc. (?IPC"), ein
weltweit führendes Unternehmen im Bereich Finanzkommunikation und
Handelskonnektivität, hat heute bekanntgegeben, dass seine Ziele zur Reduzierung
der Treibhausgasemissionen von SBTi Services validiert wurden. Damit wurde
bestätigt, dass sie den Kriterien der Science Based Targets Initiative (SBTi)
entsprechen (Corporate Near-Term Criteria V5.3 und Net-Zero Criteria V1.3),
einschließlich des Ziels des Unternehmens, bis 2050 in seiner gesamten
Wertschöpfungskette Netto-Null-Emissionen zu erreichen.
Die Validierung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Finanzinstitute die
Emissionen entlang ihrer gesamten Wertschöpfungsketten genauer unter die Lupe
nehmen. Da Aufsichtsbehörden, Investoren und Kunden immer höhere Erwartungen
hinsichtlich der Klimaverantwortung stellen, gewinnt die Nachhaltigkeitsleistung
von Lieferanten und Partnern für Unternehmen, die ihre eigenen wissenschaftlich
fundierten Ziele verfolgen, zunehmend an Bedeutung.
Für die Kunden von IPC bedeutet diese Validierung zusätzliche Sicherheit, dass
ein wichtiger Infrastrukturpartner die Vorgaben des SBTi-Rahmenwerks einhält.
Das Unternehmen betreut weltweit mehr als 750 Finanzinstitute, darunter den
Großteil der Handelsabteilungen der 100 weltweit führenden Banken. Die
Validierung der IPC-Ziele liefert diesen Unternehmen unabhängig geprüfte,
wissenschaftlich fundierte Daten, auf die sie sich bei ihrer eigenen
Wertschöpfungskettenbilanzierung verlassen können.
Mit den validierten Zielen von IPC verpflichtet sich das Unternehmen zu
Emissionsminderungen entlang seiner gesamten Wertschöpfungskette - dies umfasst
nicht nur die eigenen Betriebsabläufe, sondern auch die von ihm bezogenen Waren
und Dienstleistungen sowie die Nutzung der Produkte, die es an seine Kunden
liefert. Diese kurz- und langfristigen Reduzierungen basieren auf
Modellrechnungen für das Jahr 2022. Der offiziell validierte Zieltext lautet wie
folgt:
* Netto-Null: IPC Systems Inc. verpflichtet sich, bis 2050 in seiner gesamten
Wertschöpfungskette Netto-Null-Treibhausgasemissionen - einschließlich Scope
1, Scope 2 und Scope 3 - zu erreichen.
* Kurzfristig: IPC Systems Inc. verpflichtet sich, die absoluten
Treibhausgasemissionen der Kategorien 1 und 2 bis 2030 um 35,65 % zu
reduzieren.
* IPC Systems Inc. verpflichtet sich zudem, die absoluten Scope-3-
Treibhausgasemissionen aus eingekauften Waren und Dienstleistungen sowie
aus der Nutzung verkaufter Produkte um 32,5 % innerhalb desselben
Zeitraums zu reduzieren.
* Langfristig: IPC Systems Inc. verpflichtet sich, die absoluten
Treibhausgasemissionen der Scope-1- und Scope-2-Kategorien bis 2050 um 90,0
% zu reduzieren. IPC Systems Inc. verpflichtet sich zudem, die absoluten
Scope-3-Treibhausgasemissionen um 90,0 % innerhalb desselben Zeitraums zu
reduzieren.
?Unsere Ziele gehen über unsere eigenen Geschäftsabläufe hinaus und umfassen
auch das, was wir einkaufen und was wir liefern. Viele unserer Kunden verfolgen
eigene Emissionsziele und benötigen Lieferanten, die mit dem gleichen Tempo
vorankommen. Die Validierung durch die Science Based Targets Initiative ist der
Grund, warum sie sich auf unsere Zahlen verlassen können", so Manuel Ibáñez,
ESG-Beauftragter bei IPC Systems.
Die Validierung der wissenschaftlich fundierten Ziele bedeutet, dass IPC seine
Dekarbonisierungsziele bei SBTi Services eingereicht hat, die diese offiziell
als konform mit den geltenden SBTi-Kriterien validiert haben. Im Einklang mit
den SBTi-Kriterien wird IPC der direkten Emissionsminderung entlang seiner
gesamten Wertschöpfungskette Vorrang einräumen, wobei alle verbleibenden
Emissionen dauerhaft neutralisiert werden, bevor die Netto-Null-Bilanz erreicht
ist. Die Ziele von IPC sind im SBTi Target Dashboard
(https://sciencebasedtargets.org/target-dashboard) aufgeführt.
Die Validierung stellt einen Meilenstein im umfassenden Engagement von IPC dar,
im Zentrum der globalen Märkte verantwortungsbewusst zu agieren - und dabei
sicherzustellen, dass sich die Infrastruktur hinter den Handelsabläufen im Zuge
deren Weiterentwicklung in Richtung einer klimaneutralen Zukunft entwickelt.
Über die Science Based Targets Initiative
Die Science Based Targets Initiative (SBTi) ist eine Organisation für
Klimaschutzmaßnahmen von Unternehmen, die es Unternehmen und Finanzinstituten
weltweit ermöglicht, ihren Beitrag zur Bekämpfung der Klimakrise zu leisten. Sie
entwickelt Standards, Instrumente und Leitlinien, die es Unternehmen
ermöglichen, Ziele zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen festzulegen, um
spätestens bis 2050 Netto-Null zu erreichen. Weitere Informationen finden Sie
unter www.sciencebasedtargets.org (https://sciencebasedtargets.org/).
Über IPC Systems
Als führender Spezialist für Technologie und Dienstleistungen, der seit über 50
Jahren die globalen Finanzmärkte unterstützt, steht IPC Systems an der Spitze
der Innovation in den Bereichen Handelskommunikation, Marktdatenanbindung und
Finanztechnologie-Infrastruktur. Die kundenorientierte Philosophie von IPC wird
durch ein umfassendes Finanzökosystem gestützt, das alle Anlageklassen abdeckt
und Marktteilnehmer weltweit miteinander verbindet - und so eine verbesserte
Kommunikation, Zusammenarbeit und Compliance in großem Maßstab ermöglicht.
Zu den globalen Dienstleistungen zählen Handelskommunikation, elektronischer
Handel, Daten und Analysen sowie Infrastructure-as-a-Service-Lösungen. IPC ist
ideal aufgestellt, um Veränderungen zu antizipieren, mit den sich rasch
wandelnden Märkten Schritt zu halten und Kunden dabei zu unterstützen, sich an
diese Veränderungen anzupassen - jetzt und in Zukunft.
Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.ipc.com (https://www.ipc.com/), stöbern
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Medienkontakt
ipc@capvstrategies.com (mailto:ipc@capvstrategies.com)
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