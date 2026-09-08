GNW-News: Emissionsminderungsziele von IPC Systems durch die Science Based Targets Initiative validiert

^NEW YORK, Sept. 08, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- IPC Systems, Inc. (?IPC"), ein

weltweit führendes Unternehmen im Bereich Finanzkommunikation und

Handelskonnektivität, hat heute bekanntgegeben, dass seine Ziele zur Reduzierung

der Treibhausgasemissionen von SBTi Services validiert wurden. Damit wurde

bestätigt, dass sie den Kriterien der Science Based Targets Initiative (SBTi)

entsprechen (Corporate Near-Term Criteria V5.3 und Net-Zero Criteria V1.3),

einschließlich des Ziels des Unternehmens, bis 2050 in seiner gesamten

Wertschöpfungskette Netto-Null-Emissionen zu erreichen.

Die Validierung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Finanzinstitute die

Emissionen entlang ihrer gesamten Wertschöpfungsketten genauer unter die Lupe

nehmen. Da Aufsichtsbehörden, Investoren und Kunden immer höhere Erwartungen

hinsichtlich der Klimaverantwortung stellen, gewinnt die Nachhaltigkeitsleistung

von Lieferanten und Partnern für Unternehmen, die ihre eigenen wissenschaftlich

fundierten Ziele verfolgen, zunehmend an Bedeutung.

Für die Kunden von IPC bedeutet diese Validierung zusätzliche Sicherheit, dass

ein wichtiger Infrastrukturpartner die Vorgaben des SBTi-Rahmenwerks einhält.

Das Unternehmen betreut weltweit mehr als 750 Finanzinstitute, darunter den

Großteil der Handelsabteilungen der 100 weltweit führenden Banken. Die

Validierung der IPC-Ziele liefert diesen Unternehmen unabhängig geprüfte,

wissenschaftlich fundierte Daten, auf die sie sich bei ihrer eigenen

Wertschöpfungskettenbilanzierung verlassen können.

Mit den validierten Zielen von IPC verpflichtet sich das Unternehmen zu

Emissionsminderungen entlang seiner gesamten Wertschöpfungskette - dies umfasst

nicht nur die eigenen Betriebsabläufe, sondern auch die von ihm bezogenen Waren

und Dienstleistungen sowie die Nutzung der Produkte, die es an seine Kunden

liefert. Diese kurz- und langfristigen Reduzierungen basieren auf

Modellrechnungen für das Jahr 2022. Der offiziell validierte Zieltext lautet wie

folgt:

* Netto-Null: IPC Systems Inc. verpflichtet sich, bis 2050 in seiner gesamten

Wertschöpfungskette Netto-Null-Treibhausgasemissionen - einschließlich Scope

1, Scope 2 und Scope 3 - zu erreichen.

* Kurzfristig: IPC Systems Inc. verpflichtet sich, die absoluten

Treibhausgasemissionen der Kategorien 1 und 2 bis 2030 um 35,65 % zu

reduzieren.

* IPC Systems Inc. verpflichtet sich zudem, die absoluten Scope-3-

Treibhausgasemissionen aus eingekauften Waren und Dienstleistungen sowie

aus der Nutzung verkaufter Produkte um 32,5 % innerhalb desselben

Zeitraums zu reduzieren.

* Langfristig: IPC Systems Inc. verpflichtet sich, die absoluten

Treibhausgasemissionen der Scope-1- und Scope-2-Kategorien bis 2050 um 90,0

% zu reduzieren. IPC Systems Inc. verpflichtet sich zudem, die absoluten

Scope-3-Treibhausgasemissionen um 90,0 % innerhalb desselben Zeitraums zu

reduzieren.

?Unsere Ziele gehen über unsere eigenen Geschäftsabläufe hinaus und umfassen

auch das, was wir einkaufen und was wir liefern. Viele unserer Kunden verfolgen

eigene Emissionsziele und benötigen Lieferanten, die mit dem gleichen Tempo

vorankommen. Die Validierung durch die Science Based Targets Initiative ist der

Grund, warum sie sich auf unsere Zahlen verlassen können", so Manuel Ibáñez,

ESG-Beauftragter bei IPC Systems.

Die Validierung der wissenschaftlich fundierten Ziele bedeutet, dass IPC seine

Dekarbonisierungsziele bei SBTi Services eingereicht hat, die diese offiziell

als konform mit den geltenden SBTi-Kriterien validiert haben. Im Einklang mit

den SBTi-Kriterien wird IPC der direkten Emissionsminderung entlang seiner

gesamten Wertschöpfungskette Vorrang einräumen, wobei alle verbleibenden

Emissionen dauerhaft neutralisiert werden, bevor die Netto-Null-Bilanz erreicht

ist. Die Ziele von IPC sind im SBTi Target Dashboard

(https://sciencebasedtargets.org/target-dashboard) aufgeführt.

Die Validierung stellt einen Meilenstein im umfassenden Engagement von IPC dar,

im Zentrum der globalen Märkte verantwortungsbewusst zu agieren - und dabei

sicherzustellen, dass sich die Infrastruktur hinter den Handelsabläufen im Zuge

deren Weiterentwicklung in Richtung einer klimaneutralen Zukunft entwickelt.

Über die Science Based Targets Initiative

Die Science Based Targets Initiative (SBTi) ist eine Organisation für

Klimaschutzmaßnahmen von Unternehmen, die es Unternehmen und Finanzinstituten

weltweit ermöglicht, ihren Beitrag zur Bekämpfung der Klimakrise zu leisten. Sie

entwickelt Standards, Instrumente und Leitlinien, die es Unternehmen

ermöglichen, Ziele zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen festzulegen, um

spätestens bis 2050 Netto-Null zu erreichen. Weitere Informationen finden Sie

unter www.sciencebasedtargets.org (https://sciencebasedtargets.org/).

Über IPC Systems

Als führender Spezialist für Technologie und Dienstleistungen, der seit über 50

Jahren die globalen Finanzmärkte unterstützt, steht IPC Systems an der Spitze

der Innovation in den Bereichen Handelskommunikation, Marktdatenanbindung und

Finanztechnologie-Infrastruktur. Die kundenorientierte Philosophie von IPC wird

durch ein umfassendes Finanzökosystem gestützt, das alle Anlageklassen abdeckt

und Marktteilnehmer weltweit miteinander verbindet - und so eine verbesserte

Kommunikation, Zusammenarbeit und Compliance in großem Maßstab ermöglicht.

Zu den globalen Dienstleistungen zählen Handelskommunikation, elektronischer

Handel, Daten und Analysen sowie Infrastructure-as-a-Service-Lösungen. IPC ist

ideal aufgestellt, um Veränderungen zu antizipieren, mit den sich rasch

wandelnden Märkten Schritt zu halten und Kunden dabei zu unterstützen, sich an

diese Veränderungen anzupassen - jetzt und in Zukunft.

Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.ipc.com (https://www.ipc.com/), stöbern

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ipc@capvstrategies.com (mailto:ipc@capvstrategies.com)

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